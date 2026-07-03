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Кризата с горивата в Русия: само началото ли е това?
  Тема: Украйна

Кризата с горивата в Русия: само началото ли е това?

3 Юли, 2026 06:57 1 704 104

  • горива-
  • русия-
  • украйна-
  • бензин-
  • владимир путин-
  • руснаци

В почти половината от регионите на Русия са наложени ограничения върху продажбата на бензин. Към есента кризата с горивата може да се влоши още повече, казват експерти.

Кризата с горивата в Русия: само началото ли е това? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В Русия всъщност всяка година се наблюдава недостиг на бензин – към края на лятото, когато търсенето нараства поради ваканционния сезон и покрай жътвата, а нефтопреработвателните заводи извършват планови ремонти. Тази година обаче украинските атаки с дронове срещу руски петролни съоръжения в отговор на руските атаки срещу украинските градове предизвикаха криза още през юни. Реално нейните мащаби са по-скромни, отколкото изглежда, ако съдим по тревожните публикации в социалните мрежи и медиите, но около септември - в навечерието на изборите за Държавна дума, ситуацията може да стане критична.

Колко зле стоят нещата с бензина в Русия?

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Социалните мрежи и медиите са пълни с тревожни свидетелства от различни региони. Освен журналисти и блогъри, репортажи от обиколки по бензиностанциите публикуват и регионалните власти – те ги наричат "рейдове". В една такава оценка на ситуацията губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин потвърждава за опашки по бензиностанциите, за липса или за по-скъпи с до 40 процента горива на независимите (частните) бензиностанции.

Към края на юни броят на руските региони с въведени ограничения върху продажбата на гориво надхвърли 40 – приблизително половината от всички региони. Но списъкът постоянно се допълва - последно в него беше включена Република Алтай, където вече има ограничения за продажба на не повече от 30 литра бензин и 50 литра дизел на ден на човек. Ограниченията не се отнасят за спешните служби, социалните и комуналните служби, както и за земеделските производители.

Как се усеща кризата от руснаците?

От последните проучвания на фондацията "Обществено мнение" (ФОМ) става ясно, че руснаците са забелязали проблема с бензина, а интересът към темата нараства. Също и анализът на търсенията в "Яндекс" потвърждава тенденцията - още през май интересът към темата е бил необичайно висок за това време на годината. А според данните на услугата Google Trends през юни по-висок интерес към цените на горивата и тяхната наличност е имало само през септември 2018 година.

"Засега за мен всичко това е по-скоро лек дискомфорт, а не истински проблем: ако например човек цял живот зарежда на една и съща бензиностанция, а сега му се наложи да чака два часа на опашка и точно пред носа му свърши бензинът – за него това ще бъде проблем", казва за ДВ жителят на Москва Иван. Лично той оценява тежестта на проблема с 3 по скалата от 1 до 10, а блокирането на интернет – с 5 от 1 до 10.

Лошата новина за руските шофьори е, че този дискомфорт ще се увеличава през следващите месеци. Със сезонния ръст на търсенето на горива натискът върху пазара ще се засилва – особено ако Украйна продължи редовно да атакува руските нефтопреработвателни заводи.

Защо кризата с бензина се очертава да е по-тежка?

В резултат на украинските удари с дронове производството на горива в Русия през юни е спаднало с 25% в сравнение със средното ниво през същия период на 2025 година, според източници на Ройтерс от бранша.

Сходна оценка дава експертът от Берлинския център "Карнеги" Сергей Вакуленко. Като се има предвид, че в Русия се произвежда повече бензин, отколкото се консумира в страната, нетната разлика между производството на гориво и обичайното за това време на годината търсене, според неговите изчисления, може да възлезе на около 15%. Това е значително повече, отколкото в разгара на предишната криза през септември 2025, когато недостигът е бил 6%. Въпреки това сегашният недостиг може отчасти да бъде компенсиран чрез по-активно използване на натрупаните запаси.

В резултат на това още сега, когато сезонният ръст на търсенето едва набира скорост, цените на дребно започнаха рязко да се повишават. Според данни на Росстат за една седмица цената на автомобилния бензин се е повишила с 3% средно за страната, а на дизеловото гориво – с 2,74%. Ако цените продължат да растат със същите темпове – с по 3% на седмица - само за един месец бензинът ще поскъпне с 12,5%.

