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Италия започна разследване срещу израелски министър за изтезания и незаконно лишаване от свобода

Италия започна разследване срещу израелски министър за изтезания и незаконно лишаване от свобода

9 Юни, 2026 08:12 873 9

  • израел-
  • итамар бен-гвир-
  • италия-
  • ивицата газа

Френският прокурор за борба с тероризма също започна разследване за предполагаеми изтезания и военни престъпления

Италия започна разследване срещу израелски министър за изтезания и незаконно лишаване от свобода - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Италианските власти започнаха разследване срещу израелския министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир във връзка с отношението към активистите от флотилията с хуманитарна помощ за Газа в средата на май, предаде ДПА, съобщи БТА.

Прокуратурата в Рим съобщи късно снощи, че срещу Бен-Гвир се води разследване, фокусирано върху обвиненията в изтезания и незаконно лишаване от свобода на активисти, участвали във флотилията за Газа. Израелските власти са били помолени да окажат съдействие в разследването.

Израел пресрещна в средата на май в международни води близо до Кипър флотилия от над 50 лодки, пътуващи към Газа.

Над 400 активисти, сред тях и италиански граждани, се опитаха да пробият морската блокада на ивицата Газа. Израелското външно министерство охарактеризира мисията като пиар ход в полза на палестинското ислямистко движение „Хамас“.

Видеозапис, разпространен от Бен-Гвир, показващ задържани в унизителна поза активисти от флотилията за Газа, предизвика впоследствие широко международно възмущение.

„Земята на ботуша се превърна в земята на джапанките“, написа Бен-Гвир в социалната платформа Екс по повод започналото от Италия разследване срещу него.

Френският прокурор за борба с тероризма също започна разследване за предполагаеми изтезания и военни престъпления във връзка с противоречивото отношение на Израел към активистите. Израел отрича обвиненията за физическо и сексуално насилие.

Париж вече наложи забрана за влизане на Бен-Гвир във Франция. Израелският външен министър Гидеон Саар и премиерът Бенямин Нетаняху осъдиха поведението на Бен-Гвир.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 италиански

    3 11 Отговор
    съд що не разследват имигранти които всеки ден колят и режат местните..а се занимават с евреи..съдьи в италия с лека ръка оправдават новодошли "доктори"..Съдебна власт е купена от сорос. Ммагистрати..либерали за сметка за обикновени хора..все са загрижени за правата на талибани..

    08:19 09.06.2026

  • 3 лицемери

    13 0 Отговор
    Кога ще започнете разследване за агресията и гоненията на християни в Израел и Ливан от ционистите. Кога ще изпратите поне протества нота по повод поругаването на християнски символи от тези нечовеци.

    08:19 09.06.2026

  • 4 ЗИЛ 117

    11 0 Отговор
    Най -голямата грешка на сталин е създаването на световния тумор исраел

    Коментиран от #6

    08:20 09.06.2026

  • 5 име

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Мълчи, че ако се разтури Израел, тая напаст ще плъзне по света. Не че и сега не са налазили, обаче ще стане направо страшно.

    08:21 09.06.2026

  • 6 име

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЗИЛ 117":

    И ocтpoвнитe poдоcмеcители имат приличен принос, те са им дали палестинска земя.

    08:23 09.06.2026

  • 7 Kaлпазанин

    11 0 Отговор
    Няма нужда от разследвания ,а затваряне на всички евреи в лагер като Газа

    08:30 09.06.2026

  • 8 Скапано племе

    9 0 Отговор
    незаслужаващо да съществува.

    08:31 09.06.2026

  • 9 Лгтбвгдщшиая

    2 2 Отговор
    Интересна статистика.
    Според официално проучване на Statistics Canada, малко над половината (около 52.8%) от жените, родени в Канада на възраст между 20 и 49 години, към момента нямат деца. Общо за цялото население на страната в тази възрастова група процентът е малко по-нисък.
    Икономически натиск: Високите разходи за живот, недостъпните цени на имотите и скъпото платено отглеждане на деца
    Разминаване между желания и реалност: Повечето млади канадци заявяват, че искат да имат средно по две деца, но отлагат или се отказват поради липса на финансова стабилност и сигурност за бъдещето.

    08:39 09.06.2026

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