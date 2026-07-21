Генерал Сирски се насочва към изхода! Украинската армия спешно търси нов главнокомандващ

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски може да напусне поста си до седмица, съобщава британското издание The Guardian, позовавайки се на свой източник, пише Фокус.

В същото време Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна вчера официално отрече информацията за оставката му и подчерта, че не е издаден президентски указ за освобождението на Сирски.

Генералният щаб подчерта, че главнокомандващият Сирски и неговият заместник Андрей Хнатов продължават да изпълняват задълженията си. Решението за уволнението може да бъде взето само с указ на президента на Украйна, който в момента отсъства.

Според The Guardian, кадрови промени могат да настъпят след няколкодневни масови протести близо до президентската администрация в Киев и в цялата страна. Хиляди хора поискаха уволнението на Сирски и връщането на поста министър на отбраната Михайло Федоров, когото президентът Володимир Зеленски уволни миналата седмица от поста.

Миналата седмица Зеленски потвърди, че между Федоров и Сирски са възникнали сериозни разногласия. След уволнението си бившият министър заяви, че военните реформи са блокирани от бюрократични пречки, а ръководството игнорира аналитични данни, предпочитайки бригади, които според него са лично лоялни на Сирски.

Реакцията на Сирски и официалната позиция на армията

На 20 юли Сирски публикува в колонката на украинското военно издание Милитарни, че е изненадан от съобщенията за предполагаем конфликт с Федоров. Според главнокомандващия двамата са водили нормални работни разговори, които са естествени в пълномащабна война.

Сирски също се извини, ако острите му изявления са обидили някого, и призова за фокусиране върху войната, а не върху личните спорове. Освен това генералът отхвърли обвиненията в липса на стратегия и подчерта, че основната му задача е да ръководи бойните операции.

Сигнали от разузнаването и възможните наследници

Въпреки официалните отричания, The Guardian обръща внимание на изявлението на началника на Главното разузнавателно управление Кирил Буданов, който ясно заяви, че властите са реагирали на обществените настроения. Според него ''позицията на обществеността е била чута'' и ситуацията се решава ''професионално и конструктивно''.

В същото време Буданов призова украинците да предотвратят вътрешна конфронтация.

''Врагът следи отблизо всеки наш вътрешен спор и чака да започнем да се борим помежду си... Работата продължава. Ще има резултати'', подчертава Буданов.

Според The Guardian, Зеленски вече е провел срещи с няколко потенциални кандидати за поста главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна. Сред възможните претенденти е командирът на Обединените сили Михаил Драпати.

В същото време, един от източник на изданието във Въоръжените сили на Украйна заяви, че въпросът с оставката на Сирски вече е ефективно решен.

''Съдбата му е решена. Въпросът е кой ще го замести. Има няколко важни изискания. Този човек трябва да е добре познат и популярен, за да могат всички да го аплодират'', цитира източника The Guardian.