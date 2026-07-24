Грузия отново остана на тъмно след мащабна авария

Прекъсване на електрозахранването засегна големи части от Грузия, включително столицата Тбилиси и големите градове Кутаиси и Батуми, съобщaва ДПА.

Причината остава неясна, както и мащабът на евентуалните щети. Властите все още не са коментирали.

Грузия многократно се е борила с проблеми с електрозахранването, включително и миналата година.

Голяма част от инфраструктурата на страната се счита за остаряла.