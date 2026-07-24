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Германия изтегля военни кораби от Червено море

Германия изтегля военни кораби от Червено море

24 Юли, 2026 06:12, обновена 24 Юли, 2026 06:14 1 054 5

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  • червено море

Ескалацията между САЩ и Иран принуди Берлин да предислоцира силите си в Средиземно море

Германия изтегля военни кораби от Червено море - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерство на отбраната на Германия взе официално решение да изтегли два от своите ключови военноморски кораба от региона на Червено море.

Ходът е директна последица от рязкото възобновяване на военния конфликт между САЩ и Иран, който ескалира през последните дни и застраши сигурността в Близкия изток.

Германските плавателни съдове – миночистачът „Фулда“ (Fulda) и снабдителният кораб „Мозел“ (Mosel) – ще напуснат досегашните си позиции край пристанището в Джибути и в рамките на броени дни ще бъдат преместени в Източното Средиземно море. Според официалното изявление, цитирано от новинарската агенция AFP (в източник: bssnews.net), корабите ще останат в готовност в новата си локация. Те могат да се завърнат веднага щом политическата ситуация се стабилизира.

Причините за маневрата: Несигурност и заплахи в Червено море

Корабите бяха изпратени в региона миналия месец с цел евентуално участие в международна мисия за разминиране и осигуряване на корабоплаването в Ормузкия проток. От германското военно ведомство обаче поясняват, че „нестабилната политическа ситуация и липсата на предвидимост за скорошно започване на операцията“ правят безсрочното им оставане там технически нецелесъобразно.

Напрежението в Близкия изток достигна критични нива, след като САЩ извършиха поредна серия от последователни нощни въздушни удари по ирански военни цели. Като реакция на конфликта, подкрепяните от Техеран йеменски бунтовници хути атакуваха с ракети и дронове два саудитски петролни танкера в Червено море и обявиха пълна морска блокада срещу Саудитска Арабия. Това доведе до нов шок на пазарите и повишаване на цената на петрола сорт Brent над 100 долара за барел.

Въпреки изтеглянето на тези два кораба, Берлин потвърди, че продължава ангажиментите си към европейската отбранителна операция „Аспидес“ (Aspides) за защита на търговските пътища.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дядото

    15 1 Отговор
    така ли.там явно се стреля с истински ракети

    06:17 24.07.2026

  • 2 Почват

    15 2 Отговор
    Да бегат, бате! Там некви хути много лошо бият.

    06:21 24.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Митю

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Готов за бой":

    С тази украинка в леглото,си станал истински мъж,май...

    07:30 24.07.2026

  • 5 Казанлъшкия

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Готов за бой":

    И после почваш с ч.киите ,нали :⁠-⁠)

    07:32 24.07.2026

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