Грузия отново остана на тъмно след мащабна авария

Прекъсване на електрозахранването засегна големи части от Грузия, включително столицата Тбилиси и големите градове Кутаиси и Батуми, съобщaва ДПА.
Причината остава неясна, както и мащабът на евентуалните щети. Властите все още не са коментирали.
Грузия многократно се е борила с проблеми с електрозахранването, включително и миналата година.
Голяма част от инфраструктурата на страната се счита за остаряла.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БАНДЕРСКА ДИВЕРСИЯ
07:48 24.07.2026
2 Русофил
Коментиран от #5, #7, #8
07:48 24.07.2026
3 Без име
07:51 24.07.2026
4 Казанлъшкия
07:52 24.07.2026
5 уникалнот-п тpoл coрoсoиден
До коментар #2 от "Русофил":Всичко, което си изброил, се отнася за Бандеристан. Само ще те допълня, че даже им се налага да спят в метрото.
Коментиран от #6
07:53 24.07.2026
6 Русофил
До коментар #5 от "уникалнот-п тpoл coрoсoиден":Къде се намира Бандеристан?
Коментиран от #12
07:55 24.07.2026
7 хаха
До коментар #2 от "Русофил":Да. В ЕС грам не стават такива неща. Испания и Португалия всички знаем, че са руски колонии и не са в съюза, та затова имаха срив на тока с дни. Също така знаем, че грам в Германия, Франция тази година нямаше опит за забрана на климатиците, че иначе ще сринат мрежата. В сградата на ЕК хич нямаше забрана на етажите до 7ия(т.е. на раята) за пускане на климатиците и над 7ми(мениждърските) да бичат яко климатиците.
Хич е нямало призиви в Скандинавия да не се ползват прахосмукачки, за да не станат проблеми(преди няколко години), временни забрани за зареждане на електромобили....
Абе, извън Русия всичко цъфти и връзва ударно и грам няма проблеми с тока, неподържана инфраструктура и подобни.
Коментиран от #10
07:56 24.07.2026
8 Жана
До коментар #2 от "Русофил":България има про-руско правителство. Чака ни същото - Виденова-Радева зима се казва.
Коментиран от #9
07:57 24.07.2026
9 Без име
До коментар #8 от "Жана":Досега само вашите знаеха за дефицита ти.
07:58 24.07.2026
10 Русофил
До коментар #7 от "хаха":Откъде го измъкна тоя списък, бе? Ти цяла нощ не си спал да го събереш. Браво! Добра опорка.
Ако всички русофили бяха толкова старателни, нямаше да има русофоби.
07:59 24.07.2026
11 Жълтото паве в главата ти
08:01 24.07.2026
12 Намира се в
До коментар #6 от "Русофил":СеинскаБандера.
Коментиран от #13
08:04 24.07.2026
13 Русофил
До коментар #12 от "Намира се в":Вред ли си?
08:09 24.07.2026