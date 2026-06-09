Италия започна разследване срещу израелски министър за изтезания и незаконно лишаване от свобода

Италианските власти започнаха разследване срещу израелския министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир във връзка с отношението към активистите от флотилията с хуманитарна помощ за Газа в средата на май, предаде ДПА, съобщи БТА.
Прокуратурата в Рим съобщи късно снощи, че срещу Бен-Гвир се води разследване, фокусирано върху обвиненията в изтезания и незаконно лишаване от свобода на активисти, участвали във флотилията за Газа. Израелските власти са били помолени да окажат съдействие в разследването.
Израел пресрещна в средата на май в международни води близо до Кипър флотилия от над 50 лодки, пътуващи към Газа.
Над 400 активисти, сред тях и италиански граждани, се опитаха да пробият морската блокада на ивицата Газа. Израелското външно министерство охарактеризира мисията като пиар ход в полза на палестинското ислямистко движение „Хамас“.
Видеозапис, разпространен от Бен-Гвир, показващ задържани в унизителна поза активисти от флотилията за Газа, предизвика впоследствие широко международно възмущение.
„Земята на ботуша се превърна в земята на джапанките“, написа Бен-Гвир в социалната платформа Екс по повод започналото от Италия разследване срещу него.
Френският прокурор за борба с тероризма също започна разследване за предполагаеми изтезания и военни престъпления във връзка с противоречивото отношение на Израел към активистите. Израел отрича обвиненията за физическо и сексуално насилие.
Париж вече наложи забрана за влизане на Бен-Гвир във Франция. Израелският външен министър Гидеон Саар и премиерът Бенямин Нетаняху осъдиха поведението на Бен-Гвир.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 италиански
08:19 09.06.2026
3 лицемери
08:19 09.06.2026
4 ЗИЛ 117
Коментиран от #6
08:20 09.06.2026
5 име
До коментар #1 от "Сталин":Мълчи, че ако се разтури Израел, тая напаст ще плъзне по света. Не че и сега не са налазили, обаче ще стане направо страшно.
08:21 09.06.2026
6 име
До коментар #4 от "ЗИЛ 117":И ocтpoвнитe poдоcмеcители имат приличен принос, те са им дали палестинска земя.
08:23 09.06.2026
7 Kaлпазанин
08:30 09.06.2026
8 Скапано племе
08:31 09.06.2026
9 Лгтбвгдщшиая
Според официално проучване на Statistics Canada, малко над половината (около 52.8%) от жените, родени в Канада на възраст между 20 и 49 години, към момента нямат деца. Общо за цялото население на страната в тази възрастова група процентът е малко по-нисък.
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Разминаване между желания и реалност: Повечето млади канадци заявяват, че искат да имат средно по две деца, но отлагат или се отказват поради липса на финансова стабилност и сигурност за бъдещето.
08:39 09.06.2026