Русия обяви превземането на още две села в Източна Украйна

Русия обяви, че е превзела още две села в Източна Украйна, предаде ТАСС. Министерството на отбраната в Москва съобщи за „освобождаването“ на Новое Поле в югоизточната Запорожка област и за установяване на контрол над Шчербаковка в Харковска област, предава БТА.

Информацията не е потвърдена по независим път, а до момента няма официална реакция от украинска страна.

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Новое Поле се намира близо до административната граница между Запорожка и Днепропетровска област. Според руското министерство на отбраната превземането на селото е създало условия за по-нататъшно настъпление в района.

Шчербаковка е разположено в Харковска област, близо до границата с Русия. Според руски силови структури установяването на контрол над селото ще разшири т.нар. буферна зона, която Москва заявява, че се стреми да създаде по границата в отговор на действията на Киев. Русия твърди още, че това би улеснило настъплението към Казача Лопан, който преди е бил важен логистичен център на украинските въоръжени сили в региона.

Различните формулировки, използвани от руските власти за двете населени места, са свързани и с териториалните претенции на Москва. Русия обяви Запорожка, Донецка, Луганска и Херсонска област за анексирани, въпреки че не контролира изцяло тези територии. Харковска и Днепропетровска област не са сред украинските региони, които Москва е обявила за анексирани.

Съобщението идва на фона на продължаващи тежки сражения по фронта. В редовната си сводка тази сутрин Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна не споменава Новое Поле и Шчербаковка. Според украинските военни през предходното денонощие са били регистрирани 212 бойни сблъсъка.

Москва редовно съобщава за превземането на малки населени места по фронта, докато войната продължава да се характеризира с бавни териториални промени и ожесточени позиционни боеве.