Пътища за изход от кризата с бензина

Експертите от аналитичната компания Kpler смятат, че ситуацията на руския пазар на горива вероятно ще продължи да се влошава. С по-точна прогноза обаче те не се ангажират заради твърде многото неизвестни в момента.

Една от мерките, които могат да смекчат удара, е по-ефективното използване на все още наличните производствени мощности, както и понижаването на изискванията към екологичните стандарти за произвежданото гориво. Последното вече се обсъжда: според данни на "Коммерсант" правителството е готово да разреши производството на бензин и дизел по стандарта "Евро-2", който беше забранен през 2013 година.

Освен това Русия може да преустанови доставките на бензин към съседните държави по междуправителствени споразумения – останалият износ и без това вече е забранен. За такава възможност намекна вицепремиерът Александър Новак.

Друга мярка е увеличаването на вноса - преди всичко от Беларус. Според експертите от Kpler Русия би могла да внася по-малки количества с ж.п.-транспорт от Азербайджан, от страните от Централна Азия, както и от Китай. Според съобщения в медиите Москва вече води преговори за доставки на нефтопродукти по море – по-конкретно от Индия и Турция. Но като цяло проблемът с дефицита няма да може да бъде решен само чрез внос, тъй като логистиката изобщо не е пригодена за това, уверява Вакуленко пред ДВ.

Накрая руските власти биха могли да обърнат фокуса – от насърчаване на предлагането към ограничаване на търсенето. За целта би било достатъчно да се оставят цените да растат – сега държавата ги задържа изкуствено, като изплаща на производителите компенсации от бюджета чрез така наречения "амортизиращ механизъм". Но дали Кремъл ще се реши на такава стъпка преди изборите за Държавна дума през септември? Експертите от Kpler считат такъв сценарий за малко вероятен.

Автор: Олег Логинов


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    30 6 Отговор
    А второ не го чета, но все пак прочетох заглавието....

    Коментиран от #8

    07:00 03.07.2026

  • 2 Джамбаза

    39 17 Отговор
    Така като гледам в Русия бензин има, а в Украина няма.
    В Украина няма и бензиностанции вече.

    Коментиран от #27

    07:03 03.07.2026

  • 3 Иван

    22 9 Отговор
    Това е само началото.......краят ще бъде унищожаването на Възродената Римска Империя.

    07:03 03.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Загрижен

    9 4 Отговор
    Жалба за младост !

    07:05 03.07.2026

  • 6 Дойчо зелев

    33 8 Отговор
    И пропагандата му.

    07:05 03.07.2026

  • 7 Оня

    37 13 Отговор
    Аха ще ще? Не ги мислете руснаците те ще си възстановят рафинериите ами да погледнем дискотеката в кииф!

    Коментиран от #11

    07:06 03.07.2026

  • 8 Па кой се интересува

    12 19 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Ти какво четеш.

    07:08 03.07.2026

  • 9 Уфффф

    30 14 Отговор
    Каква криза бре ненормалници!?? Знаете ли колко ракети трябват за унищожаване на Един нефто-химически завод? С едни дронове ли смятате да ги унищожите?

    Коментиран от #94

    07:08 03.07.2026

  • 10 Ха ха

    27 11 Отговор
    Абе Дойче Зеле каква криза за гориво във страната със най големите ресурси на всичко.Вие си гледайте вашия хал ,а не мислете за Русия.

    Коментиран от #12

    07:09 03.07.2026

  • 11 С.Корея 2

    17 26 Отговор

    До коментар #7 от "Оня":

    След пеесе,шейсет години руснаците може и да се възстановят.Те са по възстановяването откакто се помнят.Сега възстановят мизерията на СССР. Може и и Нета да възстановят.

    Коментиран от #19

    07:12 03.07.2026

  • 12 Ами

    15 9 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ха":

    В Германия опашки за бензин нема.Мда.

    Коментиран от #59, #80

    07:13 03.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Даааа

    7 14 Отговор
    Снощи сънувах сън как се здрависвам със Най Великия Президент Владимир Путин.Но във съня ми той беше млад със военна униформа.Поздраеихме се на Руски език,аз все пак говоря език защото съм от по старото поколение а във училище учихме два езика Руски и Френски.Риския ми се отдаваше повече и ми върши повече сега .Във Германия като работих там Чехи,Поляци,Латвиици ,Унгарци,Украинци,Словаци ,Словенци всички говорят Руски.

    Коментиран от #21

    07:19 03.07.2026

  • 15 ПРОПАГАНДА С МИРИС НА ВКИСТАНО ЗЕЛЕ

    19 8 Отговор
    Толкова сте нелепи и смешни.

