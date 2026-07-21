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САЩ ще засилят военните удари срещу Иран! Техеран предупреди България за американските самолети

САЩ ще засилят военните удари срещу Иран! Техеран предупреди България за американските самолети

21 Юли, 2026 18:20, обновена 21 Юли, 2026 20:26 2 568 77

  • иран-
  • сащ-
  • пентагон-
  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток-
  • персийски залив

Ударите имат за цел да отслабят още повече иранските военни способности, използвани за нападения срещу търговски кораби в Ормузкия пролив, заяви CENTCOM

САЩ ще засилят военните удари срещу Иран! Техеран предупреди България за американските самолети - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ се готвят да засилят военната си кампания срещу Иран в следващите дни, разкри израелски източник от сферата на сигурността, цитиран от i24NEWS.

По информация оперативните планове са готови и се очаква решението на американския президент Доналд Тръмп относно следващите стъпки. В същото време същият доклад твърди, че израелският премиер Бенямин Нетаняху провежда ограничени обсъждания по въпросите на сигурността във връзка с развитието на конфликта.

Макар САЩ засега да държат Израел извън активните операции, източникът твърди, че двамата съюзници продължават да обменят разузнавателна информация и да планират операциите си.

Вашингтон е подложен на нарастващ натиск след смъртта на американски войници в конфликта, като се натрупват все повече обвинения за неотчетени ранени.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви в понеделник, че неговите сили са започнали нова вълна от удари срещу Иран в 16:00 ч. източно време по нареждане на президента Доналд Тръмп.

"Ударите имат за цел да отслабят още повече иранските военни способности, използвани за нападения срещу търговски кораби в Ормузкия пролив", заяви CENTCOM в X.

По-рано командването съобщи, че американските въоръжени сили са пренасочили седем търговски кораба и са извели от строя още един, докато прилагаха морската си блокада срещу Иран.

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви във видеоклип, че нивото на взаимодействие с върховния лидер на страната Моджтаба Хаменей се засилва с всеки изминал ден, съобщи Ройтерс.

Изявлението идва след месеци спекулации около здравословното състояние на Моджтаба Хаменей, който не се е появявал публично, откакто баща му и негов предшественик Али Хаменей беше убит при американско-израелски въздушен удар в началото на войната с Иран.

"Равнището на взаимодействие с нашия скъп върховен лидер се увеличава с всеки изминал ден и трябва да продължи да се задълбочава, за да можем с неговите насоки да решим проблемите си", заяви Пезешкиан.

Според трима източници, близки до вътрешния кръг на Хаменей, цитирани от Ройтерс през април, той е получил тежки наранявания по лицето и краката при атаката на 28 февруари.

След назначаването си за трети върховен лидер на Иран на 8 март Моджтаба Хаменей публикува само писмени изявления. До момента няма разпространени негови снимки или аудио и видеозаписи.

Високопоставени източници заявиха пред Ройтерс, че липсата на публични изображения и записи се дължи както на здравословното му състояние, така и на съображения за сигурност.

По данни на източници, запознати с вътрешните процеси на вземане на решения в Иран, Моджтаба Хаменей дължи издигането си до голяма степен на подкрепата на Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), който го е възприел като надежден гарант за запазването на твърдолинейния си политически курс.

Според същите източници влиянието на Гвардията, допълнително укрепнало след войната, е знак за по-агресивна външна политика и за засилване на репресиите в страната.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви след срещата си с ливанския президент Жозеф Аун във Вашингтон, че САЩ ще окажат подкрепа на Ливан и ще съдействат за стабилизирането на страната, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ливан е държава, която в продължение на десетилетия беше третирана несправедливо. Ние ще помогнем това да се промени и ще се отнасяме към нея с уважението, което заслужава", каза Тръмп.

Срещата между двамата лидери се състоя в рамките на четиридневното посещение на Аун във Вашингтон. Основната цел на визитата е да се постигне трайно намаляване на напрежението след продължилите месеци наред военни сблъсъци между Израел и подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула".

