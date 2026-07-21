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Георги Ангелов: На второ място сме след Румъния по дял на младежите, които нито работят, нито учат - 13,8%

Георги Ангелов: На второ място сме след Румъния по дял на младежите, които нито работят, нито учат - 13,8%

21 Юли, 2026 09:25 1 785 80

  • георги ангелов-
  • второ място-
  • румъния-
  • младежи-
  • учене-
  • работа

Българският мъж е на челните места по най-краткият трудов живот в Европа. Това сочат данни за пазара на труда на Евростат. Очакваната продължителност на трудовия път в България е третата най-ниска в Европейския съюз - 34,6 години. Само румънците и италианците работят по-кратко

Георги Ангелов: На второ място сме след Румъния по дял на младежите, които нито работят, нито учат - 13,8% - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Българският мъж е на челните места по най-краткият трудов живот в Европа. Това сочат данни за пазара на труда на Евростат. Очакваната продължителност на трудовия път в България е третата най-ниска в Европейския съюз - 34,6 години. Само румънците и италианците работят по-кратко. Темата коментира старши икономистът в Институт "Отворено общество" Георги Ангелов в ефира на “Здравей, България”.
Той посочи, че това не е свързано с демографски фактори и даде следния пример - най-дълго живеят италианци и испанци, а точно италианците са с ниска продължителност на труд. Според Евростат 80% от обяснението на тази статистика е свързано с пазара на труда - кога се влиза на този пазар, колко често се излиза и кога се излиза от него - т.е. пенсионирането.

“Ако тръгнем от влизането на пазара на труда, основният проблем е, че има у нас има голяма група от млади хора, които нито работят, нито учат. Ние сме на второ място след Румъния по дял на младежите, които нито работят, нито учат - 13,8%”, допълни Ангелов.

В Северна Европа голяма част от учащите са включени в пазара на труда, подчерта още той. Също така отбеляза, че сивият сектор у нас е много висок, но той включва предимно хора, които декларират по-ниски доходи, а не "укриване" на служители, поради тази причина този фактор не е от основните за статистиката. Ангелов каза още, че в България има ранно пенсиониране в някои сектори, а тези, които няма такова, заобикалят закона през ТЕЛК и пенсии за инвалидност.
Експертът коментира, че не се правят усилия хората с увреждания да бъдат включени в пазара на труда, но тук Румъния е по-зле като показател. Експертът каза още, че заетостта е ниска и при хората с ниско образование - под 27%, докато при висшистите работят над 90%.

Сред ромската етническа група данните на Организация за икономическо сътрудничество и развитие сочат 22% заетост, 44% сред турската и 67% сред българската.

Ангелов каза, че в Румъния работят 2% от пенсионерите, а в Гърция - 4%, в България са 17%, което се дължи на недостиг на кадри. В Естония например половината пенсионери работят, допълни той.

Ангелов беше категоричен, че трябва да има по-гъвкава заетост, почасова работа, като това у нас рядко се наблюдава. Заплатите, които се получават при такъв начин на работа, също са фактор, подчерта той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 8 Отговор
    Ще воюват в Украйна и Иран.

    Коментиран от #47

    09:25 21.07.2026

  • 2 хъхъ

    49 2 Отговор
    "старши икономистът в Институт "Отворено общество" Георги Ангелов"

    Може ли хора, които нямат един трудов ден през живота си, а са се издържали само с грантове, да ни критикуват, че работим малко?!

    Коментиран от #6

    09:26 21.07.2026

  • 3 ДА ТАКА Е

    23 6 Отговор
    НЕМОЖЕШЕ ДА ЗАПОЧНЕШ РАБОТА АКО НЕ СИ ГЕРБЕР
    ФАКТ

    09:27 21.07.2026

  • 4 младежите

    25 5 Отговор
    Не работят защото желанията им не съвпадат със способностите им.

    Коментиран от #32

    09:28 21.07.2026

  • 5 честен ционист

    12 8 Отговор
    Като свършат укропам, младежите на Румъния и на България ще получат повестките.

