Отвъд фронтовата линия! Швеция осуетила операция на руското разузнаване

Швеция е успяла да осуети руска операция, целяща да "дискредитира Швеция, НАТО и ЕС", съобщи шведската служба за сигурност, цитирана от ДПА.

Операцията е била ръководена от руската Служба за външно разузнаване (СВР).

"Една от целите на операцията е била да се събира информация за процеса на вземане на решения в Швеция, за да могат руските разузнавателни служби да провеждат операции за влияние по поляризиращи обществени въпроси, с цел да подкопаят процеса на вземане на решения в Швеция и да дискредитират Швеция, НАТО и ЕС", посочват от шведската служба за сигурност.

Според съобщението руската операция е била насочена и към "подкрепата на Швеция за Украйна и военния капацитет на страната".

Службата заяви, че е предприела мерки "за защита на жизненоважни шведски интереси и за противодействие на продължаващото влияние".

Шведската служба за сигурност посочи, че от дълго време е събирала информация за операцията и е установила, че руски разузнавачи са успели да вербуват "агент от чуждестранна дипломатическа мисия в Швеция".

Според информация в местни медии двамата руски разузнавачи впоследствие са били експулсирани от страната, а чуждестранният агент също е напуснал Швеция.