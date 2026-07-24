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Най-малко два склада на Wildberries в Русия горят след удари
  Тема: Украйна

Най-малко два склада на Wildberries в Русия горят след удари

24 Юли, 2026 06:20, обновена 24 Юли, 2026 06:23 1 353 44

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Нова вълна от атаки с дронове парализира логистиката на маркетплейса в Санкт Петербург и Твер

Най-малко два склада на Wildberries в Русия горят след удари - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта на петък, 24 юли, Русия осъмна под масиран удар от безпилотни летателни апарати (БПЛА). Към 6:00 часа българско време е потвърдено, че най-малко два големи логистични центъра на компанията Wildberries горят в резултат на атаките. Основните поражения са регистрирани в Ленинградска област (обслужваща Санкт Петербург) и Тверска област.

Според данни от мониторинговите канали Astra и РБК-Украина, взривовете в Твер са започнали около 02:30 часа, като местни жители веднага са заснели огромен пожар в индустриалната зона, където се намира местният терминал. Час по-късно, около 03:30 часа, вълната от дронове е достигнала покрайнините на Санкт Петербург.

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Сериозен пожар е избухнал в село Новосаратовка (Всеволожски район), където се намира ключовият комплекс Wildberries "Санкт Петербург". Местните медии, включително руското издание Fontanka, предават изявление на пресслужбата на обединената компания RWB, че работата на логистичните обекти в "Шушари" и "Уткина Заводь" е извънредно и временно преустановена от съображения за сигурност.

Допълнително се съобщава за пожар в сортировъчния център на маркетплейса в Симферопол, Крим, където също е извършена спешна евакуация на персонала.

Тези инциденти идват само дни след мащабните удари от 18 и 22 юли в Подмосковието, Тамбов и Краснодар, които вече извадиха от строя близо 10% от капацитета на руския онлайн гигант. Официалните власти все още уточняват размера на щетите и броя на пострадалите при среднощната атака.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Движуха

    8 5 Отговор
    по планом! Урааааа

    🤣😅😅😅🤣🤣😂😂😂😆😆😂😆😂

    06:37 24.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 8888

    11 16 Отговор
    добре че тук има само русофоби, иначе укрофилите щяха да се усетят че докато Киев гори, фронта няма войници, населението е на повина, взимат се дългове които 100 години на пред ще връщат, дадоха си полезните изкопаеми на Сащ... сега трябва да се радват че склад горял в русия. това само фоб може да го прави

    06:41 24.07.2026

  • 15 Сесесере

    8 6 Отговор
    Матушката на нашите русороби гори!

    06:41 24.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Анти бакшиш

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "Забележка":

    Пусин е най-големият гл пак във видимата вселена

    06:42 24.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ахахаха

    6 9 Отговор
    За 2 седимици Украйна удари 124 руски кораба в Черно и Азовско море. Москва снощи обяви Черно море за небезочасно за корабоплаване.

    06:45 24.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Паветник

    5 5 Отговор

    До коментар #20 от "Путин":

    Ние паветниците в България точно това правим! Само снощ два пъти ме обладаха, и шест пъти свирих!

    06:48 24.07.2026

  • 25 Пламен

    10 8 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахахаха":

    Ти май хабер нямаш какво е Wildberries за рашките.
    Това са складове , които се ползват от дребните и средните търговци. Стоката гори , а банките си чакат заемите , които са отпуснали на търговците.
    Тези пожари означават масови фалити , лоши кредити за банките и липса на данъци за хазната.

    Дребна работа , А ? :)

    06:48 24.07.2026

  • 26 Соломон

    7 8 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахахаха":

    Ама разбира се че са на обикновени хора. Така както ги ударят и обикновенните хора ще разберат какво прави Русия в Украйна и защо им се случва това. А иначе освен гащички и сутиени на това място се доставят неща за армията. Като дронове,бронежилетки,оптично влакно,прибори за бързо мерене

    06:48 24.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Пич

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "За кво квичиш?":

    Не бе, правиш много добри цугтромбони, как човек да не вие от кеф?

    06:50 24.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тити

    4 6 Отговор
    Общо три склада са им запалили Украинците Рашистите ги чакат горещи оферти.

    06:56 24.07.2026

  • 32 Умнокрасив

    4 1 Отговор
    Комикситв по поредицата "Война в Украйна" продължават! Европейската публика леко отегчена пълни салоните, актьорите се раздават макар и изчерпани, Зели, Путинко, Мисирски, Лавровата клонка, Тръмпич! БЕНИ е недостижим, а Айтолаха вкарва духовна нотка, Урси на хорър. А зрителя? Чака Нолан да поеме режисурата, ама той не е завършил Симионово в Давос

    06:58 24.07.2026

  • 33 ФАКТ

    5 5 Отговор
    Путин вместо глава има на раменете си една пу д к @.

    06:59 24.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ФАКТ

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "Руснаци":

    За Харков не си ли чувал? За Киев дето беше обкръжен? Укрите биха руската "армия" и я изгониха позорно от тези градове. Бягаха с викове към Русия ахахах

    07:00 24.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Кирпича

    4 2 Отговор
    В Украйна са пуснали в продажба нов вид тоалетна хартия с лика на Путлер , образа му е напечатан по на гъсто за да няма пропуск.

    07:05 24.07.2026

  • 38 Пичунга

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Отивай в Москва да поемеш командването. Убеден съм, че с радост ще заменят Путин с теб.

    07:16 24.07.2026

  • 39 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    3 1 Отговор
    Е тотален крах. Докато руската армия напредва по целия фронт, пропагандата представя атаките срещу цивилни цели като военни победи.

    07:17 24.07.2026

  • 40 ЗЕЛЕНСКИ ПАК Е ПОБЕДИЛ КАУФЛАНД

    1 2 Отговор
    Слава.

    07:18 24.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Демократъ

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Нали Витанката мармарика ги разбира нещата всичкото го е сметнАл селяка.

    07:20 24.07.2026

  • 43 Казанлъшкия

    1 2 Отговор
    Тия па г.лупендери още ли не са сменили името на Ленинградска област? Хаха. Кланят се на ж.идчето Ленин ли още?

    07:36 24.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

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