    09:28 21.07.2026

  • 6 баба Вуна

    32 3 Отговор

    До коментар #2 от "хъхъ":

    На чужд гръб и 100 години трудов стаж са малко. Хората са болни, а те искат да работят до 70 и да умрат на работните си места, за да не дава държавата пенсии.

    09:29 21.07.2026

  • 7 младежите

    20 1 Отговор
    Взимат пример от Сергей стани Шеф и с нетърпение си чакат реда да го заместят.

    09:30 21.07.2026

  • 8 пуяк

    33 2 Отговор
    Този Ангелов какъв стаж има? Набутал се на хранилка при Сорос и акъл дава. Такива заслужават да идат в трудов лагер на 12-часов работен ден и да им се казва непрекъснато, че малко работят и трябва повече.

    09:32 21.07.2026

  • 9 Използват ги за тероризъм в Перник

    3 4 Отговор
    Терористи от Перник в Базел Швейцария -изнасилват и убиват! Терористи пратени от МВР Перник и прокуратурата на Република България никога не разбирала , прокуратура с луди прокурори!

    09:35 21.07.2026

  • 10 хехе

    26 2 Отговор
    В Румъния са повече защото там лилавите братовчеди са повече

    09:35 21.07.2026

  • 11 анализатор

    15 5 Отговор
    Тоест ,17% пенсионери са заели местата и работят и след пенския и младите няма къде да работят .Ако пенсионерите освободят местата , младите ще ги заемат и даже ще има недостиг .Основно пенсионери работят в силовите министерства , пенсия , заплата и ТЕЛК

    Коментиран от #30, #56

    09:37 21.07.2026

  • 12 Кобра Кай 🥋

    16 0 Отговор
    Да започват като стажанти в Бош в Тех парка! ЕС ни храни! Инвестиции и високи заплати след еурото! 💶

    09:38 21.07.2026

  • 13 бушприт

    10 3 Отговор
    Статията е пълна с правописни грешки и неправилни изречения!

    09:42 21.07.2026

  • 14 Ужас

    10 2 Отговор
    Нито се съгласяват да им промиват мозъците, нито да са роби. Лоши младежи, лоши!

    09:42 21.07.2026

  • 15 Здрасти

    19 1 Отговор
    Ние сме на второ юясто по брой мангааа8689ли на глава в Европа след Румъния, дали е свързано :)

    09:43 21.07.2026

  • 16 Този некадърен търтей кога ще започне да

    16 1 Отговор
    Работи нещо. Издържан ето на лъжци от краварите не е работа, а слугинаж!

    09:43 21.07.2026

  • 17 Исторически парк

    8 3 Отговор
    Тати носи мама меси

    09:43 21.07.2026

  • 18 ВКК 531

    15 1 Отговор
    Голям процент ромско население в двете държави

    09:44 21.07.2026

  • 19 Германец

    5 15 Отговор
    Българите гледат чветата си до 40-50 като домашни любимци.. аз моя на 18 го изритах и смених ключалката 😏 сега е главен инженер в Карл Цайс 😎

    Коментиран от #69

    09:45 21.07.2026

  • 20 име

    16 0 Отговор
    Да бяха само тези младежи. Като прибавим и сopоcнята, и aнгaлите, и политиците, и съдебната система..... и не останаха работещи.

    09:45 21.07.2026

  • 21 Томи

    6 1 Отговор
    Е ми - неприятно лице, както и говорене

    Коментиран от #24

    09:48 21.07.2026

  • 22 Коко

    4 3 Отговор
    Фашисти експлоататори диктатори соросоиди еврокитки аман от вас.Само комунизмът ще спаси света.

    Коментиран от #27

    09:48 21.07.2026

  • 23 Бизнесмен

    14 1 Отговор
    В България има 2 милиона безработни, затова внасям узбеки на корем

    Коментиран от #41

    09:48 21.07.2026

  • 24 Програмист

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Томи":

    Като те боли от фактите оплаквай се от лицето 😉

    09:50 21.07.2026

  • 25 Стеф

    12 1 Отговор
    На второ място по неработещи младежи и на първо по получаващи пенсия и заплата милиционери?!?

