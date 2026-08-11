Корабът на „Грийнпийс“ Arctic Sunrise в акция срещу руския сенчест флот край Бургас

Активисти на „Грийнпийс“ белязаха с огромен надпис изоставения танкер от руския сенчест флот „Кайрос“, закотвен край бреговете на Бургас. В акцията се включи и ледоразбивачът Arctic Sunrise, емблематичен за природозащитната организация. Активистите изписаха послание NO GAS + OIL в знак на протест срещу токсичната зависимост от нефт и газ, която финансира войни, подхранва корупцията и поставя морските екосистеми и местните общности в опасност.
Акцията се случва само три дни, след като Arctic Sunrise документира теч от „Кайрос“ и няколко седмици, след като „Грийнпийс“ – България разкри данни за десетки нефтени петна около кораба. В протеста се включиха активисти от България, Украйна, Испания, САЩ и Филипините.
„Кайрос“ не е просто танкер, а симптом на разрушителната обвързаност на изкопаемите горива с тирани и олигарси.
За тази токсична зависимост плащаме ние, гражданите – някои чрез непосилните сметки, други – с живота си. Тя поставя и Черно море в опасност. Независимо дали идват от танкери или от платформи, нефтът и газът предизвикват замърсяване и застрашават морските екосистеми и крайбрежните общности, които разчитат на морето за своя поминък. Но ние нямаме второ Черно море. Ето защо настояваме за неговата защита“, коментира Мартин Томов, координатор на кампания „Живо Черно море без нефт и газ“ в „Грийнпийс“ – България.
„Ситуацията в Черно море е критична. То е едно от най-бързо затоплящите се морета в света. Екосистемите му са изложени на постоянен натиск – от замърсяване до добив на изкопаем газ. Междувременно във водите му плават десетки танкери от руския сенчест флот като „Кайрос“. Стари и опасни съдове, които пренасят замърсяващи горива, изхвърлят нефтени отпадъци и накрая дори остават захвърлени край брега, сякаш морето е бунище, заяви Меглена Антонова, директор на „Грийнпийс“ – България.
Корабът „Кайрос“ е част от руския сенчест флот, който финансира военната икономика на Русия благодарение на търговия с изкопаеми горива като нефт и газ.
Гигантският танкер с дължина 274 м беше ударен през ноември 2025 г., докато се прибираше празен към пристанището в Новороссийск. Турски влекач го издърпа към български териториални води, което предизвика дипломатически скандал и доведе до привикване на турския посланик за официални обяснения. Впоследствие военноморските сили на България проведоха спасителна акция за евакуиране на екипажа на бедстващия кораб и успяха да закотвят плавателния съд пред Бургас, където е оставен и до днес.
През последните месеци бяхме свидетели на неколкократни токсични разливи по Южното Черноморие, като за повечето от тях най-вероятният източник е именно „Кайрос“.
След началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна Европейският съюз забрани повечето морски доставки на руски суров петрол и газ, като въведе ценови таван. Русия обаче продължава да използва стари и неподдържани танкери без застраховки и контрол. За да заобиколят международните санкции, те прикриват собствеността и маршрутите си, манипулират системите за проследяване и прехвърлят нефт между кораби в открито море, което води до огромен риск от замърсяване.
„Грийнпийс“ – България напомня, че изкопаемите горива не носят енергийна сигурност, а излагат гражданите на постоянни колебания в цените, сътресения на доставките и геополитически конфликти. Единствената истинска алтернатива е в намаляване на зависимостта от нефт и газ и инвестициите във възобновяемите източници на енергия. Бъдещето принадлежи на децентрализираните решения, които осигуряват достъпна и сигурна енергия за всички.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #19, #21
09:31 11.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Трол
Коментиран от #8, #14
09:33 11.08.2026
4 А бе
Коментиран от #10
09:36 11.08.2026
5 ВСИЧКО ТЕЧЕ
09:36 11.08.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #11
09:38 11.08.2026
7 Сандо
09:39 11.08.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Трол":Ледоразбивачът на Грийнпийс е с дизелов двигател.Да го изключат и да хващат греблата.
09:40 11.08.2026
9 Ясно е
09:41 11.08.2026
10 Няма нужда
До коментар #4 от "А бе":Атомът е екологичен и природосъобразен. Чиста енергия ..
