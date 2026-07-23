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Арсенал привлече Христос Цолис

Арсенал привлече Христос Цолис

23 Юли, 2026 18:20 451 0

  • арсенал-
  • христос цолис-
  • леандро тросар-
  • бешикташ-
  • микел артета-
  • артилеристите-
  • брюж

Гръцкият нападател пристига в Лондон с впечатляваща визитка и амбиции за успехи

Арсенал привлече Христос Цолис - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арсенал официално обяви привличането на Христос Цолис. След като Леандро Тросар пое към турския Бешикташ, мениджърът Микел Артета не губи време и осигурява свежа кръв в атаката на "артилеристите". Сделката е на стойност 40 милиона евро, а договорът на гръцкия национал е до лятото на 2031 година.

24-годишният нападател, който до момента блестеше с екипа на белгийския Брюж, вече е част от амбициозния проект на Арсенал. Цолис се отличава с бързина, техника и усет към гола – качества, които го превърнаха в един от най-желаните футболисти на европейския пазар това лято.

Миналият сезон бе истински фурор за Христос Цолис – той записа 52 мача, в които реализира 22 попадения и подаде за още 29 гола. Освен това, нападателят има солиден опит в различни първенства, след като е носил екипите на ПАОК, Фортуна Дюселдорф и Норич.

За националния отбор на Гърция Цолис е изиграл 34 срещи, в които се е разписал 9 пъти и е асистирал за още 3 гола.


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