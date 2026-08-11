Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Швеция »
Отвъд фронтовата линия! Швеция осуетила операция на руското разузнаване

Отвъд фронтовата линия! Швеция осуетила операция на руското разузнаване

11 Август, 2026 08:16 2 019 34

  • русия-
  • швеция-
  • нато-
  • украйна

Според информация в местни медии двамата руски разузнавачи впоследствие са били експулсирани от страната, а чуждестранният агент също е напуснал Швеция

Отвъд фронтовата линия! Швеция осуетила операция на руското разузнаване - 1
DPA DPA

Швеция е успяла да осуети руска операция, целяща да "дискредитира Швеция, НАТО и ЕС", съобщи шведската служба за сигурност, цитирана от ДПА.

Операцията е била ръководена от руската Служба за външно разузнаване (СВР).

"Една от целите на операцията е била да се събира информация за процеса на вземане на решения в Швеция, за да могат руските разузнавателни служби да провеждат операции за влияние по поляризиращи обществени въпроси, с цел да подкопаят процеса на вземане на решения в Швеция и да дискредитират Швеция, НАТО и ЕС", посочват от шведската служба за сигурност.

Според съобщението руската операция е била насочена и към "подкрепата на Швеция за Украйна и военния капацитет на страната".

Службата заяви, че е предприела мерки "за защита на жизненоважни шведски интереси и за противодействие на продължаващото влияние".

Шведската служба за сигурност посочи, че от дълго време е събирала информация за операцията и е установила, че руски разузнавачи са успели да вербуват "агент от чуждестранна дипломатическа мисия в Швеция".

Според информация в местни медии двамата руски разузнавачи впоследствие са били експулсирани от страната, а чуждестранният агент също е напуснал Швеция.


Швеция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пак ли

    20 2 Отговор
    Петров и Баширов ?

    08:17 11.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Лиз ач евроатлантик

    28 6 Отговор
    Който разбрал, разбрал.Аз нищо не разбрах

    08:27 11.08.2026

  • 5 Тази сутрин

    30 9 Отговор
    Чета глупост след глупост

    Коментиран от #19

    08:30 11.08.2026

  • 6 Тайна шпионска операция

    22 6 Отговор
    Шведска тройка срещу руска тройка.

    08:31 11.08.2026

  • 7 сега е по зле

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "добрият пример от преди 1989":

    ма май не си забелязал

    08:31 11.08.2026

  • 8 Защо имам чувство че говорят за България

    14 19 Отговор
    Само дето руските агенти са имплантирани във власта и в държавните институции

    Като дрона бил украински , да не очаквате да ви каже Радев че е руски.

    Взрива във пружините заводи били без външна намеса , да не очаквате Радев да каже че е с руска намеса.

    08:35 11.08.2026

  • 9 Шпионина Бонбонов

    19 5 Отговор
    А аз осуетих операция на шведското разузнаване! Агент Ингрид и агент Хелга ги залових, вързах, и като започна едно изтезание с голямата палка, всичко си признаха! И през цялото време крещяха - Нох айн малл, бите.......ма още немам време да пусна Гугъл преводача, да разбера какво си признаха........

    08:36 11.08.2026

  • 10 Мими Кучева🐕

    17 8 Отговор
    Поздравявам швеците с песента "На швецката граница дренките цъфтяха"!🥳🤣👍

    08:37 11.08.2026

  • 11 То голяма

    18 8 Отговор
    работа свършила Швеция! Изразил някой мнение в подкрепа на Русия и го изгонили щото бил руски агент...

    08:39 11.08.2026

  • 12 Така трябва да се действа

    12 16 Отговор
    ...и у нас! България е особено уязвима от пропагандата и хибридните операция на Московията, особено като се има предвид откровено проруският режим, който в момента управлява страната!

    Коментиран от #34

    08:40 11.08.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 12 Отговор
    ей копейзаж!! слагайте си червените минижупи и утре ви чакам катедралата Варна! ще ви запозная с едни иранци , летуващи тука-нали ги харесвате?

    Коментиран от #25

    08:41 11.08.2026

  • 14 Eдин

    16 7 Отговор
    Единственото което ми се втълпява , че Русия целяла "дискредитирането" на НАТО, ЕС и Швеция ...
    Ами това е нищо в сравнение с изказаната от "коалицията на желаещите" цел : да нанесат съществени загуби на Русия!