09:41 11.08.2026
11 КАТО СЕ ДЪРЖИШ КАТО КЛОШАР
До коментар #6 от "Последния Софиянец":КАКВО ОЧАКВАШ ДА СТАНЕ.ФРЕГАТИ ВТОРА РЪКА , ВЕХТИ САМОЛЕТИ МОДЕЛ ПРЕДИ 50+ ГОДИНИ , СЕГА ПАК ТЪРСЕХА ВТОРА РЪКА ИЗТРЕБИТЕЛИ.НОРМАЛНО
09:42 11.08.2026
12 Мутата
Коментиран от #58
09:43 11.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Еко туристи
До коментар #3 от "Трол":Руският нефт пречи, а американският е демократичен?
Коментиран от #59
09:44 11.08.2026
15 Милен
Коментиран от #18
09:45 11.08.2026
16 хъхъ
Безполезници.
09:45 11.08.2026
17 ДрайвингПлежър
Навремето бяха гръмнали кораб в австралия мисля, после отърваха влизането в списъка с терористи само заради милионите и подкрепата на "звиздити"
Коментиран от #51
09:46 11.08.2026
18 Последния Софиянец
До коментар #15 от "Милен":Корабът на Грийнпийс е с дизелов двигател.
09:46 11.08.2026
19 ФАКТ
До коментар #1 от "Боруна Лом":ЕС забрани на малкия многоходов диктатор да има кораби. И на он му потече кафяво по руския крачол.
09:47 11.08.2026
20 Баламата
Коментиран от #22
09:48 11.08.2026
21 666
До коментар #1 от "Боруна Лом":Псулер е изгоден за запада понеже слуша едновмременно и запада и изтока. И изпълнява едновременно всичко.
09:48 11.08.2026
22 Последния Софиянец
До коментар #20 от "Баламата":В танкерите винаги остава утайка на дъното няколко тона.
09:55 11.08.2026
23 ами
09:56 11.08.2026
24 Алооо Зелените
10:00 11.08.2026
25 Рашките навсякъде са наритани
Коментиран от #43
10:03 11.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Фен
10:12 11.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Минаващ
Коментиран от #56
10:21 11.08.2026
30 Оня с коня
А то - пак политика и геополитически интереси.
И екологията я опропастиха
Коментиран от #34
10:26 11.08.2026
31 Олга
10:27 11.08.2026
32 Перо
10:28 11.08.2026
33 АГАТ а Кристи
Коментиран от #39, #40
10:29 11.08.2026
34 А бе,
До коментар #30 от "Оня с коня":Колко пъти копитото на коня тее...
10:32 11.08.2026
35 Луд Скайуокър
10:32 11.08.2026
36 Да бе ,да ! 😜
10:33 11.08.2026
37 Зкьй
Коментиран от #52
10:34 11.08.2026
38 Про стачка
Коментиран от #44
10:36 11.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Умнокрасив
До коментар #33 от "АГАТ а Кристи":Не ! Сакън ! Ние евроатлантиците искаме да сме негърки в щата Алабама !
Коментиран от #48
10:37 11.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Кой сега е агресора
10:39 11.08.2026
43 Али Гатор
До коментар #25 от "Рашките навсякъде са наритани":Нещо си объркал-срещу тях джаджата крастави кучета и като гледам май и ти се ориентираш към тази глутница
10:40 11.08.2026
44 Грета проклета
До коментар #38 от "Про стачка":Тя не е смахната Грета тя е Грета проклета.
10:41 11.08.2026
45 ОБЕКТИВНИЯ
да го ремонтират и да се национализира и използва !
Ако не става за ремонт да го нареждат за скрап и край!
10:43 11.08.2026
46 нннн
Коментиран от #54
10:50 11.08.2026
47 Само дето
Коментиран от #55
10:53 11.08.2026
48 АГАТ а Кристи
До коментар #40 от "Умнокрасив":Аз пък съм с негърски, в щата София...
Току що заредих кафемашината...
Ако имаш смелост....
10:57 11.08.2026
49 Софиянец
11:04 11.08.2026
50 Зелените човечета
11:05 11.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Без значение от събитията
11:09 11.08.2026
54 Въпросът
До коментар #46 от "нннн":не е в санкциите, а в монополиста застраховател Лойд. Ако корабът не е застрахован от тях, то принадлежи към "сенчестия" флот. А международното "право" си затваря очите!
11:09 11.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 А ти защо
До коментар #29 от "Минаващ":не протестираш?
От дивана не става.
11:12 11.08.2026
57 Жалките копейци!
11:13 11.08.2026
58 Те са ти шефовете
До коментар #12 от "Мутата":Не е Путин и няма да бъде. Свиквай.
11:15 11.08.2026
59 Пич
До коментар #14 от "Еко туристи":Браво! Най-после се светна.
По-добре късно, отколкото никога.
11:16 11.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Идиотщината не ходи по зелените гори,
11:44 11.08.2026
62 Грийнписй
12:03 11.08.2026