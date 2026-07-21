Тайна среща в Баку! Русия и Германия преговарят за мир в Украйна

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев съобщи, че в средата на юли в Баку се е състояла среща между руски и германски представители, като азербайджанските власти не са били информирани нито за самата среща, нито за нейното съдържание. Той съобщи това в Берлин на съвместна пресконференция с канцлера на Германия Фридрих Мерц, предава Интерфакс, цитирана от Фокус.
По думите на Алиев, на 12 юли с полет от Берлин в Баку са пристигнали представители на Германия, които са пребивавали в Азербайджан до 14 юли; също на 12 юли с полет от Москва в Баку са пристигнали бившият руски министър-председател Виктор Зубков и председателят на Съвета към президента на Русия за развитие на гражданското общество и правата на човека Валерий Фадеев. "Един от тях напусна Азербайджан на 13 юли, а другият – на 14 юли“, посочва Алиев, без да назовава имената на представителите на германската страна.
"Не сме получили никаква информация нито от Русия, нито от Германия. Територията на нашата страна е била използвана за тази среща, без да сме били информирани за това. Не мога също така да посоча нищо за съдържанието на тази среща, тъй като не сме участвали в нея. Въпреки това данните за полетите ми позволяват да направя извода, че в Баку е имало тайна среща“, допълва Алиев.
Той добавя, че ако подобни контакти могат да допринесат за приключването на войната между Русия и Украйна, то Азербайджан може само да приветства такива усилия.
"Нашата цел е този конфликт да приключи възможно най-скоро и в региона отново да възцари мир“, отбелязва президентът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
Коментиран от #11, #15
22:21 21.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мдаа
Коментиран от #26
22:24 21.07.2026
4 Хахахаха😂😂😂😂
22:24 21.07.2026
5 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #24
22:25 21.07.2026
6 Румен Решетников
22:26 21.07.2026
7 Кутия Еди последен суфианец
22:26 21.07.2026
8 Хм.....
22:28 21.07.2026
9 Хитлер
22:28 21.07.2026
10 Кобра Кай 🥋
22:29 21.07.2026
11 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Яшар":Няма нужда от преговори. Русия фалира и заминава при СССР. Путин ще го обесят, както Мусолини.
22:30 21.07.2026
12 Само питам
22:31 21.07.2026
13 Простият
22:32 21.07.2026
14 Путин Гризна Дървото
22:33 21.07.2026
15 Брачет,
До коментар #1 от "Яшар":Кръчмаря фалира блатната кръчма.
22:35 21.07.2026
16 обявена за нежелана
22:36 21.07.2026
17 Каунь
22:38 21.07.2026
18 Тръмп
22:39 21.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Друсано русначе
Как се молят и умилкват някой ги отърве и спаси от Украйна 😁😁😁
22:41 21.07.2026
21 Летец Пешеходец
22:43 21.07.2026
22 az СВО Победа 81
1. Днешна Германия е продукт от договорките след 1989г. по формулата 2+4.
2. Статуквото в света, в това число и в Европа, създадено след 1991г. се руши. Светът и редът в него се променят.
3. Обикновенно след големи геополитически промени /в какъвто момент живеем сега/ се променят или изчезват и продуктите свързани със стария геополитически модел.
4. Няма да се учудя, ако Берлин се мъчи да получи гаранции за продължаване на съществуването на Германия в този и вид от Русия.
Коментиран от #27, #32
22:46 21.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #5 от "Mими Кучева🐕🦺":"..Русия НЕ преговаря с Германия.."
Така е...
Германия, страната на Бax, Бетховен, Вагнер няма преговаря с въшлива, бедна, колониална Русия 👈
Коментиран от #31
22:46 21.07.2026
25 ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ
Айде нема, нужда!
22:46 21.07.2026
26 не може да бъде
До коментар #3 от "Мдаа":Това за Путин в Хага е хипотеза която не е highly likely .... а хипотеза която е highly likely е че скоро руснаците ще превземат Донбас изцяло-това може би не е голямо постижение но проблемът е че след превземането на Донбас руснаците вече ще могат да поставят най-различни условия и искания тъй като пътя към Киев ще бъде открит!?Следете внимателно какво казват специалистите те вече коментират тази хипотеза!?....а за тези които не вярват - в момента руснаците са на 7-8-9 км от Славянск и на по-малко от 5 км от Краматорск!?
Коментиран от #29
22:48 21.07.2026
27 Една пуйка се чудила, чудила
До коментар #22 от "az СВО Победа 81":Станала на чуденка,па се гътнала.
22:49 21.07.2026
28 гост
Андрей Тисарев е бил убит от доброволческото подразделение "Отряди Буданов" Военен инженер, доктор на науките, работещ в предприятие, произвеждащо двигатели за стратегическата авиация на Руската федерация, беше ликвидиран в град Самара, Русия. Операцията е извършена от доброволческото подразделение "Отряди Буданов", съобщава в публикация в своя Telegram канал журналистът и блогър Сергей Иванов.
Става дума за Андрей Тисарев - ръководител на конструкторския отдел в областта на термофизиката и газодинамиката на авиационните двигатели в Конструкторското бюро (ОКБ) на АД "ОДК Кузнецов". Според Иванов той е бил ликвидиран вечерта на 15 юли на улица "Лукачова" в Самара.
"Тисарев е носил титлата кандидат на техническите науки и е бил автор на патенти в областта на конструкцията на самолетни двигатели", пише блогърът.
Според Иванов, разработките на инженера са били използвани в руската стратегическа авиация.
22:50 21.07.2026
29 Сметах,сметах
До коментар #26 от "не може да бъде":Вече трябваше да са на Пенсилвания Авеню.
22:51 21.07.2026
30 Миролюб Войнов, анализатор
Мир ще има га Гoвнa и Пaлки се разпадне или мине на Външно управление !!! Германско управление, което явно е била целта на срещата 👈
22:52 21.07.2026
31 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #24 от "Майор Деянов, на всеки километър":Не пропускай дюнера и клетите мигранти!
😎🦍🦍🦍🦍🦍🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍
22:55 21.07.2026
32 Йохан Себастиан Бах, композитор
До коментар #22 от "az СВО Победа 81":Комрад...
Нищенска, деревенска Рассия не я слагай до Германия, столица на културата, музиката !!!
Стой си тама в Мацква хрущовката и крепи балкона да не падне !!! Пфуууу....бомж 👈😆
22:57 21.07.2026