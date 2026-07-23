Вигенин за централата на БСП. Няма да ни я вземат. Ще заседаваме по поляните, ако трябва

Позиционирането на американските самолети на „Безмер“ означава индиректно подкрепяне на войната в Иран. Тези самолети нямат работа в България и ангажирането ни по този начин създава риск за сигурността ни и за имиджа ни в ЕС. Не уцелихме начина, по който да се справим със ситуацията. Това заяви пред бТВ евродепутатът Кристиан Вигенин.
За войната в Украйна той коментира: „Очевидно премиерът Радев и правителството се опитват да препозиционират България; без да се самоизолират, да утвърдят различен подход на ЕС. Трудно е, защото това изисква мъдро да се подходи към този тип послания. Изглеждаше така, сякаш се опитваме да седим на два стола, а не да седнем да трети, различен стол.
За случилото се с Киевската декларация той каза: „Не беше добре. Независимо дали си се подписал или не, ти си се съгласил с декларация, в която седи името на България. Такива текстове се съгласуват предварително, тоест България се е ангажирала с написаното там, независимо има ли подпис или не.“
Обърна внимание, че за зам.-министър на външните работи беше назначен човек, който няма никакъв опит - Христо Дикански, като подчерта, че при положение и че министърът нямат опит в тази среда, трябваше зад нея да има опитен екип.
„Не можеш да се репчиш на всички – ако имаш национална позиция, тя трябва да е много солидно мотивирана. Вкарваме се в две проблемни линии – подкрепа на американската операция и видимото нежелание да следваме досегашната политика. В много сложна ситуация сме като външнополитическо позициониране, нещата трябва умно и внимателно да се правят оттук нататък“, на мнение е той.
За позицията на България относно последния пакет санкции срещу Русия, Вигенин уточни: „Посрещам със симпатия опитите на правителство да кажат, че това и онова е важно за България. Дали беше ясно обяснено, това е друг въпрос. Отстояхме някакви позиции.“
Според него Радев е прав, че трябва да се търсят други подходи, защото санкциите не водят до очаквания резултат.
Оценката му за управлението на Радев не е еднозначна: „Виждам признаци за принципи, виждам, че се правят и усилия. Не виждам достатъчна категоричност, не виждам и ясен план все още. Имаме сериозни критики към Бюджет 2026, имаме и съмнения, че с едни намерения дойде това правителство, а реализацията е нещо различно.“
За риска от това да се отнеме от БСП централата им на „Позитано“ 20, той заяви: „Шишков малко е прибързал с обявлението. Идеите, които защитаваме, нямат нужда от партийна централа в центъра. Ако трябва, ще заседаваме по поляните. Няма да ни уплашат, като ни вземат централата, нито ще ни запушат устата.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Парпърляк
18:15 23.07.2026
2 честен ционист
18:15 23.07.2026
3 пръц
Коментиран от #28
18:16 23.07.2026
4 Може
18:17 23.07.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... ИМА ДА ПЕЕТЕ СЪС СТАНИШКО, КИРО ДОБРЕВ , БАЙ ГЕОРГИ СВИНАРЯ ОТ ПЛОВДИВ И АГЕНТ ГОЦЕ В ПАНДЕЛАТА
18:18 23.07.2026
6 На поляните
18:18 23.07.2026
7 Хайде без жертви
18:19 23.07.2026
8 Я!!!
Коментиран от #49
18:21 23.07.2026
9 ФАКТ
18:21 23.07.2026
10 Kaлпазанин
18:22 23.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 аман
18:23 23.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 На царя резиденция Врана не връщат
На БЗНС сградата я даваха на сумати партии след 1989 година
В България върви перестройка пренареждане в пълна сила
Това е реваншизъм за отнетите имоти след 1944 година
18:27 23.07.2026
15 Да заседават
18:27 23.07.2026
16 1234
18:27 23.07.2026
17 Марионетка
Коментиран от #24
18:27 23.07.2026
18 Стара чанта
Коментиран от #29
18:28 23.07.2026
19 Червената
18:28 23.07.2026
20 Лопата Орешник
18:30 23.07.2026
21 Р.Н
Или на Борсовите поляни.
18:36 23.07.2026
22 ШЕФА
18:38 23.07.2026
23 ЗАСЕДАВАЙ КЪДЕТО ИСКАШ!
18:41 23.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Волен
18:43 23.07.2026
26 Издънихте се Много !
Коментиран от #53
18:44 23.07.2026
27 Бузлуджа
18:45 23.07.2026
28 Наслаждавай Се !
До коментар #3 от "пръц":На Аромата !
18:46 23.07.2026
29 питам
До коментар #18 от "Стара чанта":Забрави евроатлантизъм, европейски ценности, права на човека, 32 пола, демокрация, робство, колониализъм, фашизъм, нацизъм, хетлер, освиенцим, бухенвалд, треблинка, мусолини, франка, ... Защо забравяш
18:47 23.07.2026
30 Урко
18:48 23.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ужас
18:49 23.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Суши
18:50 23.07.2026
35 СВО 1 610 дни РЕЗИЛ
18:51 23.07.2026
36 Зеления
Въпроса е:
-какво се цели с всекидневните статии за Вигенин, под които не може да се коментира /тази е рядко изключение/
-кой финансира тези статии, дълбоко се съмнявам че с една евродепутатска заплата Вигенин само си ги финансира
-подготвя ли се почвата, да "се изпишат хубави очи на Вигенин" с цел бъдеща негова кандидатура за кандидат вицепрезидент на Илияна Йотова
18:51 23.07.2026
37 Бсп приключи,
18:53 23.07.2026
38 Сийка
18:59 23.07.2026
39 Фют
Нали не знаели какво ще я правят все още.
Малко е "Една българска роза", ама никому ненужна.
19:02 23.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Герги
19:09 23.07.2026
43 Делян Пеевски
19:18 23.07.2026
44 Никола Гешев
19:19 23.07.2026
45 Какво ли не ---
19:21 23.07.2026
46 ЕДГАР КЕЙСИ
19:26 23.07.2026
47 Хо хо
Коментиран от #50
19:31 23.07.2026
48 Червен боклук
19:32 23.07.2026
49 забравил е да си плати
До коментар #8 от "Я!!!":и мисирите са му отмъстили като са отприщили народната любов под пасквила му
19:32 23.07.2026
50 МЪКА
До коментар #47 от "Хо хо":Сега мандрите са на техните хора, а копаене с меки китки е мисия невъзможна.
19:34 23.07.2026
51 Сандо
Коментиран от #55
19:36 23.07.2026
52 Гъбарко
19:36 23.07.2026
53 ганю
До коментар #26 от "Издънихте се Много !":Кажи си истината
Сичките са маскари.
19:38 23.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ганю
До коментар #51 от "Сандо":гьотверени да кажеш
щото там с ппефски на мазно кафенце
и голо гъ-
зенце...
19:39 23.07.2026