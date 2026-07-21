САЩ ще засилят военните удари срещу Иран! Техеран предупреди България за американските самолети

САЩ се готвят да засилят военната си кампания срещу Иран в следващите дни, разкри израелски източник от сферата на сигурността, цитиран от i24NEWS.
По информация оперативните планове са готови и се очаква решението на американския президент Доналд Тръмп относно следващите стъпки. В същото време същият доклад твърди, че израелският премиер Бенямин Нетаняху провежда ограничени обсъждания по въпросите на сигурността във връзка с развитието на конфликта.
Макар САЩ засега да държат Израел извън активните операции, източникът твърди, че двамата съюзници продължават да обменят разузнавателна информация и да планират операциите си.
Вашингтон е подложен на нарастващ натиск след смъртта на американски войници в конфликта, като се натрупват все повече обвинения за неотчетени ранени.
Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви в понеделник, че неговите сили са започнали нова вълна от удари срещу Иран в 16:00 ч. източно време по нареждане на президента Доналд Тръмп.
"Ударите имат за цел да отслабят още повече иранските военни способности, използвани за нападения срещу търговски кораби в Ормузкия пролив", заяви CENTCOM в X.
По-рано командването съобщи, че американските въоръжени сили са пренасочили седем търговски кораба и са извели от строя още един, докато прилагаха морската си блокада срещу Иран.
Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви във видеоклип, че нивото на взаимодействие с върховния лидер на страната Моджтаба Хаменей се засилва с всеки изминал ден, съобщи Ройтерс.
Изявлението идва след месеци спекулации около здравословното състояние на Моджтаба Хаменей, който не се е появявал публично, откакто баща му и негов предшественик Али Хаменей беше убит при американско-израелски въздушен удар в началото на войната с Иран.
"Равнището на взаимодействие с нашия скъп върховен лидер се увеличава с всеки изминал ден и трябва да продължи да се задълбочава, за да можем с неговите насоки да решим проблемите си", заяви Пезешкиан.
Според трима източници, близки до вътрешния кръг на Хаменей, цитирани от Ройтерс през април, той е получил тежки наранявания по лицето и краката при атаката на 28 февруари.
След назначаването си за трети върховен лидер на Иран на 8 март Моджтаба Хаменей публикува само писмени изявления. До момента няма разпространени негови снимки или аудио и видеозаписи.
Високопоставени източници заявиха пред Ройтерс, че липсата на публични изображения и записи се дължи както на здравословното му състояние, така и на съображения за сигурност.
По данни на източници, запознати с вътрешните процеси на вземане на решения в Иран, Моджтаба Хаменей дължи издигането си до голяма степен на подкрепата на Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), който го е възприел като надежден гарант за запазването на твърдолинейния си политически курс.
Според същите източници влиянието на Гвардията, допълнително укрепнало след войната, е знак за по-агресивна външна политика и за засилване на репресиите в страната.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви след срещата си с ливанския президент Жозеф Аун във Вашингтон, че САЩ ще окажат подкрепа на Ливан и ще съдействат за стабилизирането на страната, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.
"Ливан е държава, която в продължение на десетилетия беше третирана несправедливо. Ние ще помогнем това да се промени и ще се отнасяме към нея с уважението, което заслужава", каза Тръмп.
Срещата между двамата лидери се състоя в рамките на четиридневното посещение на Аун във Вашингтон. Основната цел на визитата е да се постигне трайно намаляване на напрежението след продължилите месеци наред военни сблъсъци между Израел и подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула".
Асошиейтед прес отбелязва, че това е първата среща между Жозеф Аун и американски президент, както и първото посещение на ливански държавен глава в Белия дом от 2009 година. Междувременно Ливан и Израел водят преки преговори с посредничеството на Вашингтон. Преди избирането си за държавен глава миналата година Aун беше командващ на подкрепяната от САЩ ливанска армия.
Тръмп посрещна Аун пред Белия дом, ръкува се с него и го определи като "изключително уважаван човек". Двамата не отговориха на въпросите на журналистите, свързани с отношенията между Ливан и Израел, но малко по-късно американският президент неочаквано допусна представители на медиите в Овалния кабинет, въпреки че първоначално срещата беше обявена да се състои без присъствието на журналисти.
Бейрут се надява разговорите във Вашингтон да допринесат за изтеглянето на израелските войски от райони в Южен Ливан, които те все още контролират, както и за засилена подкрепа за ливанската армия, за да може тя да установи пълен контрол върху териториите, в които досега доминираше "Хизбула".
Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи предупреди България да не позволява на САЩ да "използват територията ѝ за военни операции срещу Иран", предаде Ройтерс, като се позовава на ирански медии, сред които и ИРНА.
