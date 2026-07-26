Томи Лий работил като ескорт на по-възрастни жени преди успеха на Motley Crue (ВИДЕО)

Американският музикант Томи Лий разказа, че преди пробива на рок групата Mötley Crüe е изкарвал пари като платен компаньон на по-възрастни жени.

63-годишният барабанист направи признанието в подкаста Armchair Expert на актьора Дакс Шепърд. По думите му възможността се появила, след като той и бъдещите му колеги от групата се запознали с жена, организираща подобни срещи.

Томи Лий обясни, че ангажиментите варирали от вечеря и разговор до интимни отношения. Той твърди, че е участвал в девет или десет срещи и получавал по 500 долара, значително повече от сумите, с които музикантите разполагали в началото на кариерата си.

„Понякога просто вечерях с тях. Искаха компания и нищо повече“, разказа съоснователят на Mötley Crüe. Томи Лий е обсъждал същия период и през 2024 г. в подкаста на комика Тео Вон, когато заяви, че е работил като компаньон около година.

Mötley Crüe е създадена в Лос Анджелис през 1981 г. от Томи Лий, басиста Ники Сикс, китариста Мик Марс и певеца Винс Нийл. Групата се превръща в едно от водещите имена на глем метъл сцената през 80-те години.

След началото на музикалния си успех Томи Лий влиза в няколко широко отразявани връзки. През 1995 г. той сключва брак с канадско-американската актриса и модел Памела Андерсън само дни след запознанството им. Двамата имат двама синове, Брандън Томас Лий и Дилън Джагър Лий.

Бракът им приключва през 1998 г. след случай на домашно насилие. Томи Лий се признава за невинен, без да оспорва обвинението за тежко посегателство срещу съпруга, и е осъден на шест месеца затвор.

Памела Андерсън по-късно описва отношенията им в мемоарите си „Love, Pamela“, като посочва, че е напуснала брака, за да защити децата си. Двамата поддържат ограничен контакт след раздялата.

От 2019 г. Томи Лий е женен за американската комедиантка и интернет звезда Британи Фърлан. Музикантът продължава да записва и да изнася концерти с Mötley Crüe.