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Генерал Сирски се насочва към изхода! Украинската армия спешно търси нов главнокомандващ
  Тема: Украйна

Генерал Сирски се насочва към изхода! Украинската армия спешно търси нов главнокомандващ

21 Юли, 2026 17:40 1 885 71

  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски-
  • валерий залужни-
  • михайло федоров-
  • крим

Според The Guardian президентът Зеленски вече е провел срещи с няколко потенциални кандидати за поста главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна

Генерал Сирски се насочва към изхода! Украинската армия спешно търси нов главнокомандващ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Guardian The Guardian

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски може да напусне поста си до седмица, съобщава британското издание The Guardian, позовавайки се на свой източник, пише Фокус.

В същото време Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна вчера официално отрече информацията за оставката му и подчерта, че не е издаден президентски указ за освобождението на Сирски.

Генералният щаб подчерта, че главнокомандващият Сирски и неговият заместник Андрей Хнатов продължават да изпълняват задълженията си. Решението за уволнението може да бъде взето само с указ на президента на Украйна, който в момента отсъства.

Според The Guardian, кадрови промени могат да настъпят след няколкодневни масови протести близо до президентската администрация в Киев и в цялата страна. Хиляди хора поискаха уволнението на Сирски и връщането на поста министър на отбраната Михайло Федоров, когото президентът Володимир Зеленски уволни миналата седмица от поста.

Миналата седмица Зеленски потвърди, че между Федоров и Сирски са възникнали сериозни разногласия. След уволнението си бившият министър заяви, че военните реформи са блокирани от бюрократични пречки, а ръководството игнорира аналитични данни, предпочитайки бригади, които според него са лично лоялни на Сирски.

Реакцията на Сирски и официалната позиция на армията

На 20 юли Сирски публикува в колонката на украинското военно издание Милитарни, че е изненадан от съобщенията за предполагаем конфликт с Федоров. Според главнокомандващия двамата са водили нормални работни разговори, които са естествени в пълномащабна война.

Сирски също се извини, ако острите му изявления са обидили някого, и призова за фокусиране върху войната, а не върху личните спорове. Освен това генералът отхвърли обвиненията в липса на стратегия и подчерта, че основната му задача е да ръководи бойните операции.

Сигнали от разузнаването и възможните наследници

Въпреки официалните отричания, The Guardian обръща внимание на изявлението на началника на Главното разузнавателно управление Кирил Буданов, който ясно заяви, че властите са реагирали на обществените настроения. Според него ''позицията на обществеността е била чута'' и ситуацията се решава ''професионално и конструктивно''.

В същото време Буданов призова украинците да предотвратят вътрешна конфронтация.

''Врагът следи отблизо всеки наш вътрешен спор и чака да започнем да се борим помежду си... Работата продължава. Ще има резултати'', подчертава Буданов.

Според The Guardian, Зеленски вече е провел срещи с няколко потенциални кандидати за поста главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна. Сред възможните претенденти е командирът на Обединените сили Михаил Драпати.

В същото време, един от източник на изданието във Въоръжените сили на Украйна заяви, че въпросът с оставката на Сирски вече е ефективно решен.

''Съдбата му е решена. Въпросът е кой ще го замести. Има няколко важни изискания. Този човек трябва да е добре познат и популярен, за да могат всички да го аплодират'', цитира източника The Guardian.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    18 8 Отговор
    идва и нашето време, едните шапкари да ви бият, ако протестирате, и да ви бусифицират за източния фронт, а дригите ще стоят в тила, за да ви разстрелват, ако дезертирате.

    Коментиран от #3

    17:42 21.07.2026

  • 2 само питам

    27 5 Отговор
    важно ми е дали изловиха малко месо от митингите да има за фронта?

    17:43 21.07.2026

  • 3 коня на оня

    6 13 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Чиба на селска маастиийо.

    Коментиран от #7, #8

    17:43 21.07.2026

  • 4 Запрянов

    27 2 Отговор
    Заедно с тагаренко ще се кандидатираме за за шеф и заместник

    17:43 21.07.2026

  • 5 Зелю

    24 5 Отговор
    В Сибир дали ще ме карат да сека дърва?

