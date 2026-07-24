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Иран с остър отговор след 13-ата атака на САЩ

Иран с остър отговор след 13-ата атака на САЩ

24 Юли, 2026 06:28, обновена 24 Юли, 2026 06:33 2 752 25

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Техеран отхвърли примирието и заплаши с удари по ключови обекти, докато Вашингтон засилва натиска в Близкия изток

Иран с остър отговор след 13-ата атака на САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Близкия изток достигна нова критична точка на ескалация. През изминалата нощ Въоръжените сили на САЩ нанесоха въздушни удари срещу Иран за 13-а поредна нощ.

Операцията, потвърдена официално от Централното командване на САЩ (CENTCOM), е била насочена срещу ирански командни центрове, складове за дронове, комуникационни мрежи и обекти за брегово наблюдение, целящи да ограничат заплахите за търговското корабоплаване в Ормузкия пролив.

Според информация на Reuters, експлозии и активиране на системите за противовъздушна отбрана са регистрирани в редица ключови ирански градове, включително столицата Техеран, пристанищния град Бандар Абас и стратегическия остров Кешм. Иранската информационна агенция Tasnim докладва за най-малко четирима загинали и петима ранени при ракетен удар в близост до югозападния град Ахваз.

Военният отговор на Техеран и отхвърленото примирие

Иран реагира незабавно с масирани ответни удари в региона, насочени срещу американски военни активи. Корпусът на пазителите на ислямската революция (IRGC) пое отговорност за изстрелването на ракети и дронове по бази в Кувейт, Йордания и Бахрейн. Беше атакуван и кувейтският граничен пункт „Абдали“ на границата с Ирак. Иранската армия, цитирана от Al Jazeera чрез своя говорител Мохамад Акраминия, обяви: „Нашите възмездни атаки ще продължат, докато САЩ нападат инфраструктурата и крайбрежните зони на страната“.

Паралелно с военните действия, дипломатическите канали претърпяха пълен крах. Според дипломатически източници на The Times of Israel, Техеран официално е отхвърлил последното предложение за прекратяване на огъня, пренесено лично от иракския премиер Али ал-Заиди след срещата му с американския президент Доналд Тръмп. Иранските власти са категорични, че няма да преговарят, докато сигурността им не бъде гарантирана.

Реакции и заплахи за мащабна война

Реториката между двете суперсили се изостри до краен предел. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в социалната мрежа Truth Social, че обмисля „масирана атака“ срещу Иран, тъй като страната „все още не е изпитала достатъчно болка“. Тръмп допълни, че САЩ ще конфискуват замразени ирански активи, за да покрият всички щети, нанесени на търговските кораби в Персийския залив. От своя страна, американският държавен секретар Марко Рубио коментира, че новата стратегия на САЩ е „глава за око“, а не традиционното „око за око“.

В отговор на тези закани, иранският външен министър Абас Арагчи заяви пред медиите, че „безумната агресия“ само ще накара Вашингтон да плати „още по-висока цена“. Иранските военни предупредиха, че ако Тръмп изпълни заканата си да бомбардира цивилна инфраструктура, Техеран ще предприеме директни удари срещу Тел Авив и регионалните петролни, газови и енергийни съоръжения, което изстреля цената на суровия петрол тип „Брент“ над 100 долара за барел по данни на CNN.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди пред Съвета за сигурност, че регионът е въвлечен в „неконтролируем кръг от конфронтация“, при който всяка ескалация задвижва следващата.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    50 6 Отговор
    Мдааааа... Иран не е Либия. Не е Сърбия. Не е Ирак. Бог с Иран!

    Коментиран от #12

    06:38 24.07.2026

  • 2 Тия 2 войника реват

    35 7 Отговор
    А иран не изпитали болка????
    Радев го намразиха всички гласуволи зо него плюс негласувалите

    06:38 24.07.2026

  • 3 Някой

    46 1 Отговор
    Тръмп стъпи в блатото с ударите по Иран. От тук само го гледаме как се гърчи и потъва. Ще забавно и комично.
    Браво на иранците!

    06:40 24.07.2026

  • 4 Олеле

    41 2 Отговор
    Тръмпи е чисто луд и алчен. Но и много послушен към мошетата.

    06:41 24.07.2026

  • 5 Дзак

    8 1 Отговор
    Свикнали сме!

    06:44 24.07.2026

  • 6 Ачо

    15 3 Отговор
    Будали перси,не се заканвайте,ами стреляйте!

