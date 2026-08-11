Отвъд фронтовата линия! Швеция осуетила операция на руското разузнаване

Швеция е успяла да осуети руска операция, целяща да "дискредитира Швеция, НАТО и ЕС", съобщи шведската служба за сигурност, цитирана от ДПА.
Операцията е била ръководена от руската Служба за външно разузнаване (СВР).
"Една от целите на операцията е била да се събира информация за процеса на вземане на решения в Швеция, за да могат руските разузнавателни служби да провеждат операции за влияние по поляризиращи обществени въпроси, с цел да подкопаят процеса на вземане на решения в Швеция и да дискредитират Швеция, НАТО и ЕС", посочват от шведската служба за сигурност.
Според съобщението руската операция е била насочена и към "подкрепата на Швеция за Украйна и военния капацитет на страната".
Службата заяви, че е предприела мерки "за защита на жизненоважни шведски интереси и за противодействие на продължаващото влияние".
Шведската служба за сигурност посочи, че от дълго време е събирала информация за операцията и е установила, че руски разузнавачи са успели да вербуват "агент от чуждестранна дипломатическа мисия в Швеция".
Според информация в местни медии двамата руски разузнавачи впоследствие са били експулсирани от страната, а чуждестранният агент също е напуснал Швеция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пак ли
08:17 11.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Лиз ач евроатлантик
08:27 11.08.2026
5 Тази сутрин
Коментиран от #19
08:30 11.08.2026
6 Тайна шпионска операция
08:31 11.08.2026
7 сега е по зле
До коментар #3 от "добрият пример от преди 1989":ма май не си забелязал
08:31 11.08.2026
8 Защо имам чувство че говорят за България
Като дрона бил украински , да не очаквате да ви каже Радев че е руски.
Взрива във пружините заводи били без външна намеса , да не очаквате Радев да каже че е с руска намеса.
08:35 11.08.2026
9 Шпионина Бонбонов
08:36 11.08.2026
10 Мими Кучева🐕
08:37 11.08.2026
11 То голяма
08:39 11.08.2026
12 Така трябва да се действа
Коментиран от #34
08:40 11.08.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #25
08:41 11.08.2026
14 Eдин
Ами това е нищо в сравнение с изказаната от "коалицията на желаещите" цел : да нанесат съществени загуби на Русия!
Коментиран от #18, #30
08:41 11.08.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА АЛЛАХ
.... ТЕ ПАК РУСКИ МЕЧКИ ТЪРСЯТ :)
08:46 11.08.2026
16 руски банан
08:49 11.08.2026
17 А доказателства
08:52 11.08.2026
18 Раша да не го игре сърдита
До коментар #14 от "Eдин":Защото ще си тръгне набита 💥
08:54 11.08.2026
19 Любо пита
До коментар #5 от "Тази сутрин":А защо упорито продължаваш... или с надежда очакваш различен резултат...
08:55 11.08.2026
20 руски банан
08:56 11.08.2026
21 това е
09:09 11.08.2026
22 Перо
Коментиран от #23
09:13 11.08.2026
23 Перо
До коментар #22 от "Перо":П.С. Никой не е наложил от вън Ленин, Елцин и Горби за създаването и предаването на СССР с последствия за Русия и Източния блок! Получи се логичен резултат!
09:18 11.08.2026
24 любопитен
09:28 11.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Олга
09:55 11.08.2026
27 Сто
Коментиран от #29
09:57 11.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 хамсал
До коментар #27 от "Сто":"Според годишно проучване, проведено от Всеруския център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) през 2025 г., 7% от руснаците се определят, като мюсюлмани." Иначе да се из ходим по въпроса, нищо че е кафяво и мирише!
Коментиран от #31, #32, #33
11:01 11.08.2026
30 Къса памет?
До коментар #14 от "Eдин":Кой нападна Украйна и ни обяви за вражескс държава? Ти ли?
Кой заплаши, че като "денацифицира" Украйна, ще продължи насам? Ти ли?
Аз съм доволен: единствените нацисти в България са "патриотите" от Възраждане. Само те ходиха на фашисткото сборище в Берлин. Нека Путин им начукне канчетата.
Спете спокойно, деца!
12:08 11.08.2026
31 Много повече са
До коментар #29 от "хамсал":Едва 43,7 % от населението на Русия е християнско (барабар със сектите).
Е, нищо де, знаем, че обичаш да послъгваш. Човещинка
12:11 11.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хихи!
До коментар #29 от "хамсал":Хубав виц!
12:18 11.08.2026
34 Сатана Z
До коментар #12 от "Така трябва да се действа":Недей така! Колегите от сайта ще ми липсват.
12:21 11.08.2026