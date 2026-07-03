Кризата с горивата в Русия: само началото ли е това?

В Русия всъщност всяка година се наблюдава недостиг на бензин – към края на лятото, когато търсенето нараства поради ваканционния сезон и покрай жътвата, а нефтопреработвателните заводи извършват планови ремонти. Тази година обаче украинските атаки с дронове срещу руски петролни съоръжения в отговор на руските атаки срещу украинските градове предизвикаха криза още през юни. Реално нейните мащаби са по-скромни, отколкото изглежда, ако съдим по тревожните публикации в социалните мрежи и медиите, но около септември - в навечерието на изборите за Държавна дума, ситуацията може да стане критична.
Колко зле стоят нещата с бензина в Русия?
Социалните мрежи и медиите са пълни с тревожни свидетелства от различни региони. Освен журналисти и блогъри, репортажи от обиколки по бензиностанциите публикуват и регионалните власти – те ги наричат "рейдове". В една такава оценка на ситуацията губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин потвърждава за опашки по бензиностанциите, за липса или за по-скъпи с до 40 процента горива на независимите (частните) бензиностанции.
Към края на юни броят на руските региони с въведени ограничения върху продажбата на гориво надхвърли 40 – приблизително половината от всички региони. Но списъкът постоянно се допълва - последно в него беше включена Република Алтай, където вече има ограничения за продажба на не повече от 30 литра бензин и 50 литра дизел на ден на човек. Ограниченията не се отнасят за спешните служби, социалните и комуналните служби, както и за земеделските производители.
Как се усеща кризата от руснаците?
От последните проучвания на фондацията "Обществено мнение" (ФОМ) става ясно, че руснаците са забелязали проблема с бензина, а интересът към темата нараства. Също и анализът на търсенията в "Яндекс" потвърждава тенденцията - още през май интересът към темата е бил необичайно висок за това време на годината. А според данните на услугата Google Trends през юни по-висок интерес към цените на горивата и тяхната наличност е имало само през септември 2018 година.
"Засега за мен всичко това е по-скоро лек дискомфорт, а не истински проблем: ако например човек цял живот зарежда на една и съща бензиностанция, а сега му се наложи да чака два часа на опашка и точно пред носа му свърши бензинът – за него това ще бъде проблем", казва за ДВ жителят на Москва Иван. Лично той оценява тежестта на проблема с 3 по скалата от 1 до 10, а блокирането на интернет – с 5 от 1 до 10.
Лошата новина за руските шофьори е, че този дискомфорт ще се увеличава през следващите месеци. Със сезонния ръст на търсенето на горива натискът върху пазара ще се засилва – особено ако Украйна продължи редовно да атакува руските нефтопреработвателни заводи.
Защо кризата с бензина се очертава да е по-тежка?
В резултат на украинските удари с дронове производството на горива в Русия през юни е спаднало с 25% в сравнение със средното ниво през същия период на 2025 година, според източници на Ройтерс от бранша.
Сходна оценка дава експертът от Берлинския център "Карнеги" Сергей Вакуленко. Като се има предвид, че в Русия се произвежда повече бензин, отколкото се консумира в страната, нетната разлика между производството на гориво и обичайното за това време на годината търсене, според неговите изчисления, може да възлезе на около 15%. Това е значително повече, отколкото в разгара на предишната криза през септември 2025, когато недостигът е бил 6%. Въпреки това сегашният недостиг може отчасти да бъде компенсиран чрез по-активно използване на натрупаните запаси.
В резултат на това още сега, когато сезонният ръст на търсенето едва набира скорост, цените на дребно започнаха рязко да се повишават. Според данни на Росстат за една седмица цената на автомобилния бензин се е повишила с 3% средно за страната, а на дизеловото гориво – с 2,74%. Ако цените продължат да растат със същите темпове – с по 3% на седмица - само за един месец бензинът ще поскъпне с 12,5%.
Пътища за изход от кризата с бензина
Експертите от аналитичната компания Kpler смятат, че ситуацията на руския пазар на горива вероятно ще продължи да се влошава. С по-точна прогноза обаче те не се ангажират заради твърде многото неизвестни в момента.
Една от мерките, които могат да смекчат удара, е по-ефективното използване на все още наличните производствени мощности, както и понижаването на изискванията към екологичните стандарти за произвежданото гориво. Последното вече се обсъжда: според данни на "Коммерсант" правителството е готово да разреши производството на бензин и дизел по стандарта "Евро-2", който беше забранен през 2013 година.
