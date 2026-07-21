Златан Ибрахимович: Ако бях на терена, щях да ударя Паредес с глава

Шведската легенда Златан Ибрахимович разкри какво би направил с аржентинеца Леандро Паредес. Както е известно, халфът на вече бившите световни шампиони атакува Ерик Гарсия и Гави от тима на Испания след края на финала на Мондиал 2026.

"Паредес може да се радва, че няма играч като мен на терена. Ако бях там, щях да го ударя с глава и да бъда изгонен" каза Ибра пред "Fox Sports"

Известният със своя буен нрав бивш нападател, също така критикува липсата на реакция от страна на испанските играчи към агресията на Паредес. "Не знам какво правят испанците. Те просто гледат как друг играч удря съотборник", добави той.

"Днес футболът победи. Начинът, по който Испания играе футбол, начинът, по който играха на този турнир... когато гледаш футбол, това е, което искаш да видиш", каза Ибра за финала, спечелен от Испания.

"Аржентина нямаше нито един удар към вратата. Попитаха ме преди турнира и казах, че Испания ще спечели. Когато казвам неща, те обикновено се случват", добави Ибра.