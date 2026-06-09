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Украйна модернизира ракетните войски и артилерията с хоризонт до 2030 г.
  Тема: Украйна

Украйна модернизира ракетните войски и артилерията с хоризонт до 2030 г.

9 Юни, 2026 17:15 442 18

  • украйна-
  • ракети-
  • войски-
  • артилерия-
  • хоризонт

Новата концепция предвижда развитие на технологии, отказ от съветско въоръжение и изграждане на съвременна система за артилерийско разузнаване.

Украйна модернизира ракетните войски и артилерията с хоризонт до 2030 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна генерал Александър Сирски е одобрил Концепция за развитие на ракетните войски и артилерията, която очертава модернизацията на този род войски до 2030 г., съобщава Украинская правда, предава Фокус.

Според Сирски, Украйна трябва паралелно с воденето на войната да изгражда и „армията на бъдещето“, като залага на нови технологии и адаптация към променящия се характер на бойните действия. Той подчертава, че ролята на безпилотните системи и съвременните средства за поразяване нараства значително.

В същото време артилерията остава ключов компонент на бойното поле, но е изправена пред редица ограничения - зависимост от външни доставки, сложна логистика и недостиг на разузнавателни средства. Новата концепция цели да отговори именно на тези проблеми.

Сирски заявява, че в бъдеще основата на артилерията трябва да бъде местно производство, а остарелите системи със съветски калибри постепенно да бъдат извадени от употреба. Предвижда се и запазване на модерните западни системи, както и оптимизация на боеприпасите.

Един от ключовите приоритети е създаването на нова система за артилерийско разузнаване, която да повиши бързината и ефективността на бойното използване на артилерията.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    3 14 Отговор
    Едва ли има още бунаци дето ще искат Рашистите оръжия

    Коментиран от #5

    17:17 09.06.2026

  • 2 Пич

    18 5 Отговор
    Големи оптимисти са в Украйна!!! До упомената година, Украйна няма да съществува в този вид!!!

    Коментиран от #4

    17:17 09.06.2026

  • 3 НРБ

    9 4 Отговор
    До 2030г няма да има кой да воюва и плаща оръжията !!! Справка към 2026г останали укри около 20млн и трилиони дългове на ЕС към Ротшилд честито на офсете да плащат !!!

    17:22 09.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хахаха

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    България няма да изпраща повече оръжия за Украйна", това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов при представянето на приоритетите си за мандата.

    17:24 09.06.2026

  • 6 Секва канчето

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пичи ,":

    на наркоса.

    17:25 09.06.2026

  • 7 Топла новина

    3 3 Отговор
    В Русия взривили някакъв генерал-лейтенат на 62 г. Името още не се знае. Чакаме подробности.

    17:27 09.06.2026

  • 8 Радев-Йотова

    3 3 Отговор
    Тъпи укри- какъв хоризонт? Хоризонтът ви е в Русия.

    17:27 09.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 джони инглиш

    4 2 Отговор
    Зеленски беше до танка, очите му горяха от патос и решителност:
    „Време е да се качите в танка! Без вас щурмът на Купянск е обречен, български петруханци!“
    Петроханците се спогледаха, стомасите им се свиха на топка, сърцата им сякаш спряха:
    „Шефе… ние само искахме да плюем по Путин… и по Русия…“
    „Да, наистина, нямахме намерение да щурмуваме!“
    „Шефе… аз… аз… сакат съм…“ каза Тагарев
    „А аз… съм гей…“ смутолеви Кокорчо
    „Аз… трябва да доя кравата…“ каза Шаламанов
    Зеленски прехапа устни, почти подлудял:
    „Какви оправдания?! Танкът няма да се движи сам, а Купянск няма да се превземе с плюене по Русия!“
    Той започна да ги тика, блъска и рита, докато атлантиците се катереха вътре. Чуваха се удари в метал и крясъци. Те пищяха от ужас и отчаяние, но накрая всички се озоваха вътре и замлъкнаха като в гроб.
    Зеленски беше до оръдието, вдигна юмрук и закрещя като обезумял с още по-голямо въодушевление:
    „Без вас няма победа! Днес ще покажем на Путин и на Медведев какво значи решителност и боен дух!“
    Танкът запали двигателите, колелата се затъркаляха и веригите затракаха. Машината, обрисувана с големи букви „ЕС“, потегли към линията на съприкосновение, оставяйки широки кафяви дири след себе си. Стелеше се зловонна миризма на телесни течности. В близката далечина жужеше дрон Геран 2, който забеляза танка и се насочи към него… Зеленски намести памперса и побягна. А някъде там високо Старлинк нашепваше –до последния украинец, до последния украинец , до последния

    17:29 09.06.2026

  • 11 Пич

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пичи ,":

    Нашия, с тъпи паветни лозунги приличате на пребоядисани комунисти, не на хора, които имат да кажат нещо !!!

    17:29 09.06.2026

  • 12 Гошо

    4 2 Отговор
    Нещо украинците разправят че им омръзнало да стоят в някой градчета по фронта ,най вече Константиновка и щели да си ходят Не ги кефела архитектурата казват

    Коментиран от #15

    17:33 09.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 хахахахха

    4 1 Отговор
    обаче уср@йна няма да я има тогава 🤣🤣🤣

    17:41 09.06.2026

  • 15 Митрофанова

    0 4 Отговор

    До коментар #12 от "Гошо":

    Гоше, за да полуиш рублите си , ще трябва да се понапънеш и да напиеш смислено мнение. Няма копейки за мързеливци. Който не работи ... не трябва да има пари за шльокавица!

    17:41 09.06.2026

  • 16 Путлрр

    1 2 Отговор
    ядоса коравите украинци, спечели си враг завинаги и мужиците си отрязаха пътя към Европа.

    17:45 09.06.2026

  • 17 С тия темпове

    1 3 Отговор
    Путин ще фалира Русийката до една година!

    Коментиран от #18

    17:46 09.06.2026

  • 18 Това го пееш

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "С тия темпове":

    Жт пет години. Аре дай точна дата, че ми писна от чакане?

    17:52 09.06.2026

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