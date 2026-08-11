Русия обяви превземането на още две села в Източна Украйна

Русия обяви, че е превзела още две села в Източна Украйна, предаде ТАСС. Министерството на отбраната в Москва съобщи за „освобождаването“ на Новое Поле в югоизточната Запорожка област и за установяване на контрол над Шчербаковка в Харковска област, предава БТА.
Информацията не е потвърдена по независим път, а до момента няма официална реакция от украинска страна.
Новое Поле се намира близо до административната граница между Запорожка и Днепропетровска област. Според руското министерство на отбраната превземането на селото е създало условия за по-нататъшно настъпление в района.
Шчербаковка е разположено в Харковска област, близо до границата с Русия. Според руски силови структури установяването на контрол над селото ще разшири т.нар. буферна зона, която Москва заявява, че се стреми да създаде по границата в отговор на действията на Киев. Русия твърди още, че това би улеснило настъплението към Казача Лопан, който преди е бил важен логистичен център на украинските въоръжени сили в региона.
Различните формулировки, използвани от руските власти за двете населени места, са свързани и с териториалните претенции на Москва. Русия обяви Запорожка, Донецка, Луганска и Херсонска област за анексирани, въпреки че не контролира изцяло тези територии. Харковска и Днепропетровска област не са сред украинските региони, които Москва е обявила за анексирани.
Съобщението идва на фона на продължаващи тежки сражения по фронта. В редовната си сводка тази сутрин Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна не споменава Новое Поле и Шчербаковка. Според украинските военни през предходното денонощие са били регистрирани 212 бойни сблъсъка.
Москва редовно съобщава за превземането на малки населени места по фронта, докато войната продължава да се характеризира с бавни териториални промени и ожесточени позиционни боеве.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 дккфгц
Коментиран от #8, #13, #47, #48
13:52 11.08.2026
3 Овчарник
Коментиран от #30
13:52 11.08.2026
4 Отец Дионисий
13:53 11.08.2026
5 Ботушите
13:54 11.08.2026
6 Скоро:
Коментиран от #9
13:58 11.08.2026
7 Биби
Коментиран от #11
13:58 11.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Урсулите:
До коментар #6 от "Скоро:":И това ще бъде Края на Укрия
и Края на хегемонията на ЕС и Хамерика!
13:59 11.08.2026
10 Укротролче, имаш разсейки от рака.
13:59 11.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #19
14:01 11.08.2026
13 Движухаров
До коментар #2 от "дккфгц":Живата сила на фашисткия агресор за изминалото денонощие е намаляла с още 1470 военнослужещи. ВСУ отчитат значителни материални загуби за противника, сред които се открояват внушителен брой от 1746 оперативно-тактически безпилотни летателни апарата и 461 единици автомобилна техника и цистерни с гориво. В хода на тежките позиционни сблъсъци на терен са поразени и десетки единици тежко въоръжение и специализирани системи, включително 48 артилерийски системи, 13 бронирани бойни машини, 10 наземни роботизирани комплекса, 6 реактивни системи за залпов огън, 6 единици специална техника, 2 танка и 2 системи за противовъздушна отбрана.
Коментиран от #18, #23, #25
14:05 11.08.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:05 11.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Росомаха
Коментиран от #24
14:09 11.08.2026
17 Биби
До коментар #11 от "Укротролче, имаш разсейки от рака.":От очите ще почне,да може фа лъскаш по памет
14:10 11.08.2026
18 Сега
До коментар #13 от "Движухаров":махни ВСУ и сложи ВСР и инфото е верно
14:11 11.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Град Козлодуй
14:17 11.08.2026
21 Пламен
Коментиран от #26
14:17 11.08.2026
22 2 пасьолки
14:19 11.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 А трябваше
До коментар #16 от "Росомаха":в руски концлагер ?
Коментиран от #35
14:21 11.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Папуц
До коментар #21 от "Пламен":Оли, като си драскаш от няколко ника, надървяш ли се?
давай, след следващият пост, може и да свършиш.
ама пак с ръчичка
14:22 11.08.2026
27 Парень салдать
14:23 11.08.2026
28 Росомаха
Пройдут дожди.
Солдат вернется –
Ты только жди.
Пускай далеко
Твой верный друг –
Любовь на свете
Сильней разлук.
Коментиран от #33
14:23 11.08.2026
29 Васко Да Гама
14:23 11.08.2026
30 Механик
До коментар #3 от "Овчарник":Безкрайно си умен. Повече дори от албанската мимистърка.
Ами нали тоя ИИ го е правил човек бе? Интелекта е инструмент като куката (например.). С една кука мога да отпуша запушен канал, но мога и да ти окача суджуците от терасата и да ги отнеса у дома. И докато аз замезвам и пия за твое здраве, ти можеш да си говориш с некрадливата КУКА.
Едва ли ша сфанеш, ма да ти кажа, де.
14:25 11.08.2026
31 Пламен
Коментиран от #36, #38
14:25 11.08.2026
32 Умников
Как ще са превзели русите две села, не е вярно.
Зеленски каза, че вече и Сибир могат да гръмнат.
Каскви ти две села, я се коригирайте!
14:26 11.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Кокошенко
14:29 11.08.2026
35 Росомаха
До коментар #24 от "А трябваше":Едно време в нашето градче караха по два камиона колбаси дневно и всичко се разграбваше. Сега частникът кара с леката си кола и изсъхват на витрината, защото хората нямат пари. Сега България е концлагер, а Украйна лагер на смъртта.
14:30 11.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Росомаха
До коментар #31 от "Пламен":Преди 100 години покрайнината е била кал до шия, глад и бандитски армии. Русия им построи всичко, което имат.
Коментиран от #40, #41
14:38 11.08.2026
39 Отреазвяващ
-И кво правим ся?
-Ми кво слуша ,,Говорит Масива",кво?
14:39 11.08.2026
40 Главбулгарстрой
До коментар #38 от "Росомаха":В целия СССР няма една тухла от руснак!
14:42 11.08.2026
41 Фичето
До коментар #38 от "Росомаха":Руснаци строители има,колкото арменци миньори!
14:43 11.08.2026
42 Ура край на СВО
14:44 11.08.2026
43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Жалки наrъZeни копейки 🤪🤡":Да не са те наrъZили ОТпосолствоТО, че НЕ можеш да се включиш в коментарите🤔❓
НЕМОЖАЧ😉❗
14:55 11.08.2026
44 АЛООО
Коментиран от #45, #46
15:20 11.08.2026
45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #44 от "АЛООО":Руснака обича да сервира отмъщението бааавно и хладно❗
15:23 11.08.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #44 от "АЛООО":Това не е мое откритие. Има го още в "Граф Монте Кристо" и "Кръстника" ❗
15:32 11.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Днес две
До коментар #2 от "дккфгц":Утре 2 вдругиден 2 и накрая ......
Коментиран от #51
15:40 11.08.2026
49 Либерал комунисти
Цензура .
15:41 11.08.2026
50 Копейка
Само, жалко за едно село са паднали към 30 000 геройски ушанки.
16:37 11.08.2026
51 Ха ха
До коментар #48 от "Днес две":2 милиона вмирисани ушанки при Кабзон.Так держать.Крепостни бол.
16:38 11.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.