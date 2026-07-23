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Иран: Тази война е ясна - или всички, или никой! Няма да има продажби на петрол, ако Техеран бъде блокиран

Иран: Тази война е ясна - или всички, или никой! Няма да има продажби на петрол, ако Техеран бъде блокиран

23 Юли, 2026 17:06 1 641 61

  • иран-
  • сащ-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • петрол-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Това се случва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди по-рано, че американските сили ще унищожават по един мост или електроцентрала всеки път, когато Иран стреля по кораб в Ормузкия проток

Иран: Тази война е ясна - или всички, или никой! Няма да има продажби на петрол, ако Техеран бъде блокиран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф заяви, че никой няма да може да продава петрол в регион, където Иран не е в състояние да го направи. Ако сигурността на Техеран не е гарантирана, никоя инфраструктура няма да бъде безопасна, настоява той.

"Тази война е ясна: или всички, или никой", отсече Галибаф в X.

Той добавя, че сигурността на Ормузкия проток се крие в отсъствието на американски сили.

Това се случва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди по-рано, че американските сили ще унищожават по един мост или електроцентрала всеки път, когато Иран стреля по кораб в Ормузкия проток.

Йордания заяви по-рано през деня, че през последното денонощие нейните въоръжени сили отново са прехванали ирански ракети и дронове, след като иранските въоръжени сили посочиха, че са унищожили оборудване на САЩ и са нанесли удари по съоръжения на американската армия в Кувейт, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Армията на Йордания заяви, че тази сутрин е прехванала три ирански ракети, насочени срещу територията на страната, а четвърта е паднала в жилищна зона. Шест дрона са били свалени снощи, при което не са били регистрирани жертви, нито щети.

По-рано днес Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) съобщи, че е унищожил система "Пейтриът" за прехващане на балистични снаряди и противоракетна радарна система THAAD, както и че е опожарил хангар за поддръжка на хеликоптери.

От своя страна редовната иранска армия заяви, че е поразила няколко обекта в Кувейт в отговор на американски атаки. Сред обектите, които бяха взети на прицел, са "логистични складове за боеприпаси на американската армия в лагера "Доха", горивни резервоари на базата "Али ас Салем", както и склад за боеприпаси в лагера "Ариджан".

Армията на Кувейт обяви снощи, че отвръща на "вражески атаки с дронове", без да уточни кои са обектите, взети на прицел.

Въоръжените сили на Ислямската република, които нанасят удари по съседни държави, съюзници на САЩ от възобновяването на военните действия между двете страни на 7 юли, заявиха, че няма да спират нападенията си, докато Иран продължава да бъде атакуван.

Въоръжените сили на САЩ нанесоха нови удари срещу военни цели в Иран за 12-та поредна нощ, стана ясно тази сутрин, предаде ДПА.

Ударите започнаха в 01:00 часа днес в Иран и приключиха около пет часа по-късно, написа в Екс Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ).

Ударите бяха насочени срещу ирански военни цели, включително морски способности, складове за ракети и дронове, обекти за наблюдение на брега и средства за противовъздушна отбрана, добави СЕНТКОМ.

От възобновяването на блокадата на иранските пристанища СЕНТКОМ е върнало девет търговски кораба и е неутрализирало един, каза още командването.

Според ирански държавни медии ракети са поразили райони близо до градовете Ахваз, Рамшир и Андимешк в западната част на Иран. Полуофициалната иранска агенция ФАРС съобщи за втора ракетна атака срещу военен обект в Бушехр.

Армията на Кувейт междувременно заяви, че противовъздушната отбрана на страната „отблъсква атаки на вражески дронове след престъпната иранска агресия“.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И ние искаме

    38 6 Отговор
    ВЪН КРАВАРИТЕ ОТ ЕВРОПА !

    "НЕ" НА ГНИЛАТА ЯБЪЛКА САЩ!

    Коментиран от #30

    17:08 23.07.2026

  • 2 сащисан кравар

    29 5 Отговор
    Бай Дончо постоянно циври за сделка, ама греда!

    Коментиран от #6

    17:08 23.07.2026

  • 3 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 16 Отговор
    Давайте урана
    Иначе ви заличавам от земята

    17:08 23.07.2026

  • 4 Соломон

    5 22 Отговор
    Ами значи и Иран няма да го има

    17:09 23.07.2026

  • 5 Браво на Иран

    28 4 Отговор
    Света е с вас срещу терориста САЩ.