    Коментиран от #12, #52

    17:44 21.07.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    33 3 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    17:44 21.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с майстията

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "коня на оня":

    лапашЛИ европейските шпаги а?

    Коментиран от #30

    17:45 21.07.2026

  • 9 да вземат от ФАЩ

    12 2 Отговор
    някой пекан в битките в Афганистан, Либия, Виетнам, Камбоджа, Ирак, макар и да е куц, с едно око или с патерици, но с много медали и заслуги. И без това няма да е на първа линия да показва как се убива !

    17:46 21.07.2026

  • 10 Кравария убер алес

    23 2 Отговор
    Тагарев е готов за тази велика отговорност. Само звъннете, до час е пристигнал с домочадието и подкрепление от 50 огнени диванни розови воини на светлината. Цъкнете му един смс

    17:46 21.07.2026

  • 11 Корумпиран боклук

    17 2 Отговор
    Армията не търси, просто го изгониха за да спасят клоуна Зеленски.

    Коментиран от #34

    17:46 21.07.2026

  • 12 Зельонска

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Зелю":

    Поне там да си полезен! От толкова години си ме оставил, че хванах депресия на Плитка!

    17:48 21.07.2026

  • 13 Голия

    4 10 Отговор
    руски глупости на водка

    17:48 21.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мисля, че ще

    9 5 Отговор
    е добре да назначат Путин за нов главнокомандващ...

    Коментиран от #17, #20

    17:49 21.07.2026

  • 16 Луганск

    11 3 Отговор
    РУСИЯ ДЪЛЖИ ПОЧТИ ЦЕЛИЯ СВЯТ!

    Русия е ключова държава-цивилизация!
    Русия е люлката на много народи и страни!

    Много страни дължат своята държавност на Русия, като някои създадохме от нулата, а някои просто върнахме своята държавност, като в този списък са както страни, които някога са били част от Русия, така и такива, които никога не са били в нейния състав.

    Половината от Европа и част от Азия получиха своята държавност от ръцете на Русия. Сред тях са: Финландия, Латвия, Естония, Литва, Полша, Румъния, България, Сърбия, Азербайджан, Армения, Грузия, Туркменистан, Киргизстан, Казахстан, Монголия, Беларус и Украйна. Също така си струва да се вземе предвид ролята на Русия-СССР в раждането и формирането на такива държави като КНР, Виетнам, КНДР, Индия, Гърция, Алжир, Куба, Израел, Ангола, Мозамбик.

    А страни като Франция и Германия съществуват само благодарение на Русия!! Русия запази Франция през 1814 г. след поражението на Наполеон и през Първата световна война, като попречи на Германия да унищожи Франция!
    Също така Русия беше първата, която призна държавата на САЩ, така че американците трябва да благодарят на руснаците!!

    Но Сърбия и България бяха държави, преди да бъдат превзети от Османската империя, така че ние само върнахме държавността на тези страни, което нямаше да бъде много дълго време, не нападайте Русия срещу Турция и не я разгромете на Балканите.

    НАРОДИТЕ ПО СВЕТА ТРЯБВА С БЛАГОДАРНОСТ ДА ПОМНЯТ РУСИЯ-МАЙКА!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА

    Коментиран от #19, #25

    17:55 21.07.2026

  • 17 Соломон

    5 5 Отговор

    До коментар #15 от "Мисля, че ще":

    Е те чак толкова малоумни не са. А що се отнася до главнокомандващия то по време на война главнокомандващ на армията е президента. А президента е Зеленски който е решил да смени командващия армията

    17:55 21.07.2026

  • 18 Сирски

    3 7 Отговор
    е генерал на съветската доктрина. Малка съветска армия никога няма да победи голяма съветска армия. Сирски няма стратегическа визия. Никой украйнски войник не иска да бъде използван по метода, по които Русия използва техните. Смяната на Сирски е ключова за повишаване на морала.

