Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Атанас Пеканов: Беше прекратена манипулирана схема в МРРБ за 127 млн. евро

Атанас Пеканов: Беше прекратена манипулирана схема в МРРБ за 127 млн. евро

26 Юли, 2026 13:07 1 230 36

  • атанас пеканов-
  • прекратяване-
  • процедура-
  • манипулации-
  • схема-
  • мррб

"Трябва да загърбим модела на евтина дестинация. Това е единственият начин да отговорим на демографските проблеми. Да върнем част от хората, които заминаха в годините, които търсеха високи заплати. Виждам компании в България, които работят на най-високо световно ниво и то в сектори на бъдещето", коментира още вицепремиерът 

Атанас Пеканов: Беше прекратена манипулирана схема в МРРБ за 127 млн. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бюджет 2027 ще бъде по-амбициозен, сегашният е на завареното положение.

Това заяви пред БНР вицепремиерът за европейските средства Атанас Пеканов, като уточни, че приетият бюджет за 2026 г. не нарушава Закона за публичните финанси.

Той увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната работна заплата.

Пеканов допълни, че тази седмица е била прекратена процедура за разпределение на 127 млн. евро за малки и средни предприятия във въглищните региони заради съмнения за манипулации.

"Тази седмица беше прекратена една манипулирана корупционна схема в МРРБ. Това е процедура за 127 млн. евро, които трябва да бъдат раздадени във въглищните региони на малки и средни предприятия. 1600 фирми са кандидатствали, след което е имало нагласяване на критериите по време на кабинета "Желязков", така че някои фирми да спечелят тези грантове - това са пари, които ЕС дава на фирмите за нови технологии и инвестиции. Променени са критериите, след като е свършила процедурата, имало е пипане в МРРБ по време на правителството на Росен Желязков. Така са се случили нещата, че дори функционери на ГЕРБ са били репресирани и не са гъквали по темата. Т.е. някой друг е нареждал това да бъде така. Затова тази процедура беше спряна", съобщи Пеканов и подчерта, че ще започне нова процедура и по нови правила и критерии ще бъдат разпределени средствата.

По думите на вицепремиера антикорупционните реформи са основен ангажимент на кабинета "Радев":

"ВКС трябваше да избере член на КПК и не го избра, това рискува да блокира около 400 млн. евро по тази реформа от ПВУ".

Голямата цел на правителството е повече производство с висока добавена стойност, подчерта той:

"Трябва да загърбим модела на евтина дестинация. Това е единственият начин да отговорим на демографските проблеми. Да върнем част от хората, които заминаха в годините, които търсеха високи заплати. Виждам компании в България, които работят на най-високо световно ниво и то в сектори на бъдещето".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 евалата чалгопитеци

    14 10 Отговор
    Как е новото нормално? Защо не сте на улицата? Свалихте Желязков заради по-добър Бюджет от току що наложения ви. Защо не сте на улицата? Или сега няма кой да ви плаща?

    13:18 26.07.2026

  • 3 Това момченце,

    13 4 Отговор
    хюмненце - камък на врата на Румен Радев, преди другите му авери да го натикат в блатото.

    13:18 26.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ББ от Банкя

    16 3 Отговор
    Дрън дрън сичките имате само една амбиция, да ме стигнете на чекмедже, ама не става за година две, язе бъхтах 15 години

    13:20 26.07.2026

  • 6 Бързаш

    9 6 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Първо трябва да обесите идеолозите и водачите на ПП-ДБ.

    Може и на 9-и септември.

    Смърт на фашизма - свобода на народа!

    Коментиран от #8

    13:23 26.07.2026

  • 7 Мнение

    13 2 Отговор
    ТОЗИ ЩЕ БЪДЕ СРЕД ОТРПКИТЕ КОИТО ЩЕ ТЪРКАТ НАРА ЗАД РЕШЕТКИТЕ, ДОСТА ДЪЛГО ВРЕМЕ!

