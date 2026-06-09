The Guardian: Зеленски поиска от Стармър парите на Абрамович от продажбата на "Челси" за укрепване на ПВО на Украйна

По време на разговори с британския премиер Киър Стармер, украинският президент Володимир Зеленски повдигна въпроса за средствата, получени от продажбата на футболен клуб Челси от руския бизнесмен Роман Абрамович, и предложи да се използва част от тези пари за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна.

Държавният глава на Украйна заяви това в интервю за The Guardian след посещението си в Лондон.

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Според Зеленски, част от приходите от продажбата на клуба биха могли да бъдат използвани за закупуване на противоракетни ракети като част от програмата PURL.

„Те са много скъпи и, разбира се, тези пари могат да помогнат. Русия започна тази война – защо да не използваме руски пари?“, каза президентът.

Зеленски спомена и срещата си с Абрамович в Киев миналия месец. Президентът се пошегува, че бизнесменът не е донесъл средствата със себе си.

„Той не донесе парите. Казах: „Имаме нужда от вашите пари“, каза държавният глава.

В момента британското правителство е заделило 2,4 милиарда паунда от продажбата на Челси за хуманитарна помощ за Украйна. Средствата обаче все още не са преведени поради спорове относно условията за тяхното използване.

Според изданието преговорите между британските власти и Абрамович продължават, но страните не са успели да постигнат споразумение. Поради това британското правителство се готви за евентуални съдебни действия.

По време на срещата Стармър уверил Зеленски, че британската страна продължава да работи по решение.

„Знам, че нашите дипломатически екипи обсъждат това. Това е сложен въпрос“, казал той, като думите му бяха предадени от Зеленски.

Според The Guardian, сделката за клуба е на стойност 3,09 милиарда долара, но поради правни спорове украинската страна може да получи значително по-малка част от тези средства.