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Корабът на „Грийнпийс“ Arctic Sunrise в акция срещу руския сенчест флот край Бургас

Корабът на „Грийнпийс“ Arctic Sunrise в акция срещу руския сенчест флот край Бургас

11 Август, 2026 09:28 2 022 62

  • кайрос-
  • руски сенчест флот-
  • „грийнпийс“ – българия-
  • акция-
  • черно море

След началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна Европейският съюз забрани повечето морски доставки на руски суров петрол и газ, като въведе ценови таван. Русия обаче продължава да използва стари и неподдържани танкери без застраховки и контрол

Корабът на „Грийнпийс“ Arctic Sunrise в акция срещу руския сенчест флот край Бургас - 1
Снимка: „Грийнпийс“ – България
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Активисти на „Грийнпийс“ белязаха с огромен надпис изоставения танкер от руския сенчест флот „Кайрос“, закотвен край бреговете на Бургас. В акцията се включи и ледоразбивачът Arctic Sunrise, емблематичен за природозащитната организация. Активистите изписаха послание NO GAS + OIL в знак на протест срещу токсичната зависимост от нефт и газ, която финансира войни, подхранва корупцията и поставя морските екосистеми и местните общности в опасност.

Акцията се случва само три дни, след като Arctic Sunrise документира теч от „Кайрос“ и няколко седмици, след като „Грийнпийс“ – България разкри данни за десетки нефтени петна около кораба. В протеста се включиха активисти от България, Украйна, Испания, САЩ и Филипините.

„Кайрос“ не е просто танкер, а симптом на разрушителната обвързаност на изкопаемите горива с тирани и олигарси.

За тази токсична зависимост плащаме ние, гражданите – някои чрез непосилните сметки, други – с живота си. Тя поставя и Черно море в опасност. Независимо дали идват от танкери или от платформи, нефтът и газът предизвикват замърсяване и застрашават морските екосистеми и крайбрежните общности, които разчитат на морето за своя поминък. Но ние нямаме второ Черно море. Ето защо настояваме за неговата защита“, коментира Мартин Томов, координатор на кампания „Живо Черно море без нефт и газ“ в „Грийнпийс“ – България.

„Ситуацията в Черно море е критична. То е едно от най-бързо затоплящите се морета в света. Екосистемите му са изложени на постоянен натиск – от замърсяване до добив на изкопаем газ. Междувременно във водите му плават десетки танкери от руския сенчест флот като „Кайрос“. Стари и опасни съдове, които пренасят замърсяващи горива, изхвърлят нефтени отпадъци и накрая дори остават захвърлени край брега, сякаш морето е бунище, заяви Меглена Антонова, директор на „Грийнпийс“ – България.

Корабът „Кайрос“ е част от руския сенчест флот, който финансира военната икономика на Русия благодарение на търговия с изкопаеми горива като нефт и газ.

Гигантският танкер с дължина 274 м беше ударен през ноември 2025 г., докато се прибираше празен към пристанището в Новороссийск. Турски влекач го издърпа към български териториални води, което предизвика дипломатически скандал и доведе до привикване на турския посланик за официални обяснения. Впоследствие военноморските сили на България проведоха спасителна акция за евакуиране на екипажа на бедстващия кораб и успяха да закотвят плавателния съд пред Бургас, където е оставен и до днес.

През последните месеци бяхме свидетели на неколкократни токсични разливи по Южното Черноморие, като за повечето от тях най-вероятният източник е именно „Кайрос“.

След началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна Европейският съюз забрани повечето морски доставки на руски суров петрол и газ, като въведе ценови таван. Русия обаче продължава да използва стари и неподдържани танкери без застраховки и контрол. За да заобиколят международните санкции, те прикриват собствеността и маршрутите си, манипулират системите за проследяване и прехвърлят нефт между кораби в открито море, което води до огромен риск от замърсяване.

„Грийнпийс“ – България напомня, че изкопаемите горива не носят енергийна сигурност, а излагат гражданите на постоянни колебания в цените, сътресения на доставките и геополитически конфликти. Единствената истинска алтернатива е в намаляване на зависимостта от нефт и газ и инвестициите във възобновяемите източници на енергия. Бъдещето принадлежи на децентрализираните решения, които осигуряват достъпна и сигурна енергия за всички.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    50 8 Отговор
    НЯМА ЛИ НЯКОЙ ЗАБЛУДЕН УКРИДРОН?

