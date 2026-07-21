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Златан Ибрахимович: Ако бях на терена, щях да ударя Паредес с глава

Златан Ибрахимович: Ако бях на терена, щях да ударя Паредес с глава

21 Юли, 2026 22:59 1 412 8

  • златан ибрахимович-
  • леандро паредес-
  • ерик гарсия-
  • гави-
  • футбол

Паредес може да се радва, че няма играч като мен на терена

Златан Ибрахимович: Ако бях на терена, щях да ударя Паредес с глава - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Шведската легенда Златан Ибрахимович разкри какво би направил с аржентинеца Леандро Паредес. Както е известно, халфът на вече бившите световни шампиони атакува Ерик Гарсия и Гави от тима на Испания след края на финала на Мондиал 2026.

"Паредес може да се радва, че няма играч като мен на терена. Ако бях там, щях да го ударя с глава и да бъда изгонен" каза Ибра пред "Fox Sports"

Известният със своя буен нрав бивш нападател, също така критикува липсата на реакция от страна на испанските играчи към агресията на Паредес. "Не знам какво правят испанците. Те просто гледат как друг играч удря съотборник", добави той.

"Днес футболът победи. Начинът, по който Испания играе футбол, начинът, по който играха на този турнир... когато гледаш футбол, това е, което искаш да видиш", каза Ибра за финала, спечелен от Испания.

"Аржентина нямаше нито един удар към вратата. Попитаха ме преди турнира и казах, че Испания ще спечели. Когато казвам неща, те обикновено се случват", добави Ибра.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АРЖЕНТИЦИТЕ СА КАРАТИСТИ

    22 7 Отговор
    А НЕ ФУТБОЛИСТИ. АБСОЛЮТНИ ЦИГАНИ

    Коментиран от #2

    23:02 21.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 РЕАЛИСТ

    2 18 Отговор
    Този помак, да се радва, че не е бил там, щото и той щеше да изяде шамарите. Басма ще му цепят аржентинците, като му видят грозната физиономия.

    Коментиран от #4

    23:14 21.07.2026

  • 4 Абе момче

    23 2 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Ти май си бил освободен от часовете по физическо.От спорт и хабер си нямаш.Това което играха аржентинците футбол ли беше?!

    Коментиран от #6, #7

    23:17 21.07.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    9 11 Отговор
    И защо триете. Кое не е вярно. Аржентина е печелила купата 3 пъти, а България от 20 години не може да се класира на световното.

    23:19 21.07.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "Абе момче":

    Ако беше България, по добре ли щеше да играе. Основно мачовете ни стил " опълченците на Шипка". Трябва да си 109 годишен за да наричаш дядо с внуци " момче". Смешни ставате вече.

    23:27 21.07.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    1 9 Отговор

    До коментар #4 от "Абе момче":

    На квалификацията за това световно Испания ни е била вкъщи 4:0 , а в София 3:0. Кво им се радвате, не знам. Къса памет имате, явно.

    Коментиран от #8

    23:31 21.07.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    И това ли ме е вярно? Като брашнян чувал ни биха испанците.

    23:48 21.07.2026

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