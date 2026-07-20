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Заплаха за сигурността на Руската федерация! Москва и Пекин се обединяват срещу разполагането на американски ракетни системи в Япония и Южна Корея

Заплаха за сигурността на Руската федерация! Москва и Пекин се обединяват срещу разполагането на американски ракетни системи в Япония и Южна Корея

20 Юли, 2026 11:16 1 393 28

  • русия-
  • китай-
  • сащ-
  • ракети-
  • пентагон-
  • северна корея-
  • южна корея

Американските ракетни комплекси Typhon могат да се използват за изстрелване на многофункционални ракети SM-6 и крилати ракети Tomahawk с обсег на полета около 2 хил. км

Заплаха за сигурността на Руската федерация! Москва и Пекин се обединяват срещу разполагането на американски ракетни системи в Япония и Южна Корея - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският заместник-външен министър Андрей Руденко предупреди в интервю за ТАСС, че Русия ще предприеме съответните мерки, ако Южна Корея и Япония разположат американската ракетна система Typhon на своя територия, пише Фокус.

Той каза, че Москва ще счита разполагането на американската ракетна система за заплаха за сигурността на Руската федерация.

"Внимателно следим усилията на японската страна за разширяване на военната дейност. Считаме, че предоставянето на територията на Токио за разполагане на американски ракетни системи със среден и къс обсег, независимо от продължителността на разполагането (епизодично, ротационно или постоянно), е стъпка, която има сериозно негативно въздействие върху стабилността и сигурността на региона Азия и Тихоокеанския регион и представлява пряка заплаха за далечните източни граници на Русия", обясни той.

Той поясни, че Москва многократно е предупреждавала японската страна срещу такива "разрушителни решения" в различни формати.

Руденко посочи, че в същото време Русия засилва координацията с китайските партньори за поддържане на мира в Азиатско-тихоокеанския регион.

Американските ракетни комплекси Typhon могат да се използват за изстрелване на многофункционални ракети SM-6 и крилати ракети Tomahawk с обсег на полета около 2 хил. км.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 11 Отговор
    Радев официално ни вкара във войната с Иран.Честито!

    11:18 20.07.2026

  • 2 Робот

    13 2 Отговор
    Ким Чен и Индия също са с тях ..!

    11:19 20.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 6 Отговор
    Аз няма да бъда мобилизиран, защото съм негоден за военна служба. Имам изпадане на дебелото черво. Честито на тези които ще ходят на война!

    Коментиран от #8

    11:20 20.07.2026

  • 4 Хайо

    6 2 Отговор
    Мойта ракета им я давам безплатно, докато още върши работа. Предпочитам да я сложат на руска установка, китайските не са така широки като "страна родная".

    11:22 20.07.2026

  • 5 Кондарев

    2 3 Отговор
    И за какво беше тази перистройка!

    11:24 20.07.2026

  • 6 Всички

    11 5 Отговор
    НАТО вски началници са полудели! Накрая май дружно ще "хапнем" Боговия...

    11:24 20.07.2026

  • 7 Герги

    7 11 Отговор
    Кой то и да започне да се въоръжава Русия веднага започва че е заплаха за сигурността и,много грешки са правили през годините, та се стряскат от миши тропот...Много са освобождавали и грабили през вековете...мизерен руски ген..

    Коментиран от #14, #23

    11:24 20.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Вашето мнение

    6 1 Отговор
    Ами сега? Дали да се присъединя към Коцето в Иран или към Вовата в Китай?
    Педофили не ме устройват. Като си сменя пола няма да стана по-млад. Не си падам по будисти. Обичам да целувам Корана.
    Май Иран ще натежи в дилемата.

    11:26 20.07.2026

  • 10 И в Монголия

    3 3 Отговор
    и Финландия трябва!

    11:27 20.07.2026

  • 11 Тошко Ка п ута

    4 3 Отговор
    Завивам се с родопското одеало нищо че отвън е 50 градуса пускам си стар Мос филм за втората световна отпивам водка ПУ ти нка и релаксирам за тира

    11:28 20.07.2026

  • 12 Коста

    6 4 Отговор
    Няма да стане. Китай не се обединява с робите си. Той ги ползва.

    Коментиран от #19, #26

    11:28 20.07.2026

  • 13 И защо пък,това ще е -...

    7 2 Отговор
    ...,,заплаха за сигурността на Руската федерация"!
    По-скоро ответната страна трябва да си помисли,че ако разположи въпросните ракети,ТЯ ще бъде заплашена от Русия и Китай...!

    11:28 20.07.2026

  • 14 Ъъъ

    10 5 Отговор

    До коментар #7 от "Герги":

    "Кой то и да започне да се въоръжава Русия веднага започва че е заплаха за сигурността и,много грешки са правили през годините, та се стряскат от миши тропот...."

    След като Рубио заяви, че Куба е заплаха за националната сигурност на САЩ, какво да съдим останалите? Куба? Заплаха? За националната сигурност на САЩ? 🤔

    Коментиран от #20

    11:30 20.07.2026

  • 15 Важен

    1 3 Отговор
    е обхвата!Итешника може да обиколи 3пъти земята!Нужна е реципрочност!

    11:31 20.07.2026

  • 16 Последния ботсванец

    4 0 Отговор
    Само в Китай не бях ходил на кулинарен рур.

    11:31 20.07.2026

  • 17 плевен

    4 5 Отговор
    Русия и Китай не се обединяват. Това заявление просто демонстрира силната зависимост на Р от К. Някой да е чул, че Р. и К. се обединяват срещу разполагането на същите системи в Финландия /например/? Аз не съм.
    Украинското производство на дронове е невъзможно без китайски елементи. Доскоро ключови материали за артилерийски боеприпаси стигаха да Западна Европа през територията на Русия. И за да се премахне тази зависимост, Русия трябва да изпепели Украйна за една нощ. Но Путин и това не смее да направи. Време е за смяна.

    11:32 20.07.2026

  • 18 оркски

    4 1 Отговор
    плач

    11:34 20.07.2026

  • 19 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Коста":

    Ти си роб на анадолците.

    Коментиран от #24

    11:35 20.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Герги

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Герги":

    Това беше за триене а не предишното...несдекватен народ..

    11:43 20.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 а ти

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "стоян георгиев":

    сех робиня

    12:20 20.07.2026

  • 25 Пришелец

    0 1 Отговор
    Още през 2020г,Япония се отказа да инсталира системата Aegis Ashore,въпреки,че може да бъде и офанзивна,като изстрелва ракети Томахоук.
    Развитието е толкова динамично ,а САЩ със следвоенните договори ограничиха сигурността,като изцяло я поеха.Китай пък търси със все по-настойчивите си военноморски действия предефиниране на териториалните си граници.
    Това са причини,които определят засиленото участие на САЩ в Източния регион, изтеглянето им от Европа и създаване на условия за развитие на Япония .Тя закупи 150 броя Ф-35 и разработва собствена система хиперзвукови ракети.

    Коментиран от #27, #28

    12:40 20.07.2026

  • 26 ХЕ ХЕ ХЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Коста":

    Колко болка има по тоя свят ....

    И колко тъпота ...

    12:46 20.07.2026

  • 27 Ехо

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Пришелец":

    Значи онова,,япония потъва,, не е измислица, а бъдеще

    12:47 20.07.2026

  • 28 Япония

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Пришелец":

    веднъж яде сурови гъби, ама май не се научи,

    че не се ходи в гората, като само егото ти е голямо,

    ама иначе си малък и глупав ...

    12:48 20.07.2026

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