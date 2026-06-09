Съдът отмени наложената от Тръмп такса от $100 000 за кандидатстване за работна виза H-1

Американски федерален съд отмени наложената от администрацията на Доналд Тръмп драстична такса от 100 000 долара за кандидатстване за работна виза H-1B.

Решението бе постановено на 8 юни от федералния съдия Лео Сорокин в Бостън, премахвайки една от най-противоречивите имиграционни мерки на Белия дом.

Таксата от 100 000 долара на година бе въведена от Тръмп през септември 2025 г.. Тя имаше за цел да ограничи наемането на чуждестранни кадри в полза на американски работници. Съдът обяви мярката за незаконна, тъй като сумата на практика представлява данък, а право да налага данъци по Конституция има единствено Конгресът на САЩ, но не и президентът самостоятелно.

Коалиция от 20 щатски главни прокурори заведоха делото и аргументираха иска с това, че таксата блокира възможността на местни болници и университети да наемат жизненоважни лекари, преподаватели и учени.

Таксите за издаване на висококвалифицираната виза H-1B се възстановяват на стандартните си нива, които исторически варират между 2 000 и 5 000 долара.

Администрацията на Тръмп веднага обяви чрез CNBC, че ще обжалва решението пред по-горна инстанция. От Белия дом настояват, че президентът има пълното юридическо право да ограничава достъпа на чужденци в страната.

Решението носи огромно облекчение за технологичния сектор в Силициевата долина, който разчита най-много на този тип визи, и където компании като Amazon и Microsoft вече бяха започнали да преразглеждат плановете си за наемане на служители.