Генерал Сирски се насочва към изхода! Украинската армия спешно търси нов главнокомандващ

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски може да напусне поста си до седмица, съобщава британското издание The Guardian, позовавайки се на свой източник, пише Фокус.
В същото време Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна вчера официално отрече информацията за оставката му и подчерта, че не е издаден президентски указ за освобождението на Сирски.
Генералният щаб подчерта, че главнокомандващият Сирски и неговият заместник Андрей Хнатов продължават да изпълняват задълженията си. Решението за уволнението може да бъде взето само с указ на президента на Украйна, който в момента отсъства.
Според The Guardian, кадрови промени могат да настъпят след няколкодневни масови протести близо до президентската администрация в Киев и в цялата страна. Хиляди хора поискаха уволнението на Сирски и връщането на поста министър на отбраната Михайло Федоров, когото президентът Володимир Зеленски уволни миналата седмица от поста.
Миналата седмица Зеленски потвърди, че между Федоров и Сирски са възникнали сериозни разногласия. След уволнението си бившият министър заяви, че военните реформи са блокирани от бюрократични пречки, а ръководството игнорира аналитични данни, предпочитайки бригади, които според него са лично лоялни на Сирски.
Реакцията на Сирски и официалната позиция на армията
На 20 юли Сирски публикува в колонката на украинското военно издание Милитарни, че е изненадан от съобщенията за предполагаем конфликт с Федоров. Според главнокомандващия двамата са водили нормални работни разговори, които са естествени в пълномащабна война.
Сирски също се извини, ако острите му изявления са обидили някого, и призова за фокусиране върху войната, а не върху личните спорове. Освен това генералът отхвърли обвиненията в липса на стратегия и подчерта, че основната му задача е да ръководи бойните операции.
Сигнали от разузнаването и възможните наследници
Въпреки официалните отричания, The Guardian обръща внимание на изявлението на началника на Главното разузнавателно управление Кирил Буданов, който ясно заяви, че властите са реагирали на обществените настроения. Според него ''позицията на обществеността е била чута'' и ситуацията се решава ''професионално и конструктивно''.
В същото време Буданов призова украинците да предотвратят вътрешна конфронтация.
''Врагът следи отблизо всеки наш вътрешен спор и чака да започнем да се борим помежду си... Работата продължава. Ще има резултати'', подчертава Буданов.
Според The Guardian, Зеленски вече е провел срещи с няколко потенциални кандидати за поста главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна. Сред възможните претенденти е командирът на Обединените сили Михаил Драпати.
В същото време, един от източник на изданието във Въоръжените сили на Украйна заяви, че въпросът с оставката на Сирски вече е ефективно решен.
''Съдбата му е решена. Въпросът е кой ще го замести. Има няколко важни изискания. Този човек трябва да е добре познат и популярен, за да могат всички да го аплодират'', цитира източника The Guardian.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #3
17:42 21.07.2026
2 само питам
17:43 21.07.2026
3 коня на оня
До коментар #1 от "оня с коня":Чиба на селска маастиийо.
Коментиран от #7, #8
17:43 21.07.2026
4 Запрянов
17:43 21.07.2026
5 Зелю
Коментиран от #12, #52
17:44 21.07.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:44 21.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 оня с майстията
До коментар #3 от "коня на оня":лапашЛИ европейските шпаги а?
Коментиран от #30
17:45 21.07.2026
9 да вземат от ФАЩ
17:46 21.07.2026
10 Кравария убер алес
17:46 21.07.2026
11 Корумпиран боклук
Коментиран от #34
17:46 21.07.2026
12 Зельонска
До коментар #5 от "Зелю":Поне там да си полезен! От толкова години си ме оставил, че хванах депресия на Плитка!
17:48 21.07.2026
13 Голия
17:48 21.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мисля, че ще
Коментиран от #17, #20
17:49 21.07.2026
16 Луганск
Русия е ключова държава-цивилизация!
Русия е люлката на много народи и страни!
Много страни дължат своята държавност на Русия, като някои създадохме от нулата, а някои просто върнахме своята държавност, като в този списък са както страни, които някога са били част от Русия, така и такива, които никога не са били в нейния състав.
Половината от Европа и част от Азия получиха своята държавност от ръцете на Русия. Сред тях са: Финландия, Латвия, Естония, Литва, Полша, Румъния, България, Сърбия, Азербайджан, Армения, Грузия, Туркменистан, Киргизстан, Казахстан, Монголия, Беларус и Украйна. Също така си струва да се вземе предвид ролята на Русия-СССР в раждането и формирането на такива държави като КНР, Виетнам, КНДР, Индия, Гърция, Алжир, Куба, Израел, Ангола, Мозамбик.
А страни като Франция и Германия съществуват само благодарение на Русия!! Русия запази Франция през 1814 г. след поражението на Наполеон и през Първата световна война, като попречи на Германия да унищожи Франция!
Също така Русия беше първата, която призна държавата на САЩ, така че американците трябва да благодарят на руснаците!!
Но Сърбия и България бяха държави, преди да бъдат превзети от Османската империя, така че ние само върнахме държавността на тези страни, което нямаше да бъде много дълго време, не нападайте Русия срещу Турция и не я разгромете на Балканите.
НАРОДИТЕ ПО СВЕТА ТРЯБВА С БЛАГОДАРНОСТ ДА ПОМНЯТ РУСИЯ-МАЙКА!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА
Коментиран от #19, #25
17:55 21.07.2026
17 Соломон
До коментар #15 от "Мисля, че ще":Е те чак толкова малоумни не са. А що се отнася до главнокомандващия то по време на война главнокомандващ на армията е президента. А президента е Зеленски който е решил да смени командващия армията
17:55 21.07.2026
18 Сирски
Коментиран от #62
17:58 21.07.2026
19 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #16 от "Луганск":Колко мъка има по тоя свят.🤣
17:59 21.07.2026
20 Една пуйка мислила,мислила
До коментар #15 от "Мисля, че ще":Па се глътнала.