    09:51 21.07.2026

  • 26 хмм

    10 1 Отговор
    Команчите не са младежи

    09:51 21.07.2026

  • 27 Програмист

    2 7 Отговор

    До коментар #22 от "Коко":

    Ей пенсионер комунизмът умря преди 37 години щото не става 😉

    Коментиран от #64

    09:51 21.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 1234567890

    6 1 Отговор
    Нито работят нито учат но много почиват :)))

    09:56 21.07.2026

  • 30 до анализатор

    10 4 Отговор

    До коментар #11 от "анализатор":

    Ти си работодател: Кой ще наемеш на работа - специалист с образование и 20 годишен трудов стаж по специалноста или "младеж", който допуска грешки пишейки името си? Младежите завършили средното си образование у нас стават само за общи работници и охранители, дори продавач и сервитьор е непосилна работа за тях, щото не умеят да смятат! -))))

    Коментиран от #44, #46

    09:56 21.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 1234567890

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "младежите":

    Нито работят нито учат но много почиват!

    09:57 21.07.2026

  • 33 Да бе ,да ! 😜

    9 0 Отговор
    Ако си "експерт по заетостта" можеш да работиш и докато станеш на сто години ! Потен вода няма да пиеш !

    09:57 21.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Теслатъ

    3 1 Отговор
    Истината е - Каквито родителите, такива и децата!

    09:58 21.07.2026

  • 36 Някой

    1 4 Отговор
    Прости решения:
    1. Забрана на лица без средно образование на право на деца. Вече наличните в заварено положение и отчитане на 9 месеца бременност. При нарушение принудителна кастрация и отнемане на родителски права. Резултат: подобряване на материала, срещу бедност, престъпност;
    2. Помощи само след кастрация. Освен за много възрастни;
    3. При второ криминално проявление принудителна кастрация;
    4. Кампании за кастрации и дори за пари сред такива групи.

    Всичко горно като нищо ще стимулира раждаемостта сред нормалните хора.

    Коментиран от #50

    09:59 21.07.2026

  • 37 Ами ето какво

    1 0 Отговор
    Българите изпоемигрираха, останаха старците, процентно ромите се увеличиха, имат и много деца, е, не колкото преди, но повече от българите. И много по-рядко учат и стигат до висше образование. И когато работят нещо, не винаги е регистрирано.

    Коментиран от #45

    09:59 21.07.2026

  • 38 Те гледат бебета новия бизнес на ромите

    5 3 Отговор
    Всеки един циганин ме иска да работи защото се е докопал до жена с деца и живеят от това майчинства и детски.

    10:00 21.07.2026

  • 39 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    КАЗАХ МРЪСНИКО ДА ВЪЗСТАНОВИШ КОМЕНТАР 28!!!

    10:00 21.07.2026

  • 40 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 1 Отговор
    Кой ша ти работи за 620 евро
    Балъците отдавна свършиха

    Коментиран от #73

    10:01 21.07.2026

  • 41 Ти, ако си работодател

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Бизнесмен":

    Кого ще избереш, узбеки и узбечки, дошли от бивша съветска република с нейната образователна система или недоучили младежи от махалата?

    Коментиран от #55

    10:02 21.07.2026

  • 42 Младеж

    1 0 Отговор
    Че кой работи при живи родители?

    10:02 21.07.2026

  • 43 Марксист

    5 1 Отговор
    Колко процента от безработните са младежи? По принцип младежите трябва да са повече безработни, нямат опит. Ако младежите са виновни за положението, значи всички останали са виновни, техНите роднини. ЗНАЧИ НАРОДЪТ Е ВИНОВЕН ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО. Каквато е целта на този главният икономист на Сорос в България . на Отворено общество. Младежите в България са малко, като процент от населението, и има много в чужбина и много в сивият сектор. Гледам икономически сайт, няма я България по младежка безработица, Румъния 24,5% от младежите са безработни, Северна Македония 29%, Чили раят на Сорос е 22%, Естония 20%, Финландия, Сърбия, Гърция, е 21%. НИТО ПОЗНАВАМ МЛАДИ ЦИГАНИ НА ПОМОЩИ НИТО ОТ БЪЛГАРСКИ ЕТНОС. Но знам, че бизнесът ги лъже и не им плаща. В страни с добро заплащане и свестен бизнес има ниска безработица изобщо и ниска младежка. Тази статистико има предвид и младежи от 15 годишна възраст - кой бизнес ще им даде работа - след като има много безработни с опит?

