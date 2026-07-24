Полша започва производство на ракети Patriot

Полша официално потвърди пълната си готовност да се присъедини към глобалното производство на зенитни ракети за системите за противовъздушна отбрана (ПВО) Patriot.

Новината бе съобщена след ключови дипломатически и индустриални преговори между Варшава, Вашингтон и европейските съюзници, предава полското национално радио. С този ход страната прави огромна крачка към превръщането си в основен военен и логистичен стълб на източния фланг на НАТО.

САЩ отварят вратите за полската оръжейна индустрия

Доскоро Вашингтон подхождаше с резервираност към споделянето на толкова високотехнологични лицензи. Ситуацията обаче се промени драстично поради критичния недостиг на боеприпаси в световен мащаб и засиления натиск върху американския военнопромишлен комплекс. Държавният департамент на САЩ вече даде предварително одобрение за локализиране на производството на най-модерните ракети-прехващачи PAC-3 MSE на полска територия.

Проектът ще се реализира чрез консорциум от местни предприятия под шапката на Полската оръжейна група (PGZ). Варшава вече подготвя специално законодателство за финансиране на необходимата промишлена инфраструктура, като целта е в Полша да бъде изграден и регионален център за поддръжка и сервизиране на системите Patriot.

Тристранно сътрудничество и регионална сигурност

Бъдещото производство е тясно обвързано и с плановете за лицензирано производство на противоракетни технологии в Украйна, където Полша ще играе ключова роля като една от малкото държави в НАТО с технологичен статус за трансфер и поддръжка на Patriot. Преговорите между Полша, САЩ и Украйна продължават активно, като се очаква в Пентагона и полското министерство на отбраната да заработят съвместни работни групи за ускоряване на процеса.

Освен ракетите Patriot, Полша има амбиции да разшири капацитета си с местно производство на елементи за ракетните системи HIMARS и Hellfire, затвърждавайки позицията си на най-бързо модернизиращата се армия в Европа.