    Коментиран от #19, #21

    09:31 11.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Трол

    72 3 Отговор
    Тези лодки сигурно работят на ток.

    Коментиран от #8, #14

    09:33 11.08.2026

  • 4 А бе

    72 6 Отговор
    грийнпийса кога ще направи акция срещу бомбандировките над Хирошима и Нагазаки

    Коментиран от #10

    09:36 11.08.2026

  • 5 ВСИЧКО ТЕЧЕ

    52 6 Отговор
    ДАЖЕ И МРЪСНИТЕ КАНАЛИ ДЕТО СЕ ИЗЛИВАТ В МОРЕТО.И ТАМ РУСИЯ Е УДАРИЛА ПРЕЧИСТВАТЕЛИТЕ.Я ПРАТЕТЕ ТИЯ НА СВЕТИ ВЛАС

    09:36 11.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    48 5 Отговор
    Този танкер ни го пробутаха турците.При последната буря изтече 12 км ивица нефт.

    Коментиран от #11

    09:38 11.08.2026

  • 7 Сандо

    60 6 Отговор
    Тия зелени и поръчкови откачалки отново са сбъркали адреса.Да насочат божествения си гняв не към Русия,а към тия които я принуждават да използва такива кораби.Да,ама срещу Началника не се рита,защото както показва живота ако рипнат не където трябва,Началникът яко ги наритва.

    09:39 11.08.2026

  • 8 Последния Софиянец

    66 3 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Ледоразбивачът на Грийнпийс е с дизелов двигател.Да го изключат и да хващат греблата.

    09:40 11.08.2026

  • 9 Ясно е

    60 4 Отговор
    Защо са дошли тези и кой им плаща. Грийн пийс оф шит. Защо не се разходят до Ормузкия прото или из Американския/Мексиканския залив. Защото май ги е страх тези високоплатени безделници.

    09:41 11.08.2026

  • 10 Няма нужда

    20 4 Отговор

    До коментар #4 от "А бе":

    Атомът е екологичен и природосъобразен. Чиста енергия ..

    09:41 11.08.2026

  • 11 КАТО СЕ ДЪРЖИШ КАТО КЛОШАР

    14 6 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    КАКВО ОЧАКВАШ ДА СТАНЕ.ФРЕГАТИ ВТОРА РЪКА , ВЕХТИ САМОЛЕТИ МОДЕЛ ПРЕДИ 50+ ГОДИНИ , СЕГА ПАК ТЪРСЕХА ВТОРА РЪКА ИЗТРЕБИТЕЛИ.НОРМАЛНО

    09:42 11.08.2026

  • 12 Мутата

    46 5 Отговор
    ЕС бил забранил, че какви са те да забраняват на някого с кого да търгува и да е приятел. А тези откачалки и кокошкари от „Грийнпийс“ , що ги не ушамарят.

    Коментиран от #58

    09:43 11.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Еко туристи

    49 4 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Руският нефт пречи, а американският е демократичен?

    Коментиран от #59

    09:44 11.08.2026

  • 15 Милен

    41 3 Отговор
    Абе този кораб на ,, Грийнпийс" с какво задвижване е? Предполагам, че е платноход, щото те са против изкопаемите горива.

    Коментиран от #18

    09:45 11.08.2026

  • 16 хъхъ

    47 3 Отговор
    Зелени грантаджии надраскали нещо с боичка по руски танкер.
    Безполезници.

    09:45 11.08.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    35 3 Отговор
    Голяма акция, голямо нещо - а хората знаят ли, че тия зелени еуглени всъщност са терористи!
    Навремето бяха гръмнали кораб в австралия мисля, после отърваха влизането в списъка с терористи само заради милионите и подкрепата на "звиздити"

    Коментиран от #51

    09:46 11.08.2026

  • 18 Последния Софиянец

    22 0 Отговор

    До коментар #15 от "Милен":

    Корабът на Грийнпийс е с дизелов двигател.

