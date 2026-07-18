Отровени гости по време на прием във френското посолство в Ереван

Френското посолство в Армения потвърди хранително отравяне сред гостите, присъствали на прием в дипломатическата мисия по случай националния празник Денят на Бастилията. Приемът се проведе в Ереван на 14 юли и на него присъстваха, наред с други, и вицепремиерът на Армения Мхер Григорян.
„Гостите, присъствали на приема във френското посолство по случай Националния празник на 14 юли 2026 г., съобщиха за симптоми на хранително отравяне. Френското посолство искрено се извинява на тези, които може да са изпитали неудобство. Надяваме се, че причината за тези симптоми ще бъде установена“, се казва в изявление на френската дипломатическа мисия в Ереван във Facebook.
По-рано арменските медии съобщиха, че няколко граждани, присъствали на прием във френското посолство, са потърсили медицинска помощ в града с признаци на хранително отравяне. Няма информация за броя на жертвите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зараза и гнус
Коментиран от #3
18:57 18.07.2026
2 Владимир Путин, президент
Стар навик, не мога го превъзмогна 😁
Коментиран от #4
18:58 18.07.2026
3 Хохихи
До коментар #1 от "Зараза и гнус":Да гилотинирали са Макаронка в Бастилията.😁
18:58 18.07.2026
4 Обърка
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Путин не кусва алкохол.
Коментиран от #5
18:59 18.07.2026
5 Владимир Путин, президент
До коментар #4 от "Обърка":Имах впредвид Латвиненко и Навални дето ги нахраних с цезий, торий, полоний и още нещо от кухнята на КГБ 😎
19:04 18.07.2026
6 Без име
19:13 18.07.2026
7 Механик
Я гледайте какво стана с оня с женското име (Линдзи) след посещението му при Зели! Няма хранително отравяне, няма туй-онуй. Директно получи перфорация на аортата и се възнесе.
19:19 18.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Mими Кучева🐕🦺
19:34 18.07.2026
10 Мишелинка Пенкова
19:36 18.07.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:38 18.07.2026