Асошиейтед прес отбелязва, че това е първата среща между Жозеф Аун и американски президент, както и първото посещение на ливански държавен глава в Белия дом от 2009 година. Междувременно Ливан и Израел водят преки преговори с посредничеството на Вашингтон. Преди избирането си за държавен глава миналата година Aун беше командващ на подкрепяната от САЩ ливанска армия.

Тръмп посрещна Аун пред Белия дом, ръкува се с него и го определи като "изключително уважаван човек". Двамата не отговориха на въпросите на журналистите, свързани с отношенията между Ливан и Израел, но малко по-късно американският президент неочаквано допусна представители на медиите в Овалния кабинет, въпреки че първоначално срещата беше обявена да се състои без присъствието на журналисти.

Бейрут се надява разговорите във Вашингтон да допринесат за изтеглянето на израелските войски от райони в Южен Ливан, които те все още контролират, както и за засилена подкрепа за ливанската армия, за да може тя да установи пълен контрол върху териториите, в които досега доминираше "Хизбула".

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи предупреди България да не позволява на САЩ да "използват територията ѝ за военни операции срещу Иран", предаде Ройтерс, като се позовава на ирански медии, сред които и ИРНА.

Българското правителство заяви, че ще поиска одобрение от парламента за разполагане на до осем американски самолета-цистерни във военновъздушна база в балканската държава, която е член на НАТО и на Европейския съюз, припомня агенцията.

Междувременно говорителят на иранското външно министерство заяви, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като "агресия и военни престъпления". Той призова България да не се превръща в "съучастник на агресорите и нарушителите на закона".

Самолетите-цистерни се използват главно за дозареждане във въздуха на други самолети.

Българското правителство възнамерява да разположи американските самолети във военната база "Безмер", на около 260 км югоизточно от столицата София.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви преди извънредното заседание на парламентарната комисия по отбрана, че не изпитва притеснения във връзка с разполагането на американски самолети на летището в "Безмер".

Парламентарната комисия по отбрана подкрепи проект на решение за пребиваване в България на авиация и военнослужещи на САЩ за подкрепа на операции в Близкия изток с 11 гласа "за", един "против" и двама "въздържали се". Предстои гласуване на решението в пленарна зала.

САЩ и Иран засилиха ударите си, след като временното споразумение за прекратяване на огъня, подписано преди месец, се провали, което повиши вероятността от връщане към пълномащабна война, припомня Ройтерс.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Луганск

    37 24 Отговор
    РУСИЯ ДЪЛЖИ ПОЧТИ ЦЕЛИЯ СВЯТ!

    Русия е ключова държава-цивилизация!
    Русия е люлката на много народи и страни!

    Много страни дължат своята държавност на Русия, като някои създадохме от нулата, а някои просто върнахме своята държавност, като в този списък са както страни, които някога са били част от Русия, така и такива, които никога не са били в нейния състав.

    Половината от Европа и част от Азия получиха своята държавност от ръцете на Русия. Сред тях са: Финландия, Латвия, Естония, Литва, Полша, Румъния, България, Сърбия, Азербайджан, Армения, Грузия, Туркменистан, Киргизстан, Казахстан, Монголия, Беларус и Украйна. Също така си струва да се вземе предвид ролята на Русия-СССР в раждането и формирането на такива държави като КНР, Виетнам, КНДР, Индия, Гърция, Алжир, Куба, Израел, Ангола, Мозамбик.

    А страни като Франция и Германия съществуват само благодарение на Русия!! Русия запази Франция през 1814 г. след поражението на Наполеон и през Първата световна война, като попречи на Германия да унищожи Франция!
    Също така Русия беше първата, която призна държавата на САЩ, така че американците трябва да благодарят на руснаците!!

    Но Сърбия и България бяха държави, преди да бъдат превзети от Османската империя, така че ние само върнахме държавността на тези страни, което нямаше да бъде много дълго време, не нападайте Русия срещу Турция и не я разгромете на Балканите.

