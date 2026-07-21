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Сух режим! Забраняват консумацията на алкохол на жп гарите

Сух режим! Забраняват консумацията на алкохол на жп гарите

21 Юли, 2026 19:50, обновена 21 Юли, 2026 20:21 1 084 16

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Забраната ще бъде въведена поетапно във всички 5400 гари в Германия до 15 октомври

Сух режим! Забраняват консумацията на алкохол на жп гарите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AP AP

Германският национален железопътен оператор "Дойче Бан" (Deutsche Bahn) въвежда забрана за консумация на алкохол на жп гарите в страната, съобщава Асошиейтед прес. Мярката цели да подобри сигурността и хигиената за служителите и пътниците. Изключения ще има единствено за баровете и ресторантите на гарите.

Забраната ще бъде въведена поетапно във всички 5400 гари в Германия до 15 октомври. Ограничението вече действа в 30 гари, сред които тези в Кьолн, Хамбург и Мюнхен. То ще влезе в сила и за гарата в Берлин от 1 септември.

"Твърде често сме ставали свидетели на това как насилието нараства там, където се консумира прекомерно количество алкохол", заяви Евелин Пала, член на управителния съвет на "Дойче Бан".

Хората, които нарушават забраната, ще бъдат извеждани от гарите. При системни нарушения може да им бъде наложена постоянна забрана за достъп до обектите.

Германският жп оператор отбелязва, че забраната няма да важи за търговците на храни и напитки в гарите. Пътниците все още ще могат да пренасят затворени бутилки и кенчета с алкохол в багажа си. Забраната няма да важи и за вагон-ресторантите във влаковете.

Германската жп мрежа е с дължина от около 33 400 километра. По нея средно на ден се движат по 50 000 влака.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мухахаха

    1 2 Отговор
    Я там най обичам да пием облак

    19:52 21.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Kaлпазанин

    3 3 Отговор
    То да видиш ,кой откри топлата вода а какво да кажем за наркотиците и наркозависимите ,а щандове с банани ще има ли ????и тоалетни за психоболните ама от какво аджеба ????? И кой е причинителя за тях

    19:56 21.07.2026

  • 4 Октоберфест

    3 3 Отговор
    Някой пак е прекалил с шнапса.

    19:56 21.07.2026

  • 5 леле мале,

    4 3 Отговор
    Това заради боя между българина и германеца, при който българина падна от движещия се влак ли го измислиха?

    Коментиран от #8

    19:57 21.07.2026

  • 6 Либepacтия

    9 3 Отговор
    Toвa e зa дa нe дpaзнят мюcлитaта инжeнepи и лeкapи, кoитo ce пoдвизават по гapитe!

    19:57 21.07.2026

  • 7 забрана за консумация на алкохол

    2 3 Отговор
    поощряване пиене на чай по настояване на местните брадати талибани
    за подготовка за шарията
    булки с бурки

    20:02 21.07.2026

  • 8 ха, ха, ха...

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "леле мале,":

    Ако беше се случило в България щяха да забранят на българите да пътуват във вагон където пътува германец.

    20:02 21.07.2026

  • 9 Германистан на три минарета

    6 2 Отговор
    Забраната от уж временна, ще се превърне в постоянна! Следва свинско!

    20:02 21.07.2026

  • 10 Боздуган

    2 2 Отговор
    В България кога? Омръзнало ми е цигани с галони бира да се правят на интересни по влаковете.

    20:09 21.07.2026

  • 11 Сатана Z

    5 1 Отговор
    В Саудитска Арабия също не се консумира алкохол по гарите,в Египет - тоже.От къде на къде Германия ще прави изключение от правилата.Адолф също е бил въздържател

    20:10 21.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    СКОРО БЕЗ БРАДА ИЛИ БУРКА
    - НЯМА БИЛЕТЧЕ И ПРАВО ДА ПЪТУВАШ ;)
    ....
    В ГЕРМАНИЯ ОТ 15 ГОДИНИ МИНАВАМ САМО ТРАНЗИТ САЩ - САМОЛЕТА - ЛЕТИЩЕТО - БЪЛГАРИЯ

    20:21 21.07.2026

  • 14 Линда

    1 1 Отговор
    Време беше , кой е бил на ХопБанховв Немачку знае за какво говоря

    20:35 21.07.2026

  • 15 Факт

    0 1 Отговор
    По гарите в Германия висят наркоманите,ууре хунде

    20:49 21.07.2026

  • 16 Дзак

    0 0 Отговор
    Това е само за онези, които не сядат в кафето на гарата! Явно си пазят работата на наемателите на заведения!

    20:51 21.07.2026

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