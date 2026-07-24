Иран с остър отговор след 13-ата атака на САЩ

Ситуацията в Близкия изток достигна нова критична точка на ескалация. През изминалата нощ Въоръжените сили на САЩ нанесоха въздушни удари срещу Иран за 13-а поредна нощ.
Операцията, потвърдена официално от Централното командване на САЩ (CENTCOM), е била насочена срещу ирански командни центрове, складове за дронове, комуникационни мрежи и обекти за брегово наблюдение, целящи да ограничат заплахите за търговското корабоплаване в Ормузкия пролив.
Според информация на Reuters, експлозии и активиране на системите за противовъздушна отбрана са регистрирани в редица ключови ирански градове, включително столицата Техеран, пристанищния град Бандар Абас и стратегическия остров Кешм. Иранската информационна агенция Tasnim докладва за най-малко четирима загинали и петима ранени при ракетен удар в близост до югозападния град Ахваз.
Военният отговор на Техеран и отхвърленото примирие
Иран реагира незабавно с масирани ответни удари в региона, насочени срещу американски военни активи. Корпусът на пазителите на ислямската революция (IRGC) пое отговорност за изстрелването на ракети и дронове по бази в Кувейт, Йордания и Бахрейн. Беше атакуван и кувейтският граничен пункт „Абдали“ на границата с Ирак. Иранската армия, цитирана от Al Jazeera чрез своя говорител Мохамад Акраминия, обяви: „Нашите възмездни атаки ще продължат, докато САЩ нападат инфраструктурата и крайбрежните зони на страната“.
Паралелно с военните действия, дипломатическите канали претърпяха пълен крах. Според дипломатически източници на The Times of Israel, Техеран официално е отхвърлил последното предложение за прекратяване на огъня, пренесено лично от иракския премиер Али ал-Заиди след срещата му с американския президент Доналд Тръмп. Иранските власти са категорични, че няма да преговарят, докато сигурността им не бъде гарантирана.
Реакции и заплахи за мащабна война
Реториката между двете суперсили се изостри до краен предел. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в социалната мрежа Truth Social, че обмисля „масирана атака“ срещу Иран, тъй като страната „все още не е изпитала достатъчно болка“. Тръмп допълни, че САЩ ще конфискуват замразени ирански активи, за да покрият всички щети, нанесени на търговските кораби в Персийския залив. От своя страна, американският държавен секретар Марко Рубио коментира, че новата стратегия на САЩ е „глава за око“, а не традиционното „око за око“.
В отговор на тези закани, иранският външен министър Абас Арагчи заяви пред медиите, че „безумната агресия“ само ще накара Вашингтон да плати „още по-висока цена“. Иранските военни предупредиха, че ако Тръмп изпълни заканата си да бомбардира цивилна инфраструктура, Техеран ще предприеме директни удари срещу Тел Авив и регионалните петролни, газови и енергийни съоръжения, което изстреля цената на суровия петрол тип „Брент“ над 100 долара за барел по данни на CNN.
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди пред Съвета за сигурност, че регионът е въвлечен в „неконтролируем кръг от конфронтация“, при който всяка ескалация задвижва следващата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #12
06:38 24.07.2026
2 Тия 2 войника реват
Радев го намразиха всички гласуволи зо него плюс негласувалите
06:38 24.07.2026
3 Някой
Браво на иранците!
06:40 24.07.2026
4 Олеле
06:41 24.07.2026
5 Дзак
06:44 24.07.2026
6 Ачо
Коментиран от #16
06:49 24.07.2026
7 Относно ционистите
Ционистите и техните помагачи обаче са недосегаеми. Те са над закона. Никой не смее да направи нещо срещу масовите убийци.
Коментиран от #21
06:50 24.07.2026
8 Ун, Ким Чен Ун:
06:52 24.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тити
06:54 24.07.2026
11 Чалмарите
06:57 24.07.2026
12 Малий
До коментар #1 от "Без име":Без друго си .Ислямска република Иран са
Фанатици.Целия свят ги мрази, освен копейките.
Коментиран от #13
07:07 24.07.2026
13 Без име
До коментар #12 от "Малий":За толкова ти стига.
07:09 24.07.2026
14 Тези
Коментиран от #15
07:09 24.07.2026
15 Без име
До коментар #14 от "Тези":Ще, ще... Ще усетите иранския в София.
Коментиран от #17
07:13 24.07.2026
16 Ами
До коментар #6 от "Ачо":те стрелят по най-близките страни, Кувейт и Бахрейн, ама онези свалят ракетите преди да стигнат целта. За повече иранците нямат сили. Резнаха им крилцата. Остана им само да се крият по пещерите и да заплашват с дронове търговските кораби в Ормуз, но това пък се оказа доста ефективно. Докато търговските кораби се страхуват да бъдат ударени с дрон, те няма да смеят да преминават и товаропотокът спира. Време е Европа да се намеси и да помогне на САЩ да го отпушат, защото именно Европа губи най-много. Всъщност САЩ печелят яко от запушения проток и от високите цени на петрола защото те са единственият голям нетен износител в момента и правят яко печалба.
Коментиран от #19, #25
07:13 24.07.2026
17 Какво
До коментар #15 от "Без име":ще усетиме, ще ни пратят още мигранти ли? Па да пращат, ние им взимаме парите и ги пускаме да бягат на запад, да ходят в Германия там да смучат социални.
07:14 24.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 любопитен
До коментар #16 от "Ами":"Време е Европа да се намеси и да помогне на САЩ", а ти като какъв ще го играеш в този случай? Предклавиатурен коментатор?
07:21 24.07.2026
20 Смрт на америка!
07:37 24.07.2026
21 Всъщност
До коментар #7 от "Относно ционистите":Военните, рано или късно, успяват да зомбират есички американски президенти
07:40 24.07.2026
22 Няма по голямо зло от САЩ
07:57 24.07.2026
23 онзи
07:59 24.07.2026
24 Истинско обещание 🇮🇷
08:06 24.07.2026
25 Айди бе, безмозъчна
До коментар #16 от "Ами":суб единицо. За туй ли у краварника горивата минаха 4 долара за галон, което е чувствителна психологическа граница за хората там, щот били най-големия износител на петрол. Изнасят ама от там където иранците ги дънят и им правят базите и активите на дреп. Има достатъчно кадри из мрежата за да се види резултата от посещението на иранските ракети по краварските бази и активи в региона. И кадрите са от китайски сателити показващи преди и след.
08:07 24.07.2026