    Коментиран от #16

    06:49 24.07.2026

  • 7 Относно ционистите

    27 3 Отговор
    Доналд Тръмп е просто човек, който прави всичко, изисквано от еврейските лобита в САЩ. Тоест, той си е един безскрупулен масов убиец, агресор и държавен терорист.

    Ционистите и техните помагачи обаче са недосегаеми. Те са над закона. Никой не смее да направи нещо срещу масовите убийци.

    Коментиран от #21

    06:50 24.07.2026

  • 8 Ун, Ким Чен Ун:

    18 2 Отговор
    Иран досега трябваше да е готов с междуконтиненталните балистични ракети и нямаше да има такъв натиск! Едно е да треснеш Кувейт и Бахрейн, друго си е Мар е Лаго!😅

    06:52 24.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тити

    4 19 Отговор
    На Иранцитежне им остава друго освен да седят по бункерите.

    06:54 24.07.2026

  • 11 Чалмарите

    4 19 Отговор
    Ще гризнат дървото ....

    06:57 24.07.2026

  • 12 Малий

    3 21 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Без друго си .Ислямска република Иран са
    Фанатици.Целия свят ги мрази, освен копейките.

    Коментиран от #13

    07:07 24.07.2026

  • 13 Без име

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Малий":

    За толкова ти стига.

    07:09 24.07.2026

  • 14 Тези

    3 11 Отговор
    освен "остри отговори" ще предприемат ли нещо реално или само ще лаят докато бомбите им падат по главите? Всички яакаме да накажат янките ама иранците само приказват и нищо

    Коментиран от #15

    07:09 24.07.2026

  • 15 Без име

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Тези":

    Ще, ще... Ще усетите иранския в София.

    Коментиран от #17

    07:13 24.07.2026

  • 16 Ами

    3 15 Отговор

    До коментар #6 от "Ачо":

    те стрелят по най-близките страни, Кувейт и Бахрейн, ама онези свалят ракетите преди да стигнат целта. За повече иранците нямат сили. Резнаха им крилцата. Остана им само да се крият по пещерите и да заплашват с дронове търговските кораби в Ормуз, но това пък се оказа доста ефективно. Докато търговските кораби се страхуват да бъдат ударени с дрон, те няма да смеят да преминават и товаропотокът спира. Време е Европа да се намеси и да помогне на САЩ да го отпушат, защото именно Европа губи най-много. Всъщност САЩ печелят яко от запушения проток и от високите цени на петрола защото те са единственият голям нетен износител в момента и правят яко печалба.

    Коментиран от #19, #25

    07:13 24.07.2026

  • 17 Какво

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "Без име":

    ще усетиме, ще ни пратят още мигранти ли? Па да пращат, ние им взимаме парите и ги пускаме да бягат на запад, да ходят в Германия там да смучат социални.

    07:14 24.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 любопитен

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ами":

    "Време е Европа да се намеси и да помогне на САЩ", а ти като какъв ще го играеш в този случай? Предклавиатурен коментатор?

    07:21 24.07.2026

  • 20 Смрт на америка!

    4 1 Отговор
    Смрт за тромб!

    07:37 24.07.2026

  • 21 Всъщност

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Относно ционистите":

    Военните, рано или късно, успяват да зомбират есички американски президенти

    07:40 24.07.2026

  • 22 Няма по голямо зло от САЩ

    1 0 Отговор
    Щели да конфискуват замразените активи на Иран. Кои сте вие нещастници. САЩ действа като мутра от 90-те години в България! Света трябва сериозно да се замисли!

    07:57 24.07.2026

  • 23 онзи

    0 0 Отговор
    Всички ще измрем от тази Америка

    07:59 24.07.2026

  • 24 Истинско обещание 🇮🇷

    0 0 Отговор
    ТРЪМП ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА БЪДЕ УБИТ ! НЕТАНЯХУ СЪЩО ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА БЪДЕ УБИТ

    08:06 24.07.2026

  • 25 Айди бе, безмозъчна

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ами":

    суб единицо. За туй ли у краварника горивата минаха 4 долара за галон, което е чувствителна психологическа граница за хората там, щот били най-големия износител на петрол. Изнасят ама от там където иранците ги дънят и им правят базите и активите на дреп. Има достатъчно кадри из мрежата за да се види резултата от посещението на иранските ракети по краварските бази и активи в региона. И кадрите са от китайски сателити показващи преди и след.

    08:07 24.07.2026

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