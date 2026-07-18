Отровени гости по време на прием във френското посолство в Ереван

Френското посолство в Армения потвърди хранително отравяне сред гостите, присъствали на прием в дипломатическата мисия по случай националния празник Денят на Бастилията. Приемът се проведе в Ереван на 14 юли и на него присъстваха, наред с други, и вицепремиерът на Армения Мхер Григорян.

„Гостите, присъствали на приема във френското посолство по случай Националния празник на 14 юли 2026 г., съобщиха за симптоми на хранително отравяне. Френското посолство искрено се извинява на тези, които може да са изпитали неудобство. Надяваме се, че причината за тези симптоми ще бъде установена“, се казва в изявление на френската дипломатическа мисия в Ереван във Facebook.

По-рано арменските медии съобщиха, че няколко граждани, присъствали на прием във френското посолство, са потърсили медицинска помощ в града с признаци на хранително отравяне. Няма информация за броя на жертвите.