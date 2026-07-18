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Отровени гости по време на прием във френското посолство в Ереван

Отровени гости по време на прием във френското посолство в Ереван

18 Юли, 2026 18:55 741 11

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  • посолство-
  • отровени

От посолството потвърдиха информацията

Отровени гости по време на прием във френското посолство в Ереван - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Френското посолство в Армения потвърди хранително отравяне сред гостите, присъствали на прием в дипломатическата мисия по случай националния празник Денят на Бастилията. Приемът се проведе в Ереван на 14 юли и на него присъстваха, наред с други, и вицепремиерът на Армения Мхер Григорян.

„Гостите, присъствали на приема във френското посолство по случай Националния празник на 14 юли 2026 г., съобщиха за симптоми на хранително отравяне. Френското посолство искрено се извинява на тези, които може да са изпитали неудобство. Надяваме се, че причината за тези симптоми ще бъде установена“, се казва в изявление на френската дипломатическа мисия в Ереван във Facebook.

По-рано арменските медии съобщиха, че няколко граждани, присъствали на прием във френското посолство, са потърсили медицинска помощ в града с признаци на хранително отравяне. Няма информация за броя на жертвите.


Армения
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зараза и гнус

    7 0 Отговор
    Гилотинирали са ги? :))

    Коментиран от #3

    18:57 18.07.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    4 9 Отговор
    Наздоровья !!!
    Стар навик, не мога го превъзмогна 😁

    Коментиран от #4

    18:58 18.07.2026

  • 3 Хохихи

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зараза и гнус":

    Да гилотинирали са Макаронка в Бастилията.😁

    18:58 18.07.2026

  • 4 Обърка

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Путин не кусва алкохол.

    Коментиран от #5

    18:59 18.07.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Обърка":

    Имах впредвид Латвиненко и Навални дето ги нахраних с цезий, торий, полоний и още нещо от кухнята на КГБ 😎

    19:04 18.07.2026

  • 6 Без име

    3 0 Отговор
    Миленке, ма, ама и жертви ли има?

    19:13 18.07.2026

  • 7 Механик

    6 0 Отговор
    Оооо, това дребна работа.
    Я гледайте какво стана с оня с женското име (Линдзи) след посещението му при Зели! Няма хранително отравяне, няма туй-онуй. Директно получи перфорация на аортата и се възнесе.

    19:19 18.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 0 Отговор
    С ю.р.г.ю.н?🥳🤣👍👍🤣🤣👍

    19:34 18.07.2026

  • 10 Мишелинка Пенкова

    1 0 Отговор
    Най ме е яд, че Белгия не е на финала😭

    19:36 18.07.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор
    Ави има господ - франсетата да си поддържат Макарон и укрите и да пукат

    19:38 18.07.2026