Освен това Русия може да преустанови доставките на бензин към съседните държави по междуправителствени споразумения – останалият износ и без това вече е забранен. За такава възможност намекна вицепремиерът Александър Новак.
Друга мярка е увеличаването на вноса - преди всичко от Беларус. Според експертите от Kpler Русия би могла да внася по-малки количества с ж.п.-транспорт от Азербайджан, от страните от Централна Азия, както и от Китай. Според съобщения в медиите Москва вече води преговори за доставки на нефтопродукти по море – по-конкретно от Индия и Турция. Но като цяло проблемът с дефицита няма да може да бъде решен само чрез внос, тъй като логистиката изобщо не е пригодена за това, уверява Вакуленко пред ДВ.
Накрая руските власти биха могли да обърнат фокуса – от насърчаване на предлагането към ограничаване на търсенето. За целта би било достатъчно да се оставят цените да растат – сега държавата ги задържа изкуствено, като изплаща на производителите компенсации от бюджета чрез така наречения "амортизиращ механизъм". Но дали Кремъл ще се реши на такава стъпка преди изборите за Държавна дума през септември? Експертите от Kpler считат такъв сценарий за малко вероятен.
Автор: Олег Логинов
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #8
07:00 03.07.2026
2 Джамбаза
В Украина няма и бензиностанции вече.
Коментиран от #27
07:03 03.07.2026
3 Иван
07:03 03.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Загрижен
07:05 03.07.2026
6 Дойчо зелев
07:05 03.07.2026
7 Оня
Коментиран от #11
07:06 03.07.2026
8 Па кой се интересува
До коментар #1 от "Европеец":Ти какво четеш.
07:08 03.07.2026
9 Уфффф
Коментиран от #94
07:08 03.07.2026
10 Ха ха
Коментиран от #12
07:09 03.07.2026
11 С.Корея 2
До коментар #7 от "Оня":След пеесе,шейсет години руснаците може и да се възстановят.Те са по възстановяването откакто се помнят.Сега възстановят мизерията на СССР. Може и и Нета да възстановят.
Коментиран от #19
07:12 03.07.2026
12 Ами
До коментар #10 от "Ха ха":В Германия опашки за бензин нема.Мда.
Коментиран от #59, #80
07:13 03.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Даааа
Коментиран от #21
07:19 03.07.2026
15 ПРОПАГАНДА С МИРИС НА ВКИСТАНО ЗЕЛЕ
07:21 03.07.2026
16 Соломон
Коментиран от #84, #86
07:21 03.07.2026
17 Дони Оранжадата
07:22 03.07.2026
18 Хе хе...
Найс, а?
07:22 03.07.2026
19 Мдаа
До коментар #11 от "С.Корея 2":Няма край руската мизерия.
07:25 03.07.2026
20 бензоколонка
Коментиран от #63
07:26 03.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ГЛЕДАМ КОЛИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА
Коментиран от #29
07:27 03.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Някой
Но нека погледнем каква е ситуацията с горивата в Украйна. Има ли там гориво за гражданите?
Коментиран от #51
07:30 03.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Някой
07:30 03.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ГЛЕДАМ КАК ВАТЕНКИ БУТАТ КОЛИТЕ
До коментар #22 от "ГЛЕДАМ КОЛИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА":И псуват Путин.
Коментиран от #65, #91
07:33 03.07.2026
30 автор
07:33 03.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
07:36 03.07.2026
33 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
07:36 03.07.2026
34 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
07:37 03.07.2026
35 НАПИШЕТЕ ЗА КИИФ
07:37 03.07.2026
36 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
07:38 03.07.2026
37 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
07:38 03.07.2026
38 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
07:39 03.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
07:40 03.07.2026
41 Дойче веле 🚾
07:41 03.07.2026
42 Да на Места
Стига невероятните
35 Км
Хаха хахаха хахаха хахаха
Уникални клипчета КАЧВАТ
Руските Мусори.
ЕТО ОЧЕРЕДЪ....
В Ялта който иска да бяга
От УКРАНСКИТЕ ДРОНОВЕ
Вече плаща по
1000 Рубли
За литър Бензин
На Черно.
Хаха хахаха хахаха
07:41 03.07.2026
43 Дойче веле 🚾
07:41 03.07.2026
44 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
07:42 03.07.2026
45 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
07:42 03.07.2026
46 ПУТИН СЕ ОКАЗА
ОСТАВИ БЕЗ БЕНЗИН
РУСКАТА КОЧИНА.