    Коментиран от #74

    10:03 21.07.2026

  • 44 стоенчо, бре

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "до анализатор":

    Освен да наемат някой умен козяк, кат теб, дето от всичко разбираш. Нъл тъй, дpoгap!

    10:03 21.07.2026

  • 45 Ромите не се записват в бюрата по труда

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ами ето какво":

    Въпроса е как в такъв случай получават помощи. Да не говорим че бедните българи си заработват помощите но не е сигурно че ромите ги заработват както и не е сигурно че са записани в бюрото по труда. Как тогава получават социални помощи. За ромите законите не важат само за българите. Въпреки образованието им ги пращат на най черни работни места , ако нямат връзки това е истината.

    10:06 21.07.2026

  • 46 Елементарно , бе Уотсън !

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "до анализатор":

    Ще прикрепиш към човека с 20 години стаж младия човек ! Ще направиш заплащането на специалиста зависимо от представянето на младежа . При социализма се казваше "настойник" на български , или нещо подобно . На запад му викат "ментор" !

    Коментиран от #59, #75, #80

    10:06 21.07.2026

  • 47 Корпусът за мира

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    от кв.Надежда в Сливен и Нов път, Видин се грижи за безопасността и благополучието на гражданите на Лвов например... Каква идилия само. Ама украинците ще потърсят помощ от руснаците да се отърват от тези "миротворци".

    10:08 21.07.2026

  • 48 Русофилчето сър

    2 1 Отговор
    Комунистически отрочета

    Коментиран от #67

    10:08 21.07.2026

  • 49 ТОЗ Е ОТ СО РОС

    5 1 Отговор
    Същият 100 пъти го каниха в радио предаване Челюсти, да казва - че българите са 20 пъти по малко ефективни от другите народи по труд и затова заслужават ниски доходи и още по-ниски. Ако беше така, в страни с по високи заплати и ефективност на трудът щяха да не наемат сакатите българи. А тук бизнесът щеше да се БИЕ ЗА РАБОТНИЦИ ОТ ГЕРМАНИЯ.

    10:11 21.07.2026

  • 50 до нИкой

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Някой":

    Знаеш ли каква е численноста на населението в Бг??? Около 6 Млн души? Знаеш ли, че от тези 6 Млн., 2,3 Млн са Пенсионери и 1,7 Млн са деца до 18 г. възраст! Тоест, работещото население в Бг е около 2 Млн., във всички сфери и области - наука, култура, служители, медицина, образование, транспорт, производство, услуги и т.н.!!!!!! Знаеш ли, че Бг е изправена пред Демографска Катастрофа, а не криза??? - ПС - Населението на Румъния е 18 Млн., 3 ПЪТИ повече от нашето!!!!!!!

    10:14 21.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Няма да работя

    1 1 Отговор
    Със заплата 1000 евро не мога да си купя нищо

    10:16 21.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ЗАЩОТО

    3 1 Отговор
    Кой е луд да работи за 600 евро на месец...даже и ман..говците избягаха от тук идете ги вижте в АНГЛИЯ ГЕРМАНИЯ ИТАЛИЯ БЕЛГИЯ ХОЛАНДИЯ..ВЗИМАТ ПО 2 3 ХЛ ЕВРА ...Тук умираш за 600 евро си роб ...и Частника те тормози до дупка ...

