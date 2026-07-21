Те са твърдо решени да се върнат в боя! Около 100 американски военни са били ранени за последните две седмици

Около 100 американски военнослужещи са получили рани с различна степен на тежест през последните две седмици по време на военните операции на САЩ срещу Иран, съобщи прессекретарят на Пентагона Шон Парнел, цитиран от АП.

"Въпреки че от 7 юли 2026 г. насам близо 100 военнослужещи са получили наранявания с различна степен на тежест, 96% от тях са се върнали на служба. Те са твърдо решени да се върнат в боя", написа Парнел в социалната мрежа Х.

При това той подчерта, че "преобладаващото мнозинство от получените травми са леки сътресения на мозъка".

Според съобщение на Централното командване на въоръжените сили на САЩ в Близкия изток (CENTCOM), на 17 юли двама американски военнослужещи са загинали, а още един е в неизвестност по време на отблъскването на ирански ракетни и безпилотни атаки на територията на Йордания.

Общо от началото на военната операция на САЩ срещу Иран са загинали 16 американски военнослужещи, един е в неизвестност, а над 400 са ранени.