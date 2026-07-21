Говори Москва: Не таим надежда! Едва ли ще се помирим с британците след встъпването в длъжност на новия премиер в Лондон

Русия не таи надежда, че с встъпването на длъжност на новия британски премиер Анди Бърнам отношенията ѝ с Обединеното кралство ще се подобрят, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, пише БТА.
„Не, нямаме такива надежди“, каза Песков в отговор на журналистически въпрос и добави, че президентът Владимир Путин засега не планира никакви контакти с Бърнам.
Новият лидер на Лейбъристката партия на Великобритания вчера положи клетва като премиер и състави кабинет.
Песков отбеляза, че Русия е обърнала внимание на факта, че едно от първите изявления на новия британски премиер е касаело „безотговорната подкрепа за Украйна и съответно намеренията на Великобритания да направи всичко за продължаването на войната“.
Междувременно новият министър на отбраната на Великобритания Уес Стрийтинг определи като "безотговорни" руските военни учения с бойна стрелба, проведени край английското крайбрежие, предава "Ройтерс".
Говорейки пред журналисти във вторник, Стрийтинг коментира инцидента, след като по-рано британски министър потвърди, че руски военноморски кораб е извършил "кратко учение с бойна стрелба с оръжие" в международни води на около 40 морски мили южно от Плимът в югозападна Англия.
"Трябва да гледаме на вчерашните събития като на перформативни и безотговорни", каза Стрийтинг пред репортери, когато беше попитан за инцидента.
Той допълни, че подобно поведение не е изолиран случай.
"Това не е първият път, в който Русия се държи по този начин и, честно казано, това е само върхът на айсберга от ежедневните заплахи, пред които са изправени тази страна и нашите съюзници."
Според британските власти учението е било проведено при спазване на стандартните процедури за морска безопасност. Инцидентът обаче предизвика критики от страна на новия ръководител на британското министерство на отбраната на фона на продължаващото напрежение между Русия и западните съюзници.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #7, #8, #15, #19, #21
23:25 21.07.2026
2 Хенри
23:26 21.07.2026
3 никой
23:26 21.07.2026
4 Летец Пешеходец
23:27 21.07.2026
5 Тоя
До коментар #1 от "Последния Софиянец":пак е на амбразурата.
23:28 21.07.2026
6 Ха ха ха
23:28 21.07.2026
7 Летец Пешеходец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Айде хвани и излез най- накрая, буфосинхронист. "100 000", няма да се съберат на концерт на Азис, та камо ли в София, да се намерят толкова гламави русофили. Ти си типичен русофил- някой друг да ти свърши работата.
23:30 21.07.2026
8 Айде
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Намери си някакво друго занимание, хоби или спорт. Стига писа простотии.
23:31 21.07.2026
9 Евалла на Руснаците
Коментиран от #24
23:31 21.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Педро Нагъзварусначос Ръгацони
23:32 21.07.2026
12 Потъващият Кораб Русия
23:33 21.07.2026
13 Уинстън Чърчил, британски премиер
Га Михайло Драпатий приеме руската Капитулация 👆
23:34 21.07.2026
14 Нямат край
23:36 21.07.2026
15 Владимир Путин, президент
До коментар #1 от "Последния Софиянец":"..децата ни ще растат по мазетата.."
В Русия това вече е Факт !!!
Все по плану, че и отгоре 👆
23:37 21.07.2026
16 Ха-ха
23:38 21.07.2026
17 Робот
23:41 21.07.2026
18 Уcpaнo pycнaчe
23:41 21.07.2026
19 Подлога на тинята
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Отивайте да залягате в Безмер.
23:42 21.07.2026
20 Явно е
23:44 21.07.2026
21 1945
До коментар #1 от "Последния Софиянец":защо, одобриха ли пребиваването на американските самолети?
Коментиран от #22
23:48 21.07.2026
22 Мишел
До коментар #21 от "1945":"Комисията по отбрана одобри разполагането на 8 американски самолета и на 250 военни на летище Безмер"
23:52 21.07.2026
23 Симпатизант
00:28 22.07.2026
24 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "Евалла на Руснаците":Да, знаят. Путин ясно каза " Защо ми е свят без Русия". С над хиляда ядрени бойни глави, могат да разцепят планетата Земя. Когато са подготвяли теста на Цар Бомба, най голямата ядрена бомба, учените го предупредили , че може да разцепят Земята и затова намалили силата ѝ наполовина.
00:40 22.07.2026