Заплаха за сигурността на Руската федерация! Москва и Пекин се обединяват срещу разполагането на американски ракетни системи в Япония и Южна Корея

Руският заместник-външен министър Андрей Руденко предупреди в интервю за ТАСС, че Русия ще предприеме съответните мерки, ако Южна Корея и Япония разположат американската ракетна система Typhon на своя територия, пише Фокус.

Той каза, че Москва ще счита разполагането на американската ракетна система за заплаха за сигурността на Руската федерация.

"Внимателно следим усилията на японската страна за разширяване на военната дейност. Считаме, че предоставянето на територията на Токио за разполагане на американски ракетни системи със среден и къс обсег, независимо от продължителността на разполагането (епизодично, ротационно или постоянно), е стъпка, която има сериозно негативно въздействие върху стабилността и сигурността на региона Азия и Тихоокеанския регион и представлява пряка заплаха за далечните източни граници на Русия", обясни той.

Той поясни, че Москва многократно е предупреждавала японската страна срещу такива "разрушителни решения" в различни формати.

Руденко посочи, че в същото време Русия засилва координацията с китайските партньори за поддържане на мира в Азиатско-тихоокеанския регион.

Американските ракетни комплекси Typhon могат да се използват за изстрелване на многофункционални ракети SM-6 и крилати ракети Tomahawk с обсег на полета около 2 хил. км.