18:01 21.07.2026
21 Зеления път
18:03 21.07.2026
22 Хаха
18:03 21.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 п-к Валери Янкулов
Коментиран от #27, #33, #41
18:07 21.07.2026
25 Уcpaнo pycнaчe
До коментар #16 от "Луганск":Като руснак от Мацква ти казвам - Русия е една кoчинa, цялата направена от гoвнa и пaлки 😁
18:09 21.07.2026
26 Хохо Бохо
18:09 21.07.2026
27 Това кога ще се случи?
До коментар #24 от "п-к Валери Янкулов":Преди или след като пуkне? Ти как мислиш?
18:10 21.07.2026
28 Майор Деянов, на всеки километър
Cмъpт на Зеленски, Сирски президент 👆
18:11 21.07.2026
29 Розав пудел с бустер
18:12 21.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ
Коментиран от #36
18:13 21.07.2026
32 Украинец
Коментиран от #51, #56
18:13 21.07.2026
33 Смех с копейки
До коментар #24 от "п-к Валери Янкулов":Може и Пригожин.
18:15 21.07.2026
34 Антирашист 1817
До коментар #11 от "Корумпиран боклук":Зеленски е герой, защитава родината си ! А разните там рашисти и копейки дали знаят какво е родина ? Имам предвид ,че едните са наемници ,а другите служат на чужда държава !
Коментиран от #38, #40
18:15 21.07.2026
35 Иван
Коментиран от #39, #53
18:16 21.07.2026
36 Е па ти цял ден се занимаваш
До коментар #31 от "ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ":😂😂😂😂😂😂😂
18:16 21.07.2026
37 Ъъъ
18:17 21.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Може и
До коментар #35 от "Иван":май ка ти куrw.ата дърта.
18:17 21.07.2026
40 Че не си
До коментар #34 от "Антирашист 1817":добре по цялата глава, е ясно. Слушай какво ти казва лекуващия доктор.
18:20 21.07.2026
41 Питам
До коментар #24 от "п-к Валери Янкулов":Кога ще извлекат путин от бункера?Жив или озъбен.
18:20 21.07.2026
42 Мишел
Украинската армия закъса непоправимо.с късата резервна скамейка.
18:20 21.07.2026
43 Иван
18:21 21.07.2026
44 Лопата Орешник
18:22 21.07.2026
45 Какво се чуди, наркото
Ще ги изпратим по живо, по- здраво ведно с F 16. За всеки по един!
18:28 21.07.2026
46 Хахаха!🎺🥳😀
18:30 21.07.2026
47 Удри копейката с лопатЕто!
18:30 21.07.2026
48 Лопата Орешник
18:31 21.07.2026
49 Питащ
Коментиран от #50, #54, #55
18:31 21.07.2026
50 Иван
До коментар #49 от "Питащ":Докато хазарския нацистки сатанински коварен Израел продължава да мърсува.
18:32 21.07.2026
51 Мишел
До коментар #32 от "Украинец":То и бункерното с ботокса е нелегитимен от 20 г, но си праща крепостниците да торят ливадите в донбас!
18:33 21.07.2026
52 ...
До коментар #5 от "Зелю":Ще го сложат на друга длъжност. Сирски е добър военен, но явно във войната на дрнове не е много в час, а това е бъдещето - дронове, роботи и високи технологии. Не е за стари хора.
18:33 21.07.2026
53 🥳🥳🥳
До коментар #35 от "Иван":Погребаха го в затворен ковчег. При посещение в Киев , в бункера го целунала руска бомба и му разцепила кратуната.
18:33 21.07.2026
54 Рублевка
До коментар #49 от "Питащ":Сталин е отказал да присъедини СССР към доларовия монопол, запазил е рублата и икономическото развитие е било 18% годишно! Значи може.
18:34 21.07.2026
55 Иван
До коментар #49 от "Питащ":До пълното унищожение на самагонените орди на бункерния бакшиш.
Коментиран от #59
18:34 21.07.2026
56 варна
До коментар #32 от "Украинец":Буданов е много добра кандидатура.
18:35 21.07.2026
57 Рублевка
18:35 21.07.2026
58 007
18:36 21.07.2026
59 Рублевка
До коментар #55 от "Иван":В България варенето на ракия е много по-разпространено. Има казани във всяко село.
Коментиран от #61
18:37 21.07.2026
60 Рублевка
18:37 21.07.2026
61 Мишел
До коментар #59 от "Рублевка":Варите само вие съдраните сопейки, ние си купуваме от магазина ракия.
Коментиран от #68
18:39 21.07.2026
62 ...
До коментар #18 от "Сирски":Абсолютно вярно. Старото поколение военни не стават за съвременна война. Виждаме на Русия колко е зле армията и ръководството, воюват си като през Втората световна война. Командирите само пенсионери, за нищо не стават.
18:39 21.07.2026
63 Рублевка
18:39 21.07.2026
64 Мишел
18:39 21.07.2026
65 Рублевка
18:41 21.07.2026
66 Гоце Делчев
18:42 21.07.2026
67 Рублевка
18:43 21.07.2026
68 К.О.Т.ар.А.К 😼
До коментар #61 от "Мишел":Ракия купуваш ,хубаво ,но що си го слагаш от.задд,нещо възвишено ли е ?
18:44 21.07.2026
69 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
18:47 21.07.2026
70 Гошо
18:47 21.07.2026
71 Мишел
18:48 21.07.2026