    07:21 03.07.2026

  • 16 Соломон

    13 16 Отговор
    Кризата с горивата е само началото на края .А края ще бъде ужасен за Русия.Сега ще стоят по опашки за бензин и ще гледат как комбайните стоят в полето и чакат гориво.А зимата ще се оглеждат в пазните чинии.Гречка няма да има

    Коментиран от #84, #86

    07:21 03.07.2026

  • 17 Дони Оранжадата

    9 8 Отговор
    Отивам да проверя колко бутчета и салам имаме, че един приятел скоро ще пита.

    07:22 03.07.2026

  • 18 Хе хе...

    16 7 Отговор
    Преди два месеца месеца депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, в момента са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека, дето бандерчетата си ги броят за у краинци.
    Найс, а?

    07:22 03.07.2026

  • 19 Мдаа

    8 13 Отговор

    До коментар #11 от "С.Корея 2":

    Няма край руската мизерия.

    07:25 03.07.2026

  • 20 бензоколонка

    7 11 Отговор
    без бензин 🤡

    Коментиран от #63

    07:26 03.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ГЛЕДАМ КОЛИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА

    9 3 Отговор
    Не са лоши.

    Коментиран от #29

    07:27 03.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Някой

    13 5 Отговор
    А може би кризата е по-малка, отколкото ни я представяте? Чета и гледам руски източници - няма голяма драма с горивата. До някъде проблемът е създаден от всята паника. За това вина имат и от ЦИПСО.
    Но нека погледнем каква е ситуацията с горивата в Украйна. Има ли там гориво за гражданите?

    Коментиран от #51

    07:30 03.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Някой

    11 3 Отговор
    Що ли не вярвам на написаното

    07:30 03.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ГЛЕДАМ КАК ВАТЕНКИ БУТАТ КОЛИТЕ

    7 6 Отговор

    До коментар #22 от "ГЛЕДАМ КОЛИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА":

    И псуват Путин.

    Коментиран от #65, #91

    07:33 03.07.2026

  • 30 автор

    9 8 Отговор
    Цяла книга написа..на кого му пука..Всеки ден ..как Русия загива, как горките руснаци ще пукнат ..само защото имат за съсед държава с президент Наркоман..но всичко има и начало и край..Сега пък обявили траур за 20 убити от украински ракети..които по случайност не можаха да уцелят руските "лопати" и паднаха на главите на горките хора..Нахранили укронарода с глупости, но ще им сменят чипа..когато дойде време..ще учат пак руския химн..Повервайте..

    07:33 03.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    8 6 Отговор
    И ще спаси света от фашизма

    07:36 03.07.2026

  • 33 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    9 6 Отговор
    И ще спаси света от фашизма

    07:36 03.07.2026

  • 34 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    8 6 Отговор
    Учете Руски

    07:37 03.07.2026

  • 35 НАПИШЕТЕ ЗА КИИФ

    9 4 Отговор
    Снощи дискотеката яка ли е била?

    07:37 03.07.2026

  • 36 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    5 6 Отговор
    И е наша освободителка

    07:38 03.07.2026

  • 37 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    5 6 Отговор
    България е с РУСИЯ

    07:38 03.07.2026

  • 38 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    4 6 Отговор
    Слава на червената армия

    07:39 03.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    5 5 Отговор
    Слава на червената армия

    07:40 03.07.2026

  • 41 Дойче веле 🚾

    6 6 Отговор
    Менте

    07:41 03.07.2026

  • 42 Да на Места

    6 3 Отговор
    Опашката за Гориво
    Стига невероятните
    35 Км

    Хаха хахаха хахаха хахаха

    Уникални клипчета КАЧВАТ
    Руските Мусори.

    ЕТО ОЧЕРЕДЪ....

    В Ялта който иска да бяга
    От УКРАНСКИТЕ ДРОНОВЕ
    Вече плаща по
    1000 Рубли
    За литър Бензин
    На Черно.

    Хаха хахаха хахаха

    07:41 03.07.2026

  • 43 Дойче веле 🚾

    6 4 Отговор
    Измамници

    07:41 03.07.2026

  • 44 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    7 5 Отговор
    След най-мащабната въздушна атака от началото на войната, Киев и големите градове са в пламъци.

    07:42 03.07.2026

  • 45 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    4 7 Отговор
    България е с РУСИЯ

    07:42 03.07.2026

  • 46 ПУТИН СЕ ОКАЗА

    7 5 Отговор
    ГОЛЯМ ШУШЛЯК.

    ОСТАВИ БЕЗ БЕНЗИН

    РУСКАТА КОЧИНА.

    Коментиран от #64

    07:42 03.07.2026

  • 47 Простият

    2 3 Отговор
    "Реално нейните мащаби (на криаата с горивата) са по-скромни, отколкото изглежда, ако съдим....". Как така бе? Мащабите са апокалиптични - до вчера така пишеха а аз само тук чета, ама язе съм си прозд и не ги рзбирам много нещата.

    07:43 03.07.2026

  • 48 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДЕ

    6 4 Отговор
    Първо в Бандерия, после и у нас.

    07:44 03.07.2026

  • 49 Абе Дойчовци

    7 5 Отговор
    кой от вас си налива повече от 30литра всеки ден?

    Впрочем в Русия проблем с дизела няма. А повечето търговски и бизнес дейности са на дизел.
    Що не напишете статия "Защо вече няма бензиностанции в Украйна: края на опашките ли е това?", та тук да се престрашат и я препишат, и да я прочетем?
    Разбира се, че така вече няма опашки и коментари за цената, но все пак ще ни е интересно как ще поднесете новината, отговаряйки на заглавието.

    07:45 03.07.2026

  • 50 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    9 6 Отговор
    Ще свърши когато руската армия освободи Одеса. Тогава британците съвсем ще загубят интерес и ще спрат финансирането.

    07:46 03.07.2026

  • 51 оня с коня

    4 6 Отговор

    До коментар #24 от "Някой":

    Добре е че допускаш че Кризата с Горивата е по-малка отколкото се представя тук,но защо съвсем безотговорно пропускаш да предположиш и ОБРАТНОТО -че всъщност Кризата в русия е МНОГО ПО-ГОЛЯМА отколкото е представяна тук?Така и не се сещаш че причината за едностранното ти мнение е Факта че четеш Руски медии,а там коментарите ако не са положителни относно действията на Правителството и Животът не се представя като "очень хороший",целият Медиен екип се праща на Фронтга и то на 1-ва линия...за да му дойде акъла!

    Коментиран от #68, #93

    07:46 03.07.2026

  • 52 ПРОПАГАНДА С МИРИС НА ВКИСТАНО ЗЕЛЕ

    7 3 Отговор
    По цял ден се лее от канала. А на фронта нацистите от азоф бягат уплашени.

    Коментиран от #54

    07:48 03.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Мишел

    4 5 Отговор

    До коментар #52 от "ПРОПАГАНДА С МИРИС НА ВКИСТАНО ЗЕЛЕ":

    Най-трудна е петата година от тридневна СВО.

    Коментиран от #70

    07:51 03.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Не му е работа да го връща

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Но ако поне насрочи референдум, та народа сам да реши, нищо че бивш комунист, ще почна да го уважавам.
    А ти?!
    Или обичаш да те насилват?

    07:52 03.07.2026

  • 57 Хаха

    5 5 Отговор
    Ама имат бензиностанции в Русия, макар и с опашки от коли!
    Щото в Бандеристан не останаха неизбомбени бензиностанции....

    07:53 03.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Хаха

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    НЕмат опашки за бензин, само където от ЕССР ги съветват да се къпят по-рядко, за да пестят водата...

    07:55 03.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Всяка сутрин 8 милиарда души се събуждат

    5 5 Отговор
    Щастливи,че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #66

    07:56 03.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 А укра

    6 3 Отговор

    До коментар #20 от "бензоколонка":

    вече и бизнесколонки няма. Ще го напишат, не бой се! Просто обмислят как да ти поднесат новината най-безболезнено.
    А ти по повече от 30 литра на ден зареждаш?

    07:57 03.07.2026

  • 64 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    4 8 Отговор

    До коментар #46 от "ПУТИН СЕ ОКАЗА":

    Путин е шефа свиквайте

    Коментиран от #96

    07:58 03.07.2026

  • 65 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    3 8 Отговор

    До коментар #29 от "ГЛЕДАМ КАК ВАТЕНКИ БУТАТ КОЛИТЕ":

    Русия пак ще спаси света от англосаксите

    Коментиран от #95

    07:59 03.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Май си пропуснал

    4 3 Отговор

    До коментар #51 от "оня с коня":

    че тази статия е от DW!!!

