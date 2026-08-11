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Русия обяви превземането на още две села в Източна Украйна
  Тема: Украйна

Русия обяви превземането на още две села в Източна Украйна

11 Август, 2026 13:53, обновена 11 Август, 2026 13:50 1 355 52

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  • украйна-
  • превземане

Москва твърди, че е установила контрол над населени места в Запорожка и Харковска област, но информацията не е потвърдена независимо

Русия обяви превземането на още две села в Източна Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия обяви, че е превзела още две села в Източна Украйна, предаде ТАСС. Министерството на отбраната в Москва съобщи за „освобождаването“ на Новое Поле в югоизточната Запорожка област и за установяване на контрол над Шчербаковка в Харковска област, предава БТА.

Информацията не е потвърдена по независим път, а до момента няма официална реакция от украинска страна.

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Новое Поле се намира близо до административната граница между Запорожка и Днепропетровска област. Според руското министерство на отбраната превземането на селото е създало условия за по-нататъшно настъпление в района.

Шчербаковка е разположено в Харковска област, близо до границата с Русия. Според руски силови структури установяването на контрол над селото ще разшири т.нар. буферна зона, която Москва заявява, че се стреми да създаде по границата в отговор на действията на Киев. Русия твърди още, че това би улеснило настъплението към Казача Лопан, който преди е бил важен логистичен център на украинските въоръжени сили в региона.

Различните формулировки, използвани от руските власти за двете населени места, са свързани и с териториалните претенции на Москва. Русия обяви Запорожка, Донецка, Луганска и Херсонска област за анексирани, въпреки че не контролира изцяло тези територии. Харковска и Днепропетровска област не са сред украинските региони, които Москва е обявила за анексирани.

Съобщението идва на фона на продължаващи тежки сражения по фронта. В редовната си сводка тази сутрин Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна не споменава Новое Поле и Шчербаковка. Според украинските военни през предходното денонощие са били регистрирани 212 бойни сблъсъка.

Москва редовно съобщава за превземането на малки населени места по фронта, докато войната продължава да се характеризира с бавни териториални промени и ожесточени позиционни боеве.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 дккфгц

    15 25 Отговор
    Жалка работа. След още стотина години...

    Коментиран от #8, #13, #47, #48

    13:52 11.08.2026

  • 3 Овчарник

    17 5 Отговор
    "Албания вече има министър изкуствен интелект – Диела я казват. Човешкият министър за обществени поръчки ще те излъже, ще ти вземе парите и ще се скрие зад някой закон. Ама Диела няма джоб, няма сметка в чужбина и няма роднини на заплата. Тя е програмирана да брои – не да краде. Хората сме алчни, брат – това ни е проблемът. Албанците се сетиха – вместо 10 човека, които се оправдават, сложиха един алгоритъм, който работи. Защото машината не те лъже – тя само ти показва сметката. Ако някой ден и у нас дойде такъв министър, половината политици ще останат без работа. И точно затова те ще са против – защото истината не се купува, а алгоритъмът не се подкупва."

    Коментиран от #30

    13:52 11.08.2026

  • 4 Отец Дионисий

    22 11 Отговор
    Господ да благослови освободителите на Православието!

    13:53 11.08.2026

  • 5 Ботушите

    26 10 Отговор
    Американския ботуш и да не стъпи - вече ни мачка 36 години. Да изпеем песента: 36 години стигат, стигат - времето е наше !

    13:54 11.08.2026

  • 6 Скоро:

    26 12 Отговор
    Русия обяви превземането на Одеса и отряза излаза на Украйна на Черно море!

    Коментиран от #9

    13:58 11.08.2026

  • 7 Биби

    7 20 Отговор
    таСС предава кво мо кажат од ОКВ

    Коментиран от #11

    13:58 11.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Урсулите:

    21 6 Отговор

    До коментар #6 от "Скоро:":

    И това ще бъде Края на Укрия
    и Края на хегемонията на ЕС и Хамерика!

    13:59 11.08.2026

  • 10 Укротролче, имаш разсейки от рака.

    10 4 Отговор
    Укротролче, имаш разсейки от рака.

    13:59 11.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    29 12 Отговор
    Абе как информацията на рашките все не могат да я потвърдят или опровергаят, а на укр ..ите винаги вече са я проверили 🤔❗

    Коментиран от #19

    14:01 11.08.2026

  • 13 Движухаров

    15 15 Отговор

    До коментар #2 от "дккфгц":

    Живата сила на фашисткия агресор за изминалото денонощие е намаляла с още 1470 военнослужещи. ВСУ отчитат значителни материални загуби за противника, сред които се открояват внушителен брой от 1746 оперативно-тактически безпилотни летателни апарата и 461 единици автомобилна техника и цистерни с гориво. В хода на тежките позиционни сблъсъци на терен са поразени и десетки единици тежко въоръжение и специализирани системи, включително 48 артилерийски системи, 13 бронирани бойни машини, 10 наземни роботизирани комплекса, 6 реактивни системи за залпов огън, 6 единици специална техника, 2 танка и 2 системи за противовъздушна отбрана.

    Коментиран от #18, #23, #25

    14:05 11.08.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 9 Отговор
    Абе на ФИТКА още ли не Ви дават да споменете за немския джурналята с дядо от eSeS дето пита ZE с какво ЕсеС може да помогнe на У..йна да избива повече руснаци 🤔❗

    14:05 11.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Росомаха

    22 8 Отговор
    Когато в България си нарязахме заводите и селскостопанската техника на скрап, мислех, че сме най-простия народ на света. Но украинците чупят всички рекорди. Превърнаха цветущата си в миналото страна в гробище.

