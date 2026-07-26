Атанас Пеканов: Беше прекратена манипулирана схема в МРРБ за 127 млн. евро

Бюджет 2027 ще бъде по-амбициозен, сегашният е на завареното положение.
Това заяви пред БНР вицепремиерът за европейските средства Атанас Пеканов, като уточни, че приетият бюджет за 2026 г. не нарушава Закона за публичните финанси.
Той увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната работна заплата.
Пеканов допълни, че тази седмица е била прекратена процедура за разпределение на 127 млн. евро за малки и средни предприятия във въглищните региони заради съмнения за манипулации.
"Тази седмица беше прекратена една манипулирана корупционна схема в МРРБ. Това е процедура за 127 млн. евро, които трябва да бъдат раздадени във въглищните региони на малки и средни предприятия. 1600 фирми са кандидатствали, след което е имало нагласяване на критериите по време на кабинета "Желязков", така че някои фирми да спечелят тези грантове - това са пари, които ЕС дава на фирмите за нови технологии и инвестиции. Променени са критериите, след като е свършила процедурата, имало е пипане в МРРБ по време на правителството на Росен Желязков. Така са се случили нещата, че дори функционери на ГЕРБ са били репресирани и не са гъквали по темата. Т.е. някой друг е нареждал това да бъде така. Затова тази процедура беше спряна", съобщи Пеканов и подчерта, че ще започне нова процедура и по нови правила и критерии ще бъдат разпределени средствата.
По думите на вицепремиера антикорупционните реформи са основен ангажимент на кабинета "Радев":
"ВКС трябваше да избере член на КПК и не го избра, това рискува да блокира около 400 млн. евро по тази реформа от ПВУ".
Голямата цел на правителството е повече производство с висока добавена стойност, подчерта той:
"Трябва да загърбим модела на евтина дестинация. Това е единственият начин да отговорим на демографските проблеми. Да върнем част от хората, които заминаха в годините, които търсеха високи заплати. Виждам компании в България, които работят на най-високо световно ниво и то в сектори на бъдещето".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 евалата чалгопитеци
13:18 26.07.2026
3 Това момченце,
13:18 26.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ББ от Банкя
13:20 26.07.2026
6 Бързаш
До коментар #4 от "1488":Първо трябва да обесите идеолозите и водачите на ПП-ДБ.
Може и на 9-и септември.
Смърт на фашизма - свобода на народа!
Коментиран от #8
13:23 26.07.2026
7 Мнение
ЦЕЛИЯТ НАРОД ВЕЧЕ ВИ РАЗБРА, ЧЕ ЩОМ СЕ ЗОВЕТЕ "ЕВРОАТЛАНТИЦИ", ОЗНАЧАВА, ЧЕ СТЕ ДОЛНИ ПРОДАЛИ СЕ КОМПРАДОРИ!
ЕДИН ДЕН ЩЕ ИМА СПРАВЕДЛИВОСТ И ЗА НАШИЯТ НАРОД!
ТЕЖКО ИМ НА ТАКИВА ПРОДАЖНИЦИ КАТО ТОВА ОТ СНИМКАТА!!!
13:24 26.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 1488
после ще има всенародни тържества и кренвирши ама със същия вкус като от едно време
Коментиран от #12
13:28 26.07.2026
10 Този е също като укроевреина СтаниШеф
Толкоз за Прогресивен Боташ и кадрите му, събрани от ГЕРБ, ДПС, БСП, ИТН и тук-там БКП-ППДБили като Запеканката.
Коментиран от #14
13:28 26.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Милиарди за крадене в бюджета на Муньо
13:30 26.07.2026
14 всъщност
До коментар #10 от "Този е също като укроевреина СтаниШеф":Единствено ГЕРБ има собствена Академия за обучение на младите си кадри. Всички останали гледат да откраднат някого с шарени обещания.
13:30 26.07.2026
15 Лопата Орешник
13:32 26.07.2026
16 Факти
Коментиран от #20
13:37 26.07.2026
17 Супер
13:37 26.07.2026
18 Стига
13:39 26.07.2026
19 и кво ве изпеканов що не сезирата органи
а дебнете пишман дюкянджии за неиздаден касов бон
и дигате осигуровки
некадърни сте и нищо не правите освен че може би не крадете кат предишни тикви
Беше прекратена манипулирана схема в МРРБ за 127 млн. евро
13:40 26.07.2026
20 абе
До коментар #16 от "Факти":много питаш ти
13:42 26.07.2026
21 да питам
13:43 26.07.2026
22 Дочени
13:45 26.07.2026
23 Мда
13:57 26.07.2026
24 Янко
13:57 26.07.2026
25 истината
13:58 26.07.2026
26 анонимен
14:00 26.07.2026
27 Нехис
Малко цифри - Бойко Борисов закупи къща в Барселона на Борислава Йовчева ( мис бикини 2011 г.) на стойност 1.5 млн.евро ,2 бутика и Порше. Също така беше сниман от неизвестна дама как спи до шкафче с пачки по 500 евро на обща стойност 1.5 млн.евро. Иначе други имоти на свое име няма освен къщата си в Банкя.
Румен Радев чрез едно от служебните си правителства с премиер Гълъб Донев декември 2022 г.чрез министъра на енергетиката Росен Христов (катамарана) подписва договора с турската компания БОТАШ в който България се задължава да изплаща по 1.050 млн.лв.на ден независимо дали получава газ. Договора е 10-годишен и България ще изплати 6.5 млрд.лв.на турците. Според Български изселници в Турция Радев о обкръжението му са получили 10% от стойноста на самия договор ( 650 млн.лв.). Министъра на енергетиката Росен Христов след договора си закупи имоти в Гърция и Кипър и поръчков кабриолет за 488 хил.евро с който вози манекенки на пътешествия до Париж( има много видеа в които маха на пешеходците а манекенките танцуват в кабриолета). Също така въпросния Христов беше задържан от прокуратурата месец февруари за 72 часа за корупция в особено големи размери а преди месец беше назначен от Радев в борда на директорите на ДКК ( Държавна консолидационна компания) през която минават милиарди. Та спо
Коментиран от #29
14:00 26.07.2026
28 Чико
14:02 26.07.2026
29 така е
До коментар #27 от "Нехис":Лъжеца и крадеца Румборак Радев казва, че Борисов и Пеевски много лъжели и крадяли.
14:05 26.07.2026
30 Хайде Бе ?
Кат Гледам Бюджета На НЗОК !
И Ккаво Учат !
И Правят Ония Дяволи !
Не Ми се чини Да Е Така !
Или на Вас това Ви се Струва !
Като Висша Математика !
14:05 26.07.2026
31 защо не сте на улицата?
14:06 26.07.2026
32 малко истински факти
14:09 26.07.2026
33 Ша Стигнат Ли ?
14:12 26.07.2026
34 Анонимен
Коментиран от #35
14:15 26.07.2026
35 е ми завладяха я
До коментар #34 от "Анонимен":ха да видим как ще си я върнете обратно
14:28 26.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.