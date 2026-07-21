Сух режим! Забраняват консумацията на алкохол на жп гарите

Германският национален железопътен оператор "Дойче Бан" (Deutsche Bahn) въвежда забрана за консумация на алкохол на жп гарите в страната, съобщава Асошиейтед прес. Мярката цели да подобри сигурността и хигиената за служителите и пътниците. Изключения ще има единствено за баровете и ресторантите на гарите.

Забраната ще бъде въведена поетапно във всички 5400 гари в Германия до 15 октомври. Ограничението вече действа в 30 гари, сред които тези в Кьолн, Хамбург и Мюнхен. То ще влезе в сила и за гарата в Берлин от 1 септември.

"Твърде често сме ставали свидетели на това как насилието нараства там, където се консумира прекомерно количество алкохол", заяви Евелин Пала, член на управителния съвет на "Дойче Бан".

Хората, които нарушават забраната, ще бъдат извеждани от гарите. При системни нарушения може да им бъде наложена постоянна забрана за достъп до обектите.

Германският жп оператор отбелязва, че забраната няма да важи за търговците на храни и напитки в гарите. Пътниците все още ще могат да пренасят затворени бутилки и кенчета с алкохол в багажа си. Забраната няма да важи и за вагон-ресторантите във влаковете.

Германската жп мрежа е с дължина от около 33 400 километра. По нея средно на ден се движат по 50 000 влака.