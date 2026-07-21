Георги Ангелов: На второ място сме след Румъния по дял на младежите, които нито работят, нито учат - 13,8%

Българският мъж е на челните места по най-краткият трудов живот в Европа. Това сочат данни за пазара на труда на Евростат. Очакваната продължителност на трудовия път в България е третата най-ниска в Европейския съюз - 34,6 години. Само румънците и италианците работят по-кратко. Темата коментира старши икономистът в Институт "Отворено общество" Георги Ангелов в ефира на “Здравей, България”.
Той посочи, че това не е свързано с демографски фактори и даде следния пример - най-дълго живеят италианци и испанци, а точно италианците са с ниска продължителност на труд. Според Евростат 80% от обяснението на тази статистика е свързано с пазара на труда - кога се влиза на този пазар, колко често се излиза и кога се излиза от него - т.е. пенсионирането.
“Ако тръгнем от влизането на пазара на труда, основният проблем е, че има у нас има голяма група от млади хора, които нито работят, нито учат. Ние сме на второ място след Румъния по дял на младежите, които нито работят, нито учат - 13,8%”, допълни Ангелов.
В Северна Европа голяма част от учащите са включени в пазара на труда, подчерта още той. Също така отбеляза, че сивият сектор у нас е много висок, но той включва предимно хора, които декларират по-ниски доходи, а не "укриване" на служители, поради тази причина този фактор не е от основните за статистиката. Ангелов каза още, че в България има ранно пенсиониране в някои сектори, а тези, които няма такова, заобикалят закона през ТЕЛК и пенсии за инвалидност.
Експертът коментира, че не се правят усилия хората с увреждания да бъдат включени в пазара на труда, но тук Румъния е по-зле като показател. Експертът каза още, че заетостта е ниска и при хората с ниско образование - под 27%, докато при висшистите работят над 90%.
Сред ромската етническа група данните на Организация за икономическо сътрудничество и развитие сочат 22% заетост, 44% сред турската и 67% сред българската.
Ангелов каза, че в Румъния работят 2% от пенсионерите, а в Гърция - 4%, в България са 17%, което се дължи на недостиг на кадри. В Естония например половината пенсионери работят, допълни той.
Ангелов беше категоричен, че трябва да има по-гъвкава заетост, почасова работа, като това у нас рядко се наблюдава. Заплатите, които се получават при такъв начин на работа, също са фактор, подчерта той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #47
09:25 21.07.2026
2 хъхъ
Може ли хора, които нямат един трудов ден през живота си, а са се издържали само с грантове, да ни критикуват, че работим малко?!
Коментиран от #6
09:26 21.07.2026
3 ДА ТАКА Е
ФАКТ
09:27 21.07.2026
4 младежите
Коментиран от #32
09:28 21.07.2026
5 честен ционист
09:28 21.07.2026
6 баба Вуна
До коментар #2 от "хъхъ":На чужд гръб и 100 години трудов стаж са малко. Хората са болни, а те искат да работят до 70 и да умрат на работните си места, за да не дава държавата пенсии.
09:29 21.07.2026
7 младежите
09:30 21.07.2026
8 пуяк
09:32 21.07.2026
9 Използват ги за тероризъм в Перник
09:35 21.07.2026
10 хехе
09:35 21.07.2026
11 анализатор
Коментиран от #30, #56
09:37 21.07.2026
12 Кобра Кай 🥋
09:38 21.07.2026
13 бушприт
09:42 21.07.2026
14 Ужас
09:42 21.07.2026
15 Здрасти
09:43 21.07.2026
16 Този некадърен търтей кога ще започне да
09:43 21.07.2026
17 Исторически парк
09:43 21.07.2026
18 ВКК 531
09:44 21.07.2026
19 Германец
Коментиран от #69
09:45 21.07.2026
20 име
09:45 21.07.2026
21 Томи
Коментиран от #24
09:48 21.07.2026
22 Коко
Коментиран от #27
09:48 21.07.2026
23 Бизнесмен
Коментиран от #41
09:48 21.07.2026
24 Програмист
До коментар #21 от "Томи":Като те боли от фактите оплаквай се от лицето 😉
09:50 21.07.2026
25 Стеф
09:51 21.07.2026
26 хмм
09:51 21.07.2026
27 Програмист
До коментар #22 от "Коко":Ей пенсионер комунизмът умря преди 37 години щото не става 😉
Коментиран от #64
09:51 21.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 1234567890
09:56 21.07.2026
30 до анализатор
До коментар #11 от "анализатор":Ти си работодател: Кой ще наемеш на работа - специалист с образование и 20 годишен трудов стаж по специалноста или "младеж", който допуска грешки пишейки името си? Младежите завършили средното си образование у нас стават само за общи работници и охранители, дори продавач и сервитьор е непосилна работа за тях, щото не умеят да смятат! -))))
Коментиран от #44, #46
09:56 21.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 1234567890
До коментар #4 от "младежите":Нито работят нито учат но много почиват!