    НАРОДИТЕ ПО СВЕТА ТРЯБВА С БЛАГОДАРНОСТ ДА ПОМНЯТ РУСИЯ-МАЙКА!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА

    Коментиран от #6, #16, #20, #47, #51, #73

    18:23 21.07.2026

  • 2 Ако Иран свали някое стелтче

    37 12 Отговор
    на това световно зло САЩ, ще бъде супер!

    Коментиран от #10, #15, #18

    18:25 21.07.2026

  • 3 пръц

    28 8 Отговор
    Миротвореца чинно изпълнява заповедите на мошетата убитите и ранени кравари нямат значение броят ги за консуматив.

    18:25 21.07.2026

  • 4 Т Живков

    16 33 Отговор
    Само така.Бой по чалмите червени!

    18:28 21.07.2026

  • 5 Иван

    33 6 Отговор
    А Русия още една бомба не е пуснала над Западна Европа. Срамота!!!

    18:28 21.07.2026

  • 6 Без име

    18 24 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Само дето България е майка на Русия и държавност са полъчили от нас. Дори Москва носи името на кана на Волжска България Ахад Мосха. И племе руси няма, има уруси - елитната част на прабългарската конница, станали синоним на велики. Неблагодарна дъщеря има България. За което Русия страда много и ще продължава да страда.

    Коментиран от #8

    18:31 21.07.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    13 20 Отговор
    Pусняците имаме АН-12, АН-24, Су-57 и други селкостопански самольоти !!! ТОП за парите си 👈😄

    18:31 21.07.2026

  • 8 Миролюб Войнов, историк

    14 25 Отговор

    До коментар #6 от "Без име":

    ".. За което Русия страда много и ще продължава да страда.."

    И напълно заслужено !!!
    Ако не беше България, днешния русняк да ходи в овча кожа, тюбитейка, куса конско мляко и ломоти на манголски език 👈

    Коментиран от #11

    18:34 21.07.2026

  • 9 Истината

    12 4 Отговор
    АМИРИКАНЦИТЕ ОСВОБОДИТЕ ЛИ СА?

    Коментиран от #26

    18:37 21.07.2026

  • 10 Соломон

    9 14 Отговор

    До коментар #2 от "Ако Иран свали някое стелтче":

    Ако може ще свали. Ама за сега не му се отдава

    Коментиран от #12

    18:38 21.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ДАВАЙТЕ

    16 5 Отговор
    ДА ЗАТЪНЕТЕ ОЩЕ ПОВЕЧЕ В БЛАТОТО.

    18:41 21.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Интересно

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ако Иран свали някое стелтче":

    Не е невъзможно. 1 на 100 е приемливо, а 1 на 1000 е пренебрежимо малко.

    18:44 21.07.2026

  • 16 ЧИП

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Нормално е Русия да е родила толкова държави,все пак е нравствено неответна жена.

    18:45 21.07.2026

  • 17 Хаменей

    9 8 Отговор
    Иран имат ядрено оръжие купили са го от Русия.

    18:45 21.07.2026

  • 18 Мурка

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "Ако Иран свали някое стелтче":

    АКО ДУМНЕ ДОСТАВЧИКА НА ГОРИВА ЗА НЕВИДИМИТЕ ---------------СТАВАТ ВИДИМИ

    18:45 21.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 усрано козляче

    14 8 Отговор

    До коментар #19 от "Уcpaнo pycнaчe":

    Докато си дрънкаш тука , руснаците се насочиха към Одеса .
    А Киевчани става 3 месеца спят в метрото .

    Коментиран от #25, #37

    18:49 21.07.2026

  • 22 Путин

    3 3 Отговор
    защо не осъжда агресора!

    18:49 21.07.2026

  • 23 усрано козляче

    8 7 Отговор

    До коментар #19 от "Уcpaнo pycнaчe":

    „Хората да напуснат градовете“: В Украйна предупредиха за тежка зима без ток и отопление ..

    Украинците трябва още отсега да обмислят къде ще прекарат предстоящата зима, тъй като тя може да се окаже изключително тежка. Жителите на големите градове е добре да подготвят план за временно преместване в село, малък град или дори в чужбина, предупреди директорът на украинския фонд „Върни се жив“ Тарас Чмут.