    Коментиран от #13

    17:09 23.07.2026

  • 6 Я пъ тоа

    6 16 Отговор

    До коментар #2 от "сащисан кравар":

    Дончо бомби
    Мишените Иран и Русия.

    Коментиран от #17

    17:09 23.07.2026

  • 7 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    5 25 Отговор
    Нема прошка за аятоласите
    Месомелачката е в пълен ход

    17:11 23.07.2026

  • 8 ПУТИНИСТЧЕ С ЧАЛМА

    7 19 Отговор
    Ква я мислехме, ква стана
    И в Русия и в Иран ни спукаха от бомбене.

    17:12 23.07.2026

  • 9 Робот

    23 4 Отговор
    Хутите трябва да бъдат подкрепени и от другите групировки и заедно да стрелят непрекъснато по всичко краварско...! Друг начин няма..!

    Коментиран от #12, #48

    17:12 23.07.2026

  • 10 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    5 13 Отговор
    Путин ми е клиент
    Моджтабата ми е клиент
    Куба и тя ще ми клиент
    И никой не мой мъ спря

    17:14 23.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хм Хм

    6 12 Отговор

    До коментар #5 от "Браво на Иран":

    Пич, това е режимът, организирал атентата на летище "Сарафово". Помисли малко.

    Коментиран от #14, #32

    17:15 23.07.2026

  • 14 Ами не е

    15 3 Отговор

    До коментар #13 от "Хм Хм":

    Не троли, че изглеждаш глупаво! САЩ са терорист и не са ти в полза!

    Коментиран от #25

    17:16 23.07.2026

  • 15 Време е

    5 10 Отговор
    Б1 и над МОСКВЕ

    17:16 23.07.2026

  • 16 Тити

    8 12 Отговор
    В тази война най големият губещ са Иранците зато зависят от продажбите на петрол. Няма продажби няма кинти а и от няма армия.

    Коментиран от #19, #21, #27

    17:18 23.07.2026

  • 17 сащисан кравар

    9 4 Отговор

    До коментар #6 от "Я пъ тоа":

    Явно нищо не е постигнал, щом постояно циври за сделка?

    Коментиран от #42

    17:21 23.07.2026

  • 18 гост

    7 12 Отговор
    Закривай, това гнездо на терористи и ислямисти..в този вид Света няма никаква изгода от Иран...освен да спонсорира Хизбулла,Хамас и Хутите.

    Коментиран от #24

    17:22 23.07.2026

  • 19 Пътя на парите

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Тити":

    Най-печеливш е Путин !

    Коментиран от #23, #40

    17:23 23.07.2026

  • 20 Швейк

    4 5 Отговор
    Мохамед Гоебаф на много силен се прави.

    17:23 23.07.2026

  • 21 Соломон

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "Тити":

    Е ще им остане само шамфъстъка ама те и САЩ са производители и все пак не е 100 процента сигурно че и от това няма да ги лишат

    17:23 23.07.2026

  • 22 Вовата

    9 2 Отговор
    е гений!САЩ нямат оръжие за Украйна!Иран не продава петрол!Русия на двойни цени!

    Коментиран от #39

    17:25 23.07.2026

  • 23 Соломон

    1 7 Отговор

    До коментар #19 от "Пътя на парите":

    Да бе печелиш. Печели една рязана винтовка и мокасини с токчета. А и едно летящо килимче от пещерата на Али Баба

    17:26 23.07.2026

  • 24 Дудов

    6 3 Отговор

    До коментар #18 от "гост":

    Личи си че си от лимитираните версии с малко мозък.А иранците като тръгнат да бягат къде ли ще отидат

    Коментиран от #34

    17:26 23.07.2026

  • 25 Хм Хм

    3 5 Отговор

    До коментар #14 от "Ами не е":

    Кой троли? Ако по онова време си бил дребосък, вземи прочети малко:
    "Терористичният атентат на летище „Сарафово“ в Бургас е извършен на 18 юли 2012 г. Общо седем души губят живота си при експлозията. Близо 40 души получават различни по степен наранявания. Разследването доказва, че зад организацията стои подкрепяното от Иран ливанско шиитско движение „Хизбула“."

    Коментиран от #28

    17:27 23.07.2026

  • 26 копейка с чалма

    7 1 Отговор
    Май пак ще ми хвръкне петолъчката.

    17:27 23.07.2026

  • 27 Укрофоб

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Тити":

    Те американците да не са на печалба?Освен Трэмп

    17:28 23.07.2026

  • 28 Атентата не е

    7 5 Отговор

    До коментар #25 от "Хм Хм":

    направен от Иран, Как да ти каже човек, че с новата опорка изглеждате глупаво, защитавайки терориста САЩ, който унищожава държави след държави и да не говорим и източването на Европа!

