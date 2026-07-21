Сух режим! Забраняват консумацията на алкохол на жп гарите

Германският национален железопътен оператор "Дойче Бан" (Deutsche Bahn) въвежда забрана за консумация на алкохол на жп гарите в страната, съобщава Асошиейтед прес. Мярката цели да подобри сигурността и хигиената за служителите и пътниците. Изключения ще има единствено за баровете и ресторантите на гарите.
Забраната ще бъде въведена поетапно във всички 5400 гари в Германия до 15 октомври. Ограничението вече действа в 30 гари, сред които тези в Кьолн, Хамбург и Мюнхен. То ще влезе в сила и за гарата в Берлин от 1 септември.
"Твърде често сме ставали свидетели на това как насилието нараства там, където се консумира прекомерно количество алкохол", заяви Евелин Пала, член на управителния съвет на "Дойче Бан".
Хората, които нарушават забраната, ще бъдат извеждани от гарите. При системни нарушения може да им бъде наложена постоянна забрана за достъп до обектите.
Германският жп оператор отбелязва, че забраната няма да важи за търговците на храни и напитки в гарите. Пътниците все още ще могат да пренасят затворени бутилки и кенчета с алкохол в багажа си. Забраната няма да важи и за вагон-ресторантите във влаковете.
Германската жп мрежа е с дължина от около 33 400 километра. По нея средно на ден се движат по 50 000 влака.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мухахаха
19:52 21.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Kaлпазанин
19:56 21.07.2026
4 Октоберфест
19:56 21.07.2026
5 леле мале,
Коментиран от #8
19:57 21.07.2026
6 Либepacтия
19:57 21.07.2026
7 забрана за консумация на алкохол
за подготовка за шарията
булки с бурки
20:02 21.07.2026
8 ха, ха, ха...
До коментар #5 от "леле мале,":Ако беше се случило в България щяха да забранят на българите да пътуват във вагон където пътува германец.
20:02 21.07.2026
9 Германистан на три минарета
20:02 21.07.2026
10 Боздуган
20:09 21.07.2026
11 Сатана Z
20:10 21.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
- НЯМА БИЛЕТЧЕ И ПРАВО ДА ПЪТУВАШ ;)
....
В ГЕРМАНИЯ ОТ 15 ГОДИНИ МИНАВАМ САМО ТРАНЗИТ САЩ - САМОЛЕТА - ЛЕТИЩЕТО - БЪЛГАРИЯ
20:21 21.07.2026
14 Линда
20:35 21.07.2026
15 Факт
20:49 21.07.2026
16 Дзак
20:51 21.07.2026