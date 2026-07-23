Говори Москва: Няма оптимизъм в Русия за мирно споразумение в Украйна след срещата в Манила

Кремъл заяви, че Русия не е обнадеждена, че скоро може да бъде сключено мирно споразумение за Украйна. Коментарът бе направен след срещата на руския министър на външните работи Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Манила, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Рубио и Лавров обсъдиха обстановката в Украйна в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН). Държавният секретар на САЩ изтъкна, че Вашингтон е готов да изиграе "конструктивна роля" за уреждането на руско-украинския конфликт.

Още новини от Украйна

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изрази надежда за възможно посещение на специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и допълни, че Русия ще продължи да поддържа контакти с Вашингтон.

Американските усилия за сключване на мирно споразумение между Москва и Киев заради войната в Иран, която отмести фокуса, припомня Ройтерс.

Песков отказа да коментира информация на Ройтерс, според която американските разузнавателни служби разследват евентуална руска подкрепа за Иран при атаките му срещу съоръжения на ЦРУ в страните от Персийския залив.

На този етап американските служби не са стигнали до категорично заключение, че Москва е замесена в иранските атаки срещу обектите, но според източници на Ройтерс това, което ги кара да разглеждат сериозно тази версия, са прецизността и ефективността на ударите на Техеран, както и цялостната техническа помощ, която Русия предоставя на Ислямската република.

Преговорите между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в столицата на Филипините - Манила - приключиха. Срещата продължи повече от половин час, предаде сутринта кореспондент на ТАСС.

Лавров и Рубио, придружавани от своите делегации, напуснаха залата за преговори малко след 12:30 ч. местно време (07:30 ч. българско). Срещата протече по предварително определения график. По-рано бе съобщено, че следващите двустранни разговори на американския държавен секретар в рамките на програмата във Филипинския международен конферентен център е била предвидена за около 12:25 ч. местно време.

Страните планираха да отделят специално внимание на въпросите, свързани с уреждането на конфликта в Украйна. Както заяви Лавров вчера, Москва изхожда от разбирането, че Вашингтон засега не се е отказал от предложенията, направени на срещата между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска.

Според цитиран от ТАСС дипломатически източник инициатор на срещата между Лавров и Рубио е била американската страна.

Вчера, в рамките на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Манила, Рубио се срещна с китайския външен министър Ван И.