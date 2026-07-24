Иран с остър отговор след 13-ата атака на САЩ

Ситуацията в Близкия изток достигна нова критична точка на ескалация. През изминалата нощ Въоръжените сили на САЩ нанесоха въздушни удари срещу Иран за 13-а поредна нощ.

Операцията, потвърдена официално от Централното командване на САЩ (CENTCOM), е била насочена срещу ирански командни центрове, складове за дронове, комуникационни мрежи и обекти за брегово наблюдение, целящи да ограничат заплахите за търговското корабоплаване в Ормузкия пролив.

Според информация на Reuters, експлозии и активиране на системите за противовъздушна отбрана са регистрирани в редица ключови ирански градове, включително столицата Техеран, пристанищния град Бандар Абас и стратегическия остров Кешм. Иранската информационна агенция Tasnim докладва за най-малко четирима загинали и петима ранени при ракетен удар в близост до югозападния град Ахваз.

Военният отговор на Техеран и отхвърленото примирие

Иран реагира незабавно с масирани ответни удари в региона, насочени срещу американски военни активи. Корпусът на пазителите на ислямската революция (IRGC) пое отговорност за изстрелването на ракети и дронове по бази в Кувейт, Йордания и Бахрейн. Беше атакуван и кувейтският граничен пункт „Абдали“ на границата с Ирак. Иранската армия, цитирана от Al Jazeera чрез своя говорител Мохамад Акраминия, обяви: „Нашите възмездни атаки ще продължат, докато САЩ нападат инфраструктурата и крайбрежните зони на страната“.

Паралелно с военните действия, дипломатическите канали претърпяха пълен крах. Според дипломатически източници на The Times of Israel, Техеран официално е отхвърлил последното предложение за прекратяване на огъня, пренесено лично от иракския премиер Али ал-Заиди след срещата му с американския президент Доналд Тръмп. Иранските власти са категорични, че няма да преговарят, докато сигурността им не бъде гарантирана.

Реакции и заплахи за мащабна война

Реториката между двете суперсили се изостри до краен предел. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в социалната мрежа Truth Social, че обмисля „масирана атака“ срещу Иран, тъй като страната „все още не е изпитала достатъчно болка“. Тръмп допълни, че САЩ ще конфискуват замразени ирански активи, за да покрият всички щети, нанесени на търговските кораби в Персийския залив. От своя страна, американският държавен секретар Марко Рубио коментира, че новата стратегия на САЩ е „глава за око“, а не традиционното „око за око“.

В отговор на тези закани, иранският външен министър Абас Арагчи заяви пред медиите, че „безумната агресия“ само ще накара Вашингтон да плати „още по-висока цена“. Иранските военни предупредиха, че ако Тръмп изпълни заканата си да бомбардира цивилна инфраструктура, Техеран ще предприеме директни удари срещу Тел Авив и регионалните петролни, газови и енергийни съоръжения, което изстреля цената на суровия петрол тип „Брент“ над 100 долара за барел по данни на CNN.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди пред Съвета за сигурност, че регионът е въвлечен в „неконтролируем кръг от конфронтация“, при който всяка ескалация задвижва следващата.