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Хусите няма да допускат израелски кораби до акваторията на Червено море

Хусите няма да допускат израелски кораби до акваторията на Червено море

8 Юни, 2026 11:40 850 7

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  • израел-
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Израелската армия съобщи, че е засечена ракета, изстреляна от територията на Йемен срещу Израел

Хусите няма да допускат израелски кораби до акваторията на Червено море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси заявиха, че няма да допускат израелски кораби до акваторията на Червено море, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Освен това хусите посочиха, че тази нощ са атакували Израел.

По-рано израелската армия заяви, че е силите ѝ за противовъздушна отбрана са прехванали ракета, изстреляна от територията на Йемен.

“Израелската армия идентифицира ракета, изстреляна от Йемен към израелска територия и системите за противовъздушна отбрана са в действие, за да обезвредят заплахата”, се казва в изявление на армията.

Армията по-късно обяви уточни, че жителите на районите, в които бе обявена въздушна тревога, могат да напуснат убежищата. Спасителните служби съобщиха, че засега няма съобщения за жертви.

Хусите в Йемен подкрепят Иран във войната срещу САЩ и Израел.

Те изстреляха ракети срещу Израел няколко пъти в края на март и началото на април, преди примирието в Близкия изток, влязло в сила на 8 април.


Йемен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    18 3 Отговор
    Хусите са смели и добри хора.Пуснаха нашите моряци без пари.

    11:41 08.06.2026

  • 2 Феникс

    16 1 Отговор
    ЧифуттИТИ се оплакаха в ООН че ги млатили със малки дрончета на оптични влакна! Милите ми те, неоправдани ангелчета! :)

    11:50 08.06.2026

  • 3 мъжка приказка на хусите

    6 1 Отговор
    Да са живи и здрави и все така справедливи в борбата им срещу световния тероизъм.

    12:41 08.06.2026

  • 4 Иван

    1 3 Отговор
    Украйна да помогне на хусите!

    12:45 08.06.2026

  • 5 ЧИП

    2 0 Отговор
    Хусите ще станат водна джамахирия.

    12:51 08.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И как ще разберат чии са, като

    0 0 Отговор
    близо 20% от корабите плават под флаг на Либерия, където са регистрирани огромен брой кораби за по-евтино и още толкоз под флагът на Панама.

    13:53 08.06.2026