    10:17 21.07.2026

  • 55 От бившите съветски републики Да но

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Ти, ако си работодател":

    Въпроса е че те "работодателите" са напълнили страната с "пакистанци" от някаква каста от която искат да се отърват самите нормални пакистанци. И аз ги виждам тия хора дошли в България за да живеят като нашите роми без да работят само на издръжка на обществото. Това е ужасно. Виждат се такива безполезни азиатци по улиците. Подозирам че да доста голям брой . Те ни превземат без бой и изсмукват силите на работещите българи които изнемогват от разни "малцинства" наши и чужди абсолютно безполезни. Такова изсмукване на силите на работещите българи няма.

    10:17 21.07.2026

  • 56 Синдикат

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "анализатор":

    Младите има къде да работят, но не им харесва да стават сутрин и по 8 часа 5 дни в седмицата да работят като почват от минималната заплата. Искат мини мум 2000 евро да почват към обяд на 4 дневна а може и двудневна седмица без много работа и през седмица отпуска. В държавната администрация, си мислят че е лесно до първия сблъсък с огромни купчини хартии и недоволнин граждани

    10:17 21.07.2026

  • 57 Факти

    2 0 Отговор
    Да , така е , защото тези младежи имат калпави ро ди тели , които ги издържат !

    10:18 21.07.2026

  • 58 Много отдавна забелязах че Българина

    0 1 Отговор
    Не прави разлика между много неща и затова го лъжат. Простите хора не различават цигани от процигани. Има цигани които живеят от нетрудови доходи и много прости българи не ги различават , но те си остават роми крадат лъжат бият изнудват и т.н.

    10:22 21.07.2026

  • 59 До Елементарно , бе Уотсън !

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    Нищо не може да замени Качественното Средно и Висше Професионално Техническо Образование!!!! Знаеш ли защо няма Инвестиции в Бг??? Защото липват Висококвалифицирани Средни и Висши Специалисти в областа на Производството и Точните Науки! А, това което предлагаш, навремето го наричаха ПУЦ - Професионален Учебен Център, а да..., закриха и него!!!!

    Коментиран от #76

    10:23 21.07.2026

  • 60 кернел

    0 1 Отговор
    Каква мисия им е приготвил Пентагона за Украйна...да носят пряпори на Победата !

    10:24 21.07.2026

  • 61 Анонимен

    1 2 Отговор
    Младежите ли хаха онези безделници по сайтовете хахаха

    10:24 21.07.2026

  • 62 Студопор

    1 1 Отговор
    Съответно тези млади хора имат стандарт, по-висок от работещите. Причината: мама и тате им го осигуряват.

    10:25 21.07.2026

  • 63 Освен това българина е мързелив

    0 2 Отговор
    И по тая причина гледа да вземе азиатец да му работи той да лежи на плажа без да го интересува че азиатците го превземат и ще остане не само без работа ами и без държава.

    10:25 21.07.2026

  • 64 1234567890

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Програмист":

    Отиде комунизма дойде онанизма.

    10:25 21.07.2026

  • 65 ЧОЧО

    1 0 Отговор
    Работят пенсионерите само, че не на Държавна работа и да сучат от две места. Или само заплата или само пенсия. Те другите Държави да не са богати като БГ.

    10:27 21.07.2026

  • 66 Гаврош

    1 1 Отговор
    Айде вдигайте възрастта за пенсиониране, стига сте ни пличкали. Който е жив да работи до 93 г.

    10:27 21.07.2026

  • 67 1234567890

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "Русофилчето сър":

    Сега са онанистически отрочета

    10:28 21.07.2026

  • 68 Констатация

    1 0 Отговор
    ДругарЕ, разберете най-сетне, Най-Лесно се Управлява и Манипулира полуграмотно Ста :::::: до!!!! Бъдещето, пред което сме изправени, е следствие от горепосоченото, до средата на този век, Бг ще се е свила на територия от 3-4 области.

    10:31 21.07.2026

  • 69 анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Германец":

    А в уикендите не ходи ли да изстрелва ракети в Кейп Канаверал? Като най-главен инженер, поне.

