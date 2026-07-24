Гледат мярката на Асен Симеонов - похитителят на 11-годишната Наталия

Днес във Варненския окръжен съд се очаква да бъде гледана мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия от село Константиново.
Пастрокът на детето беше задържан вчера, малко след полунощ пред магазин в шуменското село Овчарово, откъдето е искал да открадне храна. Там е било и момичето. То е в добро състояние и е под полицейска закрила. С него ще работят психолози.
Симеонов е изтъкнал лични мотиви за постъпката си, най-вероятно свързани с отношенията с майката на Наталия, с която се е разделил наскоро. Асен Симеонов е с 12 присъди за кражби и насилствени престъпления. Сега ще отговаря по 4 обвинения. Най-тежкото, от които е за отвличане при условията на опасен рецидив на непълнолетно лице. За това престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години или доживотен затвор, както и конфискация на част или на цялото имущество.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма никаквр похищение
Момето е предпочело пъмтрока си, пред майка й.
Първо проучете, изчакайте и помле пишете!
Тоя мъж може и да с безброй минали осъждания, но всеки случай е сам за себе си!
Наталия е била в много добро състояние, при тоа е била през цялото време свободна и ако е искала е щчла да избяга, а не да го чака в храстите!
От такива измислени драскачи, настройват хората срещу съда за леките мерки за неотклонение!
07:54 24.07.2026
2 Казанлъшкия
07:54 24.07.2026
3 Човека !
И Той Прави !
Същото !
Сега Пък !
Щели Да Го !
Съдят !
07:56 24.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Механик
Имал опит в оцеляване и тежки преходи?? Кви преходи бе? Ми той 3 км. не може да мине наведнъж, бе.
И стига с това отвличане! Никакво отвличане не е имало. Малката е тръгнала и е била с него доброволно. В противен случай още при първа възможност да се е измушила и да е избягала.
08:03 24.07.2026
6 Новият Робинзон
08:07 24.07.2026