Украйна модернизира ракетните войски и артилерията с хоризонт до 2030 г.

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна генерал Александър Сирски е одобрил Концепция за развитие на ракетните войски и артилерията, която очертава модернизацията на този род войски до 2030 г., съобщава Украинская правда, предава Фокус.

Според Сирски, Украйна трябва паралелно с воденето на войната да изгражда и „армията на бъдещето“, като залага на нови технологии и адаптация към променящия се характер на бойните действия. Той подчертава, че ролята на безпилотните системи и съвременните средства за поразяване нараства значително.

В същото време артилерията остава ключов компонент на бойното поле, но е изправена пред редица ограничения - зависимост от външни доставки, сложна логистика и недостиг на разузнавателни средства. Новата концепция цели да отговори именно на тези проблеми.

Сирски заявява, че в бъдеще основата на артилерията трябва да бъде местно производство, а остарелите системи със съветски калибри постепенно да бъдат извадени от употреба. Предвижда се и запазване на модерните западни системи, както и оптимизация на боеприпасите.

Един от ключовите приоритети е създаването на нова система за артилерийско разузнаване, която да повиши бързината и ефективността на бойното използване на артилерията.