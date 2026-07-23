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Вигенин за централата на БСП. Няма да ни я вземат. Ще заседаваме по поляните, ако трябва

Вигенин за централата на БСП. Няма да ни я вземат. Ще заседаваме по поляните, ако трябва

23 Юли, 2026 18:14 970 55

  • кристиан вигенин-
  • централа-
  • бсп-
  • самолети-
  • безмер

За позицията на България относно последния пакет санкции срещу Русия, Вигенин уточни: „Посрещам със симпатия опитите на правителство да кажат, че това и онова е важно за България

Вигенин за централата на БСП. Няма да ни я вземат. Ще заседаваме по поляните, ако трябва - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Позиционирането на американските самолети на „Безмер“ означава индиректно подкрепяне на войната в Иран. Тези самолети нямат работа в България и ангажирането ни по този начин създава риск за сигурността ни и за имиджа ни в ЕС. Не уцелихме начина, по който да се справим със ситуацията. Това заяви пред бТВ евродепутатът Кристиан Вигенин.

За войната в Украйна той коментира: „Очевидно премиерът Радев и правителството се опитват да препозиционират България; без да се самоизолират, да утвърдят различен подход на ЕС. Трудно е, защото това изисква мъдро да се подходи към този тип послания. Изглеждаше така, сякаш се опитваме да седим на два стола, а не да седнем да трети, различен стол.

За случилото се с Киевската декларация той каза: „Не беше добре. Независимо дали си се подписал или не, ти си се съгласил с декларация, в която седи името на България. Такива текстове се съгласуват предварително, тоест България се е ангажирала с написаното там, независимо има ли подпис или не.“

Обърна внимание, че за зам.-министър на външните работи беше назначен човек, който няма никакъв опит - Христо Дикански, като подчерта, че при положение и че министърът нямат опит в тази среда, трябваше зад нея да има опитен екип.

„Не можеш да се репчиш на всички – ако имаш национална позиция, тя трябва да е много солидно мотивирана. Вкарваме се в две проблемни линии – подкрепа на американската операция и видимото нежелание да следваме досегашната политика. В много сложна ситуация сме като външнополитическо позициониране, нещата трябва умно и внимателно да се правят оттук нататък“, на мнение е той.

За позицията на България относно последния пакет санкции срещу Русия, Вигенин уточни: „Посрещам със симпатия опитите на правителство да кажат, че това и онова е важно за България. Дали беше ясно обяснено, това е друг въпрос. Отстояхме някакви позиции.“

Според него Радев е прав, че трябва да се търсят други подходи, защото санкциите не водят до очаквания резултат.

Оценката му за управлението на Радев не е еднозначна: „Виждам признаци за принципи, виждам, че се правят и усилия. Не виждам достатъчна категоричност, не виждам и ясен план все още. Имаме сериозни критики към Бюджет 2026, имаме и съмнения, че с едни намерения дойде това правителство, а реализацията е нещо различно.“

За риска от това да се отнеме от БСП централата им на „Позитано“ 20, той заяви: „Шишков малко е прибързал с обявлението. Идеите, които защитаваме, нямат нужда от партийна централа в центъра. Ако трябва, ще заседаваме по поляните. Няма да ни уплашат, като ни вземат централата, нито ще ни запушат устата.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Парпърляк

    19 1 Отговор
    Щом ще заседават на поляните значи нямат вече централа

    18:15 23.07.2026

  • 2 честен ционист

    19 2 Отговор
    БСП се спомина отдавна. Радевистите биха последния пирон у ковчега.

    18:15 23.07.2026

  • 3 пръц

    19 4 Отговор
    Правилно поляни на Бузлуджа колкото искаш таман пенсионерите ще дишат чист въздух.

    Коментиран от #28

    18:16 23.07.2026

  • 4 Може

    16 3 Отговор
    и в землянки !

    18:17 23.07.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 1 Отговор
    НИКОЙ НЕ ИСКА ДА ВИ ЗАПУШВА УСТАТА НА БСП БРЕ
    .... ИМА ДА ПЕЕТЕ СЪС СТАНИШКО, КИРО ДОБРЕВ , БАЙ ГЕОРГИ СВИНАРЯ ОТ ПЛОВДИВ И АГЕНТ ГОЦЕ В ПАНДЕЛАТА

    18:18 23.07.2026

  • 6 На поляните

    15 1 Отговор
    мислете и за WC обаче !

    18:18 23.07.2026

  • 7 Хайде без жертви

    16 2 Отговор
    По поляните заседавате само на чеверме, инак на климатизирана сянка и с тънки мезета. Партизанските години са минало.

    18:19 23.07.2026

  • 8 Я!!!

    12 2 Отговор
    За пръв път от много време мога да плювна по моше Baгинин! Май не е платил за рекалма днес.