Коментиран от #64
07:42 03.07.2026
47 Простият
07:43 03.07.2026
48 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДЕ
07:44 03.07.2026
49 Абе Дойчовци
Впрочем в Русия проблем с дизела няма. А повечето търговски и бизнес дейности са на дизел.
Що не напишете статия "Защо вече няма бензиностанции в Украйна: края на опашките ли е това?", та тук да се престрашат и я препишат, и да я прочетем?
Разбира се, че така вече няма опашки и коментари за цената, но все пак ще ни е интересно как ще поднесете новината, отговаряйки на заглавието.
07:45 03.07.2026
50 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
07:46 03.07.2026
51 оня с коня
До коментар #24 от "Някой":Добре е че допускаш че Кризата с Горивата е по-малка отколкото се представя тук,но защо съвсем безотговорно пропускаш да предположиш и ОБРАТНОТО -че всъщност Кризата в русия е МНОГО ПО-ГОЛЯМА отколкото е представяна тук?Така и не се сещаш че причината за едностранното ти мнение е Факта че четеш Руски медии,а там коментарите ако не са положителни относно действията на Правителството и Животът не се представя като "очень хороший",целият Медиен екип се праща на Фронтга и то на 1-ва линия...за да му дойде акъла!
Коментиран от #68, #93
07:46 03.07.2026
52 ПРОПАГАНДА С МИРИС НА ВКИСТАНО ЗЕЛЕ
Коментиран от #54
07:48 03.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Мишел
До коментар #52 от "ПРОПАГАНДА С МИРИС НА ВКИСТАНО ЗЕЛЕ":Най-трудна е петата година от тридневна СВО.
Коментиран от #70
07:51 03.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Не му е работа да го връща
До коментар #13 от "Атина Палада":Но ако поне насрочи референдум, та народа сам да реши, нищо че бивш комунист, ще почна да го уважавам.
А ти?!
Или обичаш да те насилват?
07:52 03.07.2026
57 Хаха
Щото в Бандеристан не останаха неизбомбени бензиностанции....
07:53 03.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Хаха
До коментар #12 от "Ами":НЕмат опашки за бензин, само където от ЕССР ги съветват да се къпят по-рядко, за да пестят водата...
07:55 03.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Всяка сутрин 8 милиарда души се събуждат
Коментиран от #66
07:56 03.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 А укра
До коментар #20 от "бензоколонка":вече и бизнесколонки няма. Ще го напишат, не бой се! Просто обмислят как да ти поднесат новината най-безболезнено.
А ти по повече от 30 литра на ден зареждаш?
07:57 03.07.2026
64 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
До коментар #46 от "ПУТИН СЕ ОКАЗА":Путин е шефа свиквайте
Коментиран от #96
07:58 03.07.2026
65 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
До коментар #29 от "ГЛЕДАМ КАК ВАТЕНКИ БУТАТ КОЛИТЕ":Русия пак ще спаси света от англосаксите
Коментиран от #95
07:59 03.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Май си пропуснал
До коментар #51 от "оня с коня":че тази статия е от DW!!!
08:01 03.07.2026
69 Анджо
08:02 03.07.2026
70 Ама за
До коментар #54 от "Мишел":кого?
08:03 03.07.2026
71 Ами
След това ни казаха, че били поскъпнали.
Сега се оказва, че така е било всяко лято.
Май важното е, да върви пропагандата :)
Коментиран от #76
08:03 03.07.2026
72 Механик
Та, къде викате няма бензин?
п.п.
Щото като се гледа, то трябва и да се вижда. Но повечето хора се ловят по заглавието и не вникват в подробностите.
Коментиран от #79
08:04 03.07.2026
73 Колапсът започва
Коментиран от #81, #87
08:05 03.07.2026
74 Дойче веле 🚾
08:06 03.07.2026
75 Анджо
08:06 03.07.2026
76 Хаха
До коментар #71 от "Ами":Гледах кадри от Франция и Испания!
Не знам за бензина, но гледах бой за климатици и вентилатори пред магазините...
08:07 03.07.2026
77 Анджо
08:08 03.07.2026
78 хахаха
Коментиран от #88
08:08 03.07.2026
79 Хаха
До коментар #72 от "Механик":Снимката е илюстративна.Ти да не очакваш реални снимки от кочината?