    Коментиран от #24

    18:50 21.07.2026

  • 24 Салавьов

    6 5 Отговор

    До коментар #23 от "усрано козляче":

    ги покани в задуралието!

    Коментиран от #27

    18:51 21.07.2026

  • 25 усрано козляче

    10 7 Отговор

    До коментар #21 от "усрано козляче":

    Руската фрегата "Неустрашими" проведе внезапно учение със стрелби в Ламанша...

    Пиратите с пълни пампери ...

    Коментиран от #31

    18:51 21.07.2026

  • 26 Мурка

    9 5 Отговор

    До коментар #9 от "Истината":

    ДА категорично ОСВОБОДИХА СЕВЕРНА АМЕРИКА ОТ КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ И Я ЗАСЕЛИХА С АФРИКАНЦИ И ПРЕСТЪПНИЦИ ОТ ЕВРОПА ОСВОБОДИХА СЕВЕРНА АМЕРИКА ОТ БИЗОНИ ОСВОБОДИХА ЙЕЛОУСТОУН ОТ ВЪЛЦИ ОСВОБОДИХА ЕВРОПЕЙЦИТЕ ОТ ЗЛАТНИТЕ ИМ РЕЗЕРВИ ОСВОБОДИХА ФРАНК ОЛСЕН ОТ МЪКАТА ЖИТЕЙСКА

    18:53 21.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Иран

    4 3 Отговор
    имат руско ПВО !

    18:54 21.07.2026

  • 29 днес

    5 5 Отговор
    Цената на панперсите за възрастни, скочи в Англия.

    18:54 21.07.2026

  • 30 Затова ли превзеха

    10 7 Отговор

    До коментар #19 от "Уcpaнo pycнaчe":

    30% от Украйна?
    Колко % от Русия превзе ВСУ бе бай Петрохански?

    Коментиран от #33, #35, #36

    18:56 21.07.2026

  • 31 Уcpaнo pycнaчe

    6 9 Отговор

    До коментар #25 от "усрано козляче":

    "..руската фрегата Неустрашими проведе учение със стрелби в Ламанша.."

    Нали панимаешь, че е въпрос на "украинска" ракета или БЕК тоя леген да утанула ? 👈😆

    18:57 21.07.2026

  • 32 НЕма се пУашите!

    8 6 Отговор
    Тръмп обяви за 16-ти път,че е...победил Иран...😉!

    Коментиран от #34

    18:57 21.07.2026

  • 33 Майор Деянов, на всеки километър

    8 10 Отговор

    До коментар #30 от "Затова ли превзеха":

    И ....???
    С какво тия 18%, тия 100 000 декара ycpaн чернозем и Крим ще променят към по-добро нещата за руснака, как ще направят Русия силна, велика, просперираща ? Ще се останете все същите залупен, завистлив нородец и омазана губерня държаща се на гoвнa и пaлки 👈

    19:04 21.07.2026

  • 34 ГОЛЕМ СМЕХ

    11 5 Отговор

    До коментар #32 от "НЕма се пУашите!":

    Тръмп не побеждава
    Тръмп.бомби
    И МОДЖТАБАТА и ПУТИН...и никой не мой го спре

    19:04 21.07.2026

  • 35 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 10 Отговор

    До коментар #30 от "Затова ли превзеха":

    То в "превъртите" територии Путин го бомбят ЯКО
    Вече попукаха и Русия.

    Коментиран от #58

    19:06 21.07.2026

  • 36 Интересно

    3 5 Отговор

    До коментар #30 от "Затова ли превзеха":

    Изглежда до сега никой не е разбрал Украйна колко процента иска от Русия?
    А Русия колко е завладяла от 2022?

    19:09 21.07.2026

  • 37 Интересно

    2 6 Отговор

    До коментар #21 от "усрано козляче":

    Как се насочиха към Одеса? Армия? Флота?
    А в Киев спят в метрото от 4,5 години. И?