    09:46 11.08.2026

  • 19 ФАКТ

    3 25 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    ЕС забрани на малкия многоходов диктатор да има кораби. И на он му потече кафяво по руския крачол.

    09:47 11.08.2026

  • 20 Баламата

    18 1 Отговор
    Нали е бил празен,какви петна?

    Коментиран от #22

    09:48 11.08.2026

  • 21 666

    2 16 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Псулер е изгоден за запада понеже слуша едновмременно и запада и изтока. И изпълнява едновременно всичко.

    09:48 11.08.2026

  • 22 Последния Софиянец

    10 1 Отговор

    До коментар #20 от "Баламата":

    В танкерите винаги остава утайка на дъното няколко тона.

    09:55 11.08.2026

  • 23 ами

    25 1 Отговор
    кайрос не беше ли ударен и спрян от движение от украински дронове

    09:56 11.08.2026

  • 24 Алооо Зелените

    33 0 Отговор
    що не ползвате каяци и салове бре, серсеми? Возите се на кораби, яхти и катери, а протестирате срещу петрола!! Двулични и платени мекотели сте вие, никакви природозащитници! Каде бяхте по време на черният дъжд над Туапсе? Нима киселините от него са безвредни или се спират от гранична полиция? Или за всяка акция ви се плаща? Което ме навежда на въпроса за средствата за гориво на ледоразбивача, кой ги покрива? Членски внос? От Сорос?

    10:00 11.08.2026

  • 25 Рашките навсякъде са наритани

    3 20 Отговор
    Като крастави кучета. 😅

    Коментиран от #43

    10:03 11.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Фен

    25 0 Отговор
    Пълномащабната война, започната от либералистите срещу Русия, доведе до тежки последици за Европа. Този танкер беше ударен от украинските терористи, и довлечен до българското крайбрежие от турските ни "приятели", за да не замърсява тяхното. Ама у нас няма политик с топки, който да го завлече на уркитата...

    10:12 11.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Минаващ

    21 2 Отговор
    Защо нито един от тези ярки природозащитници не протестира срещу украинците, които умишлено повреждат и обстрелват тези танкери в морето?

    Коментиран от #56

    10:21 11.08.2026

  • 30 Оня с коня

    12 2 Отговор
    Е, кво стана сега.... Уж щяхме да се борим срещу добива на нефт и газ в Черно море..... Викам си тия са тръгнали за Румъния и пътьом са се отбили във Варна да си направят реклама.....
    А то - пак политика и геополитически интереси.
    И екологията я опропастиха

    Коментиран от #34

    10:26 11.08.2026

  • 31 Олга

    20 2 Отговор
    „Грийнпийс“ не е екологическа организация, а политическа маша добре платена от големи корпорации за да премахва конкуренти.

    10:27 11.08.2026

  • 32 Перо

    14 2 Отговор
    И какво общо има Гринпийс с екосистемите? Винаги са се занимавали с разложителна за определени държави политики и са ползвали екологията само за формално прикритие! Служат на чужди служби и се бъркат във вътрешните работа на други страни!

    10:28 11.08.2026

  • 33 АГАТ а Кристи

    3 8 Отговор
    Според "Агенция БСП - комунисти", това е тотална провокация, целяща да сложи клин в братските ни отношения, които са "от векове, за векове". И за да докажем, че е така - започваме подписка за присъединяването ни към Матушка, под мечтаното име - Заддунайская !

    Коментиран от #39, #40

    10:29 11.08.2026

  • 34 А бе,

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Оня с коня":

    Колко пъти копитото на коня тее...

    10:32 11.08.2026

  • 35 Луд Скайуокър

    10 1 Отговор
    Защо от гринпийс неходят да правят акции в Ормутския проток , Мексиканския залив или пред залива на Хайфа ? Или там всичко е демократично , прозрачно, екологично и в името на доброто за всички хора , растения и животни ?

    10:32 11.08.2026

  • 36 Да бе ,да ! 😜

    10 1 Отговор
    Грийнпийс винаги са жалки , политически марионетки по поръчка !

