Германия изтегля военни кораби от Червено море

Министерство на отбраната на Германия взе официално решение да изтегли два от своите ключови военноморски кораба от региона на Червено море.

Ходът е директна последица от рязкото възобновяване на военния конфликт между САЩ и Иран, който ескалира през последните дни и застраши сигурността в Близкия изток.

Германските плавателни съдове – миночистачът „Фулда“ (Fulda) и снабдителният кораб „Мозел“ (Mosel) – ще напуснат досегашните си позиции край пристанището в Джибути и в рамките на броени дни ще бъдат преместени в Източното Средиземно море. Според официалното изявление, цитирано от новинарската агенция AFP (в източник: bssnews.net), корабите ще останат в готовност в новата си локация. Те могат да се завърнат веднага щом политическата ситуация се стабилизира.

Причините за маневрата: Несигурност и заплахи в Червено море

Корабите бяха изпратени в региона миналия месец с цел евентуално участие в международна мисия за разминиране и осигуряване на корабоплаването в Ормузкия проток. От германското военно ведомство обаче поясняват, че „нестабилната политическа ситуация и липсата на предвидимост за скорошно започване на операцията“ правят безсрочното им оставане там технически нецелесъобразно.

Напрежението в Близкия изток достигна критични нива, след като САЩ извършиха поредна серия от последователни нощни въздушни удари по ирански военни цели. Като реакция на конфликта, подкрепяните от Техеран йеменски бунтовници хути атакуваха с ракети и дронове два саудитски петролни танкера в Червено море и обявиха пълна морска блокада срещу Саудитска Арабия. Това доведе до нов шок на пазарите и повишаване на цената на петрола сорт Brent над 100 долара за барел.

Въпреки изтеглянето на тези два кораба, Берлин потвърди, че продължава ангажиментите си към европейската отбранителна операция „Аспидес“ (Aspides) за защита на търговските пътища.