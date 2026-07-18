Сърбия отива на предсрочни избори до 120 дни

Сръбският президент Александър Вучич официално обяви, че следващите предсрочни парламентарни избори в Сърбия ще се проведат в рамките на следващите 80 до 120 дни. Информацията беше разпространена днес следобед от БТА и потвърдена от водещи медии в региона.

В изявление пред сръбската телевизия „Информер“, Вучич поясни, че ще се включи в предстоящата предизборна кампания в качеството си на обикновен гражданин, а не като действащ държавен глава. Този ход следва неговото по-ранно изявление от края на юни, когато обяви намерението си скоро да подаде оставка и разкри пред „Файненшъл таймс“, че планира да се върне на поста министър-председател след предсрочния вот.

Сръбският лидер използва ефира, за да отправи остри критики към студентското протестно движение, което набра сериозна инерция след трагедията с рухналата козирка на гарата в Нови Сад през 2024 г. Според публикации в ежедневника „Дневник“, Вучич определи потенциалните кандидати на студентите като „некомпетентни“ и заяви, че много от тях всъщност са „паразити на държавна сметка“, получаващи заплати от държавни институции.

Политическата обстановка в Белград остава динамична, като изборите се очаква да се проведат преди началото на декември 2026 г., като парламентарният вот ще изпревари президентския.