    ЦЕЛИЯТ НАРОД ВЕЧЕ ВИ РАЗБРА, ЧЕ ЩОМ СЕ ЗОВЕТЕ "ЕВРОАТЛАНТИЦИ", ОЗНАЧАВА, ЧЕ СТЕ ДОЛНИ ПРОДАЛИ СЕ КОМПРАДОРИ!

    ЕДИН ДЕН ЩЕ ИМА СПРАВЕДЛИВОСТ И ЗА НАШИЯТ НАРОД!
    ТЕЖКО ИМ НА ТАКИВА ПРОДАЖНИЦИ КАТО ТОВА ОТ СНИМКАТА!!!

    13:24 26.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 1488

    13 4 Отговор
    шофьора на самолет и придворните му до девето коляно ще бьдат ритуално обесени пред парламента на 9ти септември.
    после ще има всенародни тържества и кренвирши ама със същия вкус като от едно време

    Коментиран от #12

    13:28 26.07.2026

  • 10 Този е също като укроевреина СтаниШеф

    10 3 Отговор
    няма един реален трудов ден в живота си и сегашната му "работа" на вицепремиер-министър е без коментар.

    Толкоз за Прогресивен Боташ и кадрите му, събрани от ГЕРБ, ДПС, БСП, ИТН и тук-там БКП-ППДБили като Запеканката.

    Коментиран от #14

    13:28 26.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Милиарди за крадене в бюджета на Муньо

    13 1 Отговор
    инак спестили милилиони. ОСТАВКА, БЕ БОКЛУЦИ КРАДЛИВИ И ПРОДАЖНИ!!!

    13:30 26.07.2026

  • 14 всъщност

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Този е също като укроевреина СтаниШеф":

    Единствено ГЕРБ има собствена Академия за обучение на младите си кадри. Всички останали гледат да откраднат някого с шарени обещания.

    13:30 26.07.2026

  • 15 Лопата Орешник

    10 0 Отговор
    Ако си пекан трябва да вкарваш хората участващи в схемата при Ставри!! Другото е лакардия според мен!

    13:32 26.07.2026

  • 16 Факти

    7 2 Отговор
    Като пренасочат милионите от фирмите на ГЕРБ към фирмите на ПБ как ще се подобри живота на обикновения българин?

    Коментиран от #20

    13:37 26.07.2026

  • 17 Супер

    6 1 Отговор
    Сега тези по 20 евро на човек от пощата ли да си ги вземем, по банков път ли ще ни ги преведете, или и от тях нищо няма да видим?

    13:37 26.07.2026

  • 18 Стига

    12 1 Отговор
    с тъпите опити за манипулации , бе ! Пет лева не изкарал , спестил бил той ?!

    13:39 26.07.2026

  • 19 и кво ве изпеканов що не сезирата органи

    4 0 Отговор
    занимаващи се с кражби
    а дебнете пишман дюкянджии за неиздаден касов бон
    и дигате осигуровки
    некадърни сте и нищо не правите освен че може би не крадете кат предишни тикви

    Беше прекратена манипулирана схема в МРРБ за 127 млн. евро

    13:40 26.07.2026

  • 20 абе

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    много питаш ти

    13:42 26.07.2026

  • 21 да питам

    6 0 Отговор
    Аега като се махна Желязков и не приехме бюджета му, протестиралите в чужбин българи прибраха ли се в България, за да раждат българчета?

    13:43 26.07.2026

  • 22 Дочени

    8 0 Отговор
    дрехи и бачкане от сутрин до вечер много ще ти ходи , а не костюм и винаги да ми висиш на джоба на данъкоплатците за тоя де духа ! Ген шумкарски , дай му да лапа и взема Сао !

    13:45 26.07.2026

  • 23 Мда

    4 0 Отговор
    Празнодумеца Пеканов. Соросоиден слуга и някой знаели , кой го тика в правителства на Радвфф. Едно е сигурно, че работи за зануляване на Мариците и за още фотоволтаици и перки.

    13:57 26.07.2026

  • 24 Янко

    2 2 Отговор
    Пеканов бати Бойко тиквата хич не е доволен от новия бюджет защото чекмеджето седи празно.

