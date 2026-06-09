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The Guardian: Зеленски поиска от Стармър парите на Абрамович от продажбата на "Челси" за укрепване на ПВО на Украйна
  Тема: Украйна

The Guardian: Зеленски поиска от Стармър парите на Абрамович от продажбата на "Челси" за укрепване на ПВО на Украйна

9 Юни, 2026 06:17, обновена 9 Юни, 2026 06:24 1 150 30

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  • абрамович-
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  • сделка-
  • челси-
  • стармър-
  • украйна

"Русия започна тази война, защо да не използваме руски пари", заявил украинският президент на британския премиер

The Guardian: Зеленски поиска от Стармър парите на Абрамович от продажбата на "Челси" за укрепване на ПВО на Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на разговори с британския премиер Киър Стармер, украинският президент Володимир Зеленски повдигна въпроса за средствата, получени от продажбата на футболен клуб Челси от руския бизнесмен Роман Абрамович, и предложи да се използва част от тези пари за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна.

Държавният глава на Украйна заяви това в интервю за The Guardian след посещението си в Лондон.

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Според Зеленски, част от приходите от продажбата на клуба биха могли да бъдат използвани за закупуване на противоракетни ракети като част от програмата PURL.

„Те са много скъпи и, разбира се, тези пари могат да помогнат. Русия започна тази война – защо да не използваме руски пари?“, каза президентът.

Зеленски спомена и срещата си с Абрамович в Киев миналия месец. Президентът се пошегува, че бизнесменът не е донесъл средствата със себе си.

„Той не донесе парите. Казах: „Имаме нужда от вашите пари“, каза държавният глава.

В момента британското правителство е заделило 2,4 милиарда паунда от продажбата на Челси за хуманитарна помощ за Украйна. Средствата обаче все още не са преведени поради спорове относно условията за тяхното използване.

Според изданието преговорите между британските власти и Абрамович продължават, но страните не са успели да постигнат споразумение. Поради това британското правителство се готви за евентуални съдебни действия.

По време на срещата Стармър уверил Зеленски, че британската страна продължава да работи по решение.

„Знам, че нашите дипломатически екипи обсъждат това. Това е сложен въпрос“, казал той, като думите му бяха предадени от Зеленски.

Според The Guardian, сделката за клуба е на стойност 3,09 милиарда долара, но поради правни спорове украинската страна може да получи значително по-малка част от тези средства.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данчо

    46 1 Отговор
    Просяк!...Обикновен просяк!

    Коментиран от #5, #22, #30

    06:29 09.06.2026

  • 2 още може

    50 1 Отговор
    Направо продавайте Бъкингам на пакитата и му дайте парите!

    06:31 09.06.2026

  • 3 Без име

    43 1 Отговор
    Сигански работи. Зеленски сложи всичкото римлянин в малкия си джоб.

    06:33 09.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Без име

    29 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данчо":

    Крадец, вече е крадец.

    06:34 09.06.2026

  • 6 Зеленски

    30 1 Отговор
    За златни тоалетни

    06:36 09.06.2026

  • 7 Георги

    10 3 Отговор
    да живее комунизъм...

    06:36 09.06.2026

  • 8 Лайн Ари

    29 1 Отговор
    Ми то кражбата си е чиста печалба ! И англетата и укрите са от един дол дренки !

    06:37 09.06.2026

  • 9 Не, той

    24 1 Отговор
    не е нагъл, само малко...

    06:37 09.06.2026

  • 10 Георги

    18 1 Отговор
    Бърни Мадоф е дребен мошенник в сравнение с този

    06:37 09.06.2026

  • 11 горски

    28 1 Отговор
    Да ви прилича цялата работа като договорка м/у разбойници,измамници и пирати....и това и било държави....

    06:38 09.06.2026

  • 12 Така е редно!

    2 28 Отговор
    С руските пари по руските глави!

    06:38 09.06.2026

  • 13 ООрана държава

    25 0 Отговор
    Тоя като надуши транзакция и тича да я иска

    06:39 09.06.2026

  • 14 С ДВЕ ДУМИ

    23 0 Отговор
    Този не се наеди.... Ами да вземе да продаде Динамо Киев. Ще може да си направи златен кенеф и в служебната кола.

    06:42 09.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Инвестирайте в ОК

    21 0 Отговор
    За да ви вземат парите и да ги дадат на Зеления. Същото се отнася и за ЕС. След това политиците се чудят защо икономиките им западат.

    06:43 09.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 факт

    13 0 Отговор
    Този, Биби, и придошлите в България украински бежански с двойно гражданство на държави, управлявани от първите двама, успешно успяха да ме направят а.н.т.и.с.е.м.и.т. Никога не съм вярвал, че това е възможно да се случи, но какво ли не прави отвращението.

    06:48 09.06.2026

  • 19 Kaлпазанин

    14 0 Отговор
    Скоро и ние не сме теглили заеми от евреина Ротшилд ,за евреина зеленски

    06:49 09.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гориил

    12 1 Отговор
    Русия няма да се съгласи с условията за уреждане на конфликта в Украйна, обявени след среща между френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц, британския премиер Киър Стармър и Володимир Зеленски.

    06:50 09.06.2026

  • 22 Ха ха ха

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данчо":

    И военнопрестъпник е също . И нелегитимен е също. И наркоман е също този укроевреин довел страната си до фактическо унищожение.

    06:51 09.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Кухоглава копейка

    1 3 Отговор
    На нас тук какъв ни е кяра?

    06:58 09.06.2026

  • 27 БПФ

    7 0 Отговор
    В случая говорим за откровена КРАЖБА. Парите на Абрамович са заграбени без закон и без съд, само защото е руснак. И тая обpaтба пaплач гръмко крещи, че Русия "нарушава международното право"?
    Мислите ли, че Абрамович ще си остави магарето в калта и няма да си търси парите?

    06:58 09.06.2026

  • 28 Някой

    4 0 Отговор
    Това се нарича грабеж. Хайде да те ограбя и да си измисля извинение. Ограбване на частно лице. Великобритания уж не участва във войната.
    И войната реално я започнаха бандеровците самоопределящи се за фашисти. И наскоро самият Зеленски прекръщаваше военна част на едно такива от ВСВ.
    Абрамович донесе 2 ШЛ на Челси. Сега къде са? Като ги видят, ще почнат да се замислят разни, какъв риск е да се инвестира във Великобритания. И в крайна сметка като нищо ще загуби Великобритания! Докато Русия ще си върне тези с инвестициите навън.

    07:00 09.06.2026

  • 29 Тома

    0 1 Отговор
    Искам да смуча на Путин!

    07:04 09.06.2026

  • 30 Не е обикновен

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данчо":

    а супер нагъл просяк.

    07:04 09.06.2026

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