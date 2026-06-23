Защо в Кения постоянно изчезват деца

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Неизвестността и отчаянието да не знаеш къде е детето ти са реалност, с която се сблъскват все повече родители в Кения. Като тези на 17-годишния Рамзи Карани, изчезнал от дома си в Кайоле, гъстонаселен квартал на кенийската столица Найроби.

„Обичайно Рамзи никога не напуска дома. Молим се да се върне", казва майка му Дорис Камати. Към семейството се присъединяват стотици хора в цялата страна, чиито деца ежедневно се появяват на плакати с надписа „Търси се" из социалните медии и базите данни за изчезнали лица.

Съобщенията за изчезнали деца, отвличания, търговия с хора и изоставяне на деца привличат все по-силно обществения интерес и пораждат дискусия за ефективността на системата за закрила на децата в страната. По официални данни между януари 2025 и март 2026 година са регистрирани 10581 случая на деца-жертви. Сред тях има 1636 изчезнали, 1952 отвлечени, 6820 изоставени, а 173 са попаднали в ръцете на престъпни групи за търговия с хора.

Правозащитниците виждат в тези данни доказателство за заплахите, на които са изложени децата в Кения.

Загрижеността на семействата расте

В кенийското село Синендет опасенията за сигурността на децата са се засилили след смъртта на 12-годишната Мърси Ниамбура Муреити. През май шестокласничката изчезнала на път от училище към къщи. Започнало трескаво търсене, а когато трупът на момичето в крайна сметка бил намерен, цялата община била разтърсена. Случаят отекнал в цялата страна, а за много родители абстрактните опасения се превърнали в реална заплаха.

Кметът на Синендет Киарао Мванги казва за ДВ, че случаят станал повод за сериозно обсъждане как децата да бъдат контролирани по-добре и как в това отношение биха могли да помогнат общинските власти. „Децата под 17 години в никакъв случай не бива да бъдат оставяни сами - винаги трябва да бъдат придружавани от възрастен, който да внимава за тях", подчертава на свой ред Джордж Онианго, основател на дом за деца в Кайоле.

Защитниците на правата на децата изтъкват, че в Кения принципно има рамкови условия за защита на малолетните, но приложението им често куца. Разследванията в търсене на изчезнали деца редовно се затрудняват от ограничените ресурси, закъснелите сведения и недостатъчното сътрудничество между властите.

Същевременно все по-интензивното използване на дигитални платформи крие и нови рискове. Организациите за защита на децата все по-често предупреждават за онлайн експлоатация, целенасочено привличане (grooming) и мрежи за трафик на хора, използващи социалните мрежи, за да се свържат с тези деца, които са особено уязвими.

Искания за по-решителни действия

Растящият брой на случаите предизвика дебат как трябва да реагира страната, включващ и драстични предложения. Пасторът Джон Ваунга например казва: „Тези, които отвличат деца, трябва да бъдат екзекутирани".

Това звучи крайно, но то отразява увеличаващото се обществено недоволство от големия брой неразкрити случаи. „Правителството изпълни много зле задачата си. Колко деца изчезват за година - над 8000. Къде изчезват тези деца?", пита пасторът.

И според правозащитничката Доанет Мбуга темата трябва да се превърне в национален приоритет. „Всички трябва да сме разтревожени. По данни на фондацията „Missing Child Kenia" ежедневно в страната изчезват между 17 и 24 деца. А реалният им брой може да е много по-висок. Това показва колко голяма е трагедията на мнозина."

Семействата, непосредствено засегнати от проблема, не смятат, че той може да се реши чрез бази данни и политически дебати. Както казва майката на изчезналия Рамзи: „Вчера беше моето дете, днес е твоето, а утре може да е някое друго. Вече не можем да смятаме, че става дума за единични случаи - нашите деца заслужават сигурност".

Полицията: "Криза няма"

Полицията отхвърля твърденията, че в Кения масово изчезват деца. Според властите социалните медии увеличавали тревожността в обществото чрез разпространяването на остарели или заблуждаващи съдържания.

Говорителят на полицията Мухири Ниага обясни, че следователите наблюдавали как стари обяви за издирване, вече изяснени случаи и дори донякъде генерирани с изкуствен интелект снимки се публикуват отново и отново онлайн. Така се установявало впечатлението от бързо изостряща се криза. „В Кения няма ръст на случаите на изчезнали деца", казва Ниага. „Установихме, че част от разпространяваните съдържания се рециклира. Така се поражда чувството за извънредна ситуация, макар за това да няма основания."

От полицията заявяват, че досега през тази година е било съобщено за 139 изчезнали деца. За сравнение: през 2025 година е имало 754 такива случая, а през 2024 - общо 1276.

Автор: Андрю Васике