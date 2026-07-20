Заплаха за сигурността на Руската федерация! Москва и Пекин се обединяват срещу разполагането на американски ракетни системи в Япония и Южна Корея

Руският заместник-външен министър Андрей Руденко предупреди в интервю за ТАСС, че Русия ще предприеме съответните мерки, ако Южна Корея и Япония разположат американската ракетна система Typhon на своя територия, пише Фокус.
Той каза, че Москва ще счита разполагането на американската ракетна система за заплаха за сигурността на Руската федерация.
"Внимателно следим усилията на японската страна за разширяване на военната дейност. Считаме, че предоставянето на територията на Токио за разполагане на американски ракетни системи със среден и къс обсег, независимо от продължителността на разполагането (епизодично, ротационно или постоянно), е стъпка, която има сериозно негативно въздействие върху стабилността и сигурността на региона Азия и Тихоокеанския регион и представлява пряка заплаха за далечните източни граници на Русия", обясни той.
Той поясни, че Москва многократно е предупреждавала японската страна срещу такива "разрушителни решения" в различни формати.
Руденко посочи, че в същото време Русия засилва координацията с китайските партньори за поддържане на мира в Азиатско-тихоокеанския регион.
Американските ракетни комплекси Typhon могат да се използват за изстрелване на многофункционални ракети SM-6 и крилати ракети Tomahawk с обсег на полета около 2 хил. км.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:18 20.07.2026
2 Робот
11:19 20.07.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #8
11:20 20.07.2026
4 Хайо
11:22 20.07.2026
5 Кондарев
11:24 20.07.2026
6 Всички
11:24 20.07.2026
7 Герги
Коментиран от #14, #23
11:24 20.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Вашето мнение
Педофили не ме устройват. Като си сменя пола няма да стана по-млад. Не си падам по будисти. Обичам да целувам Корана.
Май Иран ще натежи в дилемата.
11:26 20.07.2026
10 И в Монголия
11:27 20.07.2026
11 Тошко Ка п ута
11:28 20.07.2026
12 Коста
Коментиран от #19, #26
11:28 20.07.2026
13 И защо пък,това ще е -...
По-скоро ответната страна трябва да си помисли,че ако разположи въпросните ракети,ТЯ ще бъде заплашена от Русия и Китай...!
11:28 20.07.2026
14 Ъъъ
До коментар #7 от "Герги":"Кой то и да започне да се въоръжава Русия веднага започва че е заплаха за сигурността и,много грешки са правили през годините, та се стряскат от миши тропот...."
След като Рубио заяви, че Куба е заплаха за националната сигурност на САЩ, какво да съдим останалите? Куба? Заплаха? За националната сигурност на САЩ? 🤔
Коментиран от #20
11:30 20.07.2026
15 Важен
11:31 20.07.2026
16 Последния ботсванец
11:31 20.07.2026
17 плевен
Украинското производство на дронове е невъзможно без китайски елементи. Доскоро ключови материали за артилерийски боеприпаси стигаха да Западна Европа през територията на Русия. И за да се премахне тази зависимост, Русия трябва да изпепели Украйна за една нощ. Но Путин и това не смее да направи. Време е за смяна.
11:32 20.07.2026
18 оркски
11:34 20.07.2026
19 стоян георгиев
До коментар #12 от "Коста":Ти си роб на анадолците.
Коментиран от #24
11:35 20.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Герги
До коментар #21 от "Герги":Това беше за триене а не предишното...несдекватен народ..
11:43 20.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 а ти
До коментар #19 от "стоян георгиев":сех робиня
12:20 20.07.2026
25 Пришелец
Развитието е толкова динамично ,а САЩ със следвоенните договори ограничиха сигурността,като изцяло я поеха.Китай пък търси със все по-настойчивите си военноморски действия предефиниране на териториалните си граници.
Това са причини,които определят засиленото участие на САЩ в Източния регион, изтеглянето им от Европа и създаване на условия за развитие на Япония .Тя закупи 150 броя Ф-35 и разработва собствена система хиперзвукови ракети.
Коментиран от #27, #28
12:40 20.07.2026
26 ХЕ ХЕ ХЕ
До коментар #12 от "Коста":Колко болка има по тоя свят ....
И колко тъпота ...
12:46 20.07.2026
27 Ехо
До коментар #25 от "Пришелец":Значи онова,,япония потъва,, не е измислица, а бъдеще
12:47 20.07.2026
28 Япония
До коментар #25 от "Пришелец":веднъж яде сурови гъби, ама май не се научи,
че не се ходи в гората, като само егото ти е голямо,
ама иначе си малък и глупав ...
12:48 20.07.2026