09:57 21.07.2026
33 Да бе ,да ! 😜
09:57 21.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Теслатъ
09:58 21.07.2026
36 Някой
1. Забрана на лица без средно образование на право на деца. Вече наличните в заварено положение и отчитане на 9 месеца бременност. При нарушение принудителна кастрация и отнемане на родителски права. Резултат: подобряване на материала, срещу бедност, престъпност;
2. Помощи само след кастрация. Освен за много възрастни;
3. При второ криминално проявление принудителна кастрация;
4. Кампании за кастрации и дори за пари сред такива групи.
Всичко горно като нищо ще стимулира раждаемостта сред нормалните хора.
Коментиран от #50
09:59 21.07.2026
37 Ами ето какво
Коментиран от #45
09:59 21.07.2026
38 Те гледат бебета новия бизнес на ромите
10:00 21.07.2026
39 ДрайвингПлежър
10:00 21.07.2026
40 ГОЛЕМ СМЕХ
Балъците отдавна свършиха
Коментиран от #73
10:01 21.07.2026
41 Ти, ако си работодател
До коментар #23 от "Бизнесмен":Кого ще избереш, узбеки и узбечки, дошли от бивша съветска република с нейната образователна система или недоучили младежи от махалата?
Коментиран от #55
10:02 21.07.2026
42 Младеж
10:02 21.07.2026
43 Марксист
Коментиран от #74
10:03 21.07.2026
44 стоенчо, бре
До коментар #30 от "до анализатор":Освен да наемат някой умен козяк, кат теб, дето от всичко разбираш. Нъл тъй, дpoгap!
10:03 21.07.2026
45 Ромите не се записват в бюрата по труда
До коментар #37 от "Ами ето какво":Въпроса е как в такъв случай получават помощи. Да не говорим че бедните българи си заработват помощите но не е сигурно че ромите ги заработват както и не е сигурно че са записани в бюрото по труда. Как тогава получават социални помощи. За ромите законите не важат само за българите. Въпреки образованието им ги пращат на най черни работни места , ако нямат връзки това е истината.
10:06 21.07.2026
46 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #30 от "до анализатор":Ще прикрепиш към човека с 20 години стаж младия човек ! Ще направиш заплащането на специалиста зависимо от представянето на младежа . При социализма се казваше "настойник" на български , или нещо подобно . На запад му викат "ментор" !
Коментиран от #59, #75, #80
10:06 21.07.2026
47 Корпусът за мира
До коментар #1 от "Последния Софиянец":от кв.Надежда в Сливен и Нов път, Видин се грижи за безопасността и благополучието на гражданите на Лвов например... Каква идилия само. Ама украинците ще потърсят помощ от руснаците да се отърват от тези "миротворци".
10:08 21.07.2026
48 Русофилчето сър
Коментиран от #67
10:08 21.07.2026
49 ТОЗ Е ОТ СО РОС
10:11 21.07.2026
50 до нИкой
До коментар #36 от "Някой":Знаеш ли каква е численноста на населението в Бг??? Около 6 Млн души? Знаеш ли, че от тези 6 Млн., 2,3 Млн са Пенсионери и 1,7 Млн са деца до 18 г. възраст! Тоест, работещото население в Бг е около 2 Млн., във всички сфери и области - наука, култура, служители, медицина, образование, транспорт, производство, услуги и т.н.!!!!!! Знаеш ли, че Бг е изправена пред Демографска Катастрофа, а не криза??? - ПС - Населението на Румъния е 18 Млн., 3 ПЪТИ повече от нашето!!!!!!!