    13:57 26.07.2026

  • 25 истината

    3 1 Отговор
    Тая го знаем как си пееше и гледаше в огледалото и се кефеше че е в министерски кабинет, тогава ПП му биха шута, а той бил подлога на Радев. И сега бля-бля-бля празни приказки кой какво казал на комшията си.

    13:58 26.07.2026

  • 26 анонимен

    3 0 Отговор
    Това тук е от типа-една жена каза. Това са важни неща и трябва да се говори с конкретни факти, имена, суми. Общи приказки от типа-някои фирми, едни хора не значат нищо. Този човек ще го запомним с провалът му с Плана за възстановяване ,когато се упражняваше за министър в правителството на Кирил Петков.

    14:00 26.07.2026

  • 27 Нехис

    3 1 Отговор
    Дискусията във всички социални мрежи и форумите на новинарски сайтове е кой е откраднал повече - Бойко Борисов и приближените му или Румен Радев с кликата и олигархията си!?
    Малко цифри - Бойко Борисов закупи къща в Барселона на Борислава Йовчева ( мис бикини 2011 г.) на стойност 1.5 млн.евро ,2 бутика и Порше. Също така беше сниман от неизвестна дама как спи до шкафче с пачки по 500 евро на обща стойност 1.5 млн.евро. Иначе други имоти на свое име няма освен къщата си в Банкя.
    Румен Радев чрез едно от служебните си правителства с премиер Гълъб Донев декември 2022 г.чрез министъра на енергетиката Росен Христов (катамарана) подписва договора с турската компания БОТАШ в който България се задължава да изплаща по 1.050 млн.лв.на ден независимо дали получава газ. Договора е 10-годишен и България ще изплати 6.5 млрд.лв.на турците. Според Български изселници в Турция Радев о обкръжението му са получили 10% от стойноста на самия договор ( 650 млн.лв.). Министъра на енергетиката Росен Христов след договора си закупи имоти в Гърция и Кипър и поръчков кабриолет за 488 хил.евро с който вози манекенки на пътешествия до Париж( има много видеа в които маха на пешеходците а манекенките танцуват в кабриолета). Също така въпросния Христов беше задържан от прокуратурата месец февруари за 72 часа за корупция в особено големи размери а преди месец беше назначен от Радев в борда на директорите на ДКК ( Държавна консолидационна компания) през която минават милиарди. Та спо

    Коментиран от #29

    14:00 26.07.2026

  • 28 Чико

    4 0 Отговор
    Тоя почва да дразни жестоко. Почна много да парадира , че е много умен , другите сме глупаци.

    14:02 26.07.2026

  • 29 така е

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Нехис":

    Лъжеца и крадеца Румборак Радев казва, че Борисов и Пеевски много лъжели и крадяли.

    14:05 26.07.2026

  • 30 Хайде Бе ?

    3 0 Отговор
    Сигурен Ли си ?

    Кат Гледам Бюджета На НЗОК !

    И Ккаво Учат !

    И Правят Ония Дяволи !

    Не Ми се чини Да Е Така !

    Или на Вас това Ви се Струва !

    Като Висша Математика !

    14:05 26.07.2026

  • 31 защо не сте на улицата?

    3 0 Отговор
    Наложения ви вчера бюджет е значително по-лош от бюджета на Желязков. Защо не протестирате?

    14:06 26.07.2026

  • 32 малко истински факти

    2 0 Отговор
    Пеканката Смешников , пак евтиджос балалайки нищо правене - важното е селфи да си направи ...

    14:09 26.07.2026

  • 33 Ша Стигнат Ли ?

    3 0 Отговор
    За Тоалетна Хартия ?

    14:12 26.07.2026

  • 34 Анонимен

    2 0 Отговор
    Ето го и този червен лъжец докога смятате че с лъжи диктат грабежи ще владеете институции власт държава хахахаха

    Коментиран от #35

    14:15 26.07.2026

  • 35 е ми завладяха я

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Анонимен":

    ха да видим как ще си я върнете обратно

    14:28 26.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол