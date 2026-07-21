Нова търговска война! Президентът Доналд Тръмп подготвя нови мита върху вноса от десетки държави

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се готви да въведе нови мита върху вноса от десетки държави още тази седмица, съобщи в. „Файненшъл таймс“, позовавайки се на запознати с въпроса източници, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Срокът на действие на глобалните 10-процентови мита, въведени от Тръмп през февруари, след като по-голяма част от предишните му митнически ставки бяха обявени за незаконни от Върховния съд на САЩ, изтича в петък.

Очаква се новите мита да бъдат на същото ниво като действащите в момента 10-процентови налози, твърдят източниците. В същото време обаче администрацията на САЩ работи и по други разследвания, които биха могли да ѝ осигурят правното основание да предложи по-високи мита за някои страни.

Ройтерс не успя да потвърди информацията на „Файненшъл таймс“.

Вчера Белият дом вчера обяви ново мито от 50 процента върху голям брой канадски стоки, а миналата седмица наложи 25-процентови мита върху редица бразилски продукти след приключването на разследване, проведено от Службата на търговския представител на Белия дом въз основа на закон от 1974 г.