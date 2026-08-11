Корабът на „Грийнпийс“ Arctic Sunrise в акция срещу руския сенчест флот край Бургас

Активисти на „Грийнпийс“ белязаха с огромен надпис изоставения танкер от руския сенчест флот „Кайрос“, закотвен край бреговете на Бургас. В акцията се включи и ледоразбивачът Arctic Sunrise, емблематичен за природозащитната организация. Активистите изписаха послание NO GAS + OIL в знак на протест срещу токсичната зависимост от нефт и газ, която финансира войни, подхранва корупцията и поставя морските екосистеми и местните общности в опасност.

Акцията се случва само три дни, след като Arctic Sunrise документира теч от „Кайрос“ и няколко седмици, след като „Грийнпийс“ – България разкри данни за десетки нефтени петна около кораба. В протеста се включиха активисти от България, Украйна, Испания, САЩ и Филипините.

„Кайрос“ не е просто танкер, а симптом на разрушителната обвързаност на изкопаемите горива с тирани и олигарси.

За тази токсична зависимост плащаме ние, гражданите – някои чрез непосилните сметки, други – с живота си. Тя поставя и Черно море в опасност. Независимо дали идват от танкери или от платформи, нефтът и газът предизвикват замърсяване и застрашават морските екосистеми и крайбрежните общности, които разчитат на морето за своя поминък. Но ние нямаме второ Черно море. Ето защо настояваме за неговата защита“, коментира Мартин Томов, координатор на кампания „Живо Черно море без нефт и газ“ в „Грийнпийс“ – България.

„Ситуацията в Черно море е критична. То е едно от най-бързо затоплящите се морета в света. Екосистемите му са изложени на постоянен натиск – от замърсяване до добив на изкопаем газ. Междувременно във водите му плават десетки танкери от руския сенчест флот като „Кайрос“. Стари и опасни съдове, които пренасят замърсяващи горива, изхвърлят нефтени отпадъци и накрая дори остават захвърлени край брега, сякаш морето е бунище, заяви Меглена Антонова, директор на „Грийнпийс“ – България.

Корабът „Кайрос“ е част от руския сенчест флот, който финансира военната икономика на Русия благодарение на търговия с изкопаеми горива като нефт и газ.

Гигантският танкер с дължина 274 м беше ударен през ноември 2025 г., докато се прибираше празен към пристанището в Новороссийск. Турски влекач го издърпа към български териториални води, което предизвика дипломатически скандал и доведе до привикване на турския посланик за официални обяснения. Впоследствие военноморските сили на България проведоха спасителна акция за евакуиране на екипажа на бедстващия кораб и успяха да закотвят плавателния съд пред Бургас, където е оставен и до днес.

През последните месеци бяхме свидетели на неколкократни токсични разливи по Южното Черноморие, като за повечето от тях най-вероятният източник е именно „Кайрос“.

След началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна Европейският съюз забрани повечето морски доставки на руски суров петрол и газ, като въведе ценови таван. Русия обаче продължава да използва стари и неподдържани танкери без застраховки и контрол. За да заобиколят международните санкции, те прикриват собствеността и маршрутите си, манипулират системите за проследяване и прехвърлят нефт между кораби в открито море, което води до огромен риск от замърсяване.

„Грийнпийс“ – България напомня, че изкопаемите горива не носят енергийна сигурност, а излагат гражданите на постоянни колебания в цените, сътресения на доставките и геополитически конфликти. Единствената истинска алтернатива е в намаляване на зависимостта от нефт и газ и инвестициите във възобновяемите източници на енергия. Бъдещето принадлежи на децентрализираните решения, които осигуряват достъпна и сигурна енергия за всички.