    19:14 21.07.2026

  • 38 Демократъ

    7 9 Отговор
    Ясно е че без помощюот вън Иран е с мощта на Кадафи или Садам. Руснаците нямат сили да им помогнат зад помощта стои Китай. Жълтурите умират и го усещат хапят през Изсран като запоследно.

    Коментиран от #71

    19:17 21.07.2026

  • 39 Метни им атома бай Дончо!

    6 11 Отговор
    Кво се моткаш?

    19:18 21.07.2026

  • 40 Такаааа

    8 3 Отговор
    САЩ провеждат военна кампания, Русия - с нищо непредизвикана агресия. А аятолаха е починал и удари по общежитие с чомичета е унищожена военна цел. Бравос. И комунистите навремето имаха по интелигентна прораганда.

    19:19 21.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Мишел

    6 2 Отговор
    При ракетни удари на Иран срещу американска база в Йордания на 17 юли има 2 убити американски военни, един изчезнал и 4 ранени

    19:23 21.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Мишел

    6 6 Отговор
    Ирански ракети и дронове са унищожили двата изстрелващи ракети ATACMS срещу И комплекса M142 HIMARS заедно със зареждащите и транспортните машини в Кувейт.

    19:35 21.07.2026

  • 47 Денис

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Стой си в Луганск ,поправяй външната си дървена тоалетна и си мечтай!

    Коментиран от #57

    19:37 21.07.2026

  • 48 ка Путин БОКЛУК

    4 5 Отговор
    Тоя смешник Трампи нали беше унищожил всички ракети, кораби и дронове на Иран още първия път. Сега цяка седмица ги унищожи още веднъж. Сега тия бъдещитежв 2031 ли ще унищожава?

    19:37 21.07.2026

  • 49 Русия и Иран

    4 8 Отговор
    Идеален полигон за тестване на натовско оръжие.

    19:41 21.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ха ха

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Оак счупи тъпомера и лъжломера с един замах.
    Само да ти кажа - Русия е само мизерни 200 години по-стара от САЩ и над 900 години по-млада от България родоотстъпнико.

    Коментиран от #53

    19:41 21.07.2026

  • 52 Само питам

    8 5 Отговор

    До коментар #44 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Руснаците имат пари и си живеят където си искат !
    Българите кинти немат и ходят да берат ягоди и да гледат стари баби !
    Ама иначе са в клуба на богатитееее....

    Коментиран от #60, #70

    19:46 21.07.2026

  • 53 ха ха ха ...

    8 6 Отговор

    До коментар #51 от "ха ха":

    А България на колко години е бе готин ?
    200 години Византийско робство .
    500 години Турско робство !
    И още щяхме да сме поданици на Ердоган ако не бяха Руснаците !!

    Коментиран от #59, #62

    19:47 21.07.2026

  • 54 усрано козляче

    4 3 Отговор

    До коментар #50 от "Уcpaнo pycнaчe":

    Някой от тук-пишещите за "страха от укро-дронове в Черно море"

    да е гледал скоро трафика към укро-пристанищата - От поне две седмици, я се пръкне половин корабче къмто Одеса - я не ...

    19:49 21.07.2026

  • 55 Ами в очите на хората

    5 2 Отговор

    До коментар #50 от "Уcpaнo pycнaчe":

    един тролещ глупак винаги ще е паднал. Та да таварич. Кагда ще си ходят безродниците от България. Нали я мразите. Що трябва да ви търпим лъжите и простотиите срещу Русия, обслужващи унищожението на Украйна и Европа?

    19:50 21.07.2026

  • 56 отврат

    3 2 Отговор
    Темза тече кафява.
    Британските водопроводи също...

    19:53 21.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 смешник

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Подпукали ама с голи задни части !

    19:57 21.07.2026

  • 59 Роби

    3 3 Отговор

    До коментар #53 от "ха ха ха ...":

    Само че ние сме били част от империите докато руснаците са били роби от Монголците и след това заробени крепостни селяни от помешчиците

    Коментиран от #61, #67

    20:01 21.07.2026

  • 60 Интересно

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Само питам":

    Питай тогава колко процента от бедните българи ще бъдат на море и къде, и същото за богатите руснаци?

