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Рома предлага 30 милиона евро за нападател на Болоня

Рома предлага 30 милиона евро за нападател на Болоня

26 Юли, 2026 13:12 455 1

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Римският клуб е отправил оферта на стойност 30 милиона евро

Рома предлага 30 милиона евро за нападател на Болоня - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Рома е близо до привличането на нападателя на Болоня Сантяго Кастро (в бяло), съобщава gong.bg. Римският клуб е отправил оферта на стойност 30 милиона евро плюс още 5 милиона под формата на бонуси за 21-годишния аржентинец. Кастро беше част от разширения състав на Аржентина за Световното първенство през 2026 година, но в крайна сметка не попадна сред избраните 26 футболисти за турнира.

Според трансферния експерт Фабрицио Романо нападателят вече е дал съгласието си да премине на „Олимпико“. Остава единствено двата клуба да уточнят последните детайли по сделката.

През миналия сезон Кастро отбеляза 7 гола и направи 2 асистенции в 35 мача от Серия А, като се превърна във втория най-резултатен играч на Болоня.

Аржентинецът пристигна в италианския клуб преди две години и половина от Велес Сарсфийлд срещу трансферна сума от 13,2 милиона евро. Източник: gong.bg.


Италия
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  • 1 kоkорчо 💋🍌

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    ром бе ром

    13:20 26.07.2026

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