    10:33 21.07.2026

  • 70 Живанши

    1 2 Отговор
    На мен не ми се работи нито за българи, нито за западняци. Само те могат да работят за мен. Аз съм великорус. Първо, че предците ми са освободили Европа и България, второ, че Европейците като цяло идват от Русия. Та да бачкате за мен с много здраве и да ми носите все повече пари! Русите сме господарска раса!

    10:33 21.07.2026

  • 71 Марксист

    2 2 Отговор
    Същият пише, че българите най-малко години работят в животът си. Знаете ли, че българите работят 2000 часа годишно, а германците работят 1400 часа годишно. Че 30% от германците не работят на пълен работен ден, а българите само 3% и са на последно място в светът по този показател. Знаете ли, че преди 1944 г. е имало вноска за бъдеща пенсия фонд, и за медицинско обслужване, на работниците, и около 200 000 са внасяли, но от дъжд на вятър - защото толкова са имали работа - 70% от времето са били безработни, не е имало заводи и те пък постоянно са уволнявали не са плащали. Знаете ли, че в Германия работилите в ГДР, сега имат най-големи пенсии, имали са най-много трудов стаж. МЕЖДУ ДРУГОТО: Не е вярно, че предприятията на ГДР са били зле. Там нямаше след 1990та натиск на валутата което да срине потреблението с което и производството, нарочно. И срив на износът. Целта нали беше, да се докаже, че социализмът е недоносче, и МВФ и стожерите на дясното в светът - неоконите - неолибералите, Сорос, стимулираха лоша икономика в Русия и бившите социалистически страни за да ги покажат като провалени, на световното население, а трябваше да покажат - че капиталистическите държави са отлични - и засилиха там социалните политики и инфраструктурните проекти - саниране и заплати, да не се излагат пред нас, а напротив да се мразим.

    10:34 21.07.2026

  • 72 Лесна работа

    2 1 Отговор
    Айде в родната казарма!

    10:36 21.07.2026

  • 73 Отделно от това

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Заплатите в България са ниски,защото политиците от БКП са новите лъжедемократи и прокараха специални закони пенсионери да имат право на работа а това подбива заплатите,защото пенсионерите са съгласни на ниски заплати.В държавен сектор в България е пълно с пенсионери,в частен сектор- също.

    10:38 21.07.2026

  • 74 Сон шон жмо

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Марксист":

    Нищо не каза

    10:40 21.07.2026

  • 75 Няма да стане така

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    За 20 години имах само 1 колега,който прояви желание да ми помогне и учи на занаят,с 5 години по-голям от мене и нито един възрастен колега не ме е учил!Истината е,че старите кадри не искат да учат младите,защото последните ще ги изместят от работните места.При назначаване на роднини и връзкари не е така,но иначе не ги обучават младите кадри а се оплакват,че уж нищо не разбирали!

    10:42 21.07.2026

  • 76 Лошо образование в България

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "До Елементарно , бе Уотсън !":

    Българското професионално образование е лошо и професионални курсове се провеждат от учители,които не винаги умеят да работят това,в което те обучават!В България е пълно с излишни училища и университети и с хора с купени дипломи!

    Коментиран от #79

    10:47 21.07.2026

  • 77 При цялото ми уважение

    0 0 Отговор
    Много хора с платени от НПО работни места получават заплата но без нищо да работят само дават акъл и това го има по принцип.

    10:53 21.07.2026

  • 78 1984

    1 0 Отговор
    Няма проблем. ППДБилите ни осигуриха безкраен брой работещи пакистанци, непалци и марсианци. 100 000 за три години, до 2030г ще са милион или повече. Да ни е честита Промяната. Обещаха промяна и я направиха - превърнаха България в човешки зоопарк

    10:55 21.07.2026

  • 79 Като видят че някаква професия е

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Лошо образование в България":

    Атрактивна и веднага открили пет факултета в пет града в провинцията но къде ще работят тия хора никой не знае. Родителите им ще ги издържат после не знам кой. Мързелива работа.

    10:56 21.07.2026

  • 80 Яяяяяяя

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    А ако младежа има само две гънки, какво правим?

    10:59 21.07.2026

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