Спешна визита във Вашингтон! Новият шеф на "Мосад" тайно посетил САЩ заради ескалацията на войната срещу Иран

Новият директор на израелската разузнавателна агенция "Мосад" Роман Гофман е посетил Вашингтон преди две седмици за разговори относно войната в Иран и иранската ядрена програма, съобщава Axios, като цитира свои източници.

Гофман е един от най-близките съветници на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Това е първото му посещение във Вашингтон, откакто встъпи в длъжност през юни.

Посещението се е състояло точно преди напрежението около Ормузкия проток да ескалира и боевете да се възобновят.

Една от целите на посещението на Гофман е била да се координира с Белия дом преговорите с Иран за ядрена сделка, според израелски източник. Източниците твърдят, че Гофман се е срещнал с директора на ЦРУ Джон Ратклиф, както и с представители на Белия дом.

Вътре в близкия кръг на Тръмп, Ратклиф е бил един от по-скептичните гласове относно меморандума за разбирателство с Иран. Той предупреди преди подписването на меморандума за разбирателство, че Иран ще тълкува сделката по различен начин от САЩ, включително разпоредбите, отнасящи се до пролива.

ЦРУ и "Мосад" са отказали коментар.