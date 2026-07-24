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Полша започва производство на ракети Patriot

Полша започва производство на ракети Patriot

24 Юли, 2026 06:07, обновена 24 Юли, 2026 06:11 1 109 12

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Варшава получи зелена светлина от Вашингтон и интегрира отбранителната си индустрия в ПВО мрежата на НАТО

Полша започва производство на ракети Patriot - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полша официално потвърди пълната си готовност да се присъедини към глобалното производство на зенитни ракети за системите за противовъздушна отбрана (ПВО) Patriot.

Новината бе съобщена след ключови дипломатически и индустриални преговори между Варшава, Вашингтон и европейските съюзници, предава полското национално радио. С този ход страната прави огромна крачка към превръщането си в основен военен и логистичен стълб на източния фланг на НАТО.

САЩ отварят вратите за полската оръжейна индустрия

Доскоро Вашингтон подхождаше с резервираност към споделянето на толкова високотехнологични лицензи. Ситуацията обаче се промени драстично поради критичния недостиг на боеприпаси в световен мащаб и засиления натиск върху американския военнопромишлен комплекс. Държавният департамент на САЩ вече даде предварително одобрение за локализиране на производството на най-модерните ракети-прехващачи PAC-3 MSE на полска територия.

Проектът ще се реализира чрез консорциум от местни предприятия под шапката на Полската оръжейна група (PGZ). Варшава вече подготвя специално законодателство за финансиране на необходимата промишлена инфраструктура, като целта е в Полша да бъде изграден и регионален център за поддръжка и сервизиране на системите Patriot.

Тристранно сътрудничество и регионална сигурност

Бъдещото производство е тясно обвързано и с плановете за лицензирано производство на противоракетни технологии в Украйна, където Полша ще играе ключова роля като една от малкото държави в НАТО с технологичен статус за трансфер и поддръжка на Patriot. Преговорите между Полша, САЩ и Украйна продължават активно, като се очаква в Пентагона и полското министерство на отбраната да заработят съвместни работни групи за ускоряване на процеса.

Освен ракетите Patriot, Полша има амбиции да разшири капацитета си с местно производство на елементи за ракетните системи HIMARS и Hellfire, затвърждавайки позицията си на най-бързо модернизиращата се армия в Европа.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Червен кхмер

    4 5 Отговор
    А ние съветски снаряди

    06:18 24.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Къде, в кой

    10 5 Отговор
    Гараж? То така бързо се произвеждат ракети? Само Китай може на види и за една седмица да започне производство на каквато и да е техника. Е, да. Не е същото високо качество, ама за това пък е на 20% от цената на оригинала. Ще видим полските "патриоти" колко ще са точни?

    Коментиран от #6

    06:25 24.07.2026

  • 4 Муньовски крадевец

    7 3 Отговор
    А иамт ли достатъчно барут? А завод за барут имат ли?!

    06:28 24.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ъхъ

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Къде, в кой":

    Според американски експерти, да се организира такова производство са необходими минимум две години и пак не е сигурно!

    06:45 24.07.2026

  • 7 Факт

    5 3 Отговор
    На Япония и трябваха три години след получаване на луценза.На Полша в най-добрия случай около 5.Проблемът е в електронните компоненти.Просто ги няма.Щатите произвеждат около 300 бр годишно,които Украйна гърми за около месец.

    06:46 24.07.2026

  • 8 Тити

    3 4 Отговор
    Хората произвеждат а ние с райнметал една студена вода за да могат да живеят държавните паразити

    06:58 24.07.2026

  • 9 И след това

    3 3 Отговор
    Американците се оплакват, че Русия и Китай помагали на Иран и Хутите. Полша става първа линия за ядрен удар. Патриотите няма да ги спасят. Ответният ход вероятно ще бъде да започне да се снабдяват Иран и Северна Корея с хиперзвукови ракети с голям обсег.

    07:08 24.07.2026

  • 10 Реалност

    2 3 Отговор
    Минаха години Русия победи.Полша след това започна ракети да твори.Липпси след войни да натъкми,поради липси в днешни дни.

    07:13 24.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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