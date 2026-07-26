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Мария събира тен без бански на Бора Бора (СНИМКИ)

Мария събира тен без бански на Бора Бора (СНИМКИ)

26 Юли, 2026 12:47 674 9

  • мария-
  • певица-
  • поп фолк-
  • без бански-
  • плаж-
  • бора бора

Поп фолк певицата се разсъблече чисто гола под жаркото слънце

Мария събира тен без бански на Бора Бора (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Миньончето на поп фолка Мария показа твърде много плът на последователите си, този път от екзотична почивка на един от най-красивите острови в света – Бора Бора.

Красавицата публикува серия от кадри по бански, на които демонстрира изваяна фигура, но снимката без бански определено прикова погледите на феновете ѝ. На фона на тюркоазените води на Тихия океан и луксозните вили над лагуната Мария позира усмихната със съпруга си, а снимките бързо събраха хиляди реакции. Феновете ѝ оставиха десетки коментари с комплименти към фигурата и извивките ѝ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Без име

    7 0 Отговор
    Какво друго да покаже? Акъл ли? Още не присаждат такъв.

    12:49 26.07.2026

  • 2 Тик- Ток

    8 0 Отговор
    Сушена скумрия

    12:50 26.07.2026

  • 3 Гларус

    4 0 Отговор
    Чуйек, егаси краците!😂 Туй девойче не папка ли?

    12:51 26.07.2026

  • 4 Хм.....

    6 0 Отговор
    Само аз ли виждам колко е не сексапилна? Кво му е хубавото на това бе, някой да ме светне!? И за секс не става, ако го нацеля с Годзилата, ще го повдигна от земята!

    Коментиран от #7

    12:53 26.07.2026

  • 5 пръц

    3 0 Отговор
    След Бора Бора да отиде и на Тора Бора да й оценят тена.

    12:56 26.07.2026

  • 6 ФРАНЦУЗИТЕ КАЗВАТ

    0 0 Отговор
    Няма нищо по-малко от голата плът. Обаче Урвите нямат друго за продан.

    13:01 26.07.2026

  • 7 Прави

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хм.....":

    страхотни тръби.

    13:02 26.07.2026

  • 8 Оффф ,

    0 0 Отговор
    и там ли я заведе кака си селчото ? Мара цеди докато може !

    13:03 26.07.2026

  • 9 Делю Хайдутин

    0 0 Отговор
    Стоката малко увяхнала и преоценена.

    13:04 26.07.2026