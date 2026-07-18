Новини
Свят »
Сърбия »
Сърбия отива на предсрочни избори до 120 дни

Сърбия отива на предсрочни избори до 120 дни

18 Юли, 2026 18:19, обновена 18 Юли, 2026 18:21 512 3

  • сърбия-
  • вучич-
  • избори

Президентът Александър Вучич обяви времевата рамка за вота и разкритикува студентските движения

Сърбия отива на предсрочни избори до 120 дни - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич официално обяви, че следващите предсрочни парламентарни избори в Сърбия ще се проведат в рамките на следващите 80 до 120 дни. Информацията беше разпространена днес следобед от БТА и потвърдена от водещи медии в региона.

В изявление пред сръбската телевизия „Информер“, Вучич поясни, че ще се включи в предстоящата предизборна кампания в качеството си на обикновен гражданин, а не като действащ държавен глава. Този ход следва неговото по-ранно изявление от края на юни, когато обяви намерението си скоро да подаде оставка и разкри пред „Файненшъл таймс“, че планира да се върне на поста министър-председател след предсрочния вот.

Сръбският лидер използва ефира, за да отправи остри критики към студентското протестно движение, което набра сериозна инерция след трагедията с рухналата козирка на гарата в Нови Сад през 2024 г. Според публикации в ежедневника „Дневник“, Вучич определи потенциалните кандидати на студентите като „некомпетентни“ и заяви, че много от тях всъщност са „паразити на държавна сметка“, получаващи заплати от държавни институции.

Политическата обстановка в Белград остава динамична, като изборите се очаква да се проведат преди началото на декември 2026 г., като парламентарният вот ще изпревари президентския.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 2 Отговор
    В България - тоже!

    18:23 18.07.2026

  • 2 Госあ

    1 2 Отговор
    И като ги спечелиш пак Вуче, бий ги здраво тия соросоидни измекяри. Това не са студенти. Студентите учат. Природни науки, инженерни специалности, медицина. Всичко останало са соросоиди.

    18:24 18.07.2026

  • 3 Тънки сметки Вучкови,

    1 0 Отговор
    ама без кръчмаря.

    18:32 18.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания