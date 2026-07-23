Говори Москва: Няма оптимизъм в Русия за мирно споразумение в Украйна след срещата в Манила

Кремъл заяви, че Русия не е обнадеждена, че скоро може да бъде сключено мирно споразумение за Украйна. Коментарът бе направен след срещата на руския министър на външните работи Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Манила, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Рубио и Лавров обсъдиха обстановката в Украйна в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН). Държавният секретар на САЩ изтъкна, че Вашингтон е готов да изиграе "конструктивна роля" за уреждането на руско-украинския конфликт.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изрази надежда за възможно посещение на специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и допълни, че Русия ще продължи да поддържа контакти с Вашингтон.
Американските усилия за сключване на мирно споразумение между Москва и Киев заради войната в Иран, която отмести фокуса, припомня Ройтерс.
Песков отказа да коментира информация на Ройтерс, според която американските разузнавателни служби разследват евентуална руска подкрепа за Иран при атаките му срещу съоръжения на ЦРУ в страните от Персийския залив.
На този етап американските служби не са стигнали до категорично заключение, че Москва е замесена в иранските атаки срещу обектите, но според източници на Ройтерс това, което ги кара да разглеждат сериозно тази версия, са прецизността и ефективността на ударите на Техеран, както и цялостната техническа помощ, която Русия предоставя на Ислямската република.
Преговорите между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в столицата на Филипините - Манила - приключиха. Срещата продължи повече от половин час, предаде сутринта кореспондент на ТАСС.
Лавров и Рубио, придружавани от своите делегации, напуснаха залата за преговори малко след 12:30 ч. местно време (07:30 ч. българско). Срещата протече по предварително определения график. По-рано бе съобщено, че следващите двустранни разговори на американския държавен секретар в рамките на програмата във Филипинския международен конферентен център е била предвидена за около 12:25 ч. местно време.
Страните планираха да отделят специално внимание на въпросите, свързани с уреждането на конфликта в Украйна. Както заяви Лавров вчера, Москва изхожда от разбирането, че Вашингтон засега не се е отказал от предложенията, направени на срещата между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска.
Според цитиран от ТАСС дипломатически източник инициатор на срещата между Лавров и Рубио е била американската страна.
Вчера, в рамките на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Манила, Рубио се срещна с китайския външен министър Ван И.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #11, #14, #39
17:37 23.07.2026
2 Говори ТРЪМП
Къв мир бре
17:37 23.07.2026
3 РФ е един огромен КЕН eф !
17:38 23.07.2026
4 Като нема оптимизъм
17:38 23.07.2026
5 Кина
Коментиран от #18, #38, #45
17:39 23.07.2026
6 Възpожденец 🇧🇬
17:40 23.07.2026
7 Сатана Z
17:41 23.07.2026
8 Жалки безпомощни BATHИЦИ !
17:43 23.07.2026
9 Руби
Коментиран от #13
17:43 23.07.2026
10 Кочо
17:43 23.07.2026
11 Соломон
До коментар #1 от "Сатана Z":Това за коя година се предвижда да стане особено когато липсва оптимизъм
17:44 23.07.2026
12 И Киев е Руски
17:47 23.07.2026
13 Соломон
До коментар #9 от "Руби":Да прав си.Украйна не е обикновена държава а територия на която руснаците се превръщат в 🌻
Коментиран от #32
17:47 23.07.2026
14 Антирашист 1835
До коментар #1 от "Сатана Z":Сллавиш вражеска фашистка държава ! Това в просия ще ти донесе затвор или скок през прозореца!
17:48 23.07.2026
15 СатанаZ
Лавров:
„Мислите ли, че разрешихме войната за 30-те минути, в които говорихме в Азия? Не става така.“
Той отбеляза, че разговорът с руския външен министър е бил „добър и откровен“. Рубио също така подчерта, че Тръмп е заявил ясно: Вашингтон иска да играе конструктивна роля в прекратяването на конфликта в Украйна.
Тръмп може да иска да връчи купата на Европейския шампион ?
17:48 23.07.2026
16 Ха ха ха
17:50 23.07.2026
17 В Киев за три дни
Коментиран от #24
17:50 23.07.2026
18 Антирашист 1836
До коментар #5 от "Кина":Това рашистите не се интересувате от жертви ( по сталински )
17:51 23.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Реалист
17:51 23.07.2026
21 Англосаксонците не дават
17:52 23.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Говори ТРЪМП
Идеален полигон
За тестване на новите
Американски оръжия.
17:54 23.07.2026
24 Соломон
До коментар #17 от "В Киев за три дни":Това не се брой. Самолета пето поколение Су57 премина в шестото изменение след като бе свален от собственото им ПВО
17:54 23.07.2026
25 Писах, че Манила
17:54 23.07.2026
26 Някой си
Коментиран от #31, #40, #43
17:56 23.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Всичко от московия е лъжа и измама !
17:56 23.07.2026
29 Има ли място в Метрото?
17:56 23.07.2026
30 Мрш
Коментиран от #41
17:57 23.07.2026
31 Соломон
До коментар #26 от "Някой си":А в Азовско и черно море как са. Шават ли
Коментиран от #46, #51
17:57 23.07.2026
32 Цеко, Лесичери
До коментар #13 от "Соломон":Много руска смрадт измре в Украйна.Много нещо.
Коментиран от #50
17:57 23.07.2026
33 Кривоверен алкаш
17:58 23.07.2026
34 Микола
17:58 23.07.2026
35 Севодня
17:59 23.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 СВО 1 610 дни РЕЗИЛ
Според Путин: 28.06.2026 - "В Анкъридж наистина нямаше никакви договорености."
От друга страна - жалко. Неща са необратими, но както е казал Хилон: „За мъртвите, или добро, или нищо, освен истината“.
17:59 23.07.2026
38 Това кога ще стане?
До коментар #5 от "Кина":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
17:59 23.07.2026
39 БГ копейкa
До коментар #1 от "Сатана Z":А П у т л е р почна тридневна петгодишна война, която ще загуби! Слава на Украйна! Долу рашисткия режим на съвременния нацист П у т лvе р!
17:59 23.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Шопо
До коментар #30 от "Мрш":Укрите напредват на запад, малко остана.
18:00 23.07.2026
42 През ВСВ
18:01 23.07.2026
43 Пак аз бе
До коментар #26 от "Някой си":Да не си бит с мотика по главата като малък?
18:01 23.07.2026
44 Оставаше
Коментиран от #48
18:02 23.07.2026
45 СВО 1 610 дни РЕЗИЛ
До коментар #5 от "Кина":Заедно с българите. Не случайно си българофоб и във възторг от Сталин и Путин.
18:02 23.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Рубио е изгонил лавров🐴
18:03 23.07.2026
48 чичо Кольо
До коментар #44 от "Оставаше":Еваларката.Украинците са пичове.Пребиха руснацте.
18:04 23.07.2026
49 Путин
18:05 23.07.2026
50 Соломон
До коментар #32 от "Цеко, Лесичери":Е не всички измряха. Много от тях се трансформираха в Огурци. Така викат на онези които са се върнали без ръце и крака. Някъде е прието да им викат и Самовари
18:05 23.07.2026
51 Някой си
До коментар #31 от "Соломон":На такива с малки шапчици и малко мозък не отговарям!
18:05 23.07.2026
52 ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ
СПАСИ МЕ ОТ ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ.
18:06 23.07.2026
53 Бандерковците
18:06 23.07.2026