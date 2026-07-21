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Тайна среща в Баку! Русия и Германия преговарят за мир в Украйна
  Тема: Украйна

Тайна среща в Баку! Русия и Германия преговарят за мир в Украйна

21 Юли, 2026 22:20 1 305 32

  • русия-
  • украйна-
  • азербайджан-
  • илхам алиев-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • фридрих мерц-
  • крим

Ако подобни контакти могат да допринесат за приключването на войната между Русия и Украйна, то Азербайджан може само да приветства такива усилия, обяви президентът Илхам Алиев

Тайна среща в Баку! Русия и Германия преговарят за мир в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев съобщи, че в средата на юли в Баку се е състояла среща между руски и германски представители, като азербайджанските власти не са били информирани нито за самата среща, нито за нейното съдържание. Той съобщи това в Берлин на съвместна пресконференция с канцлера на Германия Фридрих Мерц, предава Интерфакс, цитирана от Фокус.

По думите на Алиев, на 12 юли с полет от Берлин в Баку са пристигнали представители на Германия, които са пребивавали в Азербайджан до 14 юли; също на 12 юли с полет от Москва в Баку са пристигнали бившият руски министър-председател Виктор Зубков и председателят на Съвета към президента на Русия за развитие на гражданското общество и правата на човека Валерий Фадеев. "Един от тях напусна Азербайджан на 13 юли, а другият – на 14 юли“, посочва Алиев, без да назовава имената на представителите на германската страна.

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"Не сме получили никаква информация нито от Русия, нито от Германия. Територията на нашата страна е била използвана за тази среща, без да сме били информирани за това. Не мога също така да посоча нищо за съдържанието на тази среща, тъй като не сме участвали в нея. Въпреки това данните за полетите ми позволяват да направя извода, че в Баку е имало тайна среща“, допълва Алиев.

Той добавя, че ако подобни контакти могат да допринесат за приключването на войната между Русия и Украйна, то Азербайджан може само да приветства такива усилия.

"Нашата цел е този конфликт да приключи възможно най-скоро и в региона отново да възцари мир“, отбелязва президентът.


Азербайджан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    7 11 Отговор
    Пак сметка без кръчмаря Русия !

    Коментиран от #11, #15

    22:21 21.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мдаа

    8 13 Отговор
    Пусин търси връзки да е на лек режим в Хага.

    Коментиран от #26

    22:24 21.07.2026

  • 4 Хахахаха😂😂😂😂

    8 7 Отговор
    Голямата тайна! Нацистка Германия може да преговаря единствено за отлагане на ядреният удар срещу Берлин!

    22:24 21.07.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 4 Отговор
    Ае малко по-сериозно!Русия НЕ преговаря с Германия!😎👍

    Коментиран от #24

    22:25 21.07.2026

  • 6 Румен Решетников

    3 8 Отговор
    Преговаряли са за връщането на Кьонингсберг (Калининград) обратно на Германия!!!

    22:26 21.07.2026

  • 7 Кутия Еди последен суфианец

    5 2 Отговор
    Утре излизаме 100 000 пред парламента или децата ни ще растат по мазетата.

    22:26 21.07.2026

  • 8 Хм.....

    6 3 Отговор
    Германците се усещат слаби! Молят за отстъпки, така щото да изглежда, че имат някакво значение!

    22:28 21.07.2026

  • 9 Хитлер

    5 1 Отговор
    Делят си Полша.

    22:28 21.07.2026

  • 10 Кобра Кай 🥋

    6 1 Отговор
    Центаджии, германците се оказаха копейки, а!? 🤭

    22:29 21.07.2026

  • 11 ИСТИНАТА

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Няма нужда от преговори. Русия фалира и заминава при СССР. Путин ще го обесят, както Мусолини.

    22:30 21.07.2026

  • 12 Само питам

    1 4 Отговор
    Бункера има ли четвърти етаж?

    22:31 21.07.2026

  • 13 Простият

    7 1 Отговор
    От всичко написано разбрах че никой нищо не знае обаче всеки коментира. Като започнеш от президенти та стигнеш чак до журналистите от факти, обаче аз съм си прозд, кво разбирам аз от срещи още повече пък от тайни срещи.

    22:32 21.07.2026

  • 14 Путин Гризна Дървото

    3 5 Отговор
    Скоро ще развяват белият байряк

    22:33 21.07.2026

  • 15 Брачет,

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Кръчмаря фалира блатната кръчма.

    22:35 21.07.2026

  • 16 обявена за нежелана

    3 1 Отговор
    Последна тайна среща на азербайджанска територия. Тайните срещи са тайни, за да останат тайна.

