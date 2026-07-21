Говори Москва: Не таим надежда! Едва ли ще се помирим с британците след встъпването в длъжност на новия премиер в Лондон

Русия не таи надежда, че с встъпването на длъжност на новия британски премиер Анди Бърнам отношенията ѝ с Обединеното кралство ще се подобрят, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, пише БТА.

„Не, нямаме такива надежди“, каза Песков в отговор на журналистически въпрос и добави, че президентът Владимир Путин засега не планира никакви контакти с Бърнам.

Новият лидер на Лейбъристката партия на Великобритания вчера положи клетва като премиер и състави кабинет.

Песков отбеляза, че Русия е обърнала внимание на факта, че едно от първите изявления на новия британски премиер е касаело „безотговорната подкрепа за Украйна и съответно намеренията на Великобритания да направи всичко за продължаването на войната“.

Междувременно новият министър на отбраната на Великобритания Уес Стрийтинг определи като "безотговорни" руските военни учения с бойна стрелба, проведени край английското крайбрежие, предава "Ройтерс".

Говорейки пред журналисти във вторник, Стрийтинг коментира инцидента, след като по-рано британски министър потвърди, че руски военноморски кораб е извършил "кратко учение с бойна стрелба с оръжие" в международни води на около 40 морски мили южно от Плимът в югозападна Англия.

"Трябва да гледаме на вчерашните събития като на перформативни и безотговорни", каза Стрийтинг пред репортери, когато беше попитан за инцидента.

Той допълни, че подобно поведение не е изолиран случай.

"Това не е първият път, в който Русия се държи по този начин и, честно казано, това е само върхът на айсберга от ежедневните заплахи, пред които са изправени тази страна и нашите съюзници."

Според британските власти учението е било проведено при спазване на стандартните процедури за морска безопасност. Инцидентът обаче предизвика критики от страна на новия ръководител на британското министерство на отбраната на фона на продължаващото напрежение между Русия и западните съюзници.