10:14 21.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Няма да работя
10:16 21.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ЗАЩОТО
10:17 21.07.2026
55 От бившите съветски републики Да но
До коментар #41 от "Ти, ако си работодател":Въпроса е че те "работодателите" са напълнили страната с "пакистанци" от някаква каста от която искат да се отърват самите нормални пакистанци. И аз ги виждам тия хора дошли в България за да живеят като нашите роми без да работят само на издръжка на обществото. Това е ужасно. Виждат се такива безполезни азиатци по улиците. Подозирам че да доста голям брой . Те ни превземат без бой и изсмукват силите на работещите българи които изнемогват от разни "малцинства" наши и чужди абсолютно безполезни. Такова изсмукване на силите на работещите българи няма.
10:17 21.07.2026
56 Синдикат
До коментар #11 от "анализатор":Младите има къде да работят, но не им харесва да стават сутрин и по 8 часа 5 дни в седмицата да работят като почват от минималната заплата. Искат мини мум 2000 евро да почват към обяд на 4 дневна а може и двудневна седмица без много работа и през седмица отпуска. В държавната администрация, си мислят че е лесно до първия сблъсък с огромни купчини хартии и недоволнин граждани
10:17 21.07.2026
57 Факти
10:18 21.07.2026
58 Много отдавна забелязах че Българина
10:22 21.07.2026
59 До Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #46 от "Елементарно , бе Уотсън !":Нищо не може да замени Качественното Средно и Висше Професионално Техническо Образование!!!! Знаеш ли защо няма Инвестиции в Бг??? Защото липват Висококвалифицирани Средни и Висши Специалисти в областа на Производството и Точните Науки! А, това което предлагаш, навремето го наричаха ПУЦ - Професионален Учебен Център, а да..., закриха и него!!!!
Коментиран от #76
10:23 21.07.2026
60 кернел
10:24 21.07.2026
61 Анонимен
10:24 21.07.2026
62 Студопор
10:25 21.07.2026
63 Освен това българина е мързелив
10:25 21.07.2026
64 1234567890
До коментар #27 от "Програмист":Отиде комунизма дойде онанизма.
10:25 21.07.2026
65 ЧОЧО
10:27 21.07.2026
66 Гаврош
10:27 21.07.2026
67 1234567890
До коментар #48 от "Русофилчето сър":Сега са онанистически отрочета
10:28 21.07.2026
68 Констатация
10:31 21.07.2026
69 анонимен
До коментар #19 от "Германец":А в уикендите не ходи ли да изстрелва ракети в Кейп Канаверал? Като най-главен инженер, поне.
10:33 21.07.2026
70 Живанши
10:33 21.07.2026
71 Марксист
10:34 21.07.2026
72 Лесна работа
10:36 21.07.2026
73 Отделно от това
До коментар #40 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Заплатите в България са ниски,защото политиците от БКП са новите лъжедемократи и прокараха специални закони пенсионери да имат право на работа а това подбива заплатите,защото пенсионерите са съгласни на ниски заплати.В държавен сектор в България е пълно с пенсионери,в частен сектор- също.
10:38 21.07.2026
74 Сон шон жмо
До коментар #43 от "Марксист":Нищо не каза
10:40 21.07.2026
75 Няма да стане така
До коментар #46 от "Елементарно , бе Уотсън !":За 20 години имах само 1 колега,който прояви желание да ми помогне и учи на занаят,с 5 години по-голям от мене и нито един възрастен колега не ме е учил!Истината е,че старите кадри не искат да учат младите,защото последните ще ги изместят от работните места.При назначаване на роднини и връзкари не е така,но иначе не ги обучават младите кадри а се оплакват,че уж нищо не разбирали!
10:42 21.07.2026
76 Лошо образование в България
До коментар #59 от "До Елементарно , бе Уотсън !":Българското професионално образование е лошо и професионални курсове се провеждат от учители,които не винаги умеят да работят това,в което те обучават!В България е пълно с излишни училища и университети и с хора с купени дипломи!
Коментиран от #79
10:47 21.07.2026
77 При цялото ми уважение
10:53 21.07.2026
78 1984
10:55 21.07.2026
79 Като видят че някаква професия е
До коментар #76 от "Лошо образование в България":Атрактивна и веднага открили пет факултета в пет града в провинцията но къде ще работят тия хора никой не знае. Родителите им ще ги издържат после не знам кой. Мързелива работа.
10:56 21.07.2026
80 Яяяяяяя
До коментар #46 от "Елементарно , бе Уотсън !":А ако младежа има само две гънки, какво правим?
10:59 21.07.2026