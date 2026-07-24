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Проверка: Няма разлив на гориво или нефт в Бургаския залив

Проверка: Няма разлив на гориво или нефт в Бургаския залив

24 Юли, 2026 07:32 352 4

  • кайрос-
  • разлив-
  • нефт

Констатирано е още, че на "Кайрос" личат следи от ремонтна дейност

Проверка: Няма разлив на гориво или нефт в Бургаския залив - 1
Снимка: Прессъобщение
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Междуинституционална проверка констатира, че няма разлив на гориво смазочни материали или нефт от плавателни съдове, закотвени в Бургаския залив.

В публичното пространство вчера беше разпространена информация за наличие на мазут (около Поморие и Сарафово) вследствие на нефтени разливи в морето от закотвени кораби в Бургаския залив. Областният управител Дико Диков веднага сезира Морска администрация - Бургас да извърши проверка. При проверката е установено, че недалеч от кораба "Кайрос" има оцветяване на водата на места, които веднага са били третирани с разрешен за употреба дисперсант.

Вчера беше извършена повторна проверка, в която участваха Веселин Анестиев - заместник областен управител, Найден Трифонов - капитан на спасителен катер при Морска администрация, Веселин Ефтимов - механик на плавателен съд в Морска администрация, Валентин Иванов - водолаз при РД ПБЗН, Симеон Драгиев - оператор на дрон при Областна администрация Бургас. Обходът на акваторията е извършена със спасителния катер на Морска администрация, като отново са били обстойно огледани закотвените два кораба "Кайрос" и "Мириам В". Не са констатирани течове на гориво смазочни материали или нефт от плавателните съдове. Констатирано е още, че на "Кайрос" личат следи от ремонтна дейност.

Държавата, в лицето на Министерството на транспорта, е предприела всички мерки за свързване с корабособственика с цел разрешаване натрупаните проблеми покрай плавателния съд и недопускане на бъдещи проблеми, които да оказват неблагоприятно влияние върху туризма по Южното Черноморие.

Проверка: Няма разлив на гориво или нефт в Бургаския залив


България
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    Те разливите не са в бургаския залив, там само изплуват.

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    07:44 24.07.2026

  • 4 Защо

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    правите хората на шматки? Сателитна снимка ясно доказва петролния разлив. Снимката е видима в сайта "Обективно". Рибари заснеха видео точно върху разлива. Само вие не го видяхте, не правете хората на глупаци!!!!!!!

    07:55 24.07.2026

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