Новини
Свят »
САЩ »
Нова търговска война! Президентът Доналд Тръмп подготвя нови мита върху вноса от десетки държави
  Тема: Войната на митата

Нова търговска война! Президентът Доналд Тръмп подготвя нови мита върху вноса от десетки държави

21 Юли, 2026 18:50 1 282 12

  • доналд тръмп-
  • мита-
  • търговска война-
  • сащ-
  • европейски съюз

В същото време обаче администрацията на САЩ работи и по други разследвания, които биха могли да ѝ осигурят правното основание да предложи по-високи мита за някои страни

Нова търговска война! Президентът Доналд Тръмп подготвя нови мита върху вноса от десетки държави - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се готви да въведе нови мита върху вноса от десетки държави още тази седмица, съобщи в. „Файненшъл таймс“, позовавайки се на запознати с въпроса източници, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Срокът на действие на глобалните 10-процентови мита, въведени от Тръмп през февруари, след като по-голяма част от предишните му митнически ставки бяха обявени за незаконни от Върховния съд на САЩ, изтича в петък.

Очаква се новите мита да бъдат на същото ниво като действащите в момента 10-процентови налози, твърдят източниците. В същото време обаче администрацията на САЩ работи и по други разследвания, които биха могли да ѝ осигурят правното основание да предложи по-високи мита за някои страни.

Ройтерс не успя да потвърди информацията на „Файненшъл таймс“.

Вчера Белият дом вчера обяви ново мито от 50 процента върху голям брой канадски стоки, а миналата седмица наложи 25-процентови мита върху редица бразилски продукти след приключването на разследване, проведено от Службата на търговския представител на Белия дом въз основа на закон от 1974 г.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робор

    15 0 Отговор
    Еее очаквах го този гарван..Най после ..!

    18:51 21.07.2026

  • 2 ОТ ТЕЗИ МИТА

    28 1 Отговор
    НАЙ МУ ВЛИЗА НА АМЕРИКНСКИЯ ПОТРЕБИТЕЛ.

    18:53 21.07.2026

  • 3 Шопо

    3 32 Отговор
    САЩ са силна държава могат да произвеждат всичко, не им е нужен внос.

    Коментиран от #11

    18:55 21.07.2026

  • 4 Сатана Z

    24 1 Отговор
    Досега бай Дончо е върнал над 89 милиарда долара на засегнатите по разпоредба на съда.И останалите пари ще върне ,ама се прави на улав.

    18:55 21.07.2026

  • 5 ТОЗИ ПАЛЯЧО

    32 0 Отговор
    Пак са го развързали.Освен поразии нищо друго не може да сътвори,досущ като детенце дебил.

    18:55 21.07.2026

  • 6 На чичо

    24 0 Отговор
    Дончо скоро ще му духнат под опашката.

    19:02 21.07.2026

  • 7 Да,

    18 0 Отговор
    Рижият kykу играе на борсата. Днес едно, утре обратното и паричките текът ли текът.

    19:17 21.07.2026

  • 8 Теслатъ

    11 0 Отговор
    Ръцете на Рижавия маразматк са развързани още четири месеца, след 3 Ноември, шъ съ превърне в "хромая утка"! -))))))

    19:23 21.07.2026

  • 9 Кочо

    8 0 Отговор
    Дончо митото, да вземи да си почини малко.Много се е напрегнал напоследък. Дончо, заведи Меланийка на море за някой ден, бре.🤣

    19:51 21.07.2026

  • 10 Митата ги плащат американците

    7 0 Отговор
    Кре.тена си е Кре.тен...

    19:58 21.07.2026

  • 11 Ами..

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Много си дълеч от истината.

    19:59 21.07.2026

  • 12 Терористиубийци

    3 0 Отговор
    Полицията на Перник избива хора,учат собствените си деца да убиват!Убиват Българи и Базел Швейцария,използват много роми и банда от Перник!

    20:03 21.07.2026