    22:36 21.07.2026

  • 17 Каунь

    2 0 Отговор
    Въйййй, англечанету за полудеят пак

    22:38 21.07.2026

  • 18 Тръмп

    3 2 Отговор
    Русия се договоря с Германия за подялбата на Европа но уви вече сами пета година над 1 милион руски реваншисти са на оня свят, при първия път чистките на Сталин и помоща на САЩ ги превърна на бързо в гнил гигант от СССР който много набързо станаха РСФР, сега Германия вече ги няма останаха новите араби и турци като население на Германия които бързо водят Германия до гибел, а сега пък на бързо прилапаха Руската федерация няколко фалирали провинции на Украйна и се обявиха за гигант без покритие където вече пета година губят много хора но си правят учения с Китай , ИНдия и Иран на хартия да плашат гаргите, видяхме ги и Иран че немогат да стигнат Америка затова си го изкарват на комшиите и на тук таме някоя база на САЩ в близкия Изток но в тази война не умират американци в самата САЩ асомо в базите докота в ИРан загиват всики където удари САЩ

    22:39 21.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Друсано русначе

    3 2 Отговор
    Горките русначета...
    Как се молят и умилкват някой ги отърве и спаси от Украйна 😁😁😁

    22:41 21.07.2026

  • 21 Летец Пешеходец

    3 2 Отговор
    Путин се чуди как да се измъкне от украинското блато, като вече праща някакви смотаняци в Баку, да преговарят с немски представители, независимо, че доскоро от Кремъл категорично отказваха участие на европейците в преговори за край на войната. Истината е, че "СВО-то върви по план", вече пета година, като явно "част от плана" са и горящите руски танкери, нефтопреработвателни заводи, летища, километричните опашки за бензин и т.н. За унищожената военна техника и ликвидирани "асвабадители"- няма смисъл да говорим. По-най скромни изчисления, става въпрос за десетки хиляди бойни машини и стотици хиляди жертви. Русия оглави "почетната класация" за най- големи загуби след втората световна война.

    22:43 21.07.2026

  • 22 az СВО Победа 81

    1 3 Отговор
    Накратко:

    1. Днешна Германия е продукт от договорките след 1989г. по формулата 2+4.

    2. Статуквото в света, в това число и в Европа, създадено след 1991г. се руши. Светът и редът в него се променят.

    3. Обикновенно след големи геополитически промени /в какъвто момент живеем сега/ се променят или изчезват и продуктите свързани със стария геополитически модел.

    4. Няма да се учудя, ако Берлин се мъчи да получи гаранции за продължаване на съществуването на Германия в този и вид от Русия.

    Коментиран от #27, #32

    22:46 21.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Майор Деянов, на всеки километър

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    "..Русия НЕ преговаря с Германия.."


    Така е...
    Германия, страната на Бax, Бетховен, Вагнер няма преговаря с въшлива, бедна, колониална Русия 👈

    Коментиран от #31

    22:46 21.07.2026

  • 25 ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ

    2 2 Отговор
    Изключително ниско ниво на коментарната секция, пълно с просташки, некомпетентни и дърташко-злобарски опити за коментари.
    Айде нема, нужда!

    22:46 21.07.2026

  • 26 не може да бъде

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа":

    Това за Путин в Хага е хипотеза която не е highly likely .... а хипотеза която е highly likely е че скоро руснаците ще превземат Донбас изцяло-това може би не е голямо постижение но проблемът е че след превземането на Донбас руснаците вече ще могат да поставят най-различни условия и искания тъй като пътя към Киев ще бъде открит!?Следете внимателно какво казват специалистите те вече коментират тази хипотеза!?....а за тези които не вярват - в момента руснаците са на 7-8-9 км от Славянск и на по-малко от 5 км от Краматорск!?

    Коментиран от #29

    22:48 21.07.2026

  • 27 Една пуйка се чудила, чудила

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "az СВО Победа 81":

    Станала на чуденка,па се гътнала.

    22:49 21.07.2026

  • 28 гост

    2 0 Отговор
    Украйна ликвидира "бащата" на руските стратегически ракетни двигатели
    Андрей Тисарев е бил убит от доброволческото подразделение "Отряди Буданов" Военен инженер, доктор на науките, работещ в предприятие, произвеждащо двигатели за стратегическата авиация на Руската федерация, беше ликвидиран в град Самара, Русия. Операцията е извършена от доброволческото подразделение "Отряди Буданов", съобщава в публикация в своя Telegram канал журналистът и блогър Сергей Иванов.
    Става дума за Андрей Тисарев - ръководител на конструкторския отдел в областта на термофизиката и газодинамиката на авиационните двигатели в Конструкторското бюро (ОКБ) на АД "ОДК Кузнецов". Според Иванов той е бил ликвидиран вечерта на 15 юли на улица "Лукачова" в Самара.

    "Тисарев е носил титлата кандидат на техническите науки и е бил автор на патенти в областта на конструкцията на самолетни двигатели", пише блогърът.
    Според Иванов, разработките на инженера са били използвани в руската стратегическа авиация.

    22:50 21.07.2026

  • 29 Сметах,сметах

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "не може да бъде":

    Вече трябваше да са на Пенсилвания Авеню.

    22:51 21.07.2026

  • 30 Миролюб Войнов, анализатор

    1 0 Отговор
    "..в региона се възцари мир.."

    Мир ще има га Гoвнa и Пaлки се разпадне или мине на Външно управление !!! Германско управление, което явно е била целта на срещата 👈

    22:52 21.07.2026

  • 31 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Не пропускай дюнера и клетите мигранти!
    😎🦍🦍🦍🦍🦍🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    22:55 21.07.2026

  • 32 Йохан Себастиан Бах, композитор

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "az СВО Победа 81":

    Комрад...
    Нищенска, деревенска Рассия не я слагай до Германия, столица на културата, музиката !!!
    Стой си тама в Мацква хрущовката и крепи балкона да не падне !!! Пфуууу....бомж 👈😆

    22:57 21.07.2026