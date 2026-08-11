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Рекордна пратка кокаин за 232 млн. паунда е заловена във Великобритания

Рекордна пратка кокаин за 232 млн. паунда е заловена във Великобритания

11 Август, 2026 09:33 881 5

  • великобритания-
  • кокаин-
  • паунда-
  • пратка

Близо 3 тона наркотик са открити в кашони с банани на пристанището London Gateway, деветима мъже са арестувани

Рекордна пратка кокаин за 232 млн. паунда е заловена във Великобритания - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британските власти са конфискували рекордна пратка от 2,9 тона кокаин на стойност около 232 млн. британски лири, скрита в кашони с банани от Южна Америка, предаде ДПА, цитирана от Vesti.bg.

Наркотикът е открит на пристанището London Gateway в Есекс. Националната агенция за борба с престъпността съобщи, че пратката е била задържана от граничните власти миналия четвъртък.

Във връзка със случая са арестувани деветима мъже. По-късно те са били освободени под гаранция, докато разследването на мащабния трафик продължава.

Случаят е поредният пример за използването на доставки на плодове като прикритие за трафик на кокаин към Великобритания. През февруари 2024 г. близо шест тона кокаин бяха открити по сходен начин в контейнер на пристанището в Саутхемптън. Наркотикът отново е бил скрит сред товар от банани, внесени от Южна Америка.

Британските власти засилват усилията си за пресичане на международния наркотрафик, който използва големите пристанища на страната за внос на кокаин от Южна Америка.

През октомври 2025 г. британското министерство на вътрешните работи съобщи, че само през лятото на същата година в страната са били конфискувани наркотици на обща стойност над 1 млрд. британски лири.

Последната пратка е сред най-големите количества кокаин, залавяни във Великобритания, и подчертава мащаба на международните мрежи, използващи търговски доставки за прикриване на наркотрафик.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ломило

    3 0 Отговор
    В българия неизвестен извършител от ГЕРБ банкя, със сюрията си некадърници, 15 г направи така че наркотици да се продават като бомбони дори в училището. Милиционерите пазят дилърите да не ги хванат и получават такса спокоиствие. Искат по големи заплати ако може и да ходят брадясали като маймуни. Новия Министър се чуди кое по напред да оправи. Слава на Господ Иисус Христос поне по света има и работеща милиция та да видят нашите туземци къде се намират.

    09:46 11.08.2026

  • 2 Джордж Абумалек

    6 0 Отговор
    Ти мани белото, ама язък за бананите. Сега какво ще ядат африканските келти?

    09:58 11.08.2026

  • 3 Факт

    3 0 Отговор
    Не пипайте стоката на Зеле

    10:00 11.08.2026

  • 4 Абе,

    2 0 Отговор
    тази пратка е била за зеленият шмъркач...

    11:21 11.08.2026

  • 5 БАЦЕ ЕООД

    1 0 Отговор
    Путин лично ги е пратил... да има за Зеленски , че армията има нужда от тренировки

    11:33 11.08.2026

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