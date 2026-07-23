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Говори Москва: Няма оптимизъм в Русия за мирно споразумение в Украйна след срещата в Манила
  Тема: Украйна

Говори Москва: Няма оптимизъм в Русия за мирно споразумение в Украйна след срещата в Манила

23 Юли, 2026 17:36 806 53

  • русия-
  • украйна-
  • дмитрий песков-
  • сергей лавров-
  • володимир зеленски-
  • крим-
  • донбас

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изрази надежда за възможно посещение на специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и допълни, че Русия ще продължи да поддържа контакти с Вашингтон

Говори Москва: Няма оптимизъм в Русия за мирно споразумение в Украйна след срещата в Манила - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви, че Русия не е обнадеждена, че скоро може да бъде сключено мирно споразумение за Украйна. Коментарът бе направен след срещата на руския министър на външните работи Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Манила, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Рубио и Лавров обсъдиха обстановката в Украйна в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН). Държавният секретар на САЩ изтъкна, че Вашингтон е готов да изиграе "конструктивна роля" за уреждането на руско-украинския конфликт.

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Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изрази надежда за възможно посещение на специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и допълни, че Русия ще продължи да поддържа контакти с Вашингтон.

Американските усилия за сключване на мирно споразумение между Москва и Киев заради войната в Иран, която отмести фокуса, припомня Ройтерс.

Песков отказа да коментира информация на Ройтерс, според която американските разузнавателни служби разследват евентуална руска подкрепа за Иран при атаките му срещу съоръжения на ЦРУ в страните от Персийския залив.

На този етап американските служби не са стигнали до категорично заключение, че Москва е замесена в иранските атаки срещу обектите, но според източници на Ройтерс това, което ги кара да разглеждат сериозно тази версия, са прецизността и ефективността на ударите на Техеран, както и цялостната техническа помощ, която Русия предоставя на Ислямската република.

Преговорите между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в столицата на Филипините - Манила - приключиха. Срещата продължи повече от половин час, предаде сутринта кореспондент на ТАСС.

Лавров и Рубио, придружавани от своите делегации, напуснаха залата за преговори малко след 12:30 ч. местно време (07:30 ч. българско). Срещата протече по предварително определения график. По-рано бе съобщено, че следващите двустранни разговори на американския държавен секретар в рамките на програмата във Филипинския международен конферентен център е била предвидена за около 12:25 ч. местно време.

Страните планираха да отделят специално внимание на въпросите, свързани с уреждането на конфликта в Украйна. Както заяви Лавров вчера, Москва изхожда от разбирането, че Вашингтон засега не се е отказал от предложенията, направени на срещата между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска.

Според цитиран от ТАСС дипломатически източник инициатор на срещата между Лавров и Рубио е била американската страна.

Вчера, в рамките на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Манила, Рубио се срещна с китайския външен министър Ван И.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    20 12 Отговор
    Мир ще се постигне след капитулацията на Укропия.Слава на Русия!

    Коментиран от #11, #14, #39

    17:37 23.07.2026

  • 2 Говори ТРЪМП

    9 14 Отговор
    Спуквам ви от бомбене.
    Къв мир бре

    17:37 23.07.2026

  • 3 РФ е един огромен КЕН eф !

    11 20 Отговор
    Вдигайте бялото знаме за да спре тая агония на това московско блато !

    17:38 23.07.2026

  • 4 Като нема оптимизъм

    18 11 Отговор
    ЩЕ ИМА БОЙ ДО НАСИ-РАНИЕ ПО БАНДЕРААЗОВЦИ

    17:38 23.07.2026

  • 5 Кина

    8 17 Отговор
    Лвов и Одеса трябва да бъдат изравнени със земята...!

    Коментиран от #18, #38, #45

    17:39 23.07.2026

  • 6 Възpожденец 🇧🇬

    8 9 Отговор
    Лесно е - обявявате Путлер за предател, като всеки преди него, изтегляте всички opки от украйна, молите се на Запад за помощи ... толкова пъти сте го играли този мач, че знаете стъпка по стъпка как се прави.

    17:40 23.07.2026

  • 7 Сатана Z

    12 5 Отговор
    Краварите са се видели в чудо след като Иран унищожава техни обекти навсякъде в държавите - сателити на САЩ в Персийският залив.По-интересното е,че Иран вероятно готви сухоземна операция по доунищожаването на американските бази и личния състав на Пентагона в района вместо да ги чака да дойдат.

    17:41 23.07.2026

  • 8 Жалки безпомощни BATHИЦИ !

    9 9 Отговор
    Съвсем умря "духът от Анкъридж": след 35 минутната среща с руския лошадь Рубио заяви, че за постигане на мир са необходими нови идеи. Според него, предложенията, които са били представени досега, не са били приемливи за Украйна преди, а сега тези предложения „вероятно биха били още по-неприемливи“. 😬

    17:43 23.07.2026

  • 9 Руби

    10 9 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #13

    17:43 23.07.2026

  • 10 Кочо

    8 6 Отговор
    При СССР имаше мир и Леонид Илич Брежнев бе Удостоен със Званието Велик миротворец на нашето време! Сега Русия се командва от кагебеец с изтекъл срок на годност! Естествено, че ще дойдат американците тук! Кой да дойде и на кого да разчиташ!? Кого защити Русия, която себе си не може да защити! Защити ли Асад!? Защити ли Мадуро!? Защити ли Армения, когато турко - азерите я смачкаха и унизиха и убиха 6 руски войници от сините им каски там!? Иран защитават ли, както са се надявали!? Пет години Зеленски ги обстрелва като на учение! Сбогом на илюзиите!

    17:43 23.07.2026

  • 11 Соломон

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Това за коя година се предвижда да стане особено когато липсва оптимизъм

    17:44 23.07.2026

  • 12 И Киев е Руски

    4 5 Отговор
    Сигурно има още живи Окpайiнци

    17:47 23.07.2026

  • 13 Соломон

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "Руби":

    Да прав си.Украйна не е обикновена държава а територия на която руснаците се превръщат в 🌻

    Коментиран от #32

    17:47 23.07.2026

  • 14 Антирашист 1835

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Сллавиш вражеска фашистка държава ! Това в просия ще ти донесе затвор или скок през прозореца!

    17:48 23.07.2026

  • 15 СатанаZ

    5 1 Отговор
    „Нещата се разпаднаха в Анкъридж; трябва да измислим нови идеи“, каза Рубио.

    Лавров:
    „Мислите ли, че разрешихме войната за 30-те минути, в които говорихме в Азия? Не става така.“

    Той отбеляза, че разговорът с руския външен министър е бил „добър и откровен“. Рубио също така подчерта, че Тръмп е заявил ясно: Вашингтон иска да играе конструктивна роля в прекратяването на конфликта в Украйна.
    Тръмп може да иска да връчи купата на Европейския шампион ?

    17:48 23.07.2026

  • 16 Ха ха ха

    6 5 Отговор
    Колко много русофилска мъка........

    17:50 23.07.2026

  • 17 В Киев за три дни

    6 6 Отговор
    След загубата на СУ 35, днеска беше потвърдено и свалянето на СУ57! Нищо чудно че никой не иска да купува бл@ тните каруци!

    Коментиран от #24

    17:50 23.07.2026

  • 18 Антирашист 1836

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Кина":

    Това рашистите не се интересувате от жертви ( по сталински )

    17:51 23.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Реалист

    6 3 Отговор
    Мир ще има след като Путлер и рашисткия му режим бъде сменен. Няма как да договориш мир с убийци, терористи и престъпници, които никога не са изпълнявали собственоръчно подписани договори и споразумения. Няма никакъв смисъл да се хабят нерви и усилия да се обръща внимание на московските ваpваpи .

    17:51 23.07.2026

  • 21 Англосаксонците не дават

    4 3 Отговор
    Американските служби смятат, че Москва е замесена в иранските атаки. Ами след като САЩ са замесени в Украйна.

    17:52 23.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Говори ТРЪМП

    5 4 Отговор
    Русия е огромна
    Идеален полигон
    За тестване на новите
    Американски оръжия.

    17:54 23.07.2026

  • 24 Соломон

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "В Киев за три дни":

    Това не се брой. Самолета пето поколение Су57 премина в шестото изменение след като бе свален от собственото им ПВО

    17:54 23.07.2026

  • 25 Писах, че Манила

    3 0 Отговор
    е на майна та си. Това не е нецензурно, а български народен говор.

    17:54 23.07.2026

  • 26 Някой си

    3 4 Отговор
    Одеса и Николаев са на мармалад! Една гемиика не мръдва! Пристанища няма ,изравнени! Ония в кииф се вмирисаха един месец в метрото! Пръснаха им всичките заводи за дрончета ,анлгетата не могат нищо да докарат и се нааааК ват ! Ама руснаците немали бензин Е И!? Те пак ще имат ама 404 я няма на картата! Черно море ще го гледате на картичка! Вервайте си поне ще ви е розово!