    Коментиран от #62

    17:58 21.07.2026

  • 19 Тц,тц,тц 😂😂😂

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "Луганск":

    Колко мъка има по тоя свят.🤣

    17:59 21.07.2026

  • 20 Една пуйка мислила,мислила

    4 5 Отговор

    До коментар #15 от "Мисля, че ще":

    Па се глътнала.

    18:01 21.07.2026

  • 21 Зеления път

    14 3 Отговор
    Зеленото отново е избягал извън Украйна. Иначе много е "ербап" на маса с желаещите го..

    18:03 21.07.2026

  • 22 Хаха

    7 5 Отговор
    Съмнявам се да не му е посочен "изхода" от някой Искандер, Кинжал и/или Циркон, посетил наскоро Киив, заедно с "мъжа" Линдзи, та сега търсят повод за рязко "уволнение" на Сирски...

    18:03 21.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 п-к Валери Янкулов

    8 3 Отговор
    Явно Путин ще е новия главнокомандващ ВСУ ;-)

    Коментиран от #27, #33, #41

    18:07 21.07.2026

  • 25 Уcpaнo pycнaчe

    4 12 Отговор

    До коментар #16 от "Луганск":

    Като руснак от Мацква ти казвам - Русия е една кoчинa, цялата направена от гoвнa и пaлки 😁

    18:09 21.07.2026

  • 26 Хохо Бохо

    4 3 Отговор
    Направо се избиват кой да си припише победата над Русия. Голям майтап

    18:09 21.07.2026

  • 27 Това кога ще се случи?

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "п-к Валери Янкулов":

    Преди или след като пуkне? Ти как мислиш?

    18:10 21.07.2026

  • 28 Майор Деянов, на всеки километър

    2 11 Отговор
    Огромна грешка е оставката на Генерал Сирски - Лисицата, генерала чието име обръщаше в бягство руската чалма-армия, генерала който унищожи 800 000 жива сила и направи други 1млн инвалиди, генерала който направи Русия жалка. Този човек заслужава да е действащ Президент и Главнокоманващ на Украйна.
    Cмъpт на Зеленски, Сирски президент 👆

    18:11 21.07.2026

  • 29 Розав пудел с бустер

    6 2 Отговор
    Да не би да са му намерили тиквата в “гаража”, хахаха

    18:12 21.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ

    8 2 Отговор
    Спрете да ни занимавате с тая фaшизоидно-бaндеровска кoчинa.

    Коментиран от #36

    18:13 21.07.2026

  • 32 Украинец

    7 3 Отговор
    Искаме избори за президент на Украйна! Този е нелигитимен продажник!

    Коментиран от #51, #56

    18:13 21.07.2026

  • 33 Смех с копейки

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "п-к Валери Янкулов":

    Може и Пригожин.

    18:15 21.07.2026

  • 34 Антирашист 1817

    1 10 Отговор

    До коментар #11 от "Корумпиран боклук":

    Зеленски е герой, защитава родината си ! А разните там рашисти и копейки дали знаят какво е родина ? Имам предвид ,че едните са наемници ,а другите служат на чужда държава !

    Коментиран от #38, #40

    18:15 21.07.2026

  • 35 Иван

    8 3 Отговор
    Овцата Линдзи Греъм можеше да стане.

    Коментиран от #39, #53

    18:16 21.07.2026

  • 36 Е па ти цял ден се занимаваш

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ":

    😂😂😂😂😂😂😂

    18:16 21.07.2026

  • 37 Ъъъ

    0 1 Отговор
    Кога ще се случи уволнението е ясно - в понеделник следобед. Кой ще го замени, също е ясно - Драпати.

    18:17 21.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Може и

    1 5 Отговор

    До коментар #35 от "Иван":

    май ка ти куrw.ата дърта.

    18:17 21.07.2026

  • 40 Че не си

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Антирашист 1817":

    добре по цялата глава, е ясно. Слушай какво ти казва лекуващия доктор.