    Коментиран от #65

    20:06 21.07.2026

  • 61 И какво искаш да вмениш

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Роби":

    Всеки си има историята и хубава и лоша. Ти за ко се напъваш, че се излагаш?

    20:10 21.07.2026

  • 62 Пропусна

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "ха ха ха ...":

    150+ години слугинаж

    20:11 21.07.2026

  • 63 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Стигнах до исрахелски източници и повече ред не прочетох ,дсуржа за персите и да видим как светът ще пламне не по тяхна вина ,сега се включват и хутите аз да си нагледам двора и бурканите ли

    20:14 21.07.2026

  • 64 Васил

    3 2 Отговор
    Просто Американците ще превърнат САЩ в руини.

    20:15 21.07.2026

  • 65 Само питам

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Интересно":

    При всяко положение въпреки че Руснаците са във война , повече руснаци ще са на море !!
    А Българите 1/4 на море 3/4 на тръстиката !!!

    Коментиран от #74, #75

    20:21 21.07.2026

  • 66 Теслатъ

    0 3 Отговор
    Съчуствам на иранците..., с такива "съюзници" като Путин и Си. Персите воюват сами срещу военната машина на Щатите. А, при желание, Путин можеше да им продаде няколко установки ПКР "Оникс М" и нито една американска Авионосна група нямаше да посмее да се приближи на 800 км от бреговете на Иран, уви, "Духът от Анкоридж" му тежи като Котва!

    Коментиран от #68

    20:22 21.07.2026

  • 67 ха ха ха ....

    5 1 Отговор

    До коментар #59 от "Роби":

    И какво стана с Монголите бе брат ?!
    Я виж сега какво е Русия и какво е Монголия !!!
    А нас пак Руснаците ни извадиха на картата , иначе още щяхме да сме част от Турската "империя "!!!

    20:24 21.07.2026

  • 68 жик так

    3 2 Отговор

    До коментар #66 от "Теслатъ":

    А ние като имаме съюзници , как само яко сме прокопсали !
    Как яко ни цакат съюзниците !
    Какво стана с Ф16 , че ще пращаме нашите МИГ29 поляците да ги ремортират ?!
    Един вагон пари наринахме на съюзниците за стари бракми !

    Коментиран от #72

    20:26 21.07.2026

  • 69 руzко = боклук

    0 2 Отговор
    копейките ще бъдат бомбени от чалмите хахахаахах

    20:27 21.07.2026

  • 70 Крепостен на Хартиената мечка

    0 2 Отговор

    До коментар #52 от "Само питам":

    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄

    20:29 21.07.2026

  • 71 🦁ЩЩД🦁

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Демократъ":

    Руснаците твърде биля имат сили да помогнат на когото и да е.Но не са "демократично нагли" като САЩ.Много са милозливи.Понеже са истински християни.На ония,отвъд океана едни пари само са им в главите.Те са техният "Бог".

    20:31 21.07.2026

  • 72 Теслатъ

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "жик так":

    """"А ние като имаме съюзници , как само яко сме прокопсали""""" ------ А, ние с кого воюваме???

    20:31 21.07.2026

  • 73 Захарий

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Винаги пр0к.ле.т.а росия

    20:39 21.07.2026

  • 74 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Само питам":

    Това е проверимо. Изненада?

    20:44 21.07.2026

  • 75 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Само питам":

    Знаеш ли колко процента от руснаците въобще имат задграничен паспорт?

    20:47 21.07.2026

  • 76 Ван Дал

    0 0 Отговор
    САЩ засили на времето проксито Украйна, Русия напомпа проксито Иран и неговите подопечни. Играта се изврати- всички ще страдаме. Това е финала на един фалшив (демократичен) фалирал свят!

    20:55 21.07.2026

  • 77 Хаха

    1 1 Отговор
    Дежурният папагал на Радев Слави Василев няма ли да се изкаже по въпроса.

    20:56 21.07.2026