    Коментиран от #31, #40, #43

    17:56 23.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Всичко от московия е лъжа и измама !

    6 2 Отговор
    Точно за лисугера песков Путлер каза, че не го слуша много главата и че понякога не знае какво говори. Така, че има ли значение какво е казал някакъв шут , ползван за забавление на Цар Бункерен Плъх ?

    17:56 23.07.2026

  • 29 Има ли място в Метрото?

    3 5 Отговор
    Или Микола и Володомир ще спят на смени?

    17:56 23.07.2026

  • 30 Мрш

    5 4 Отговор
    ляци руски,малко ви остана!Свършени сте,свършенииии!Слава на Украйна!

    Коментиран от #41

    17:57 23.07.2026

  • 31 Соломон

    4 4 Отговор

    До коментар #26 от "Някой си":

    А в Азовско и черно море как са. Шават ли

    Коментиран от #46, #51

    17:57 23.07.2026

  • 32 Цеко, Лесичери

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Соломон":

    Много руска смрадт измре в Украйна.Много нещо.

    Коментиран от #50

    17:57 23.07.2026

  • 33 Кривоверен алкаш

    4 3 Отговор
    Песков се обърка...мирно споразумение с Украйна....НЕ...Русия иска Капитулация на Украйна и за това ...нормални мирни преговори скоро няма да има...с тази руска реторика...

    17:58 23.07.2026

  • 34 Микола

    2 1 Отговор
    В метрото има място но ТЦК дебне за жертви.

    17:58 23.07.2026

  • 35 Севодня

    2 2 Отговор
    мьй бальшие песимистъй

    17:59 23.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 СВО 1 610 дни РЕЗИЛ

    4 1 Отговор
    Ех този Анкъридж и духът за който се говори, но без конкретика.
    Според Путин: 28.06.2026 - "В Анкъридж наистина нямаше никакви договорености."
    От друга страна - жалко. Неща са необратими, но както е казал Хилон: „За мъртвите, или добро, или нищо, освен истината“.

    17:59 23.07.2026

  • 38 Това кога ще стане?

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Кина":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    17:59 23.07.2026

  • 39 БГ копейкa

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    А П у т л е р почна тридневна петгодишна война, която ще загуби! Слава на Украйна! Долу рашисткия режим на съвременния нацист П у т лvе р!

    17:59 23.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Шопо

    2 5 Отговор

    До коментар #30 от "Мрш":

    Укрите напредват на запад, малко остана.

    18:00 23.07.2026

  • 42 През ВСВ

    0 1 Отговор
    РККА е била на Дунава, а нашите фашаги продължавали да крещят "хайл Хитлер", вместо да избягат в Аржентина.

    18:01 23.07.2026

  • 43 Пак аз бе

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Някой си":

    Да не си бит с мотика по главата като малък?

    18:01 23.07.2026

  • 44 Оставаше

    4 1 Отговор
    и да има оптимизъм в Москва! След боя който ядат от Украйна последно време не виждам нито една причина за оптимизъм у руснаците

    Коментиран от #48

    18:02 23.07.2026

  • 45 СВО 1 610 дни РЕЗИЛ

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Кина":

    Заедно с българите. Не случайно си българофоб и във възторг от Сталин и Путин.

    18:02 23.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Рубио е изгонил лавров🐴

    4 1 Отговор
    Да тича 🐎 да търси духът на Анкъридж.

    18:03 23.07.2026

  • 48 чичо Кольо

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Оставаше":

    Еваларката.Украинците са пичове.Пребиха руснацте.

    18:04 23.07.2026

  • 49 Путин

    3 1 Отговор
    ще свърши в градинката,при Волен!

    18:05 23.07.2026

  • 50 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Цеко, Лесичери":

    Е не всички измряха. Много от тях се трансформираха в Огурци. Така викат на онези които са се върнали без ръце и крака. Някъде е прието да им викат и Самовари

    18:05 23.07.2026

  • 51 Някой си

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Соломон":

    На такива с малки шапчици и малко мозък не отговарям!

    18:05 23.07.2026

  • 52 ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ

    0 0 Отговор
    ДОНАЛДЕ ПОМОГИ.

    СПАСИ МЕ ОТ ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ.

    18:06 23.07.2026

  • 53 Бандерковците

    0 0 Отговор
    се бият за два камиона пачки и злато на месец. Европа ги храни. Плаща им пенсиите и заплатите. Остава злато и за тоалетни.

    18:06 23.07.2026

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