    10:33 11.08.2026

  • 37 Зкьй

    8 1 Отговор
    Тея трябва да чукат камъни на някоя кариера доживот .

    Коментиран от #52

    10:34 11.08.2026

  • 38 Про стачка

    10 1 Отговор
    Чакайте скоро да активират и оная смахнатата Грета срещу Русия!

    Коментиран от #44

    10:36 11.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Умнокрасив

    8 1 Отговор

    До коментар #33 от "АГАТ а Кристи":

    Не ! Сакън ! Ние евроатлантиците искаме да сме негърки в щата Алабама !

    Коментиран от #48

    10:37 11.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Кой сега е агресора

    9 1 Отговор
    Каква пълномащабна руска инвазия в украйна след като президент зиленски всеки ден се хвали с дълбоките удари на украйна дълбоко в Русия е кой сега е агресора това първо и второ този кораб кой го пуска в България и в българската акватория на Черно море , защото ако това не е българския народ то седи въпроса кой е.

    10:39 11.08.2026

  • 43 Али Гатор

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Рашките навсякъде са наритани":

    Нещо си объркал-срещу тях джаджата крастави кучета и като гледам май и ти се ориентираш към тази глутница

    10:40 11.08.2026

  • 44 Грета проклета

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "Про стачка":

    Тя не е смахната Грета тя е Грета проклета.

    10:41 11.08.2026

  • 45 ОБЕКТИВНИЯ

    6 0 Отговор
    Ако това корито подлежи на ремонт
    да го ремонтират и да се национализира и използва !
    Ако не става за ремонт да го нареждат за скрап и край!

    10:43 11.08.2026

  • 46 нннн

    6 1 Отговор
    Ако нямаше санкции, нямаше да има такъв сенчест флот.

    Коментиран от #54

    10:50 11.08.2026

  • 47 Само дето

    10 2 Отговор
    руския сенчест флот край Бургас е турски ама тва е без значение нали

    Коментиран от #55

    10:53 11.08.2026

  • 48 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Умнокрасив":

    Аз пък съм с негърски, в щата София...
    Току що заредих кафемашината...
    Ако имаш смелост....

    10:57 11.08.2026

  • 49 Софиянец

    6 1 Отговор
    Полезени безполезни дбили 😂

    11:04 11.08.2026

  • 50 Зелените човечета

    6 1 Отговор
    да земат танкера под мишница и да го разкарат от Черно море! Стига са замърсявали въздуха с политическите си акции! Вместо за тях, да бяха дали пари за изтеглянето на танкера и да покажат, че наистина са загрижени!

    11:05 11.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Без значение от събитията

    1 3 Отговор
    Накрая нещастните копейки винаги са капо.

    11:09 11.08.2026

  • 54 Въпросът

    6 0 Отговор

    До коментар #46 от "нннн":

    не е в санкциите, а в монополиста застраховател Лойд. Ако корабът не е застрахован от тях, то принадлежи към "сенчестия" флот. А международното "право" си затваря очите!

    11:09 11.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 А ти защо

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Минаващ":

    не протестираш?
    От дивана не става.

    11:12 11.08.2026

  • 57 Жалките копейци!

    1 3 Отговор
    Да им имам аргументите.

    11:13 11.08.2026

  • 58 Те са ти шефовете

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Мутата":

    Не е Путин и няма да бъде. Свиквай.

    11:15 11.08.2026

  • 59 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Еко туристи":

    Браво! Най-после се светна.
    По-добре късно, отколкото никога.

    11:16 11.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Идиотщината не ходи по зелените гори,

    1 0 Отговор
    а по "зелените" празни кратуни. Сигурно на тези идиот лодките и ледоразбивачът се движат от слънчеви панели и вятърни перки.

    11:44 11.08.2026

  • 62 Грийнписй

    0 0 Отговор
    Грийнпис ми наподобяват младежите от Пловдив: те набелязват, отиват и съдят на място. Че те не са нито прокуратура, нито съд, нито място за арест ... с каква точно акредитация вършат безчинствата си по света ? Догодина стават 20 години в съюза на неудачниците: 20 години стигат, стигат - времето е наше, наше !

    12:03 11.08.2026

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