Коментиран от #83, #97
08:10 03.07.2026
80 Ми нема, къ ша има,
До коментар #12 от "Ами":кат тунджата е над 2,50 за литаро. Кой ненормалнимески олигофрени ша зарежда на тъз цен, при положение, че и работа нема.В Джендермания, ги съкращават от работа и затварят заводи и педприятия, от де пари за тунджа.
08:11 03.07.2026
81 Ами
До коментар #73 от "Колапсът започва":2 долара е бензина в Аляска.
Само там в Русия още пазаруват с долари.
За сега :)
08:12 03.07.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Механик
До коментар #79 от "Хаха":Хахха! Хвана ли се в капана ми ?
Ми като е илюстративана, значи опашката на снимката не е понеже бандерите, видите ли, са оставили Русия без бензин, а понеже такива опашки в русия си ги има винаги и това не нито повод за тревога, нито повод за вас да се гордеете.
Тоест, с "илюстративни снимки" и яко изкривяване на реалността се опитвате да ни правите на не-умни? Манипулатори с те, ама от предучилищната. Интелект НУ-ЛА.
Коментиран от #85
08:16 03.07.2026
84 У, Киев дискотеката със
До коментар #16 от "Соломон":за ята продължава втори ден, а зеления наркоман не смее да се върне, че ша го пушат като диво прасе. НЮПЗ-тата в WCкрайна са унищожени, както и бензиностанциите. Шофьорите на цистерни отказват да влизат на вътре в ке нефа 404,защото са под прицел. Територията и армията се топят като юлски сняг всеки ден. Държава у украина няма, има една територия, която в момента се прочиства от укропонаzzистка гняс.
08:18 03.07.2026
85 30 километра опашка за гориво
До коментар #83 от "Механик":Аре беги да си доспиш.
08:20 03.07.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Има го,ама на черно
До коментар #73 от "Колапсът започва":Достигна 700 рубли литъра .
08:21 03.07.2026
88 Механик
До коментар #78 от "хахаха":Дойчевеле никога не е имала и най-малка връзка с Германия. Това е проект на американските служби, но тоя проект вече дори не е изцяло американски. Той е наднационален. Основните акционери в дойчевеле са някои от давоските старчета. Но най-изявен е Сорос ( в момента синът му, де).
Дойчевеле водят политика, която не се съобразява политиката на някоя държава. Ако тяхната политика съвпада с тази на запада , както е в случая с войната в Украина, тогава дойчевеле ще припяват в тон на официалните медии. Но може и да не съвпада и тогава става така ,че един път пишат, че Тръмп е унищожител на америка, а друг път го славословят (когато атакува Иран, например)
08:22 03.07.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Путин е най-великият овчар!
08:24 03.07.2026
91 Гледаш ма не там където
До коментар #29 от "ГЛЕДАМ КАК ВАТЕНКИ БУТАТ КОЛИТЕ":трябва, бе слепок. Не давай пожелателното си мислене за истина, няма как да стане. В света на интернет истината я виждаш в реално време.
08:26 03.07.2026
92 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за отговора!
08:29 03.07.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Лондон
До коментар #9 от "Уфффф":Иди до библиотеката във вашето село и малко се ограмоти , да разбереш какво презставлява един нефтокомбинат !!!
08:34 03.07.2026
95 Да ЗАТОВА
До коментар #65 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":Вкарва Индийци и Афганистанци
В Русия
Тях как ще ги победи Утре
Замисляш ли се
Рубло Идиот?
Хаха хахаха хахаха
08:34 03.07.2026
96 ПУТИН
До коментар #64 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":Е ШЕФА НА КЕНЕФА
ЗНАЕМ .
08:36 03.07.2026
97 Ами те и видеата на
До коментар #79 от "Хаха":обикновените граждани спускащи от Русия сигурно са илюстративен за жълтопаветни безмозъчници като вас, защото и там цените са такива.
08:38 03.07.2026
98 Шафьоро
08:40 03.07.2026
99 Феликс Дж
08:43 03.07.2026
100 Аре а не се будалкаме
Тридневния Пи ДЕР то Же..
Хехехехе
08:46 03.07.2026
101 Хайо
08:46 03.07.2026
102 Хайо
08:48 03.07.2026
103 ОНЯ с ДРОНЯ
БЕЛГОРОД ПЪРВИ ГО ОТНЕСЕ .
УДАРЕН Е МИЧУРИНСКАЯ ТЕЦ
ТОК НЯМА
И ВОДА НЯМА .
ОБЛОМКИ САМО ОБЛОМКИ.
08:48 03.07.2026
104 Хайо
08:50 03.07.2026