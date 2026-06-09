Украйна модернизира ракетните войски и артилерията с хоризонт до 2030 г.

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна генерал Александър Сирски е одобрил Концепция за развитие на ракетните войски и артилерията, която очертава модернизацията на този род войски до 2030 г., съобщава Украинская правда, предава Фокус.
Според Сирски, Украйна трябва паралелно с воденето на войната да изгражда и „армията на бъдещето“, като залага на нови технологии и адаптация към променящия се характер на бойните действия. Той подчертава, че ролята на безпилотните системи и съвременните средства за поразяване нараства значително.
В същото време артилерията остава ключов компонент на бойното поле, но е изправена пред редица ограничения - зависимост от външни доставки, сложна логистика и недостиг на разузнавателни средства. Новата концепция цели да отговори именно на тези проблеми.
Сирски заявява, че в бъдеще основата на артилерията трябва да бъде местно производство, а остарелите системи със съветски калибри постепенно да бъдат извадени от употреба. Предвижда се и запазване на модерните западни системи, както и оптимизация на боеприпасите.
Един от ключовите приоритети е създаването на нова система за артилерийско разузнаване, която да повиши бързината и ефективността на бойното използване на артилерията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тити
Коментиран от #5
17:17 09.06.2026
2 Пич
Коментиран от #4
17:17 09.06.2026
3 НРБ
17:22 09.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хахаха
До коментар #1 от "Тити":България няма да изпраща повече оръжия за Украйна", това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов при представянето на приоритетите си за мандата.
17:24 09.06.2026
6 Секва канчето
До коментар #4 от "Пичи ,":на наркоса.
17:25 09.06.2026
7 Топла новина
17:27 09.06.2026
8 Радев-Йотова
17:27 09.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 джони инглиш
„Време е да се качите в танка! Без вас щурмът на Купянск е обречен, български петруханци!“
Петроханците се спогледаха, стомасите им се свиха на топка, сърцата им сякаш спряха:
„Шефе… ние само искахме да плюем по Путин… и по Русия…“
„Да, наистина, нямахме намерение да щурмуваме!“
„Шефе… аз… аз… сакат съм…“ каза Тагарев
„А аз… съм гей…“ смутолеви Кокорчо
„Аз… трябва да доя кравата…“ каза Шаламанов
Зеленски прехапа устни, почти подлудял:
„Какви оправдания?! Танкът няма да се движи сам, а Купянск няма да се превземе с плюене по Русия!“
Той започна да ги тика, блъска и рита, докато атлантиците се катереха вътре. Чуваха се удари в метал и крясъци. Те пищяха от ужас и отчаяние, но накрая всички се озоваха вътре и замлъкнаха като в гроб.
Зеленски беше до оръдието, вдигна юмрук и закрещя като обезумял с още по-голямо въодушевление:
„Без вас няма победа! Днес ще покажем на Путин и на Медведев какво значи решителност и боен дух!“
Танкът запали двигателите, колелата се затъркаляха и веригите затракаха. Машината, обрисувана с големи букви „ЕС“, потегли към линията на съприкосновение, оставяйки широки кафяви дири след себе си. Стелеше се зловонна миризма на телесни течности. В близката далечина жужеше дрон Геран 2, който забеляза танка и се насочи към него… Зеленски намести памперса и побягна. А някъде там високо Старлинк нашепваше –до последния украинец, до последния украинец , до последния
17:29 09.06.2026
11 Пич
До коментар #4 от "Пичи ,":Нашия, с тъпи паветни лозунги приличате на пребоядисани комунисти, не на хора, които имат да кажат нещо !!!
17:29 09.06.2026
12 Гошо
Коментиран от #15
17:33 09.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 хахахахха
17:41 09.06.2026
15 Митрофанова
До коментар #12 от "Гошо":Гоше, за да полуиш рублите си , ще трябва да се понапънеш и да напиеш смислено мнение. Няма копейки за мързеливци. Който не работи ... не трябва да има пари за шльокавица!
17:41 09.06.2026
16 Путлрр
17:45 09.06.2026
17 С тия темпове
Коментиран от #18
17:46 09.06.2026
18 Това го пееш
До коментар #17 от "С тия темпове":Жт пет години. Аре дай точна дата, че ми писна от чакане?
17:52 09.06.2026