    Коментиран от #24

    14:09 11.08.2026

  • 17 Биби

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "Укротролче, имаш разсейки от рака.":

    От очите ще почне,да може фа лъскаш по памет

    14:10 11.08.2026

  • 18 Сега

    6 5 Отговор

    До коментар #13 от "Движухаров":

    махни ВСУ и сложи ВСР и инфото е верно

    14:11 11.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Град Козлодуй

    9 12 Отговор
    От руснак войник не става, там е проблема.

    14:17 11.08.2026

  • 21 Пламен

    8 12 Отговор
    В едното село солдатите са намерили една бабушка, а в другото са намерили една козичка и половин бутилка самагон.

    Коментиран от #26

    14:17 11.08.2026

  • 22 2 пасьолки

    7 7 Отговор
    По график се падаше вчера да съобщят!

    14:19 11.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 А трябваше

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Росомаха":

    в руски концлагер ?

    Коментиран от #35

    14:21 11.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Папуц

    6 3 Отговор

    До коментар #21 от "Пламен":

    Оли, като си драскаш от няколко ника, надървяш ли се?
    давай, след следващият пост, може и да свършиш.
    ама пак с ръчичка

    14:22 11.08.2026

  • 27 Парень салдать

    4 8 Отговор
    Перевзьохме сотни безимяние пасьолки!

    14:23 11.08.2026

  • 28 Росомаха

    4 2 Отговор
    Не плачь, девчонка,
    Пройдут дожди.
    Солдат вернется –
    Ты только жди.
    Пускай далеко
    Твой верный друг –
    Любовь на свете
    Сильней разлук.

    Коментиран от #33

    14:23 11.08.2026

  • 29 Васко Да Гама

    1 7 Отговор
    Едното е Рупча!

    14:23 11.08.2026

  • 30 Механик

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Овчарник":

    Безкрайно си умен. Повече дори от албанската мимистърка.
    Ами нали тоя ИИ го е правил човек бе? Интелекта е инструмент като куката (например.). С една кука мога да отпуша запушен канал, но мога и да ти окача суджуците от терасата и да ги отнеса у дома. И докато аз замезвам и пия за твое здраве, ти можеш да си говориш с некрадливата КУКА.
    Едва ли ша сфанеш, ма да ти кажа, де.

    14:25 11.08.2026

  • 31 Пламен

    7 11 Отговор
    Преди 100 години бащицата Махно превзе Гуляйполе за един месец и създаде губерния с 200 000 души, а сега дъртия запъртък буксува в Бомбас 5 години.

    Коментиран от #36, #38

    14:25 11.08.2026

  • 32 Умников

    10 1 Отговор
    Абе уж сте факти, а само заблуждавате.
    Как ще са превзели русите две села, не е вярно.
    Зеленски каза, че вече и Сибир могат да гръмнат.
    Каскви ти две села, я се коригирайте!

    14:26 11.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Кокошенко

    3 7 Отговор
    Напредваме наизток!

    14:29 11.08.2026

  • 35 Росомаха

    7 7 Отговор

    До коментар #24 от "А трябваше":

    Едно време в нашето градче караха по два камиона колбаси дневно и всичко се разграбваше. Сега частникът кара с леката си кола и изсъхват на витрината, защото хората нямат пари. Сега България е концлагер, а Украйна лагер на смъртта.

    14:30 11.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Росомаха

    8 6 Отговор

    До коментар #31 от "Пламен":

    Преди 100 години покрайнината е била кал до шия, глад и бандитски армии. Русия им построи всичко, което имат.

    Коментиран от #40, #41

    14:38 11.08.2026

  • 39 Отреазвяващ

    1 5 Отговор
    А,такааааа.
    -И кво правим ся?
    -Ми кво слуша ,,Говорит Масива",кво?

    14:39 11.08.2026

  • 40 Главбулгарстрой

    5 7 Отговор

    До коментар #38 от "Росомаха":

    В целия СССР няма една тухла от руснак!

    14:42 11.08.2026

  • 41 Фичето

    2 7 Отговор

    До коментар #38 от "Росомаха":

    Руснаци строители има,колкото арменци миньори!

    14:43 11.08.2026

  • 42 Ура край на СВО

    3 2 Отговор
    И кво ? Пабеда? СВО свърши ли????

    14:44 11.08.2026

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "Жалки наrъZeни копейки 🤪🤡":

    Да не са те наrъZили ОТпосолствоТО, че НЕ можеш да се включиш в коментарите🤔❓
    НЕМОЖАЧ😉❗

    14:55 11.08.2026

  • 44 АЛООО

    3 0 Отговор
    ОДЕСА ХАРКОВ НИКОЛАЕВ , ЧАКАТ! СТИГА С ТЕЗИ СЕЛА! Не мъчете русофобчетата.

    Коментиран от #45, #46

    15:20 11.08.2026

  • 45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "АЛООО":

    Руснака обича да сервира отмъщението бааавно и хладно❗

    15:23 11.08.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "АЛООО":

    Това не е мое откритие. Има го още в "Граф Монте Кристо" и "Кръстника" ❗

    15:32 11.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Днес две

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "дккфгц":

    Утре 2 вдругиден 2 и накрая ......

    Коментиран от #51

    15:40 11.08.2026

  • 49 Либерал комунисти

    1 0 Отговор
    Е такава медия сте .
    Цензура .

    15:41 11.08.2026

  • 50 Копейка

    1 2 Отговор
    УрЯЯЯЯ, товарищи.Днеска ще ударим по две водки марка Путинка за храброст.
    Само, жалко за едно село са паднали към 30 000 геройски ушанки.

    16:37 11.08.2026

  • 51 Ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Днес две":

    2 милиона вмирисани ушанки при Кабзон.Так держать.Крепостни бол.

    16:38 11.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

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