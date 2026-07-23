Иран: Тази война е ясна - или всички, или никой! Няма да има продажби на петрол, ако Техеран бъде блокиран

Главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф заяви, че никой няма да може да продава петрол в регион, където Иран не е в състояние да го направи. Ако сигурността на Техеран не е гарантирана, никоя инфраструктура няма да бъде безопасна, настоява той.
"Тази война е ясна: или всички, или никой", отсече Галибаф в X.
Той добавя, че сигурността на Ормузкия проток се крие в отсъствието на американски сили.
Това се случва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди по-рано, че американските сили ще унищожават по един мост или електроцентрала всеки път, когато Иран стреля по кораб в Ормузкия проток.
Йордания заяви по-рано през деня, че през последното денонощие нейните въоръжени сили отново са прехванали ирански ракети и дронове, след като иранските въоръжени сили посочиха, че са унищожили оборудване на САЩ и са нанесли удари по съоръжения на американската армия в Кувейт, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Армията на Йордания заяви, че тази сутрин е прехванала три ирански ракети, насочени срещу територията на страната, а четвърта е паднала в жилищна зона. Шест дрона са били свалени снощи, при което не са били регистрирани жертви, нито щети.
По-рано днес Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) съобщи, че е унищожил система "Пейтриът" за прехващане на балистични снаряди и противоракетна радарна система THAAD, както и че е опожарил хангар за поддръжка на хеликоптери.
От своя страна редовната иранска армия заяви, че е поразила няколко обекта в Кувейт в отговор на американски атаки. Сред обектите, които бяха взети на прицел, са "логистични складове за боеприпаси на американската армия в лагера "Доха", горивни резервоари на базата "Али ас Салем", както и склад за боеприпаси в лагера "Ариджан".
Армията на Кувейт обяви снощи, че отвръща на "вражески атаки с дронове", без да уточни кои са обектите, взети на прицел.
Въоръжените сили на Ислямската република, които нанасят удари по съседни държави, съюзници на САЩ от възобновяването на военните действия между двете страни на 7 юли, заявиха, че няма да спират нападенията си, докато Иран продължава да бъде атакуван.
Въоръжените сили на САЩ нанесоха нови удари срещу военни цели в Иран за 12-та поредна нощ, стана ясно тази сутрин, предаде ДПА.
Ударите започнаха в 01:00 часа днес в Иран и приключиха около пет часа по-късно, написа в Екс Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ).
Ударите бяха насочени срещу ирански военни цели, включително морски способности, складове за ракети и дронове, обекти за наблюдение на брега и средства за противовъздушна отбрана, добави СЕНТКОМ.
От възобновяването на блокадата на иранските пристанища СЕНТКОМ е върнало девет търговски кораба и е неутрализирало един, каза още командването.
Според ирански държавни медии ракети са поразили райони близо до градовете Ахваз, Рамшир и Андимешк в западната част на Иран. Полуофициалната иранска агенция ФАРС съобщи за втора ракетна атака срещу военен обект в Бушехр.
Армията на Кувейт междувременно заяви, че противовъздушната отбрана на страната „отблъсква атаки на вражески дронове след престъпната иранска агресия“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И ние искаме
"НЕ" НА ГНИЛАТА ЯБЪЛКА САЩ!
Коментиран от #30
17:08 23.07.2026
2 сащисан кравар
Коментиран от #6
17:08 23.07.2026
3 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Иначе ви заличавам от земята
17:08 23.07.2026
4 Соломон
17:09 23.07.2026
5 Браво на Иран
Коментиран от #13
17:09 23.07.2026
6 Я пъ тоа
До коментар #2 от "сащисан кравар":Дончо бомби
Мишените Иран и Русия.
Коментиран от #17
17:09 23.07.2026
7 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
Месомелачката е в пълен ход
17:11 23.07.2026
8 ПУТИНИСТЧЕ С ЧАЛМА
И в Русия и в Иран ни спукаха от бомбене.
17:12 23.07.2026
9 Робот
Коментиран от #12, #48
17:12 23.07.2026
10 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Моджтабата ми е клиент
Куба и тя ще ми клиент
И никой не мой мъ спря
17:14 23.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хм Хм
До коментар #5 от "Браво на Иран":Пич, това е режимът, организирал атентата на летище "Сарафово". Помисли малко.
Коментиран от #14, #32
17:15 23.07.2026
14 Ами не е
До коментар #13 от "Хм Хм":Не троли, че изглеждаш глупаво! САЩ са терорист и не са ти в полза!
Коментиран от #25
17:16 23.07.2026
15 Време е
17:16 23.07.2026
16 Тити
Коментиран от #19, #21, #27
17:18 23.07.2026
17 сащисан кравар
До коментар #6 от "Я пъ тоа":Явно нищо не е постигнал, щом постояно циври за сделка?
Коментиран от #42
17:21 23.07.2026
18 гост
Коментиран от #24
17:22 23.07.2026
19 Пътя на парите
До коментар #16 от "Тити":Най-печеливш е Путин !