Българското правителство заяви, че ще поиска одобрение от парламента за разполагане на до осем американски самолета-цистерни във военновъздушна база в балканската държава, която е член на НАТО и на Европейския съюз, припомня агенцията.
Междувременно говорителят на иранското външно министерство заяви, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като "агресия и военни престъпления". Той призова България да не се превръща в "съучастник на агресорите и нарушителите на закона".
Самолетите-цистерни се използват главно за дозареждане във въздуха на други самолети.
Българското правителство възнамерява да разположи американските самолети във военната база "Безмер", на около 260 км югоизточно от столицата София.
Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви преди извънредното заседание на парламентарната комисия по отбрана, че не изпитва притеснения във връзка с разполагането на американски самолети на летището в "Безмер".
Парламентарната комисия по отбрана подкрепи проект на решение за пребиваване в България на авиация и военнослужещи на САЩ за подкрепа на операции в Близкия изток с 11 гласа "за", един "против" и двама "въздържали се". Предстои гласуване на решението в пленарна зала.
САЩ и Иран засилиха ударите си, след като временното споразумение за прекратяване на огъня, подписано преди месец, се провали, което повиши вероятността от връщане към пълномащабна война, припомня Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Луганск
Русия е ключова държава-цивилизация!
Русия е люлката на много народи и страни!
Много страни дължат своята държавност на Русия, като някои създадохме от нулата, а някои просто върнахме своята държавност, като в този списък са както страни, които някога са били част от Русия, така и такива, които никога не са били в нейния състав.
Половината от Европа и част от Азия получиха своята държавност от ръцете на Русия. Сред тях са: Финландия, Латвия, Естония, Литва, Полша, Румъния, България, Сърбия, Азербайджан, Армения, Грузия, Туркменистан, Киргизстан, Казахстан, Монголия, Беларус и Украйна. Също така си струва да се вземе предвид ролята на Русия-СССР в раждането и формирането на такива държави като КНР, Виетнам, КНДР, Индия, Гърция, Алжир, Куба, Израел, Ангола, Мозамбик.
А страни като Франция и Германия съществуват само благодарение на Русия!! Русия запази Франция през 1814 г. след поражението на Наполеон и през Първата световна война, като попречи на Германия да унищожи Франция!
Също така Русия беше първата, която призна държавата на САЩ, така че американците трябва да благодарят на руснаците!!
Но Сърбия и България бяха държави, преди да бъдат превзети от Османската империя, така че ние само върнахме държавността на тези страни, което нямаше да бъде много дълго време, не нападайте Русия срещу Турция и не я разгромете на Балканите.
НАРОДИТЕ ПО СВЕТА ТРЯБВА С БЛАГОДАРНОСТ ДА ПОМНЯТ РУСИЯ-МАЙКА!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА
Коментиран от #6, #16, #20, #47, #51, #73
18:23 21.07.2026
2 Ако Иран свали някое стелтче
Коментиран от #10, #15, #18
18:25 21.07.2026
3 пръц
18:25 21.07.2026
4 Т Живков
18:28 21.07.2026
5 Иван
18:28 21.07.2026
6 Без име
До коментар #1 от "Луганск":Само дето България е майка на Русия и държавност са полъчили от нас. Дори Москва носи името на кана на Волжска България Ахад Мосха. И племе руси няма, има уруси - елитната част на прабългарската конница, станали синоним на велики. Неблагодарна дъщеря има България. За което Русия страда много и ще продължава да страда.
Коментиран от #8
18:31 21.07.2026
7 Владимир Путин, президент
18:31 21.07.2026
8 Миролюб Войнов, историк
До коментар #6 от "Без име":".. За което Русия страда много и ще продължава да страда.."
И напълно заслужено !!!
Ако не беше България, днешния русняк да ходи в овча кожа, тюбитейка, куса конско мляко и ломоти на манголски език 👈
Коментиран от #11
18:34 21.07.2026
9 Истината
Коментиран от #26
18:37 21.07.2026
10 Соломон
До коментар #2 от "Ако Иран свали някое стелтче":Ако може ще свали. Ама за сега не му се отдава
Коментиран от #12
18:38 21.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ДАВАЙТЕ
18:41 21.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Интересно
До коментар #2 от "Ако Иран свали някое стелтче":Не е невъзможно. 1 на 100 е приемливо, а 1 на 1000 е пренебрежимо малко.
18:44 21.07.2026
16 ЧИП
До коментар #1 от "Луганск":Нормално е Русия да е родила толкова държави,все пак е нравствено неответна жена.