    Коментиран от #49

    18:21 23.07.2026

  • 9 ФАКТ

    10 1 Отговор
    СРАМ И ПОЗОР ЗА ТЕБ ВИГЕНИН! ЧЕ НАЛИ ТРОЙНАТА КОАЛИЦИЯ Е ПОДПИСАЛА 2006 ГОД. И ПОДНОВЕНО 2016 Г. ОТ БОРИСОВ СПОРАЗУМЕНИЕТО СЪС САЩ, ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ТЕЗИ САМОЛЕТИ НА НАШИ ЛЕТИЩА? ЩО ЗА ЦИНИЗЪМ Е СЕГА ТОВА ОТ ТЕБ?

    18:21 23.07.2026

  • 10 Kaлпазанин

    7 1 Отговор
    Езда евреите няма червено синьо зелено ,той си е евреин

    18:22 23.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 аман

    8 0 Отговор
    В апартамента на нинова ще заседавате. А ти лично имаш голям принос за края на бсп. Ти си един от тези, които не изпратиха нито един куршум в украйна. Още ли го твърдиш, негоднико. Сега се нахвърляте като бесни кучета на Радев.

    18:23 23.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 На царя резиденция Врана не връщат

    4 3 Отговор
    На БСП сградата ще вземат
    На БЗНС сградата я даваха на сумати партии след 1989 година
    В България върви перестройка пренареждане в пълна сила
    Това е реваншизъм за отнетите имоти след 1944 година

    18:27 23.07.2026

  • 15 Да заседават

    10 1 Отговор
    По шумраците ,без това са излезли от там

    18:27 23.07.2026

  • 16 1234

    4 3 Отговор
    Радев довърши и ще ще довърши още доста партийки. Меч, величие, бсп, итн, възраждане, пп, дв , дпс-доган ...

    18:27 23.07.2026

  • 17 Марионетка

    12 0 Отговор
    Напоследък задкулисието промотира здраво тоя екземпляр. Скоро ще разберем къде планират да го инсталират.

    Коментиран от #24

    18:27 23.07.2026

  • 18 Стара чанта

    9 0 Отговор
    Точно там ви е мястото! И дръжте връзка с мандри, хлебарници и верни ятаци. И пишете мемориали - за светлото и щастливо Бъдеще / дето никога няма да пристигне / при обикновените, отрудени хорица/, за вечни и нерушими Дружби, за революции, бригадирски движения, Ленински съботници, селскостопански бригади за ученици и студенти / начело с комсомолските секретари/.... Списъкът ще е много дълъг, но вашите обучени за това хора съм сигурен, че го знаят наизуст! Дерзайте, и вечни и нерушими дружби !

    Коментиран от #29

    18:28 23.07.2026

  • 19 Червената

    10 0 Отговор
    партия може и да позеленее давайки еко съвети.

    18:28 23.07.2026

  • 20 Лопата Орешник

    10 0 Отговор
    Нещо има раздвоение на личността това джейче! Уж няма да им вземат, а ще заседава на поляната! Над Факултето има една поляна! На южен склон е , тъкмо зимата да ви е по топло!

    18:30 23.07.2026

  • 21 Р.Н

    6 0 Отговор
    С парите от членският внос си наемете друга.
    Или на Борсовите поляни.

    18:36 23.07.2026

  • 22 ШЕФА

    7 0 Отговор
    Това подобие на мъж е човекът който през целият си живот няма един ден трудов стаж,цял живот е на държавната хранилка и се храни само и единствено от говоренето на лъжи и заучени фрази.Този не е засадил едно дръвче в България,но ще я оправя да живее електората по добре хахаха.

    18:38 23.07.2026

  • 23 ЗАСЕДАВАЙ КЪДЕТО ИСКАШ!

    6 0 Отговор
    ОТ ПОЛИТИЦИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ КОМЕНТИРАНИ, НЕ СЕ ИНТРЕРЕСУВАМЕ!

    18:41 23.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Волен

    5 0 Отговор
    Няма да вземат,пък щели да ходят на полянката!?

    18:43 23.07.2026

  • 26 Издънихте се Много !

    5 0 Отговор
    Лошо !

    Коментиран от #53

    18:44 23.07.2026

  • 27 Бузлуджа

    5 0 Отговор
    летото,зимата ще видим!

    18:45 23.07.2026

  • 28 Наслаждавай Се !

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "пръц":

    На Аромата !

    18:46 23.07.2026

  • 29 питам

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Стара чанта":

    Забрави евроатлантизъм, европейски ценности, права на човека, 32 пола, демокрация, робство, колониализъм, фашизъм, нацизъм, хетлер, освиенцим, бухенвалд, треблинка, мусолини, франка, ... Защо забравяш

    18:47 23.07.2026

  • 30 Урко

    8 0 Отговор
    Е как така няма бе? БСП няма право на нея вече, падна под 4%, септемврийско въстание ли ще правят, че да я бранят?

