Доналд Тръмп гарантира: Никой няма да докосне и с пръст Бенямин Нетаняху, ако той кацне в САЩ

На израелския министър-председател Бинямин Нетаняху е гарантирана защита от съдебно преследване по време на посещението му в САЩ, заяви в понеделник американският президент Доналд Тръмп след изявлението на кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани, че обсъжда евентуален арест на израелския политик.
"Бинямин Нетаняху по никакъв начин няма да бъде арестуван по време на престоя си в САЩ", написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.
Според шефа на Белия дом израелският премиер "се бори срещу Иран, който е убил 52 хиляди невинни протестиращи и който през последните 47 години е убивал американски военнослужещи и други хора".
"Единствените, които трябва да бъдат арестувани, са онези хора, които доведоха Иран до безпрецедентна спирала от смърт и разрушения", добави американският лидер.
Ден по-рано кметът на Ню Йорк изрази мнението, че Нетаняху е "военен престъпник, срещу когото Международният наказателен съд е повдигнал обвинения". Според Мамдани "мястото на премиера Нетаняху е в Хага (където се намира Международният наказателен съд - ИФ)". Той добави, че не е напълно ясно дали полицията в Ню Йорк ще може да задържи Нетаняху, в случай че той пристигне на Общото събрание на ООН през септември. Мамдани обаче подчерта, че води "активни разговори" по този въпрос с ръководителите на правоохранителните органи в града.
През ноември 2024 г. МНС издаде заповед за арест на израелския премиер за "престъпления срещу човечеството и военни престъпления" във връзка с конфликта в ивицата Газа.
През февруари 2025 г. американският президент подписа указ, с който се налагат санкции срещу МНС за действия срещу САЩ и техните съюзници, включително Израел.
Съгласно Римския статут, въз основа на който е създаден МНС, под юрисдикцията му попадат лица, извършили актове на геноцид или военни престъпления.
САЩ не са страна по Римския статут, поради което многократно са заявявали, че не признават юрисдикцията на МНС над американски граждани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Що бе?
20:51 21.07.2026
2 докато има държава сраел
20:51 21.07.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #6
20:52 21.07.2026
4 Яшар
20:53 21.07.2026
5 БиБи
20:56 21.07.2026
6 Миризлив Чорап, с фуражка
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Нашите деца отдавна са на Запад. Вие му мислете.
20:57 21.07.2026
7 100%
Коментиран от #10
20:59 21.07.2026
8 Диктат срещу всички останали
21:02 21.07.2026
9 Той самия го е страх да си покаже
21:02 21.07.2026
10 Масонска лЪжа 🌞, "The Green Sock"-чирак
До коментар #7 от "100%":"7 100%
10Отговор
УШАТИЯ С НЕЩО ....ЕПЩЕЙНСКО ДЪРЖИ ОРАНЖЕВИЯ ЗА СТАФИДАНИТЕ
20:59 21.07.2026"
💯% го държи с некев/некви .PDF-file/files. 🔞
21:03 21.07.2026
11 Питам
21:06 21.07.2026
12 дядо поп
21:07 21.07.2026
13 Хи хи хи
21:08 21.07.2026
14 ПРИПОМНЕТЕ МИ
21:16 21.07.2026
15 Бай Ставри
21:22 21.07.2026
16 Аби
21:27 21.07.2026
17 Е ВСЕ ЕДНО ДА НАБИЕШ
21:40 21.07.2026
18 Kaлпазанин
21:50 21.07.2026
19 Директно обвинявам Тръмп,в лъжа!
Значи ще бъде...- ,,докоснат с пръст"...!
22:03 21.07.2026
20 А МОЖЕ ЛИ ДА ГО ДОКОСНА
22:06 21.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 А може ли...?!
22:23 21.07.2026
23 .теню
22:23 21.07.2026
24 ЩО ИМАМ ЧУВСТВОТО ЧЕ МИЛИОНИ ВЕЧЕ ТЪРСЯТ
22:58 21.07.2026