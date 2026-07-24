Най-малко два склада на Wildberries в Русия горят след удари

В нощта на петък, 24 юли, Русия осъмна под масиран удар от безпилотни летателни апарати (БПЛА). Към 6:00 часа българско време е потвърдено, че най-малко два големи логистични центъра на компанията Wildberries горят в резултат на атаките. Основните поражения са регистрирани в Ленинградска област (обслужваща Санкт Петербург) и Тверска област.

Според данни от мониторинговите канали Astra и РБК-Украина, взривовете в Твер са започнали около 02:30 часа, като местни жители веднага са заснели огромен пожар в индустриалната зона, където се намира местният терминал. Час по-късно, около 03:30 часа, вълната от дронове е достигнала покрайнините на Санкт Петербург.

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Сериозен пожар е избухнал в село Новосаратовка (Всеволожски район), където се намира ключовият комплекс Wildberries "Санкт Петербург". Местните медии, включително руското издание Fontanka, предават изявление на пресслужбата на обединената компания RWB, че работата на логистичните обекти в "Шушари" и "Уткина Заводь" е извънредно и временно преустановена от съображения за сигурност.

Допълнително се съобщава за пожар в сортировъчния център на маркетплейса в Симферопол, Крим, където също е извършена спешна евакуация на персонала.

Тези инциденти идват само дни след мащабните удари от 18 и 22 юли в Подмосковието, Тамбов и Краснодар, които вече извадиха от строя близо 10% от капацитета на руския онлайн гигант. Официалните власти все още уточняват размера на щетите и броя на пострадалите при среднощната атака.