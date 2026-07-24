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Гледат мярката на Асен Симеонов - похитителят на 11-годишната Наталия

Гледат мярката на Асен Симеонов - похитителят на 11-годишната Наталия

24 Юли, 2026 07:48 369 6

  • асен симеонов-
  • 11-годишна-
  • наталия асенова

Той е изтъкнал лични мотиви за постъпката си

Гледат мярката на Асен Симеонов - похитителят на 11-годишната Наталия - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес във Варненския окръжен съд се очаква да бъде гледана мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия от село Константиново.

Пастрокът на детето беше задържан вчера, малко след полунощ пред магазин в шуменското село Овчарово, откъдето е искал да открадне храна. Там е било и момичето. То е в добро състояние и е под полицейска закрила. С него ще работят психолози.

Симеонов е изтъкнал лични мотиви за постъпката си, най-вероятно свързани с отношенията с майката на Наталия, с която се е разделил наскоро. Асен Симеонов е с 12 присъди за кражби и насилствени престъпления. Сега ще отговаря по 4 обвинения. Най-тежкото, от които е за отвличане при условията на опасен рецидив на непълнолетно лице. За това престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години или доживотен затвор, както и конфискация на част или на цялото имущество.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма никаквр похищение

    5 0 Отговор
    Само крякате!
    Момето е предпочело пъмтрока си, пред майка й.
    Първо проучете, изчакайте и помле пишете!
    Тоя мъж може и да с безброй минали осъждания, но всеки случай е сам за себе си!
    Наталия е била в много добро състояние, при тоа е била през цялото време свободна и ако е искала е щчла да избяга, а не да го чака в храстите!
    От такива измислени драскачи, настройват хората срещу съда за леките мерки за неотклонение!

    07:54 24.07.2026

  • 2 Казанлъшкия

    4 0 Отговор
    Ей, тоя психичноболният ще получи повече от у.биец. Детето е все пак живо и здраво, не е насилвано или каквото и да било подобно. Не може за у.бийство да дават условни присъди ,а за това до 20г. затвор.

    07:54 24.07.2026

  • 3 Човека !

    4 0 Отговор
    Гледа От Държавата !

    И Той Прави !

    Същото !

    Сега Пък !

    Щели Да Го !

    Съдят !

    07:56 24.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Механик

    0 0 Отговор
    Малле, мила!! Ми тоя е и дебел бе. А го бяхте изкарали БеарГрилс.
    Имал опит в оцеляване и тежки преходи?? Кви преходи бе? Ми той 3 км. не може да мине наведнъж, бе.
    И стига с това отвличане! Никакво отвличане не е имало. Малката е тръгнала и е била с него доброволно. В противен случай още при първа възможност да се е измушила и да е избягала.

    08:03 24.07.2026

  • 6 Новият Робинзон

    0 0 Отговор
    Човекът е крал хляб и сирене, дори не е посягал на алкохола. А кражбите са типични за демокрацията/капитализма. Крадат всички, от президенти, министри и съдии, до бедняци и безработни - едните повече, другите по-малко. Всеки според възможностите си.

    08:07 24.07.2026