    08:01 03.07.2026

  • 69 Анджо

    6 2 Отговор
    Русняко все повтаряше как Европейците са се само простреляли в краката, а аз се питам те дали не се самовзривиха. Време е за 🚴🛴

    08:02 03.07.2026

  • 70 Ама за

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Мишел":

    кого?

    08:03 03.07.2026

  • 71 Ами

    5 12 Отговор
    В началото ни разправяха, че в Русия няма горива.
    След това ни казаха, че били поскъпнали.
    Сега се оказва, че така е било всяко лято.
    Май важното е, да върви пропагандата :)

    Коментиран от #76

    08:03 03.07.2026

  • 72 Механик

    5 14 Отговор
    На снимката гледам, че бензин А95 в Русия върви по 70 рубли за литър. Това за 0.77 евро/литър. Седемдесет и седем цента, колеги. А тук е почти тройно.
    Та, къде викате няма бензин?
    п.п.
    Щото като се гледа, то трябва и да се вижда. Но повечето хора се ловят по заглавието и не вникват в подробностите.

    Коментиран от #79

    08:04 03.07.2026

  • 73 Колапсът започва

    16 5 Отговор
    Над 2 долара е бензина или го няма изобщо в доста райони на Раша .

    Коментиран от #81, #87

    08:05 03.07.2026

  • 74 Дойче веле 🚾

    4 13 Отговор
    Жалка англосаксонска продажна измет

    08:06 03.07.2026

  • 75 Анджо

    9 2 Отговор
    Другият път ще правят парад с рикши и ще показват руската мощ.😂😂😂🚴🛴👈

    08:06 03.07.2026

  • 76 Хаха

    3 6 Отговор

    До коментар #71 от "Ами":

    Гледах кадри от Франция и Испания!
    Не знам за бензина, но гледах бой за климатици и вентилатори пред магазините...

    08:07 03.07.2026

  • 77 Анджо

    4 2 Отговор
    Прости факти , прости читатели.

    08:08 03.07.2026

  • 78 хахаха

    4 5 Отговор
    не минава и ден без да ни информират колко е зле положението в Русия. То бензин няма, то интернет няма, то магазините празни, то бунт на армията аха да стане и още какво ли не. Каква е целта на подобни писания? Да ни убедят, че има и по-зле от нас ли или с някаква друга цел? Що не пишат, че Фолксваген планира да произвежда китайски коли в заводите си в Германия? Все пак дойчевелето трябва да е по-ангажирана към проблемите на дойчланд, а не на Русия.

    Коментиран от #88

    08:08 03.07.2026

  • 79 Хаха

    7 3 Отговор

    До коментар #72 от "Механик":

    Снимката е илюстративна.Ти да не очакваш реални снимки от кочината?

    Коментиран от #83, #97

    08:10 03.07.2026

  • 80 Ми нема, къ ша има,

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    кат тунджата е над 2,50 за литаро. Кой ненормалнимески олигофрени ша зарежда на тъз цен, при положение, че и работа нема.В Джендермания, ги съкращават от работа и затварят заводи и педприятия, от де пари за тунджа.

    08:11 03.07.2026

  • 81 Ами

    1 4 Отговор

    До коментар #73 от "Колапсът започва":

    2 долара е бензина в Аляска.
    Само там в Русия още пазаруват с долари.
    За сега :)

    08:12 03.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Механик

    4 6 Отговор

    До коментар #79 от "Хаха":

    Хахха! Хвана ли се в капана ми ?
    Ми като е илюстративана, значи опашката на снимката не е понеже бандерите, видите ли, са оставили Русия без бензин, а понеже такива опашки в русия си ги има винаги и това не нито повод за тревога, нито повод за вас да се гордеете.
    Тоест, с "илюстративни снимки" и яко изкривяване на реалността се опитвате да ни правите на не-умни? Манипулатори с те, ама от предучилищната. Интелект НУ-ЛА.

    Коментиран от #85

    08:16 03.07.2026

  • 84 У, Киев дискотеката със

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    за ята продължава втори ден, а зеления наркоман не смее да се върне, че ша го пушат като диво прасе. НЮПЗ-тата в WCкрайна са унищожени, както и бензиностанциите. Шофьорите на цистерни отказват да влизат на вътре в ке нефа 404,защото са под прицел. Територията и армията се топят като юлски сняг всеки ден. Държава у украина няма, има една територия, която в момента се прочиства от укропонаzzистка гняс.

