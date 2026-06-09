Италия започна разследване срещу израелски министър за изтезания и незаконно лишаване от свобода

Италианските власти започнаха разследване срещу израелския министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир във връзка с отношението към активистите от флотилията с хуманитарна помощ за Газа в средата на май, предаде ДПА, съобщи БТА.

Прокуратурата в Рим съобщи късно снощи, че срещу Бен-Гвир се води разследване, фокусирано върху обвиненията в изтезания и незаконно лишаване от свобода на активисти, участвали във флотилията за Газа. Израелските власти са били помолени да окажат съдействие в разследването.

Израел пресрещна в средата на май в международни води близо до Кипър флотилия от над 50 лодки, пътуващи към Газа.

Над 400 активисти, сред тях и италиански граждани, се опитаха да пробият морската блокада на ивицата Газа. Израелското външно министерство охарактеризира мисията като пиар ход в полза на палестинското ислямистко движение „Хамас“.

Видеозапис, разпространен от Бен-Гвир, показващ задържани в унизителна поза активисти от флотилията за Газа, предизвика впоследствие широко международно възмущение.

„Земята на ботуша се превърна в земята на джапанките“, написа Бен-Гвир в социалната платформа Екс по повод започналото от Италия разследване срещу него.

Френският прокурор за борба с тероризма също започна разследване за предполагаеми изтезания и военни престъпления във връзка с противоречивото отношение на Израел към активистите. Израел отрича обвиненията за физическо и сексуално насилие.

Париж вече наложи забрана за влизане на Бен-Гвир във Франция. Израелският външен министър Гидеон Саар и премиерът Бенямин Нетаняху осъдиха поведението на Бен-Гвир.