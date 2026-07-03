Кризата с горивата в Русия: само началото ли е това?

В Русия всъщност всяка година се наблюдава недостиг на бензин – към края на лятото, когато търсенето нараства поради ваканционния сезон и покрай жътвата, а нефтопреработвателните заводи извършват планови ремонти. Тази година обаче украинските атаки с дронове срещу руски петролни съоръжения в отговор на руските атаки срещу украинските градове предизвикаха криза още през юни. Реално нейните мащаби са по-скромни, отколкото изглежда, ако съдим по тревожните публикации в социалните мрежи и медиите, но около септември - в навечерието на изборите за Държавна дума, ситуацията може да стане критична.

Колко зле стоят нещата с бензина в Русия?

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Социалните мрежи и медиите са пълни с тревожни свидетелства от различни региони. Освен журналисти и блогъри, репортажи от обиколки по бензиностанциите публикуват и регионалните власти – те ги наричат "рейдове". В една такава оценка на ситуацията губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин потвърждава за опашки по бензиностанциите, за липса или за по-скъпи с до 40 процента горива на независимите (частните) бензиностанции.

Към края на юни броят на руските региони с въведени ограничения върху продажбата на гориво надхвърли 40 – приблизително половината от всички региони. Но списъкът постоянно се допълва - последно в него беше включена Република Алтай, където вече има ограничения за продажба на не повече от 30 литра бензин и 50 литра дизел на ден на човек. Ограниченията не се отнасят за спешните служби, социалните и комуналните служби, както и за земеделските производители.

Как се усеща кризата от руснаците?

От последните проучвания на фондацията "Обществено мнение" (ФОМ) става ясно, че руснаците са забелязали проблема с бензина, а интересът към темата нараства. Също и анализът на търсенията в "Яндекс" потвърждава тенденцията - още през май интересът към темата е бил необичайно висок за това време на годината. А според данните на услугата Google Trends през юни по-висок интерес към цените на горивата и тяхната наличност е имало само през септември 2018 година.

"Засега за мен всичко това е по-скоро лек дискомфорт, а не истински проблем: ако например човек цял живот зарежда на една и съща бензиностанция, а сега му се наложи да чака два часа на опашка и точно пред носа му свърши бензинът – за него това ще бъде проблем", казва за ДВ жителят на Москва Иван. Лично той оценява тежестта на проблема с 3 по скалата от 1 до 10, а блокирането на интернет – с 5 от 1 до 10.

Лошата новина за руските шофьори е, че този дискомфорт ще се увеличава през следващите месеци. Със сезонния ръст на търсенето на горива натискът върху пазара ще се засилва – особено ако Украйна продължи редовно да атакува руските нефтопреработвателни заводи.

Защо кризата с бензина се очертава да е по-тежка?

В резултат на украинските удари с дронове производството на горива в Русия през юни е спаднало с 25% в сравнение със средното ниво през същия период на 2025 година, според източници на Ройтерс от бранша.

Сходна оценка дава експертът от Берлинския център "Карнеги" Сергей Вакуленко. Като се има предвид, че в Русия се произвежда повече бензин, отколкото се консумира в страната, нетната разлика между производството на гориво и обичайното за това време на годината търсене, според неговите изчисления, може да възлезе на около 15%. Това е значително повече, отколкото в разгара на предишната криза през септември 2025, когато недостигът е бил 6%. Въпреки това сегашният недостиг може отчасти да бъде компенсиран чрез по-активно използване на натрупаните запаси.

В резултат на това още сега, когато сезонният ръст на търсенето едва набира скорост, цените на дребно започнаха рязко да се повишават. Според данни на Росстат за една седмица цената на автомобилния бензин се е повишила с 3% средно за страната, а на дизеловото гориво – с 2,74%. Ако цените продължат да растат със същите темпове – с по 3% на седмица - само за един месец бензинът ще поскъпне с 12,5%.

Пътища за изход от кризата с бензина

Експертите от аналитичната компания Kpler смятат, че ситуацията на руския пазар на горива вероятно ще продължи да се влошава. С по-точна прогноза обаче те не се ангажират заради твърде многото неизвестни в момента.

Една от мерките, които могат да смекчат удара, е по-ефективното използване на все още наличните производствени мощности, както и понижаването на изискванията към екологичните стандарти за произвежданото гориво. Последното вече се обсъжда: според данни на "Коммерсант" правителството е готово да разреши производството на бензин и дизел по стандарта "Евро-2", който беше забранен през 2013 година.

Освен това Русия може да преустанови доставките на бензин към съседните държави по междуправителствени споразумения – останалият износ и без това вече е забранен. За такава възможност намекна вицепремиерът Александър Новак.

Друга мярка е увеличаването на вноса - преди всичко от Беларус. Според експертите от Kpler Русия би могла да внася по-малки количества с ж.п.-транспорт от Азербайджан, от страните от Централна Азия, както и от Китай. Според съобщения в медиите Москва вече води преговори за доставки на нефтопродукти по море – по-конкретно от Индия и Турция. Но като цяло проблемът с дефицита няма да може да бъде решен само чрез внос, тъй като логистиката изобщо не е пригодена за това, уверява Вакуленко пред ДВ.

Накрая руските власти биха могли да обърнат фокуса – от насърчаване на предлагането към ограничаване на търсенето. За целта би било достатъчно да се оставят цените да растат – сега държавата ги задържа изкуствено, като изплаща на производителите компенсации от бюджета чрез така наречения "амортизиращ механизъм". Но дали Кремъл ще се реши на такава стъпка преди изборите за Държавна дума през септември? Експертите от Kpler считат такъв сценарий за малко вероятен.

Автор: Олег Логинов