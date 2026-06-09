Над 3 кг кокаин открити при акция на полицията в Ларнака

Полицаи от кипърската Служба за борба с наркотиците са открили над 3 килограма кокаин при обиск в жилище в град Ларнака, съобщава в електронното си издание кипърският вестник „Филелефтерос“, предава БТА.

Претърсването е било извършено вчера със съдебна заповед в дома на 36-годишен мъж. По време на акцията са намерени общо 3,228 кг кокаин, разпределени в различни опаковки, както и ловно оръжие, сигнални ракети и парична сума в размер на 4000 евро.

Полицията е конфискувала също два мотоциклета без регистрационни номера и един автомобил.

Обитателят на жилището е задържан, а разследването по случая продължава.