    Коментиран от #31

    17:29 23.07.2026

  • 29 Руснаков

    3 3 Отговор
    Много рязан народ коментира в сайта,или се чудя да не са били ...обиждани... от тях и за това сега така яростно да ги защитават.

    Коментиран от #60

    17:29 23.07.2026

  • 30 Какво искат

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "И ние искаме":

    Такива като теб на никого не му пука. Кравари им вика- те хората за разлика от теб не са ползвали външни тоалетни и не са се бърсали с изрязани вестници и не са носили галоши ама нека те са кравари а ти гражданин.

    17:30 23.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Депутат не умира в атентат

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хм Хм":

    Да си знаете, като не протестирате...

    17:33 23.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Вовата":

    Кой купува петрол н двойни цени бре
    Балъците отдавна свършиха.

    Коментиран от #51

    17:42 23.07.2026

  • 40 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Пътя на парите":

    "Печелившия" Путин го разкатаха от бомбене.

    17:43 23.07.2026

  • 41 Гражданин

    3 1 Отговор
    Тази война е много ясна - фанатиците ще се кротнат, когато им паднат главиците

    17:45 23.07.2026

  • 42 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "сащисан кравар":

    Не ма слушай кво говоря
    Гледай как бомбя аятоласите.

    17:45 23.07.2026

  • 43 Кривоверен алкаш

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ти беше ли там":

    Ще ти дам един пример,знам че си лабилен в главата и искаш да направиш атомна бомба,а аз имам силата да не ти разреша,как мислиш дали ще стоя и ще гледам безучастно как ще създадеш нещо опасно и ще чакам да ти залепне релето и образно казано да натиснеш копчето...Няма как да стане..

    Коментиран от #46, #57, #58

    17:47 23.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор
    Дончо попука Иран с Б1
    Ветераните от ...Виетнам.

    17:47 23.07.2026

  • 46 Ами спираш

    0 3 Отговор

    До коментар #43 от "Кривоверен алкаш":

    да се информираш от пропаганда за глупаци и няма да те ми задаваш глупави въпроси. Забавна е, но истината там няма да намериш. 😄

    17:49 23.07.2026

  • 47 ДОНЧО бомби Иран и Русия на поразия.

    2 1 Отговор
    И то с оръжия от 70те години.

    17:49 23.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 БОМБЕНИ КИЛИМИ

    2 1 Отговор
    Над Иран. Де що мърда си заминава

    17:51 23.07.2026

  • 51 БАЛЪЦИ КОЛКО ЩЕШ.

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Защо ли. Защото милиарди сме а ни командори в момента един егоист АЛЧЕН и зъл Деми старец. А Путин наистина печели яко и ДВАМКАТА СЪС ТРУМПАКА СА ДУПЕ И ГАЩИ ПРОДРАНИ ОТ ПРЪЦ. А СИ НАБЛЮДАВА ОТ СТРАНИ И В МОМЕНТ ЕДИН КИТАЙ ИЗЛИЗА НАПРЕД.

    17:52 23.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ХА ХА

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":

    Чиба ша викаш на май.кясси, бре ГомМньо ,ако не е жива ,ексхумирай я .

    17:56 23.07.2026

  • 55 Оня с парчето

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Амадор Ривас":

    Кат ти го отмаам яко в прррр.дялникка ,щии хвръкнат зъркелите 👀 като на Кокорчо и ще забравяш и за нови и за стари съседи ,мррршооо !

    17:58 23.07.2026

  • 56 Муньо Богаташ

    2 1 Отговор
    Ще дам и последната капка наличен петрол за безплатен керосин на краварските летящи цистерни!

    17:59 23.07.2026

  • 57 Сила

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Кривоверен алкаш":

    Дългия ,кат ти го отперрем в дъртия гссс,ще си изтървеш съдаржанието на ауспуха ,но пък с кеф ще си отидеш на едно по добро място

    18:01 23.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Амадор Ривас

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Амадор Ривас":

    Не кради бе тюфлек...

    Коментиран от #61

    18:05 23.07.2026

  • 60 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Руснаков":

    Явно местните от Делиормана са ти сцепили халката ,че още ти държи влага .

    18:06 23.07.2026

  • 61 Амадор Ривас

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Амадор Ривас":

    Не кради бе тюфлек ...

    18:07 23.07.2026

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