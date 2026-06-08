Хусите няма да допускат израелски кораби до акваторията на Червено море

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси заявиха, че няма да допускат израелски кораби до акваторията на Червено море, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Освен това хусите посочиха, че тази нощ са атакували Израел.

По-рано израелската армия заяви, че е силите ѝ за противовъздушна отбрана са прехванали ракета, изстреляна от територията на Йемен.

“Израелската армия идентифицира ракета, изстреляна от Йемен към израелска територия и системите за противовъздушна отбрана са в действие, за да обезвредят заплахата”, се казва в изявление на армията.

Армията по-късно обяви уточни, че жителите на районите, в които бе обявена въздушна тревога, могат да напуснат убежищата. Спасителните служби съобщиха, че засега няма съобщения за жертви.

Хусите в Йемен подкрепят Иран във войната срещу САЩ и Израел.

Те изстреляха ракети срещу Израел няколко пъти в края на март и началото на април, преди примирието в Близкия изток, влязло в сила на 8 април.