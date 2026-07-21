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Доналд Тръмп гарантира: Никой няма да докосне и с пръст Бенямин Нетаняху, ако той кацне в САЩ

Доналд Тръмп гарантира: Никой няма да докосне и с пръст Бенямин Нетаняху, ако той кацне в САЩ

21 Юли, 2026 20:50 1 081 24

  • зохран мамдани-
  • бенямин нетаняху-
  • доналд тръмп-
  • израел-
  • международен наказателен съд-
  • иран-
  • турция

Ден по-рано кметът на Ню Йорк изрази мнението, че Нетаняху е военен престъпник, срещу когото Международният наказателен съд е повдигнал обвинения

Доналд Тръмп гарантира: Никой няма да докосне и с пръст Бенямин Нетаняху, ако той кацне в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

На израелския министър-председател Бинямин Нетаняху е гарантирана защита от съдебно преследване по време на посещението му в САЩ, заяви в понеделник американският президент Доналд Тръмп след изявлението на кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани, че обсъжда евентуален арест на израелския политик.

"Бинямин Нетаняху по никакъв начин няма да бъде арестуван по време на престоя си в САЩ", написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Според шефа на Белия дом израелският премиер "се бори срещу Иран, който е убил 52 хиляди невинни протестиращи и който през последните 47 години е убивал американски военнослужещи и други хора".

"Единствените, които трябва да бъдат арестувани, са онези хора, които доведоха Иран до безпрецедентна спирала от смърт и разрушения", добави американският лидер.

Ден по-рано кметът на Ню Йорк изрази мнението, че Нетаняху е "военен престъпник, срещу когото Международният наказателен съд е повдигнал обвинения". Според Мамдани "мястото на премиера Нетаняху е в Хага (където се намира Международният наказателен съд - ИФ)". Той добави, че не е напълно ясно дали полицията в Ню Йорк ще може да задържи Нетаняху, в случай че той пристигне на Общото събрание на ООН през септември. Мамдани обаче подчерта, че води "активни разговори" по този въпрос с ръководителите на правоохранителните органи в града.

През ноември 2024 г. МНС издаде заповед за арест на израелския премиер за "престъпления срещу човечеството и военни престъпления" във връзка с конфликта в ивицата Газа.

През февруари 2025 г. американският президент подписа указ, с който се налагат санкции срещу МНС за действия срещу САЩ и техните съюзници, включително Израел.

Съгласно Римския статут, въз основа на който е създаден МНС, под юрисдикцията му попадат лица, извършили актове на геноцид или военни престъпления.

САЩ не са страна по Римския статут, поради което многократно са заявявали, че не признават юрисдикцията на МНС над американски граждани.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Що бе?

    19 1 Отговор
    Няма ли да се ръкуваш с него?

    20:51 21.07.2026

  • 2 докато има държава сраел

    20 3 Отговор
    бял ден няма да видиме

    20:51 21.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    Утре излизаме 100 000 пред парламента или с България е свършено.Децата ни ще растат в мазета.

    Коментиран от #6

    20:52 21.07.2026

  • 4 Яшар

    18 2 Отговор
    Децата на сатаната са тези двамата ...сравнете ги с Путин ,патриарх Кирил и великото православие .ютези тромб и нахут са тъмната енергия

    20:53 21.07.2026

  • 5 БиБи

    14 1 Отговор
    Тия, ако ги хванат международните съдилища и институции, ще престанат да съществуват

    20:56 21.07.2026

  • 6 Миризлив Чорап, с фуражка

    10 9 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Нашите деца отдавна са на Запад. Вие му мислете.

    20:57 21.07.2026

  • 7 100%

    18 0 Отговор
    УШАТИЯ С НЕЩО ....ЕПЩЕЙНСКО ДЪРЖИ ОРАНЖЕВИЯ ЗА СТАФИДАНИТЕ

    Коментиран от #10

    20:59 21.07.2026

  • 8 Диктат срещу всички останали

    15 0 Отговор
    Императорът гарантира защитата на Господ ако кацне при него. Две държави с един управленски елит.

