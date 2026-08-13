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Въведоха частично бедствено положение в района на взрива край Белица

Въведоха частично бедствено положение в района на взрива край Белица

13 Август, 2026 16:46 848 16

  • бедствено положение-
  • белица

Мерките се предприемат, за да могат военните щателно да извършат оглед за останали невзривени боеприпаси и разпръснати метални отломки и да сме напълно сигурни, че няма да има последващ инцидент в района

Въведоха частично бедствено положение в района на взрива край Белица - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В радиус от 500 метра гориста местност от площадка на "ЕМКО" ООД край село Белица, намираща се в землището на село Станчов хан, се въвежда частично бедствено положение с цел осигуряване на пълна безопасност, гарантиране здравето на хората, прочистване на зоната от страна на Сухопътните войски и недопускане на външни лица.

Това съобщи кметът на Трявна Денчо Минев в профила си във Фейсбук. Заповедта важи за срок от 7 дни, освен ако обстоятелствата налагат удължаване по законовия ред или прекратяване преди този срок.

Мерките се предприемат, за да могат военните щателно да извършат оглед за останали невзривени боеприпаси и разпръснати метални отломки и да сме напълно сигурни, че няма да има последващ инцидент в района. Няма да бъдат засегнати населени места. В зоната се допускат единствено екипи на МВР, Министерство на отбраната и ПБЗН.

Това беше взето като общо решение по време на третия кризисен щаб, който се проведе в Община Трявна.

На него присъстваха заместник областния управител на област Габрово Андрей Николов, представители на общинска администрация, председателя на Общински съвет Трявна г-жа Златка Донева-Цанева, кмета на Кметство Плачковци г-н Борислав Борисов, началника на "Енего-Про", район Трявна г-н Тихомир Димов, началника на "ВиК", район Трявна г-н Милодраг Бижев, г-жа Петя Шандрова - представител на АПИ, директора на обособено производство "ЕМКО" инж. Славчо Димиев, директора на РДПБЗН-Габрово комисар Пламен Генчев, директора на ОД на МВР-Габрово старши комисар Илиян Иванов, началника на РСПБЗН-Трявна главен инспектор Стоян Стоянов и началника на РУ на МВР-Трявна главен инспектор Пламен Иванов.

Наблюдението на периметъра продължава да се извършва денонощно от екипи на РДПБЗН-Габрово и с помощта на дрон в труднодостъпни места. Към момента няма тлеещи огнища и разпространение на горски пожар.

С цел своевременно и масово уведомяване на населението, преминаващите граждани и туристи в застрашената зона, възлагам на Общинския щаб съвместно с МВР, ГДПБЗН И Областния управител при необходимост да задействат националната система за ранно предупреждение BG-ALERT.

Няма населени места без електрозахранване и водоснабдяване. Пътищата са отворени за движение за всички МПС. Няма отклонения в показателите за качеството на атмосферния въздух и наблюдението на нормите в Плачковци продължава от разположената на място мобилна станция на Изпълнителната агенция по околна среда.

Директорът на обособеното производството инж. Димиев увери, че няма замърсяване на природата, обезвреждането на боеприпаси се извършва контролирано и благодари за усилията на всички ангажирани институции, предвид възникналия инцидент. Самият той подчерта, че действията се извършват изключително координирано и своевременно.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само

    13 1 Отговор
    войни и бели с тази алчност !

    Коментиран от #3

    16:47 13.08.2026

  • 2 Що за генерал е това ?

    4 16 Отговор
    Руските неофашисти гръмнаха на Радев завода, а той мълчи.

    Коментиран от #4, #8

    16:49 13.08.2026

  • 3 жмуцай

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Само":

    нтифриз

    16:50 13.08.2026

  • 4 шото е ев ан

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Що за генерал е това ?":

    затуй

    16:50 13.08.2026

  • 5 Не Се Знае !

    2 0 Отговор
    До Къде !

    Се Е Просмукал !

    Барута !

    16:52 13.08.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор
    Частично бедствено е като
    Частично бременна🤔❗

    16:55 13.08.2026

  • 7 С нетърпение чакаме

    8 0 Отговор
    да построят завода за барут.
    Ако може дори 2-3 да са.

    16:55 13.08.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Що за генерал е това ?":

    Що не покажеш и снимките с Баширов и Петров🤔❓❗

    Коментиран от #10

    16:56 13.08.2026

  • 9 Петров и Баширов

    7 0 Отговор
    Абе да питаме, Гюбрев жив ли е да хапне малко рукола с истински новичок?

    16:57 13.08.2026

  • 10 Хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Моля, кои са тези от ПБ/СС ли са ?

    Коментиран от #12

    16:58 13.08.2026

  • 11 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    са окажи хамерикански обеднен уранец у чистия въздух май

    17:09 13.08.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хаха":

    Май не четеш новини и не следиш какво става по света🤔
    Ами двамата руски агенти изпратени да помогнат на Скрипал да се върне в Русия с чужд паспорт.
    И понеже МИ-6-ките не можеха да допуснат това- убиха Скрипал и преписаха отравянето му на Баширов и Петров❗

    17:13 13.08.2026

  • 13 Горски

    7 0 Отговор
    Оръжията и боеприпасите от склада са продадени нелегално на Украйна, а парите директно по чекмеджетата на богопомазаните. Така в хазната няма не влезе и цент. В празния склад сложиха малко тротил и 1-2 кашона с фойерверки, които да имитират некви детонации. Този вид кражба на десетки, дори стотици милиони не е от вчера, това се е случвало много пъти назад в годините, особено при Баце.

    Коментиран от #14

    17:18 13.08.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    Политкоректно е да се представи така:

    Мъж чете менюто в ресторант:
    - Келнер, защо три варени яйца са по- скъпи от три бъркани?
    -Понеже варените можете да ги преброите.

    17:27 13.08.2026

  • 15 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Вероятно има радиоактивно замърсяване и затова е тая "жега"

    17:44 13.08.2026

  • 16 оня с коня

    0 0 Отговор
    дано вече гpъмне AЕЦa , да затрие тоя Пpодажен евроaтлантичеcкиБългapcкиГeн

    17:51 13.08.2026

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