The Guardian: Зеленски поиска от Стармър парите на Абрамович от продажбата на "Челси" за укрепване на ПВО на Украйна

По време на разговори с британския премиер Киър Стармер, украинският президент Володимир Зеленски повдигна въпроса за средствата, получени от продажбата на футболен клуб Челси от руския бизнесмен Роман Абрамович, и предложи да се използва част от тези пари за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна.
Държавният глава на Украйна заяви това в интервю за The Guardian след посещението си в Лондон.
Според Зеленски, част от приходите от продажбата на клуба биха могли да бъдат използвани за закупуване на противоракетни ракети като част от програмата PURL.
„Те са много скъпи и, разбира се, тези пари могат да помогнат. Русия започна тази война – защо да не използваме руски пари?“, каза президентът.
Зеленски спомена и срещата си с Абрамович в Киев миналия месец. Президентът се пошегува, че бизнесменът не е донесъл средствата със себе си.
„Той не донесе парите. Казах: „Имаме нужда от вашите пари“, каза държавният глава.
В момента британското правителство е заделило 2,4 милиарда паунда от продажбата на Челси за хуманитарна помощ за Украйна. Средствата обаче все още не са преведени поради спорове относно условията за тяхното използване.
Според изданието преговорите между британските власти и Абрамович продължават, но страните не са успели да постигнат споразумение. Поради това британското правителство се готви за евентуални съдебни действия.
По време на срещата Стармър уверил Зеленски, че британската страна продължава да работи по решение.
„Знам, че нашите дипломатически екипи обсъждат това. Това е сложен въпрос“, казал той, като думите му бяха предадени от Зеленски.
Според The Guardian, сделката за клуба е на стойност 3,09 милиарда долара, но поради правни спорове украинската страна може да получи значително по-малка част от тези средства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данчо
Коментиран от #5, #22, #30
06:29 09.06.2026
2 още може
06:31 09.06.2026
3 Без име
06:33 09.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Без име
До коментар #1 от "Данчо":Крадец, вече е крадец.
06:34 09.06.2026
6 Зеленски
06:36 09.06.2026
7 Георги
06:36 09.06.2026
8 Лайн Ари
06:37 09.06.2026
9 Не, той
06:37 09.06.2026
10 Георги
06:37 09.06.2026
11 горски
06:38 09.06.2026
12 Така е редно!
06:38 09.06.2026
13 ООрана държава
06:39 09.06.2026
14 С ДВЕ ДУМИ
06:42 09.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Инвестирайте в ОК
06:43 09.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 факт
06:48 09.06.2026
19 Kaлпазанин
06:49 09.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гориил
06:50 09.06.2026
22 Ха ха ха
До коментар #1 от "Данчо":И военнопрестъпник е също . И нелегитимен е също. И наркоман е също този укроевреин довел страната си до фактическо унищожение.
06:51 09.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Кухоглава копейка
06:58 09.06.2026
27 БПФ
Мислите ли, че Абрамович ще си остави магарето в калта и няма да си търси парите?
06:58 09.06.2026
28 Някой
И войната реално я започнаха бандеровците самоопределящи се за фашисти. И наскоро самият Зеленски прекръщаваше военна част на едно такива от ВСВ.
Абрамович донесе 2 ШЛ на Челси. Сега къде са? Като ги видят, ще почнат да се замислят разни, какъв риск е да се инвестира във Великобритания. И в крайна сметка като нищо ще загуби Великобритания! Докато Русия ще си върне тези с инвестициите навън.
07:00 09.06.2026
29 Тома
07:04 09.06.2026
30 Не е обикновен
До коментар #1 от "Данчо":а супер нагъл просяк.
07:04 09.06.2026