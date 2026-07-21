Те са твърдо решени да се върнат в боя! Около 100 американски военни са били ранени за последните две седмици

Около 100 американски военнослужещи са получили рани с различна степен на тежест през последните две седмици по време на военните операции на САЩ срещу Иран, съобщи прессекретарят на Пентагона Шон Парнел, цитиран от АП.
"Въпреки че от 7 юли 2026 г. насам близо 100 военнослужещи са получили наранявания с различна степен на тежест, 96% от тях са се върнали на служба. Те са твърдо решени да се върнат в боя", написа Парнел в социалната мрежа Х.
При това той подчерта, че "преобладаващото мнозинство от получените травми са леки сътресения на мозъка".
Според съобщение на Централното командване на въоръжените сили на САЩ в Близкия изток (CENTCOM), на 17 юли двама американски военнослужещи са загинали, а още един е в неизвестност по време на отблъскването на ирански ракетни и безпилотни атаки на територията на Йордания.
Общо от началото на военната операция на САЩ срещу Иран са загинали 16 американски военнослужещи, един е в неизвестност, а над 400 са ранени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кривчо
Коментиран от #21
17:22 21.07.2026
2 Шооо
17:24 21.07.2026
3 kоkорчо 💋🍌
Коментиран от #8
17:24 21.07.2026
4 Mими Кучева🐕🦺
🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍
17:26 21.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 оня с коня
17:27 21.07.2026
7 оня с коня
Коментиран от #12, #24, #28
17:28 21.07.2026
8 Раданч Татлъту🐵🐵🐵
До коментар #3 от "kоkорчо 💋🍌":Бойците имат постоянна връзка с Милен и Мара!🤣
17:28 21.07.2026
9 Володимир Зеленски, президент
Украйна има нужда от всеки човек, пушка и дрон с Изкуствен Интелект. Руската мечка конвулсира и приритва страшно със задните лапи 😆😆😆
17:28 21.07.2026
10 Хей ми
17:32 21.07.2026
11 И Киев е Руски
17:40 21.07.2026
12 Соломон
До коментар #7 от "оня с коня":Хайде смени коня че това с АЕЦа се изтърка вече
17:40 21.07.2026
13 000
17:40 21.07.2026
14 само смахнати
17:41 21.07.2026
15 И Киев е Руски
17:43 21.07.2026
16 Хаха
Иран удари гимнастически салон, жилищен блок и хангар в американска база в Йордания, убивайки и осакатявайки американци.
Инцидентът за пореден път постави под въпрос ефективността на защитата на американските военни съоръжения в Близкия изток, пише „Уолстрийт Джърнъл“.
Според вестника инцидентът показва, че Вашингтон все още не е успял да осигури надеждна защита на приблизително 50 000 американски войници, разположени в региона.
Самите американски военни заснеха видеоклип на щетите след ирански ракетен удар по една от американските бази."
17:44 21.07.2026
17 И Киев е Руски
17:45 21.07.2026
18 пропаганда
17:47 21.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Смешна пропаганда
17:50 21.07.2026
21 ......па
До коментар #1 от "Кривчо":Плащат им за да умират за лудостта на президентите им.
17:52 21.07.2026
22 корона
17:52 21.07.2026
23 Мда, веднага повярвахме на кравешкия нюз
17:54 21.07.2026
24 ......па
До коментар #7 от "оня с коня":Ти си гръмнал вече,какво те бъркат останалите.
17:54 21.07.2026
25 добре дошли
17:58 21.07.2026
26 Бахмут
18:03 21.07.2026
27 Иран
18:05 21.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.