    18:20 21.07.2026

  • 41 Питам

    2 7 Отговор

    До коментар #24 от "п-к Валери Янкулов":

    Кога ще извлекат путин от бункера?Жив или озъбен.

    18:20 21.07.2026

  • 42 Мишел

    5 2 Отговор
    За последните 6 месеца украинската армия загуби само при река Оскол, Харковска област, 740 кв.км от 800 кв.км, които владееше. Търсиха виновен и намериха Сирски. Колкои ще изкарам Драпати,преди да го последва.
    Украинската армия закъса непоправимо.с късата резервна скамейка.

    18:20 21.07.2026

  • 43 Иван

    6 2 Отговор
    Гнусния евреин Еленски ще се съгласи, и сатанинскато световно еврейство ще се съгласи гнусния сбъркан евреин Джефри Епщайн да стане, но не вярвам да го направят, защото ще избухне международно недоволство.

    18:21 21.07.2026

  • 44 Лопата Орешник

    8 3 Отговор
    Мирчев да кандидатства! Заедно с генералче Атанасов! Да поведат Покрайна към Москва!

    18:22 21.07.2026

  • 45 Какво се чуди, наркото

    7 3 Отговор
    Да назначи Тагарев и за зам Запрянов.
    Ще ги изпратим по живо, по- здраво ведно с F 16. За всеки по един!

    18:28 21.07.2026

  • 46 Хахаха!🎺🥳😀

    3 3 Отговор
    Зеленски да назначи гръмовержеца Зевс или Арес, бога на войната за главнокомандващ. Иначе няма шанс.

    18:30 21.07.2026

  • 47 Удри копейката с лопатЕто!

    3 4 Отговор
    До нассиране! После го повтори!

    18:30 21.07.2026

  • 48 Лопата Орешник

    1 6 Отговор
    Който и да сложат за шеф на ВСУ загрузката на блатна вата ще продължи с пълна сила.

    18:31 21.07.2026

  • 49 Питащ

    8 1 Отговор
    Докога фашистката кочина Украйна ще поглъща нашите стотици милиарди евро от нашия джоб?!!!!!!!

    Коментиран от #50, #54, #55

    18:31 21.07.2026

  • 50 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "Питащ":

    Докато хазарския нацистки сатанински коварен Израел продължава да мърсува.

    18:32 21.07.2026

  • 51 Мишел

    3 4 Отговор

    До коментар #32 от "Украинец":

    То и бункерното с ботокса е нелегитимен от 20 г, но си праща крепостниците да торят ливадите в донбас!

    18:33 21.07.2026

  • 52 ...

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Зелю":

    Ще го сложат на друга длъжност. Сирски е добър военен, но явно във войната на дрнове не е много в час, а това е бъдещето - дронове, роботи и високи технологии. Не е за стари хора.

    18:33 21.07.2026

  • 53 🥳🥳🥳

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Иван":

    Погребаха го в затворен ковчег. При посещение в Киев , в бункера го целунала руска бомба и му разцепила кратуната.

    18:33 21.07.2026

  • 54 Рублевка

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Питащ":

    Сталин е отказал да присъедини СССР към доларовия монопол, запазил е рублата и икономическото развитие е било 18% годишно! Значи може.

    18:34 21.07.2026

  • 55 Иван

    4 2 Отговор

    До коментар #49 от "Питащ":

    До пълното унищожение на самагонените орди на бункерния бакшиш.

    Коментиран от #59

    18:34 21.07.2026

  • 56 варна

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Украинец":

    Буданов е много добра кандидатура.

    18:35 21.07.2026

  • 57 Рублевка

    2 2 Отговор
    Но това е с цената на милиони избити вати и опашки за хляб и всички останали храни, в блатата живота не струва и копейка.

