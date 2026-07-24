Най-малко два склада на Wildberries в Русия горят след удари

В нощта на петък, 24 юли, Русия осъмна под масиран удар от безпилотни летателни апарати (БПЛА). Към 6:00 часа българско време е потвърдено, че най-малко два големи логистични центъра на компанията Wildberries горят в резултат на атаките. Основните поражения са регистрирани в Ленинградска област (обслужваща Санкт Петербург) и Тверска област.
Според данни от мониторинговите канали Astra и РБК-Украина, взривовете в Твер са започнали около 02:30 часа, като местни жители веднага са заснели огромен пожар в индустриалната зона, където се намира местният терминал. Час по-късно, около 03:30 часа, вълната от дронове е достигнала покрайнините на Санкт Петербург.
Сериозен пожар е избухнал в село Новосаратовка (Всеволожски район), където се намира ключовият комплекс Wildberries "Санкт Петербург". Местните медии, включително руското издание Fontanka, предават изявление на пресслужбата на обединената компания RWB, че работата на логистичните обекти в "Шушари" и "Уткина Заводь" е извънредно и временно преустановена от съображения за сигурност.
Допълнително се съобщава за пожар в сортировъчния център на маркетплейса в Симферопол, Крим, където също е извършена спешна евакуация на персонала.
Тези инциденти идват само дни след мащабните удари от 18 и 22 юли в Подмосковието, Тамбов и Краснодар, които вече извадиха от строя близо 10% от капацитета на руския онлайн гигант. Официалните власти все още уточняват размера на щетите и броя на пострадалите при среднощната атака.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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8 Движуха
🤣😅😅😅🤣🤣😂😂😂😆😆😂😆😂
06:37 24.07.2026
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14 8888
06:41 24.07.2026
15 Сесесере
06:41 24.07.2026
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18 Анти бакшиш
До коментар #1 от "Забележка":Пусин е най-големият гл пак във видимата вселена
06:42 24.07.2026
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22 Ахахаха
06:45 24.07.2026
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24 Паветник
До коментар #20 от "Путин":Ние паветниците в България точно това правим! Само снощ два пъти ме обладаха, и шест пъти свирих!
06:48 24.07.2026
25 Пламен
До коментар #3 от "Хахахахаха":Ти май хабер нямаш какво е Wildberries за рашките.
Това са складове , които се ползват от дребните и средните търговци. Стоката гори , а банките си чакат заемите , които са отпуснали на търговците.
Тези пожари означават масови фалити , лоши кредити за банките и липса на данъци за хазната.
Дребна работа , А ? :)
06:48 24.07.2026
26 Соломон
До коментар #12 от "Хахахахаха":Ама разбира се че са на обикновени хора. Така както ги ударят и обикновенните хора ще разберат какво прави Русия в Украйна и защо им се случва това. А иначе освен гащички и сутиени на това място се доставят неща за армията. Като дронове,бронежилетки,оптично влакно,прибори за бързо мерене
06:48 24.07.2026
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28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Пич
До коментар #23 от "За кво квичиш?":Не бе, правиш много добри цугтромбони, как човек да не вие от кеф?
06:50 24.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тити
06:56 24.07.2026
32 Умнокрасив
06:58 24.07.2026
33 ФАКТ
06:59 24.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ФАКТ
До коментар #17 от "Руснаци":За Харков не си ли чувал? За Киев дето беше обкръжен? Укрите биха руската "армия" и я изгониха позорно от тези градове. Бягаха с викове към Русия ахахах
07:00 24.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Кирпича
07:05 24.07.2026
38 Пичунга
До коментар #4 от "Пич":Отивай в Москва да поемеш командването. Убеден съм, че с радост ще заменят Путин с теб.
07:16 24.07.2026
39 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
07:17 24.07.2026
40 ЗЕЛЕНСКИ ПАК Е ПОБЕДИЛ КАУФЛАНД
07:18 24.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Демократъ
До коментар #4 от "Пич":Нали Витанката мармарика ги разбира нещата всичкото го е сметнАл селяка.
07:20 24.07.2026
43 Казанлъшкия
07:36 24.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.