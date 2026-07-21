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Говори Москва: Не таим надежда! Едва ли ще се помирим с британците след встъпването в длъжност на новия премиер в Лондон

Говори Москва: Не таим надежда! Едва ли ще се помирим с британците след встъпването в длъжност на новия премиер в Лондон

21 Юли, 2026 23:23 733 24

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  • анди бърнам-
  • володимир зеленски-
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  • дмитрий песков-
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Новият лидер на Лейбъристката партия на Великобритания Анди Бърнам вчера положи клетва като премиер и състави кабинет

Говори Москва: Не таим надежда! Едва ли ще се помирим с британците след встъпването в длъжност на новия премиер в Лондон - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия не таи надежда, че с встъпването на длъжност на новия британски премиер Анди Бърнам отношенията ѝ с Обединеното кралство ще се подобрят, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, пише БТА.

„Не, нямаме такива надежди“, каза Песков в отговор на журналистически въпрос и добави, че президентът Владимир Путин засега не планира никакви контакти с Бърнам.

Новият лидер на Лейбъристката партия на Великобритания вчера положи клетва като премиер и състави кабинет.

Песков отбеляза, че Русия е обърнала внимание на факта, че едно от първите изявления на новия британски премиер е касаело „безотговорната подкрепа за Украйна и съответно намеренията на Великобритания да направи всичко за продължаването на войната“.

Междувременно новият министър на отбраната на Великобритания Уес Стрийтинг определи като "безотговорни" руските военни учения с бойна стрелба, проведени край английското крайбрежие, предава "Ройтерс".

Говорейки пред журналисти във вторник, Стрийтинг коментира инцидента, след като по-рано британски министър потвърди, че руски военноморски кораб е извършил "кратко учение с бойна стрелба с оръжие" в международни води на около 40 морски мили южно от Плимът в югозападна Англия.

"Трябва да гледаме на вчерашните събития като на перформативни и безотговорни", каза Стрийтинг пред репортери, когато беше попитан за инцидента.

Той допълни, че подобно поведение не е изолиран случай.

"Това не е първият път, в който Русия се държи по този начин и, честно казано, това е само върхът на айсберга от ежедневните заплахи, пред които са изправени тази страна и нашите съюзници."

Според британските власти учението е било проведено при спазване на стандартните процедури за морска безопасност. Инцидентът обаче предизвика критики от страна на новия ръководител на британското министерство на отбраната на фона на продължаващото напрежение между Русия и западните съюзници.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 20 Отговор
    Утре излизаме 100 000 пред парламента или децата ни ще растат по мазетата.

    Коментиран от #5, #7, #8, #15, #19, #21

    23:25 21.07.2026

  • 2 Хенри

    15 9 Отговор
    Британски дронове и ракети ще ви трошат главите.

    23:26 21.07.2026

  • 3 никой

    16 8 Отговор
    не е толкова луд че да сметне руснаците за нормални.

    23:26 21.07.2026

  • 4 Летец Пешеходец

    14 6 Отговор
    Защо бе шматароци, човекът е социалист. Вярно, помага на Украйна от самото начало и е казал, че не трябва да се позволи на Русия да спечели, но иначе е за "разбирателство между народите". Освен това е бял.

    23:27 21.07.2026

  • 5 Тоя

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    пак е на амбразурата.

    23:28 21.07.2026

  • 6 Ха ха ха

    14 9 Отговор
    Какво говори Москва няма никакво значение.

    23:28 21.07.2026

  • 7 Летец Пешеходец

    14 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Айде хвани и излез най- накрая, буфосинхронист. "100 000", няма да се съберат на концерт на Азис, та камо ли в София, да се намерят толкова гламави русофили. Ти си типичен русофил- някой друг да ти свърши работата.

    23:30 21.07.2026

  • 8 Айде

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Намери си някакво друго занимание, хоби или спорт. Стига писа простотии.

    23:31 21.07.2026

  • 9 Евалла на Руснаците

    14 7 Отговор
    Знаят че ше Умрът

    Коментиран от #24

    23:31 21.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Педро Нагъзварусначос Ръгацони

    14 6 Отговор
    Русопръцковците правили някакво учение с някаква ръждясала лодка покрай Ламанша или там някъде си. Защо не отидат да направят едно учение покрай украинския бряг ха-ха-ха да станат храна на рибите ха-ха-ха. Къде е черноморския флот, а??? Хахахахаха

    23:32 21.07.2026

  • 12 Потъващият Кораб Русия

    14 6 Отговор
    Вече е сигурно корабокрушението

    23:33 21.07.2026

  • 13 Уинстън Чърчил, британски премиер

    11 5 Отговор
    Разбира се че отношенията ще се подобрят !!!
    Га Михайло Драпатий приеме руската Капитулация 👆

    23:34 21.07.2026

  • 14 Нямат край

    9 4 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    23:36 21.07.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    "..децата ни ще растат по мазетата.."

    В Русия това вече е Факт !!!
    Все по плану, че и отгоре 👆

    23:37 21.07.2026

  • 16 Ха-ха

    8 5 Отговор
    Русийката пак се обажда без да я питат. Така имитира, че нейното мнение уж има някакво значение.!

    23:38 21.07.2026

  • 17 Робот

    3 7 Отговор
    Разделяй , владей и граби колкото можеш...! Ето това са Англия и САЩ..!

    23:41 21.07.2026

  • 18 Уcpaнo pycнaчe

    9 4 Отговор
    Кой го пита тоя шаран оцъклен....🤡

    23:41 21.07.2026

  • 19 Подлога на тинята

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Отивайте да залягате в Безмер.

    23:42 21.07.2026

  • 20 Явно е

    1 7 Отговор
    фашист!

    23:44 21.07.2026

  • 21 1945

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    защо, одобриха ли пребиваването на американските самолети?

    Коментиран от #22

    23:48 21.07.2026

  • 22 Мишел

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "1945":

    "Комисията по отбрана одобри разполагането на 8 американски самолета и на 250 военни на летище Безмер"

    23:52 21.07.2026

  • 23 Симпатизант

    2 2 Отговор
    Мир няма да има докато Русия не влезне в Киев. Атлантическият Запад не трябва да таи никакви надежди и илюзии. Укрофашизираните атлантисти ще бъдат бити бавно, но продължително. Политиката на Атлантическият Запад е фалирала

    00:28 22.07.2026

  • 24 РЕАЛИСТ

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Евалла на Руснаците":

    Да, знаят. Путин ясно каза " Защо ми е свят без Русия". С над хиляда ядрени бойни глави, могат да разцепят планетата Земя. Когато са подготвяли теста на Цар Бомба, най голямата ядрена бомба, учените го предупредили , че може да разцепят Земята и затова намалили силата ѝ наполовина.

    00:40 22.07.2026

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