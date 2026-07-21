Тайна среща в Баку! Русия и Германия преговарят за мир в Украйна

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев съобщи, че в средата на юли в Баку се е състояла среща между руски и германски представители, като азербайджанските власти не са били информирани нито за самата среща, нито за нейното съдържание. Той съобщи това в Берлин на съвместна пресконференция с канцлера на Германия Фридрих Мерц, предава Интерфакс, цитирана от Фокус.

По думите на Алиев, на 12 юли с полет от Берлин в Баку са пристигнали представители на Германия, които са пребивавали в Азербайджан до 14 юли; също на 12 юли с полет от Москва в Баку са пристигнали бившият руски министър-председател Виктор Зубков и председателят на Съвета към президента на Русия за развитие на гражданското общество и правата на човека Валерий Фадеев. "Един от тях напусна Азербайджан на 13 юли, а другият – на 14 юли“, посочва Алиев, без да назовава имената на представителите на германската страна.

Още новини от Украйна

"Не сме получили никаква информация нито от Русия, нито от Германия. Територията на нашата страна е била използвана за тази среща, без да сме били информирани за това. Не мога също така да посоча нищо за съдържанието на тази среща, тъй като не сме участвали в нея. Въпреки това данните за полетите ми позволяват да направя извода, че в Баку е имало тайна среща“, допълва Алиев.

Той добавя, че ако подобни контакти могат да допринесат за приключването на войната между Русия и Украйна, то Азербайджан може само да приветства такива усилия.

"Нашата цел е този конфликт да приключи възможно най-скоро и в региона отново да възцари мир“, отбелязва президентът.