    08:18 03.07.2026

  • 85 30 километра опашка за гориво

    3 0 Отговор

    До коментар #83 от "Механик":

    Аре беги да си доспиш.

    08:20 03.07.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Има го,ама на черно

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "Колапсът започва":

    Достигна 700 рубли литъра .

    08:21 03.07.2026

  • 88 Механик

    1 4 Отговор

    До коментар #78 от "хахаха":

    Дойчевеле никога не е имала и най-малка връзка с Германия. Това е проект на американските служби, но тоя проект вече дори не е изцяло американски. Той е наднационален. Основните акционери в дойчевеле са някои от давоските старчета. Но най-изявен е Сорос ( в момента синът му, де).
    Дойчевеле водят политика, която не се съобразява политиката на някоя държава. Ако тяхната политика съвпада с тази на запада , както е в случая с войната в Украина, тогава дойчевеле ще припяват в тон на официалните медии. Но може и да не съвпада и тогава става така ,че един път пишат, че Тръмп е унищожител на америка, а друг път го славословят (когато атакува Иран, например)

    08:22 03.07.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Путин е най-великият овчар!

    6 2 Отговор
    Отглежда 143 милиона овце.Изкла 1 милион от тях,а останалите го молят да ги нахрани и за туба бензин.

    08:24 03.07.2026

  • 91 Гледаш ма не там където

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "ГЛЕДАМ КАК ВАТЕНКИ БУТАТ КОЛИТЕ":

    трябва, бе слепок. Не давай пожелателното си мислене за истина, няма как да стане. В света на интернет истината я виждаш в реално време.

    08:26 03.07.2026

  • 92 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 2 Отговор
    Как пък един клепар не замина за руският рай?



    Благодаря за отговора!

    08:29 03.07.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Лондон

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Уфффф":

    Иди до библиотеката във вашето село и малко се ограмоти , да разбереш какво презставлява един нефтокомбинат !!!

    08:34 03.07.2026

  • 95 Да ЗАТОВА

    4 2 Отговор

    До коментар #65 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    Вкарва Индийци и Афганистанци
    В Русия

    Тях как ще ги победи Утре
    Замисляш ли се
    Рубло Идиот?

    Хаха хахаха хахаха

    08:34 03.07.2026

  • 96 ПУТИН

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    Е ШЕФА НА КЕНЕФА

    ЗНАЕМ .

    08:36 03.07.2026

  • 97 Ами те и видеата на

    2 2 Отговор

    До коментар #79 от "Хаха":

    обикновените граждани спускащи от Русия сигурно са илюстративен за жълтопаветни безмозъчници като вас, защото и там цените са такива.

    08:38 03.07.2026

  • 98 Шафьоро

    2 0 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    08:40 03.07.2026

  • 99 Феликс Дж

    1 0 Отговор
    Йоахим Гьобелс е имал научната титла ДОКТОР, а списвачите тук не съм сигулен, че не са били оставачи в началното училище и средния курс.

    08:43 03.07.2026

  • 100 Аре а не се будалкаме

    1 0 Отговор
    Монголския КЕН еф.. приключи!
    Тридневния Пи ДЕР то Же..
    Хехехехе

    08:46 03.07.2026

  • 101 Хайо

    0 0 Отговор
    И като махнем пропагандата ,ще има ли Украйна и ако има колко голяма ще е тя ? Колкото Северна Македония или въобще ще се разпадне като държава ?

    08:46 03.07.2026

  • 102 Хайо

    0 0 Отговор
    Как стоят нещата с икономиката на Германия ,това е по интересния въпрос .България се води в ЕС ,и Русия не е важна за нея .Кажете колко по богат стана българина след като влезна в ЕС .Русия я оставете на руснаците да си я оправят .

    08:48 03.07.2026

  • 103 ОНЯ с ДРОНЯ

    0 0 Отговор
    АЙ ЧЕСТИТО

    БЕЛГОРОД ПЪРВИ ГО ОТНЕСЕ .

    УДАРЕН Е МИЧУРИНСКАЯ ТЕЦ

    ТОК НЯМА

    И ВОДА НЯМА .

    ОБЛОМКИ САМО ОБЛОМКИ.

    08:48 03.07.2026

  • 104 Хайо

    0 0 Отговор
    Някой от сайта на Факти ,нека обясни с технически данни ,как се унишова с един дрон една рафинерия която в по голяма в пъти от рафинерията в Бургас ? Много ми е интересно да знам .

    08:50 03.07.2026

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