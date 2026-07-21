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Злоупотреба с доверие! Разследват партията на Виктор Орбан, унгарската прокуратура конфискува сървърите на "Фидес"

Злоупотреба с доверие! Разследват партията на Виктор Орбан, унгарската прокуратура конфискува сървърите на "Фидес"

21 Юли, 2026 21:50 679 12

  • унгария-
  • фидес-
  • тиса-
  • виктор орбан-
  • петер мадяр-
  • будапеща

В изявление, публикувано в социалните мрежи, партията твърди, че разследващите са пристигнали без предварително предупреждение с намерение да изземат комуникационната система и базите данни на формацията

Злоупотреба с доверие! Разследват партията на Виктор Орбан, унгарската прокуратура конфискува сървърите на "Фидес" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Опозиционната партия ФИДЕС на бившия унгарски премиер Виктор Орбан съобщи, че представители на прокуратурата са извършили обиск в център за данни, където се намират сървърите на формацията, предадоха МТИ и Франс прес, цитирани от БТА.

В изявление, публикувано в социалните мрежи, партията твърди, че разследващите са пристигнали без предварително предупреждение с намерение да изземат комуникационната система и базите данни на ФИДЕС.

"Следователи от прокуратурата се явиха без предупреждение в центъра за данни, в който се намират сървърите на ФИДЕС, с намерението да изземат цялата комуникационна система на партията, както и нейните бази данни", се казва в изявлението.

Според партията подобно действие няма прецедент от 1990 г., когато в Унгария приключва комунистическият режим.

"Произволът достигна ново ниво", заяви директорът по комуникациите на ФИДЕС Берталан Хаваши.

Виктор Орбан, който управляваше страната в продължение на 16 години, загуби парламентарните избори през април. Новото правителство, оглавявано от Петер Мадяр, обеща да разгради системата, изградена от Орбан за контрол над институциите, както и да се противопостави на корупцията, която според Мадяр е станала повсеместна в страната.

През последните седмици кабинетът прие редица законодателни промени, които ФИДЕС определя като "автократични". По време на управлението си партията на Орбан също често получаваше подобни обвинения.

Хаваши заяви, че след като опитите на управляващата партия ТИСА да отслаби политически ФИДЕС са се провалили, сега се прави опит формацията да бъде "неутрализирана" чрез правни средства.

ФИДЕС няма да се поддаде на политически или правни заплахи, няма да отстъпи и ще се противопостави на насилствената автокрация на ТИСА, заяви още той.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    2 3 Отговор
    Батко Анатоли да оставим австро-унгарската империя и нека се концентрираме върху наште оакни гашти ..вкл вече и на греен соцкс

    21:54 21.07.2026

  • 2 НЕВЕРОЯТНИ Т ЪПАЦИ

    5 5 Отговор
    Руските мекерета ПРИ БАЙ СТАВРИ!

    21:54 21.07.2026

  • 3 И Киев е Руски

    4 4 Отговор
    Унгарците ако не вземат мерки ги чака съдбата на изчезналите българи

    Коментиран от #4

    21:54 21.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 дали ама надали

    5 2 Отговор
    има информация за корупция в компютрите на опозиционната партия. Ако не намерят доказателства е груб произвол за разправяне с политически противник.

    21:56 21.07.2026

  • 6 Ха-ха

    5 5 Отговор
    А путинофилите ни рекламираха тоя руски пудел !

    22:03 21.07.2026

  • 7 Ганя Путинофила

    5 2 Отговор
    Така един ден ще конфискуват и сървърите на Радев!

    22:03 21.07.2026

  • 8 Ха Ха

    4 3 Отговор
    Дивите атлантисти дошли на власт в Унгария са в стихията си. Както посолствените послушковци (ПП) и доносническа България (ДБ), когато взеха властта у нас след 15 годишно управление на ГЕРБ. Демонкрация

    Коментиран от #9

    22:04 21.07.2026

  • 9 Да Да

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ха Ха":

    Следваща стъпка - демонстративен арест на Орбан пред внуците му. Може да последват санкции по Магнитски, щом демократите грабнат властта в САЩ.

    22:06 21.07.2026

  • 10 иван костов

    5 2 Отговор
    Реваншизъм в най просташки вид! Мислех, че само на Балканите има подобни диващини!

    22:12 21.07.2026

  • 11 Дзак

    3 0 Отговор
    Не се разбира с Чие доверие имало злоупотреба!

    22:25 21.07.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ИКОНОМИКАТА НА МАДЖАРА ЗАКЪСА
    ....
    И СЕГА РАЗИГРАВА СЦЕНКИ С ОРБАН ЗА ПРЕД ЕЛЕКТОРАТА:)

    22:44 21.07.2026

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