Проверка: Няма разлив на гориво или нефт в Бургаския залив

Междуинституционална проверка констатира, че няма разлив на гориво смазочни материали или нефт от плавателни съдове, закотвени в Бургаския залив.

В публичното пространство вчера беше разпространена информация за наличие на мазут (около Поморие и Сарафово) вследствие на нефтени разливи в морето от закотвени кораби в Бургаския залив. Областният управител Дико Диков веднага сезира Морска администрация - Бургас да извърши проверка. При проверката е установено, че недалеч от кораба "Кайрос" има оцветяване на водата на места, които веднага са били третирани с разрешен за употреба дисперсант.

Вчера беше извършена повторна проверка, в която участваха Веселин Анестиев - заместник областен управител, Найден Трифонов - капитан на спасителен катер при Морска администрация, Веселин Ефтимов - механик на плавателен съд в Морска администрация, Валентин Иванов - водолаз при РД ПБЗН, Симеон Драгиев - оператор на дрон при Областна администрация Бургас. Обходът на акваторията е извършена със спасителния катер на Морска администрация, като отново са били обстойно огледани закотвените два кораба "Кайрос" и "Мириам В". Не са констатирани течове на гориво смазочни материали или нефт от плавателните съдове. Констатирано е още, че на "Кайрос" личат следи от ремонтна дейност.

Държавата, в лицето на Министерството на транспорта, е предприела всички мерки за свързване с корабособственика с цел разрешаване натрупаните проблеми покрай плавателния съд и недопускане на бъдещи проблеми, които да оказват неблагоприятно влияние върху туризма по Южното Черноморие.