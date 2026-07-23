Иран: Тази война е ясна - или всички, или никой! Няма да има продажби на петрол, ако Техеран бъде блокиран

Главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф заяви, че никой няма да може да продава петрол в регион, където Иран не е в състояние да го направи. Ако сигурността на Техеран не е гарантирана, никоя инфраструктура няма да бъде безопасна, настоява той.

"Тази война е ясна: или всички, или никой", отсече Галибаф в X.

Той добавя, че сигурността на Ормузкия проток се крие в отсъствието на американски сили.

Това се случва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди по-рано, че американските сили ще унищожават по един мост или електроцентрала всеки път, когато Иран стреля по кораб в Ормузкия проток.

Йордания заяви по-рано през деня, че през последното денонощие нейните въоръжени сили отново са прехванали ирански ракети и дронове, след като иранските въоръжени сили посочиха, че са унищожили оборудване на САЩ и са нанесли удари по съоръжения на американската армия в Кувейт, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Армията на Йордания заяви, че тази сутрин е прехванала три ирански ракети, насочени срещу територията на страната, а четвърта е паднала в жилищна зона. Шест дрона са били свалени снощи, при което не са били регистрирани жертви, нито щети.

По-рано днес Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) съобщи, че е унищожил система "Пейтриът" за прехващане на балистични снаряди и противоракетна радарна система THAAD, както и че е опожарил хангар за поддръжка на хеликоптери.

От своя страна редовната иранска армия заяви, че е поразила няколко обекта в Кувейт в отговор на американски атаки. Сред обектите, които бяха взети на прицел, са "логистични складове за боеприпаси на американската армия в лагера "Доха", горивни резервоари на базата "Али ас Салем", както и склад за боеприпаси в лагера "Ариджан".

Армията на Кувейт обяви снощи, че отвръща на "вражески атаки с дронове", без да уточни кои са обектите, взети на прицел.

Въоръжените сили на Ислямската република, които нанасят удари по съседни държави, съюзници на САЩ от възобновяването на военните действия между двете страни на 7 юли, заявиха, че няма да спират нападенията си, докато Иран продължава да бъде атакуван.

Въоръжените сили на САЩ нанесоха нови удари срещу военни цели в Иран за 12-та поредна нощ, стана ясно тази сутрин, предаде ДПА.

Ударите започнаха в 01:00 часа днес в Иран и приключиха около пет часа по-късно, написа в Екс Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ).

Ударите бяха насочени срещу ирански военни цели, включително морски способности, складове за ракети и дронове, обекти за наблюдение на брега и средства за противовъздушна отбрана, добави СЕНТКОМ.

От възобновяването на блокадата на иранските пристанища СЕНТКОМ е върнало девет търговски кораба и е неутрализирало един, каза още командването.

Според ирански държавни медии ракети са поразили райони близо до градовете Ахваз, Рамшир и Андимешк в западната част на Иран. Полуофициалната иранска агенция ФАРС съобщи за втора ракетна атака срещу военен обект в Бушехр.

Армията на Кувейт междувременно заяви, че противовъздушната отбрана на страната „отблъсква атаки на вражески дронове след престъпната иранска агресия“.