Коментиран от #23, #40
17:23 23.07.2026
20 Швейк
17:23 23.07.2026
21 Соломон
До коментар #16 от "Тити":Е ще им остане само шамфъстъка ама те и САЩ са производители и все пак не е 100 процента сигурно че и от това няма да ги лишат
17:23 23.07.2026
22 Вовата
Коментиран от #39
17:25 23.07.2026
23 Соломон
До коментар #19 от "Пътя на парите":Да бе печелиш. Печели една рязана винтовка и мокасини с токчета. А и едно летящо килимче от пещерата на Али Баба
17:26 23.07.2026
24 Дудов
До коментар #18 от "гост":Личи си че си от лимитираните версии с малко мозък.А иранците като тръгнат да бягат къде ли ще отидат
Коментиран от #34
17:26 23.07.2026
25 Хм Хм
До коментар #14 от "Ами не е":Кой троли? Ако по онова време си бил дребосък, вземи прочети малко:
"Терористичният атентат на летище „Сарафово“ в Бургас е извършен на 18 юли 2012 г. Общо седем души губят живота си при експлозията. Близо 40 души получават различни по степен наранявания. Разследването доказва, че зад организацията стои подкрепяното от Иран ливанско шиитско движение „Хизбула“."
Коментиран от #28
17:27 23.07.2026
26 копейка с чалма
17:27 23.07.2026
27 Укрофоб
До коментар #16 от "Тити":Те американците да не са на печалба?Освен Трэмп
17:28 23.07.2026
28 Атентата не е
До коментар #25 от "Хм Хм":направен от Иран, Как да ти каже човек, че с новата опорка изглеждате глупаво, защитавайки терориста САЩ, който унищожава държави след държави и да не говорим и източването на Европа!
Коментиран от #31
17:29 23.07.2026
29 Руснаков
Коментиран от #60
17:29 23.07.2026
30 Какво искат
До коментар #1 от "И ние искаме":Такива като теб на никого не му пука. Кравари им вика- те хората за разлика от теб не са ползвали външни тоалетни и не са се бърсали с изрязани вестници и не са носили галоши ама нека те са кравари а ти гражданин.
17:30 23.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Депутат не умира в атентат
До коментар #13 от "Хм Хм":Да си знаете, като не протестирате...
17:33 23.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #22 от "Вовата":Кой купува петрол н двойни цени бре
Балъците отдавна свършиха.
Коментиран от #51
17:42 23.07.2026
40 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #19 от "Пътя на парите":"Печелившия" Путин го разкатаха от бомбене.
17:43 23.07.2026
41 Гражданин
17:45 23.07.2026
42 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #17 от "сащисан кравар":Не ма слушай кво говоря
Гледай как бомбя аятоласите.
17:45 23.07.2026
43 Кривоверен алкаш
До коментар #33 от "Ти беше ли там":Ще ти дам един пример,знам че си лабилен в главата и искаш да направиш атомна бомба,а аз имам силата да не ти разреша,как мислиш дали ще стоя и ще гледам безучастно как ще създадеш нещо опасно и ще чакам да ти залепне релето и образно казано да натиснеш копчето...Няма как да стане..
Коментиран от #46, #57, #58
17:47 23.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ГОЛЕМ СМЕХ
Ветераните от ...Виетнам.
17:47 23.07.2026
46 Ами спираш
До коментар #43 от "Кривоверен алкаш":да се информираш от пропаганда за глупаци и няма да те ми задаваш глупави въпроси. Забавна е, но истината там няма да намериш. 😄
17:49 23.07.2026
47 ДОНЧО бомби Иран и Русия на поразия.
17:49 23.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 БОМБЕНИ КИЛИМИ
17:51 23.07.2026
51 БАЛЪЦИ КОЛКО ЩЕШ.
До коментар #39 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Защо ли. Защото милиарди сме а ни командори в момента един егоист АЛЧЕН и зъл Деми старец. А Путин наистина печели яко и ДВАМКАТА СЪС ТРУМПАКА СА ДУПЕ И ГАЩИ ПРОДРАНИ ОТ ПРЪЦ. А СИ НАБЛЮДАВА ОТ СТРАНИ И В МОМЕНТ ЕДИН КИТАЙ ИЗЛИЗА НАПРЕД.
17:52 23.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ХА ХА
До коментар #44 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":Чиба ша викаш на май.кясси, бре ГомМньо ,ако не е жива ,ексхумирай я .
17:56 23.07.2026
55 Оня с парчето
До коментар #48 от "Амадор Ривас":Кат ти го отмаам яко в прррр.дялникка ,щии хвръкнат зъркелите 👀 като на Кокорчо и ще забравяш и за нови и за стари съседи ,мррршооо !
17:58 23.07.2026
56 Муньо Богаташ
17:59 23.07.2026
57 Сила
До коментар #43 от "Кривоверен алкаш":Дългия ,кат ти го отперрем в дъртия гссс,ще си изтървеш съдаржанието на ауспуха ,но пък с кеф ще си отидеш на едно по добро място
18:01 23.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Амадор Ривас
До коментар #58 от "Амадор Ривас":Не кради бе тюфлек...
Коментиран от #61
18:05 23.07.2026
60 Соломон
До коментар #29 от "Руснаков":Явно местните от Делиормана са ти сцепили халката ,че още ти държи влага .
18:06 23.07.2026
61 Амадор Ривас
До коментар #59 от "Амадор Ривас":Не кради бе тюфлек ...
18:07 23.07.2026