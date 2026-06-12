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Сон изравни рекорд на селекционера си след победата над Чехия

Сон изравни рекорд на селекционера си след победата над Чехия

12 Юни, 2026 10:30 396 0

  • южна корея-
  • футбол-
  • хонг мьонг-бо-
  • хюн-мин сон-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Освен важните три точки, двубоят донесе и исторически момент за корейския футбол, свързан с капитана Хюн-Мин Сон

Сон изравни рекорд на селекционера си след победата над Чехия - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Южна Корея започна по перфектен начин участието си на Мондиал 2026, след като победи Чехия с 2:1 в първия си мач от груповата фаза. Освен важните три точки, двубоят донесе и исторически момент за корейския футбол, свързан с капитана Хюн-Мин Сон.

Появявайки се на терена, звездата на Тотнъм стана едва вторият футболист в историята на Южна Корея, който участва на четири различни Световни първенства – от 2014 до 2026 г. Така той изравни постижението на своя селекционер Хонг Мьонг-бо, легенда на азиатския футбол, играл на Мондиалите през 1990, 1994, 1998 и 2002 г.

Любопитното е, че двамата вече споделят не само рекорд, но и обща история – Мьонг-бо е човекът, който води настоящия национален отбор и под чието ръководство Сон продължава да пише история.

Двубоят срещу Чехия предложи и друго впечатляващо статистическо съвпадение. Победата с 2:1 след пълен обрат затвърди една необичайна тенденция: точно четири от общо осемте победи на Южна Корея на Световни първенства са постигнати по този сценарий – допуснат първи гол и обрат до 2:1. Това превръща резултата в своеобразна „запазена марка“ на корейците на голямата сцена.

Южна Корея не само стартира с победа, но и показа характер, традиция и историческа приемственост – комбинация, която може да се окаже ключова в битката за излизане от групата.


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