    21:02 21.07.2026

  • 9 Той самия го е страх да си покаже

    16 0 Отговор
    Носа пред американците а гарантира за друг , това е несериозно и смешно

    21:02 21.07.2026

  • 10 Масонска лЪжа 🌞, "The Green Sock"-чирак

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "100%":

    "7 100%

    10Отговор
    УШАТИЯ С НЕЩО ....ЕПЩЕЙНСКО ДЪРЖИ ОРАНЖЕВИЯ ЗА СТАФИДАНИТЕ
    20:59 21.07.2026"

    💯% го държи с некев/некви .PDF-file/files. 🔞

    21:03 21.07.2026

  • 11 Питам

    6 4 Отговор
    Кой е по-по-най-големия престъпник спрямо човечеството? Плюсовете са за Тръмпоча, а минусите за натаняхУ!

    21:06 21.07.2026

  • 12 дядо поп

    13 0 Отговор
    Освен ако някой не ви гръмне и двамата и да отърве света.

    21:07 21.07.2026

  • 13 Хи хи хи

    3 0 Отговор
    Бени ,да не е толкова луд?

    21:08 21.07.2026

  • 14 ПРИПОМНЕТЕ МИ

    5 1 Отговор
    Биби Нетаняху някой да не го е осъдил и да го търси за арест?

    21:16 21.07.2026

  • 15 Бай Ставри

    8 0 Отговор
    го слага сополив на всичкото евроатлантичета, краварчета, ционистчета и 3,14далчета от г@з@ в уст@т@ за да не губят аромата.

    21:22 21.07.2026

  • 16 Аби

    9 0 Отговор
    Два боклука се пазят

    21:27 21.07.2026

  • 17 Е ВСЕ ЕДНО ДА НАБИЕШ

    7 0 Отговор
    ШЕФА СИ ,ЧЕ ПОСЛЕ И ДА ГО ЗАКЛЮЧИШ В МАЗЕТО.

    21:40 21.07.2026

  • 18 Kaлпазанин

    8 0 Отговор
    Пожелаваме и на дваминаца ви куршум в десятката

    21:50 21.07.2026

  • 19 Директно обвинявам Тръмп,в лъжа!

    5 0 Отговор
    Та нали Нетаняху,като кацне в САЩ и ще бъде посрещнат от Тръмп с...ръкостискане!
    Значи ще бъде...- ,,докоснат с пръст"...!

    22:03 21.07.2026

  • 20 А МОЖЕ ЛИ ДА ГО ДОКОСНА

    7 0 Отговор
    ИЗОЗАДЗЕ САМО С ГЛАВИЧКАТА ДО РАМЕНЕТЕ.

    22:06 21.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 А може ли...?!

    1 0 Отговор
    Да му падне косъм от главата...?!

    22:23 21.07.2026

  • 23 .теню

    2 1 Отговор
    Европа управляват назначените от ционисти ид..оти , лицемери , предатели на Националните интереси на Европейските народи ..Америка управляват същите изр...оди които са една малка група алчни и ненаситни из..роди които са и притежателите на " Зелената хартия "и на Свободната Световна медия ". Първият Мандат на Тръмп като бесни песове бяха се нахвърлили срещу него като казваха ,че е предател ,служил на интересите на Путин , и на Русия , тя е замесена в изборите какво ли не даже се опитаха да го ликвидират ..При 2 ят му Мандат и лоша дума за него не казват защото сигурно сключиха споразумение ,че ще го подкрепят като условие ще унищожи Иран но нещата за сега не вървят както очакваха но това не означава ,че са се отказали . Няма да се примирят докато или да получат по мордата си това което заслужават ще си подбият опашката си между краката си и временно ще се откажат --както направиха в Афганистан или ще унищожат Иран .

    22:23 21.07.2026

  • 24 ЩО ИМАМ ЧУВСТВОТО ЧЕ МИЛИОНИ ВЕЧЕ ТЪРСЯТ

    1 0 Отговор
    ДА СЕ ДОКОПАТ И ДО ДВАМАТА И ДА ГИ НАПРАЯТ ЛЕГНАЛИ !

    22:58 21.07.2026