Атанас Пеканов: Беше прекратена манипулирана схема в МРРБ за 127 млн. евро

Бюджет 2027 ще бъде по-амбициозен, сегашният е на завареното положение.

Това заяви пред БНР вицепремиерът за европейските средства Атанас Пеканов, като уточни, че приетият бюджет за 2026 г. не нарушава Закона за публичните финанси.

Той увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната работна заплата.

Пеканов допълни, че тази седмица е била прекратена процедура за разпределение на 127 млн. евро за малки и средни предприятия във въглищните региони заради съмнения за манипулации.

"Тази седмица беше прекратена една манипулирана корупционна схема в МРРБ. Това е процедура за 127 млн. евро, които трябва да бъдат раздадени във въглищните региони на малки и средни предприятия. 1600 фирми са кандидатствали, след което е имало нагласяване на критериите по време на кабинета "Желязков", така че някои фирми да спечелят тези грантове - това са пари, които ЕС дава на фирмите за нови технологии и инвестиции. Променени са критериите, след като е свършила процедурата, имало е пипане в МРРБ по време на правителството на Росен Желязков. Така са се случили нещата, че дори функционери на ГЕРБ са били репресирани и не са гъквали по темата. Т.е. някой друг е нареждал това да бъде така. Затова тази процедура беше спряна", съобщи Пеканов и подчерта, че ще започне нова процедура и по нови правила и критерии ще бъдат разпределени средствата.

По думите на вицепремиера антикорупционните реформи са основен ангажимент на кабинета "Радев":

"ВКС трябваше да избере член на КПК и не го избра, това рискува да блокира около 400 млн. евро по тази реформа от ПВУ".

Голямата цел на правителството е повече производство с висока добавена стойност, подчерта той:

"Трябва да загърбим модела на евтина дестинация. Това е единственият начин да отговорим на демографските проблеми. Да върнем част от хората, които заминаха в годините, които търсеха високи заплати. Виждам компании в България, които работят на най-високо световно ниво и то в сектори на бъдещето".