    18:48 23.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ужас

    6 1 Отговор
    Този е голяма фурнаджийска лопата. На третия ден от войната отиде при зеленски

    18:49 23.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Суши

    7 0 Отговор
    Ва-Гинин е еманация на сервилни-чеството, дупе-давец и майко-продавец.

    18:50 23.07.2026

  • 35 СВО 1 610 дни РЕЗИЛ

    9 0 Отговор
    Идеално. Назад към шумкарските традиции. От друга страна възрастните ще си припомнят култовите походи до "Бонсови Поляни". За разнообразие може язовир "Копринка" и Бузлуджа.

    18:51 23.07.2026

  • 36 Зеления

    5 1 Отговор
    Въпроса не е в централата на БСП изобщо.
    Въпроса е:
    -какво се цели с всекидневните статии за Вигенин, под които не може да се коментира /тази е рядко изключение/
    -кой финансира тези статии, дълбоко се съмнявам че с една евродепутатска заплата Вигенин само си ги финансира
    -подготвя ли се почвата, да "се изпишат хубави очи на Вигенин" с цел бъдеща негова кандидатура за кандидат вицепрезидент на Илияна Йотова

    18:51 23.07.2026

  • 37 Бсп приключи,

    9 0 Отговор
    и такава огромна централа не и се полага!За партия,която дори не влезе в парламента,офис 4х4 е достатъчен!И всичко това,защото предадоха лявата идея!Предатели!

    18:53 23.07.2026

  • 38 Сийка

    8 1 Отговор
    Хората около София, притежаващи кошари и мандри да бъда незабавно въоръжени! Вигенин и сие идват!

    18:59 23.07.2026

  • 39 Фют

    2 0 Отговор
    Някой разбра ли защо изобщо искат да им вземат централата на БСП?
    Нали не знаели какво ще я правят все още.
    Малко е "Една българска роза", ама никому ненужна.

    19:02 23.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Герги

    4 0 Отговор
    Вигенин,имате опит,отивайте на Бузлуджа..имате и сграда там..офиси дал Господ..Позитано умрЕ...

    19:09 23.07.2026

  • 43 Делян Пеевски

    0 0 Отговор
    Поляната вече е моя, ще трябва да плащате !

    19:18 23.07.2026

  • 44 Никола Гешев

    2 0 Отговор
    Да не започнете пак да обирате мандрите, както го правихте до есента на 1944 г.?

    19:19 23.07.2026

  • 45 Какво ли не ---

    3 0 Отговор
    --- биха направили комунистите само и да не работят. Е какво да очакваме от децата и внуците на шумкарите - да заседават на полянки и ливади за да не се трудят. Като предците. Очакваме в скоро време да бъдат нападнати мандри и складове!

    19:21 23.07.2026

  • 46 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ХАЙДЕ НА "БОНССОВИ ПОЛЯНИ" ....................... И СЛЕД ТОВА СТАВАМЕ "ШУМКАРИ" ....................., НИЙ БОДРИ ПАРТИZAHИ, НАРОДНИ РУСКИ СИНОВЕ ..................

    19:26 23.07.2026

  • 47 Хо хо

    2 0 Отговор
    Айде в земляките и по мандрите да крадете кашкавал. Мишоци.

    Коментиран от #50

    19:31 23.07.2026

  • 48 Червен боклук

    1 0 Отговор
    Чета приказките на циониста Ва-гинин и рива.

    19:32 23.07.2026

  • 49 забравил е да си плати

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Я!!!":

    и мисирите са му отмъстили като са отприщили народната любов под пасквила му

    19:32 23.07.2026

  • 50 МЪКА

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Хо хо":

    Сега мандрите са на техните хора, а копаене с меки китки е мисия невъзможна.

    19:34 23.07.2026

  • 51 Сандо

    0 0 Отговор
    Бонсови поляни ви чакат.Само че там заседаваха истински мъже,които имаха топки да превземат властта,а не сегашните посер.ковци,лягащи в краката на всеки Господар!

    Коментиран от #55

    19:36 23.07.2026

  • 52 Гъбарко

    1 0 Отговор
    Славния път на БКП-БСП от Партийния дом завърши на Бонсови поляни. Мунчо и Йотовица ги занулиха.

    19:36 23.07.2026

  • 53 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Издънихте се Много !":

    Кажи си истината
    Сичките са маскари.

    19:38 23.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Сандо":

    гьотверени да кажеш
    щото там с ппефски на мазно кафенце
    и голо гъ-
    зенце...

    19:39 23.07.2026

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