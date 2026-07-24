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Грузия отново остана на тъмно след мащабна авария

Грузия отново остана на тъмно след мащабна авария

24 Юли, 2026 07:46 530 13

  • грузия-
  • тбилиси-
  • русия-
  • украйна

Причината остава неясна, както и мащабът на евентуалните щети, властите все още не са коментирали

Грузия отново остана на тъмно след мащабна авария - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
DPA DPA

Прекъсване на електрозахранването засегна големи части от Грузия, включително столицата Тбилиси и големите градове Кутаиси и Батуми, съобщaва ДПА.

Причината остава неясна, както и мащабът на евентуалните щети. Властите все още не са коментирали.

Грузия многократно се е борила с проблеми с електрозахранването, включително и миналата година.

Голяма част от инфраструктурата на страната се счита за остаряла.


Грузия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БАНДЕРСКА ДИВЕРСИЯ

    6 0 Отговор
    Нацистите правят мизерии на грузинците.

    07:48 24.07.2026

  • 2 Русофил

    0 8 Отговор
    Причината е ясна. В Грузия има про-руско правителство. В руский мир е така - мрак, студ, пропаганда, бусификация и окопи.

    Коментиран от #5, #7, #8

    07:48 24.07.2026

  • 3 Без име

    2 0 Отговор
    Споко! Русия тества високотехнологична военна техника - електромагнитни оръжия, кибератаки и специални ракети с въглеродни влакна. Получава им се.

    07:51 24.07.2026

  • 4 Казанлъшкия

    2 0 Отговор
    Опит за някакъв преврат очевидно.

    07:52 24.07.2026

  • 5 уникалнот-п тpoл coрoсoиден

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Русофил":

    Всичко, което си изброил, се отнася за Бандеристан. Само ще те допълня, че даже им се налага да спят в метрото.

    Коментиран от #6

    07:53 24.07.2026

  • 6 Русофил

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "уникалнот-п тpoл coрoсoиден":

    Къде се намира Бандеристан?

    Коментиран от #12

    07:55 24.07.2026

  • 7 хаха

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Русофил":

    Да. В ЕС грам не стават такива неща. Испания и Португалия всички знаем, че са руски колонии и не са в съюза, та затова имаха срив на тока с дни. Също така знаем, че грам в Германия, Франция тази година нямаше опит за забрана на климатиците, че иначе ще сринат мрежата. В сградата на ЕК хич нямаше забрана на етажите до 7ия(т.е. на раята) за пускане на климатиците и над 7ми(мениждърските) да бичат яко климатиците.
    Хич е нямало призиви в Скандинавия да не се ползват прахосмукачки, за да не станат проблеми(преди няколко години), временни забрани за зареждане на електромобили....
    Абе, извън Русия всичко цъфти и връзва ударно и грам няма проблеми с тока, неподържана инфраструктура и подобни.

    Коментиран от #10

    07:56 24.07.2026

  • 8 Жана

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Русофил":

    България има про-руско правителство. Чака ни същото - Виденова-Радева зима се казва.

    Коментиран от #9

    07:57 24.07.2026

  • 9 Без име

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Жана":

    Досега само вашите знаеха за дефицита ти.

    07:58 24.07.2026

  • 10 Русофил

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Откъде го измъкна тоя списък, бе? Ти цяла нощ не си спал да го събереш. Браво! Добра опорка.

    Ако всички русофили бяха толкова старателни, нямаше да има русофоби.

    07:59 24.07.2026

  • 11 Жълтото паве в главата ти

    0 3 Отговор
    Ха ха, как русогнидите взеха да се мъчат.

    08:01 24.07.2026

  • 12 Намира се в

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Русофил":

    СеинскаБандера.

    Коментиран от #13

    08:04 24.07.2026

  • 13 Русофил

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Намира се в":

    Вред ли си?

    08:09 24.07.2026