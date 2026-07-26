Томи Лий работил като ескорт на по-възрастни жени преди успеха на Motley Crue (ВИДЕО)

Американският музикант Томи Лий разказа, че преди пробива на рок групата Mötley Crüe е изкарвал пари като платен компаньон на по-възрастни жени.
63-годишният барабанист направи признанието в подкаста Armchair Expert на актьора Дакс Шепърд. По думите му възможността се появила, след като той и бъдещите му колеги от групата се запознали с жена, организираща подобни срещи.
Томи Лий обясни, че ангажиментите варирали от вечеря и разговор до интимни отношения. Той твърди, че е участвал в девет или десет срещи и получавал по 500 долара, значително повече от сумите, с които музикантите разполагали в началото на кариерата си.
„Понякога просто вечерях с тях. Искаха компания и нищо повече“, разказа съоснователят на Mötley Crüe. Томи Лий е обсъждал същия период и през 2024 г. в подкаста на комика Тео Вон, когато заяви, че е работил като компаньон около година.
Mötley Crüe е създадена в Лос Анджелис през 1981 г. от Томи Лий, басиста Ники Сикс, китариста Мик Марс и певеца Винс Нийл. Групата се превръща в едно от водещите имена на глем метъл сцената през 80-те години.
След началото на музикалния си успех Томи Лий влиза в няколко широко отразявани връзки. През 1995 г. той сключва брак с канадско-американската актриса и модел Памела Андерсън само дни след запознанството им. Двамата имат двама синове, Брандън Томас Лий и Дилън Джагър Лий.
Бракът им приключва през 1998 г. след случай на домашно насилие. Томи Лий се признава за невинен, без да оспорва обвинението за тежко посегателство срещу съпруга, и е осъден на шест месеца затвор.
Памела Андерсън по-късно описва отношенията им в мемоарите си „Love, Pamela“, като посочва, че е напуснала брака, за да защити децата си. Двамата поддържат ограничен контакт след раздялата.
От 2019 г. Томи Лий е женен за американската комедиантка и интернет звезда Британи Фърлан. Музикантът продължава да записва и да изнася концерти с Mötley Crüe.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някога
Коментиран от #9
18:12 26.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Налудник
Коментиран от #7
18:24 26.07.2026
7 Ха,ха
До коментар #6 от "Налудник":Жигуло
18:28 26.07.2026
8 Анонимна
18:37 26.07.2026
9 Феичка
До коментар #1 от "Някога":А защо спряхте да работите, доколкото разбирам?
Коментиран от #13
18:47 26.07.2026
10 Голема ланга
18:52 26.07.2026
11 Асан Насилев
18:59 26.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Няма
До коментар #9 от "Феичка":Никаква интересна история за любов и катарзис, ако това очаквате! Винаги съм обичал малко по големи жени от мен, не бабки. И рано проумях, че съм много добър в секса, и мога да го капитализирам. Когато изкарах достатъчно пари, започнах да правя друго. Така че беше хладен разум. Чак много по късно бях наказан да обикна!
19:19 26.07.2026
14 Готин Джендър
20:02 26.07.2026