    Коментиран от #18, #30

    08:41 11.08.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 6 Отговор
    В ШВЕЦИЯ ЖИВЕЯТ 3 МИЛИОНА АГЕНТИ
    НА АЛЛАХ
    .... ТЕ ПАК РУСКИ МЕЧКИ ТЪРСЯТ :)

    08:46 11.08.2026

  • 16 руски банан

    9 9 Отговор
    У нас, в бе-ге-то руските шпиони са в държавните институции и получават едновременно български и руски заплати. Затова при нас е все едно райска градина.

    08:49 11.08.2026

  • 17 А доказателства

    10 5 Отговор
    Отново няма! Само голи думи.. Един напуснал, двама "експулсирани" и свидетели и обвиняеми няма... Смях в театралната зала!

    08:52 11.08.2026

  • 18 Раша да не го игре сърдита

    6 8 Отговор

    До коментар #14 от "Eдин":

    Защото ще си тръгне набита 💥

    08:54 11.08.2026

  • 19 Любо пита

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Тази сутрин":

    А защо упорито продължаваш... или с надежда очакваш различен резултат...

    08:55 11.08.2026

  • 20 руски банан

    4 5 Отговор
    Като се пишете журналисти, защо не се поразходите до Долно Осеново? Там ще имате възможност да интервюирате доказана руска шпионка, т.е. кифлата, която неотдавна излежа присъдата си за шпионаж в Англия.

    08:56 11.08.2026

  • 21 това е

    5 2 Отговор
    новината на века!Е да,след блестящата операция на Митници,Данс,и сичкуту Ме Ви РЕ,заловили 200 къса цигари без бандерол...

    09:09 11.08.2026

  • 22 Перо

    5 5 Отговор
    Грешката с опита за осуетяване на членството на Украйна в НАТО доведе до членство на две други, по-силно развити страни в пакта!

    Коментиран от #23

    09:13 11.08.2026

  • 23 Перо

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Перо":

    П.С. Никой не е наложил от вън Ленин, Елцин и Горби за създаването и предаването на СССР с последствия за Русия и Източния блок! Получи се логичен резултат!

    09:18 11.08.2026

  • 24 любопитен

    3 2 Отговор
    Някой нещо разбра ли?

    09:28 11.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Олга

    4 1 Отговор
    В САЩ организират състезание за бързо изяждане на какво ли не, например на свински крачета, Приз на победитель до $10 000 (ако не почине). А Европейските расисти с отбити мозъци се състезават кой по-голям русофоб и по-бързо ще открие агета на Путин. Съжаляват,че не могат да експулсират Лавров. Губят печалба

    09:55 11.08.2026

  • 27 Сто

    3 3 Отговор
    В швецуя три милион а в руската федерация 29% от населението е с мюсулманско вероизповедание.Малко повече от 10 милиона .

    Коментиран от #29

    09:57 11.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 хамсал

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Сто":

    "Според годишно проучване, проведено от Всеруския център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) през 2025 г., 7% от руснаците се определят, като мюсюлмани." Иначе да се из ходим по въпроса, нищо че е кафяво и мирише!

    Коментиран от #31, #32, #33

    11:01 11.08.2026

  • 30 Къса памет?

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Eдин":

    Кой нападна Украйна и ни обяви за вражескс държава? Ти ли?
    Кой заплаши, че като "денацифицира" Украйна, ще продължи насам? Ти ли?
    Аз съм доволен: единствените нацисти в България са "патриотите" от Възраждане. Само те ходиха на фашисткото сборище в Берлин. Нека Путин им начукне канчетата.
    Спете спокойно, деца!

    12:08 11.08.2026

  • 31 Много повече са

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "хамсал":

    Едва 43,7 % от населението на Русия е християнско (барабар със сектите).
    Е, нищо де, знаем, че обичаш да послъгваш. Човещинка

    12:11 11.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хихи!

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "хамсал":

    Хубав виц!

    12:18 11.08.2026

  • 34 Сатана Z

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Така трябва да се действа":

    Недей така! Колегите от сайта ще ми липсват.

    12:21 11.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания