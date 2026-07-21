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Те са твърдо решени да се върнат в боя! Около 100 американски военни са били ранени за последните две седмици

Те са твърдо решени да се върнат в боя! Около 100 американски военни са били ранени за последните две седмици

21 Юли, 2026 17:20 1 029 28

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  • доналд тръмп

Общо от началото на военната операция на САЩ срещу Иран са загинали 16 американски военнослужещи, един е в неизвестност, а над 400 са ранени

Те са твърдо решени да се върнат в боя! Около 100 американски военни са били ранени за последните две седмици - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AP AP

Около 100 американски военнослужещи са получили рани с различна степен на тежест през последните две седмици по време на военните операции на САЩ срещу Иран, съобщи прессекретарят на Пентагона Шон Парнел, цитиран от АП.

"Въпреки че от 7 юли 2026 г. насам близо 100 военнослужещи са получили наранявания с различна степен на тежест, 96% от тях са се върнали на служба. Те са твърдо решени да се върнат в боя", написа Парнел в социалната мрежа Х.

При това той подчерта, че "преобладаващото мнозинство от получените травми са леки сътресения на мозъка".

Според съобщение на Централното командване на въоръжените сили на САЩ в Близкия изток (CENTCOM), на 17 юли двама американски военнослужещи са загинали, а още един е в неизвестност по време на отблъскването на ирански ракетни и безпилотни атаки на територията на Йордания.

Общо от началото на военната операция на САЩ срещу Иран са загинали 16 американски военнослужещи, един е в неизвестност, а над 400 са ранени.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кривчо

    23 2 Отговор
    Ще се върнат, къде ще ходят!

    Коментиран от #21

    17:22 21.07.2026

  • 2 Шооо

    29 2 Отговор
    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.

    17:24 21.07.2026

  • 3 kоkорчо 💋🍌

    24 2 Отговор
    а отде знаете че щом са ранени автоматично са твърдо решени да се върнат в боя

    Коментиран от #8

    17:24 21.07.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 2 Отговор
    Обожавам американските чики.бойци!
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    17:26 21.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 оня с коня

    16 2 Отговор
    кравата само между ругите трябва да бъде удряна и то постоянно

    17:27 21.07.2026

  • 7 оня с коня

    10 7 Отговор
    дано вече гpъмне AЕЦa , да затрие тоя Пpодажен евроaтлантичеcкиБългapcкиГeн

    Коментиран от #12, #24, #28

    17:28 21.07.2026

  • 8 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "kоkорчо 💋🍌":

    Бойците имат постоянна връзка с Милен и Мара!🤣

    17:28 21.07.2026

  • 9 Володимир Зеленски, президент

    8 10 Отговор
    Върнете се в Украйна братя по оръжие !!!
    Украйна има нужда от всеки човек, пушка и дрон с Изкуствен Интелект. Руската мечка конвулсира и приритва страшно със задните лапи 😆😆😆

    17:28 21.07.2026

  • 10 Хей ми

    6 2 Отговор
    ш@ки , пак лъжете !!!

    17:32 21.07.2026

  • 11 И Киев е Руски

    6 3 Отговор
    Ей тоя да по напористи от укритие по нашето Черноморие.На първа линия

    17:40 21.07.2026

  • 12 Соломон

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Хайде смени коня че това с АЕЦа се изтърка вече

    17:40 21.07.2026

  • 13 000

    15 2 Отговор
    Да хвърряш бомби и да воюваш са различни неща. Сащ са страхливци, от които вече никой не се страхува. Бъдещето на сащ е разпад.

    17:40 21.07.2026

  • 14 само смахнати

    18 2 Отговор
    некадърници избиват комплекси в хамериканската армия. Захлюпени, обработени тиквочи не ставащи за нищо друго. Как иначе ще си избереш професия УБИЕЦ е армията на Световните Терористи САЩ ?

    17:41 21.07.2026

  • 15 И Киев е Руски

    13 3 Отговор
    Яко ще мре евро планктона

    17:43 21.07.2026

  • 16 Хаха

    17 2 Отговор
    Това не е изчислено от краварския изкуствен интелект, следователно "не се е случило":

    Иран удари гимнастически салон, жилищен блок и хангар в американска база в Йордания, убивайки и осакатявайки американци.
    Инцидентът за пореден път постави под въпрос ефективността на защитата на американските военни съоръжения в Близкия изток, пише „Уолстрийт Джърнъл“.
    Според вестника инцидентът показва, че Вашингтон все още не е успял да осигури надеждна защита на приблизително 50 000 американски войници, разположени в региона.
    Самите американски военни заснеха видеоклип на щетите след ирански ракетен удар по една от американските бази."

    17:44 21.07.2026

  • 17 И Киев е Руски

    9 2 Отговор
    На тия им свършиха парцалите дето повиват месото транжирано от Иран

    17:45 21.07.2026

  • 18 пропаганда

    11 3 Отговор
    и всички американци искат да воюват там

    17:47 21.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Смешна пропаганда

    11 2 Отговор
    Тогава защо запушват тоалетните на самолетоносача??!!

    17:50 21.07.2026

  • 21 ......па

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кривчо":

    Плащат им за да умират за лудостта на президентите им.

    17:52 21.07.2026

  • 22 корона

    7 2 Отговор
    Забравили са да отмъкнат и сълзите на избитите ирански деца ??

    17:52 21.07.2026

  • 23 Мда, веднага повярвахме на кравешкия нюз

    10 2 Отговор
    Само, че цифрите като се умножат по 10 доближават до истината!

    17:54 21.07.2026

  • 24 ......па

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Ти си гръмнал вече,какво те бъркат останалите.

    17:54 21.07.2026

  • 25 добре дошли

    3 2 Отговор
    100те оцелели искат да се върнат пак в руините на американските бази.Тоя път са много надъхани и оптимисти.

    17:58 21.07.2026

  • 26 Бахмут

    3 0 Отговор
    Техеранската месомелачка!

    18:03 21.07.2026

  • 27 Иран

    3 1 Отговор
    побеждава цялото НАТО !За 3 дни !

    18:05 21.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.