    18:35 21.07.2026

  • 58 007

    2 1 Отговор
    Определено има ситуация за крайни решения и от двете страни и е въпрос на издържливост, както военна с всичките и елементи, така и търпението и мотивацията на обществото да се върви до "крайна победа"- нещо, в което сериозно е замесен ЕС чрез налудничевите страсти на ръководство. От руска страна при тази изключително трудна ситуация на уязвимост на почти цялата си европейска част без възможен защитен отговор, естесвен отговор е използването на немислимите до сега тактически удари с всички налични средства. Има признаци за подготока и на такива удари и определено това вече е забелязано от ЕС и за това е бързането да се вкара в съюза "светкавично", за да се защити Украйна от използването немислими до сега средства. Неслучайни са няколко събития, като замлъкването на плашачът Медведев говорещо, че нещата вече са истински, прегрупирането на силите в ЕС против поддръжката на войната, смъртта, която за сега се смята естествена, на Лидзи Граам и рухването на груперовките с истеричните напъни, неяснотата на изхода от войната в Близкип изток - скачен съд с тази в Украйна (не сличйно Зеленски стана президент, по-скоро беше сложен, не православен), новите стресове във военното ръководсво, за което е статията и, и, и. Като винаги започването на една война е много по-лесно от приклчването. Сегашните ненужни бомбандировки по Иран вероятно са да може да се приключи войната с "чест" и "победа", а всичките политически "доводи" са кал в очите ни.

    18:36 21.07.2026

  • 59 Рублевка

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Иван":

    В България варенето на ракия е много по-разпространено. Има казани във всяко село.

    Коментиран от #61

    18:37 21.07.2026

  • 60 Рублевка

    2 1 Отговор
    Белецкии ще е главнкомандващ, той е спец по чувализиране на блатна вата!

    18:37 21.07.2026

  • 61 Мишел

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Рублевка":

    Варите само вие съдраните сопейки, ние си купуваме от магазина ракия.

    Коментиран от #68

    18:39 21.07.2026

  • 62 ...

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Сирски":

    Абсолютно вярно. Старото поколение военни не стават за съвременна война. Виждаме на Русия колко е зле армията и ръководството, воюват си като през Втората световна война. Командирите само пенсионери, за нищо не стават.

    18:39 21.07.2026

  • 63 Рублевка

    2 1 Отговор
    На българина се втълпява, че повишаването на цените е неизбежно, а заплатите са малки, защото сме бедна страна. В СССР по времето на Сталин всяка година са УВЕЛИЧАВАЛИ ЗАПЛАТИТЕ И НАМАЛЯВАЛИ ЦЕНИТЕ. Значи може.

    18:39 21.07.2026

  • 64 Мишел

    2 1 Отговор
    Размяната на тела е 537 към 41. Ама ти си приказвай неща, коитонямат нищо общо с действителността. .

    18:39 21.07.2026

  • 65 Рублевка

    2 0 Отговор
    До Горбачов в СССР нямаше електромери, водомери, топломери и газомери а нафтата шофьорите я изливаха в деретата.

    18:41 21.07.2026

  • 66 Гоце Делчев

    3 1 Отговор
    Злеленски и кликата им никой не ги ще вече. На украинците им стана ясно кой стои зад всичко това и кои западни интереси защитават с кръвта и живота си техните момчета.

    18:42 21.07.2026

  • 67 Рублевка

    1 1 Отговор
    По време на СССР, наемът на тристаен апартамент беше 3,5 рубли, като в тази цена влизаха тока, водата, отоплението и газта.

    18:43 21.07.2026

  • 68 К.О.Т.ар.А.К 😼

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Мишел":

    Ракия купуваш ,хубаво ,но що си го слагаш от.задд,нещо възвишено ли е ?

    18:44 21.07.2026

  • 69 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 0 Отговор
    Ся последно преди да разкарат Сирски официално ,като че ли е редно поне да му намерят главата 🎃 покрай "гаражите ".

    18:47 21.07.2026

  • 70 Гошо

    0 0 Отговор
    Е, ми да им изпратят някой руски генерал и да се прегърнат братски и да спрат да се трепят.

    18:47 21.07.2026

  • 71 Мишел

    0 0 Отговор
    Украйна порази военно летище в Курск.

    18:48 21.07.2026

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