18:45 21.07.2026
17 Хаменей
18:45 21.07.2026
18 Мурка
До коментар #2 от "Ако Иран свали някое стелтче":АКО ДУМНЕ ДОСТАВЧИКА НА ГОРИВА ЗА НЕВИДИМИТЕ ---------------СТАВАТ ВИДИМИ
18:45 21.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 усрано козляче
До коментар #19 от "Уcpaнo pycнaчe":Докато си дрънкаш тука , руснаците се насочиха към Одеса .
А Киевчани става 3 месеца спят в метрото .
Коментиран от #25, #37
18:49 21.07.2026
22 Путин
18:49 21.07.2026
23 усрано козляче
До коментар #19 от "Уcpaнo pycнaчe":„Хората да напуснат градовете“: В Украйна предупредиха за тежка зима без ток и отопление ..
Украинците трябва още отсега да обмислят къде ще прекарат предстоящата зима, тъй като тя може да се окаже изключително тежка. Жителите на големите градове е добре да подготвят план за временно преместване в село, малък град или дори в чужбина, предупреди директорът на украинския фонд „Върни се жив“ Тарас Чмут.
Коментиран от #24
18:50 21.07.2026
24 Салавьов
До коментар #23 от "усрано козляче":ги покани в задуралието!
Коментиран от #27
18:51 21.07.2026
25 усрано козляче
До коментар #21 от "усрано козляче":Руската фрегата "Неустрашими" проведе внезапно учение със стрелби в Ламанша...
Пиратите с пълни пампери ...
Коментиран от #31
18:51 21.07.2026
26 Мурка
До коментар #9 от "Истината":ДА категорично ОСВОБОДИХА СЕВЕРНА АМЕРИКА ОТ КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ И Я ЗАСЕЛИХА С АФРИКАНЦИ И ПРЕСТЪПНИЦИ ОТ ЕВРОПА ОСВОБОДИХА СЕВЕРНА АМЕРИКА ОТ БИЗОНИ ОСВОБОДИХА ЙЕЛОУСТОУН ОТ ВЪЛЦИ ОСВОБОДИХА ЕВРОПЕЙЦИТЕ ОТ ЗЛАТНИТЕ ИМ РЕЗЕРВИ ОСВОБОДИХА ФРАНК ОЛСЕН ОТ МЪКАТА ЖИТЕЙСКА
18:53 21.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Иран
18:54 21.07.2026
29 днес
18:54 21.07.2026
30 Затова ли превзеха
До коментар #19 от "Уcpaнo pycнaчe":30% от Украйна?
Колко % от Русия превзе ВСУ бе бай Петрохански?
Коментиран от #33, #35, #36
18:56 21.07.2026
31 Уcpaнo pycнaчe
До коментар #25 от "усрано козляче":"..руската фрегата Неустрашими проведе учение със стрелби в Ламанша.."
Нали панимаешь, че е въпрос на "украинска" ракета или БЕК тоя леген да утанула ? 👈😆
18:57 21.07.2026
32 НЕма се пУашите!
Коментиран от #34
18:57 21.07.2026
33 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #30 от "Затова ли превзеха":И ....???
С какво тия 18%, тия 100 000 декара ycpaн чернозем и Крим ще променят към по-добро нещата за руснака, как ще направят Русия силна, велика, просперираща ? Ще се останете все същите залупен, завистлив нородец и омазана губерня държаща се на гoвнa и пaлки 👈
19:04 21.07.2026
34 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #32 от "НЕма се пУашите!":Тръмп не побеждава
Тръмп.бомби
И МОДЖТАБАТА и ПУТИН...и никой не мой го спре
19:04 21.07.2026
35 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #30 от "Затова ли превзеха":То в "превъртите" територии Путин го бомбят ЯКО
Вече попукаха и Русия.
Коментиран от #58
19:06 21.07.2026
36 Интересно
До коментар #30 от "Затова ли превзеха":Изглежда до сега никой не е разбрал Украйна колко процента иска от Русия?
А Русия колко е завладяла от 2022?
19:09 21.07.2026
37 Интересно
До коментар #21 от "усрано козляче":Как се насочиха към Одеса? Армия? Флота?
А в Киев спят в метрото от 4,5 години. И?
19:14 21.07.2026
38 Демократъ
Коментиран от #71
19:17 21.07.2026
39 Метни им атома бай Дончо!
19:18 21.07.2026
40 Такаааа
19:19 21.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Мишел
19:23 21.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Мишел
19:35 21.07.2026
47 Денис
До коментар #1 от "Луганск":Стой си в Луганск ,поправяй външната си дървена тоалетна и си мечтай!
Коментиран от #57
19:37 21.07.2026
48 ка Путин БОКЛУК
19:37 21.07.2026
49 Русия и Иран
19:41 21.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ха ха
До коментар #1 от "Луганск":Оак счупи тъпомера и лъжломера с един замах.
