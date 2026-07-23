Спешна визита във Вашингтон! Новият шеф на "Мосад" тайно посетил САЩ заради ескалацията на войната срещу Иран

Новият директор на израелската разузнавателна агенция "Мосад" Роман Гофман е посетил Вашингтон преди две седмици за разговори относно войната в Иран и иранската ядрена програма, съобщава Axios, като цитира свои източници.
Гофман е един от най-близките съветници на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Това е първото му посещение във Вашингтон, откакто встъпи в длъжност през юни.
Посещението се е състояло точно преди напрежението около Ормузкия проток да ескалира и боевете да се възобновят.
Една от целите на посещението на Гофман е била да се координира с Белия дом преговорите с Иран за ядрена сделка, според израелски източник. Източниците твърдят, че Гофман се е срещнал с директора на ЦРУ Джон Ратклиф, както и с представители на Белия дом.
Вътре в близкия кръг на Тръмп, Ратклиф е бил един от по-скептичните гласове относно меморандума за разбирателство с Иран. Той предупреди преди подписването на меморандума за разбирателство, че Иран ще тълкува сделката по различен начин от САЩ, включително разпоредбите, отнасящи се до пролива.
ЦРУ и "Мосад" са отказали коментар.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРУБА СИЛА БЕЗ АКЪЛ
Коментиран от #14
16:40 23.07.2026
2 пръц
16:40 23.07.2026
3 Кина
16:42 23.07.2026
4 Перо
16:42 23.07.2026
5 Супер тайно
16:43 23.07.2026
6 Демократичен режим
16:45 23.07.2026
7 Лавров
16:45 23.07.2026
8 .....
16:45 23.07.2026
9 Сатана Z
16:50 23.07.2026
10 Ратклиф каза,
Това дойде малко като студен душ след бодряшките изхвърляния на Тръмп, че Иран едва ли не го молели за сделка?!
Оказа се прав, човекът, между другото и ние отдавна твърдим същито буквално!
16:53 23.07.2026
11 Иван
16:54 23.07.2026
12 Израел
Гофман е споделил с ЦРУ цялата информация и сега Б 1 ще сипят бомби.
16:56 23.07.2026
13 Ъъъ
16:59 23.07.2026
14 Даниел
До коментар #1 от "ГРУБА СИЛА БЕЗ АКЪЛ":За нищо на света Иран не трябва да придобива ядрено оръжие,режима на аятоласите е по-страшен и от свещената война на талибаните със западния свят!!
Коментиран от #15, #16
17:02 23.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 От страни
До коментар #14 от "Даниел":Тва се едно папата да размахва ядрени ракети
17:25 23.07.2026
17 Нищо ново
17:29 23.07.2026