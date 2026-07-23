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Спешна визита във Вашингтон! Новият шеф на "Мосад" тайно посетил САЩ заради ескалацията на войната срещу Иран

Спешна визита във Вашингтон! Новият шеф на "Мосад" тайно посетил САЩ заради ескалацията на войната срещу Иран

23 Юли, 2026 16:36 1 041 17

  • роман гофман-
  • мосад-
  • израел-
  • иран-
  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху

Роман Гофман е един от най-близките съветници на израелския премиер Бенямин Нетаняху

Спешна визита във Вашингтон! Новият шеф на "Мосад" тайно посетил САЩ заради ескалацията на войната срещу Иран - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Axios Axios

Новият директор на израелската разузнавателна агенция "Мосад" Роман Гофман е посетил Вашингтон преди две седмици за разговори относно войната в Иран и иранската ядрена програма, съобщава Axios, като цитира свои източници.

Гофман е един от най-близките съветници на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Това е първото му посещение във Вашингтон, откакто встъпи в длъжност през юни.

Посещението се е състояло точно преди напрежението около Ормузкия проток да ескалира и боевете да се възобновят.

Една от целите на посещението на Гофман е била да се координира с Белия дом преговорите с Иран за ядрена сделка, според израелски източник. Източниците твърдят, че Гофман се е срещнал с директора на ЦРУ Джон Ратклиф, както и с представители на Белия дом.

Вътре в близкия кръг на Тръмп, Ратклиф е бил един от по-скептичните гласове относно меморандума за разбирателство с Иран. Той предупреди преди подписването на меморандума за разбирателство, че Иран ще тълкува сделката по различен начин от САЩ, включително разпоредбите, отнасящи се до пролива.

ЦРУ и "Мосад" са отказали коментар.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРУБА СИЛА БЕЗ АКЪЛ

    15 1 Отговор
    ДОКАТО ИРАН НЕ СТАНЕ ЯДРЕНА ДЪРЖАВА ТЕЗИ УДАРИ ЩЕ СЕ ПОВТАРЯТ ПАК И ПАК.

    Коментиран от #14

    16:40 23.07.2026

  • 2 пръц

    22 1 Отговор
    Цял свят знае, че мошетата дърпат конците на "миротвореца" какво тайно има в това

    16:40 23.07.2026

  • 3 Кина

    2 3 Отговор
    ФБР и ЦРУ Охраняват денонощно КИМ ЧЕН ...Да не стане фал и дуспа.!!

    16:42 23.07.2026

  • 4 Перо

    16 2 Отговор
    Хофман е навил пружината на Тръмп! После ще каже, че Израел няма интерес да участва във войната!

    16:42 23.07.2026

  • 5 Супер тайно

    5 0 Отговор
    щом факти знаят!

    16:43 23.07.2026

  • 6 Демократичен режим

    5 5 Отговор
    Ужас знаехте ли че жените в Иран не могат да ходят като най-долните труженички.Свобода за клита и зърното,къси дънки над бузите и потници размер XS.

    16:45 23.07.2026

  • 7 Лавров

    2 0 Отговор
    тайно се срещна с Рубио!

    16:45 23.07.2026

  • 8 .....

    4 0 Отговор
    Шиитите що така не признават Юдея?

    16:45 23.07.2026

  • 9 Сатана Z

    1 2 Отговор
    А стария лед изровиха ли го от бункера?

    16:50 23.07.2026

  • 10 Ратклиф каза,

    6 1 Отговор
    че не е оптимист за сделката с Иран и че Иран няма да отстъпи от целта си да накаже Тръмп.
    Това дойде малко като студен душ след бодряшките изхвърляния на Тръмп, че Иран едва ли не го молели за сделка?!
    Оказа се прав, човекът, между другото и ние отдавна твърдим същито буквално!

    16:53 23.07.2026

  • 11 Иван

    12 3 Отговор
    Тия гнусни нацистки евреи приличат на украинци.

    16:54 23.07.2026

  • 12 Израел

    3 5 Отговор
    има агенти на терен и преки наблюдения върху секретните ирански ядрени обекти.

    Гофман е споделил с ЦРУ цялата информация и сега Б 1 ще сипят бомби.

    16:56 23.07.2026

  • 13 Ъъъ

    6 1 Отговор
    Някой да разбра защо Роман Хофман(роден в Беларус) замени Давид Барнеа?🤣

    16:59 23.07.2026

  • 14 Даниел

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "ГРУБА СИЛА БЕЗ АКЪЛ":

    За нищо на света Иран не трябва да придобива ядрено оръжие,режима на аятоласите е по-страшен и от свещената война на талибаните със западния свят!!

    Коментиран от #15, #16

    17:02 23.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 От страни

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Даниел":

    Тва се едно папата да размахва ядрени ракети

    17:25 23.07.2026

  • 17 Нищо ново

    3 1 Отговор
    ДВЕТЕ НАЙ САТА НИзКИ СЛУЖБИ ПОДГОТВЯТ САТА НИзКИ РИТУАЛ

    17:29 23.07.2026