Само да ти кажа - Русия е само мизерни 200 години по-стара от САЩ и над 900 години по-млада от България родоотстъпнико.
Коментиран от #53
19:41 21.07.2026
52 Само питам
До коментар #44 от "Майор Деянов, на всеки километър":Руснаците имат пари и си живеят където си искат !
Българите кинти немат и ходят да берат ягоди и да гледат стари баби !
Ама иначе са в клуба на богатитееее....
Коментиран от #60, #70
19:46 21.07.2026
53 ха ха ха ...
До коментар #51 от "ха ха":А България на колко години е бе готин ?
200 години Византийско робство .
500 години Турско робство !
И още щяхме да сме поданици на Ердоган ако не бяха Руснаците !!
Коментиран от #59, #62
19:47 21.07.2026
54 усрано козляче
До коментар #50 от "Уcpaнo pycнaчe":Някой от тук-пишещите за "страха от укро-дронове в Черно море"
да е гледал скоро трафика към укро-пристанищата - От поне две седмици, я се пръкне половин корабче къмто Одеса - я не ...
19:49 21.07.2026
55 Ами в очите на хората
До коментар #50 от "Уcpaнo pycнaчe":един тролещ глупак винаги ще е паднал. Та да таварич. Кагда ще си ходят безродниците от България. Нали я мразите. Що трябва да ви търпим лъжите и простотиите срещу Русия, обслужващи унищожението на Украйна и Европа?
19:50 21.07.2026
56 отврат
Британските водопроводи също...
19:53 21.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 смешник
До коментар #35 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Подпукали ама с голи задни части !
19:57 21.07.2026
59 Роби
До коментар #53 от "ха ха ха ...":Само че ние сме били част от империите докато руснаците са били роби от Монголците и след това заробени крепостни селяни от помешчиците
Коментиран от #61, #67
20:01 21.07.2026
60 Интересно
До коментар #52 от "Само питам":Питай тогава колко процента от бедните българи ще бъдат на море и къде, и същото за богатите руснаци?
Коментиран от #65
20:06 21.07.2026
61 И какво искаш да вмениш
До коментар #59 от "Роби":Всеки си има историята и хубава и лоша. Ти за ко се напъваш, че се излагаш?
20:10 21.07.2026
62 Пропусна
До коментар #53 от "ха ха ха ...":150+ години слугинаж
20:11 21.07.2026
63 Kaлпазанин
20:14 21.07.2026
64 Васил
20:15 21.07.2026
65 Само питам
До коментар #60 от "Интересно":При всяко положение въпреки че Руснаците са във война , повече руснаци ще са на море !!
А Българите 1/4 на море 3/4 на тръстиката !!!
Коментиран от #74, #75
20:21 21.07.2026
66 Теслатъ
Коментиран от #68
20:22 21.07.2026
67 ха ха ха ....
До коментар #59 от "Роби":И какво стана с Монголите бе брат ?!
Я виж сега какво е Русия и какво е Монголия !!!
А нас пак Руснаците ни извадиха на картата , иначе още щяхме да сме част от Турската "империя "!!!
20:24 21.07.2026
68 жик так
До коментар #66 от "Теслатъ":А ние като имаме съюзници , как само яко сме прокопсали !
Как яко ни цакат съюзниците !
Какво стана с Ф16 , че ще пращаме нашите МИГ29 поляците да ги ремортират ?!
Един вагон пари наринахме на съюзниците за стари бракми !
Коментиран от #72
20:26 21.07.2026
69 руzко = боклук
20:27 21.07.2026
70 Крепостен на Хартиената мечка
До коментар #52 от "Само питам":Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???
Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄
20:29 21.07.2026
71 🦁ЩЩД🦁
До коментар #38 от "Демократъ":Руснаците твърде биля имат сили да помогнат на когото и да е.Но не са "демократично нагли" като САЩ.Много са милозливи.Понеже са истински християни.На ония,отвъд океана едни пари само са им в главите.Те са техният "Бог".
20:31 21.07.2026
72 Теслатъ
До коментар #68 от "жик так":""""А ние като имаме съюзници , как само яко сме прокопсали""""" ------ А, ние с кого воюваме???
20:31 21.07.2026
73 Захарий
До коментар #1 от "Луганск":Винаги пр0к.ле.т.а росия
20:39 21.07.2026
74 Интересно
До коментар #65 от "Само питам":Това е проверимо. Изненада?
20:44 21.07.2026
75 Интересно
До коментар #65 от "Само питам":Знаеш ли колко процента от руснаците въобще имат задграничен паспорт?
20:47 21.07.2026
76 Ван Дал
20:55 21.07.2026
77 Хаха
20:56 21.07.2026