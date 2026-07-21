САЩ ще засилят военните удари срещу Иран! Техеран предупреди България за американските самолети

САЩ се готвят да засилят военната си кампания срещу Иран в следващите дни, разкри израелски източник от сферата на сигурността, цитиран от i24NEWS.

По информация оперативните планове са готови и се очаква решението на американския президент Доналд Тръмп относно следващите стъпки. В същото време същият доклад твърди, че израелският премиер Бенямин Нетаняху провежда ограничени обсъждания по въпросите на сигурността във връзка с развитието на конфликта.

Макар САЩ засега да държат Израел извън активните операции, източникът твърди, че двамата съюзници продължават да обменят разузнавателна информация и да планират операциите си.

Вашингтон е подложен на нарастващ натиск след смъртта на американски войници в конфликта, като се натрупват все повече обвинения за неотчетени ранени.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви в понеделник, че неговите сили са започнали нова вълна от удари срещу Иран в 16:00 ч. източно време по нареждане на президента Доналд Тръмп.

"Ударите имат за цел да отслабят още повече иранските военни способности, използвани за нападения срещу търговски кораби в Ормузкия пролив", заяви CENTCOM в X.

По-рано командването съобщи, че американските въоръжени сили са пренасочили седем търговски кораба и са извели от строя още един, докато прилагаха морската си блокада срещу Иран.

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви във видеоклип, че нивото на взаимодействие с върховния лидер на страната Моджтаба Хаменей се засилва с всеки изминал ден, съобщи Ройтерс.

Изявлението идва след месеци спекулации около здравословното състояние на Моджтаба Хаменей, който не се е появявал публично, откакто баща му и негов предшественик Али Хаменей беше убит при американско-израелски въздушен удар в началото на войната с Иран.

"Равнището на взаимодействие с нашия скъп върховен лидер се увеличава с всеки изминал ден и трябва да продължи да се задълбочава, за да можем с неговите насоки да решим проблемите си", заяви Пезешкиан.

Според трима източници, близки до вътрешния кръг на Хаменей, цитирани от Ройтерс през април, той е получил тежки наранявания по лицето и краката при атаката на 28 февруари.

След назначаването си за трети върховен лидер на Иран на 8 март Моджтаба Хаменей публикува само писмени изявления. До момента няма разпространени негови снимки или аудио и видеозаписи.

Високопоставени източници заявиха пред Ройтерс, че липсата на публични изображения и записи се дължи както на здравословното му състояние, така и на съображения за сигурност.

По данни на източници, запознати с вътрешните процеси на вземане на решения в Иран, Моджтаба Хаменей дължи издигането си до голяма степен на подкрепата на Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), който го е възприел като надежден гарант за запазването на твърдолинейния си политически курс.

Според същите източници влиянието на Гвардията, допълнително укрепнало след войната, е знак за по-агресивна външна политика и за засилване на репресиите в страната.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви след срещата си с ливанския президент Жозеф Аун във Вашингтон, че САЩ ще окажат подкрепа на Ливан и ще съдействат за стабилизирането на страната, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ливан е държава, която в продължение на десетилетия беше третирана несправедливо. Ние ще помогнем това да се промени и ще се отнасяме към нея с уважението, което заслужава", каза Тръмп.

Срещата между двамата лидери се състоя в рамките на четиридневното посещение на Аун във Вашингтон. Основната цел на визитата е да се постигне трайно намаляване на напрежението след продължилите месеци наред военни сблъсъци между Израел и подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула".

Асошиейтед прес отбелязва, че това е първата среща между Жозеф Аун и американски президент, както и първото посещение на ливански държавен глава в Белия дом от 2009 година. Междувременно Ливан и Израел водят преки преговори с посредничеството на Вашингтон. Преди избирането си за държавен глава миналата година Aун беше командващ на подкрепяната от САЩ ливанска армия.

Тръмп посрещна Аун пред Белия дом, ръкува се с него и го определи като "изключително уважаван човек". Двамата не отговориха на въпросите на журналистите, свързани с отношенията между Ливан и Израел, но малко по-късно американският президент неочаквано допусна представители на медиите в Овалния кабинет, въпреки че първоначално срещата беше обявена да се състои без присъствието на журналисти.

Бейрут се надява разговорите във Вашингтон да допринесат за изтеглянето на израелските войски от райони в Южен Ливан, които те все още контролират, както и за засилена подкрепа за ливанската армия, за да може тя да установи пълен контрол върху териториите, в които досега доминираше "Хизбула".

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи предупреди България да не позволява на САЩ да "използват територията ѝ за военни операции срещу Иран", предаде Ройтерс, като се позовава на ирански медии, сред които и ИРНА.

Българското правителство заяви, че ще поиска одобрение от парламента за разполагане на до осем американски самолета-цистерни във военновъздушна база в балканската държава, която е член на НАТО и на Европейския съюз, припомня агенцията.

Междувременно говорителят на иранското външно министерство заяви, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като "агресия и военни престъпления". Той призова България да не се превръща в "съучастник на агресорите и нарушителите на закона".

Самолетите-цистерни се използват главно за дозареждане във въздуха на други самолети.

Българското правителство възнамерява да разположи американските самолети във военната база "Безмер", на около 260 км югоизточно от столицата София.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви преди извънредното заседание на парламентарната комисия по отбрана, че не изпитва притеснения във връзка с разполагането на американски самолети на летището в "Безмер".

Парламентарната комисия по отбрана подкрепи проект на решение за пребиваване в България на авиация и военнослужещи на САЩ за подкрепа на операции в Близкия изток с 11 гласа "за", един "против" и двама "въздържали се". Предстои гласуване на решението в пленарна зала.

САЩ и Иран засилиха ударите си, след като временното споразумение за прекратяване на огъня, подписано преди месец, се провали, което повиши вероятността от връщане към пълномащабна война, припомня Ройтерс.