Рекордна пратка кокаин за 232 млн. паунда е заловена във Великобритания

Британските власти са конфискували рекордна пратка от 2,9 тона кокаин на стойност около 232 млн. британски лири, скрита в кашони с банани от Южна Америка, предаде ДПА, цитирана от Vesti.bg.

Наркотикът е открит на пристанището London Gateway в Есекс. Националната агенция за борба с престъпността съобщи, че пратката е била задържана от граничните власти миналия четвъртък.

Във връзка със случая са арестувани деветима мъже. По-късно те са били освободени под гаранция, докато разследването на мащабния трафик продължава.

Случаят е поредният пример за използването на доставки на плодове като прикритие за трафик на кокаин към Великобритания. През февруари 2024 г. близо шест тона кокаин бяха открити по сходен начин в контейнер на пристанището в Саутхемптън. Наркотикът отново е бил скрит сред товар от банани, внесени от Южна Америка.

Британските власти засилват усилията си за пресичане на международния наркотрафик, който използва големите пристанища на страната за внос на кокаин от Южна Америка.

През октомври 2025 г. британското министерство на вътрешните работи съобщи, че само през лятото на същата година в страната са били конфискувани наркотици на обща стойност над 1 млрд. британски лири.

Последната пратка е сред най-големите количества кокаин, залавяни във Великобритания, и подчертава мащаба на международните мрежи, използващи търговски доставки за прикриване на наркотрафик.