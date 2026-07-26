Новини
Любопитно »
Томи Лий работил като ескорт на по-възрастни жени преди успеха на Motley Crue (ВИДЕО)

Томи Лий работил като ескорт на по-възрастни жени преди успеха на Motley Crue (ВИДЕО)

26 Юли, 2026 18:07 905 14

  • томи лий-
  • ескорт-
  • жиголо-
  • рок звезда-
  • motley crue

Бившият съпруг на Памела Андерсън излизал на срещи с възрастни жени срещу заплащане, когато бил млад

Томи Лий работил като ескорт на по-възрастни жени преди успеха на Motley Crue (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският музикант Томи Лий разказа, че преди пробива на рок групата Mötley Crüe е изкарвал пари като платен компаньон на по-възрастни жени.

63-годишният барабанист направи признанието в подкаста Armchair Expert на актьора Дакс Шепърд. По думите му възможността се появила, след като той и бъдещите му колеги от групата се запознали с жена, организираща подобни срещи.

Томи Лий обясни, че ангажиментите варирали от вечеря и разговор до интимни отношения. Той твърди, че е участвал в девет или десет срещи и получавал по 500 долара, значително повече от сумите, с които музикантите разполагали в началото на кариерата си.

„Понякога просто вечерях с тях. Искаха компания и нищо повече“, разказа съоснователят на Mötley Crüe. Томи Лий е обсъждал същия период и през 2024 г. в подкаста на комика Тео Вон, когато заяви, че е работил като компаньон около година.

Mötley Crüe е създадена в Лос Анджелис през 1981 г. от Томи Лий, басиста Ники Сикс, китариста Мик Марс и певеца Винс Нийл. Групата се превръща в едно от водещите имена на глем метъл сцената през 80-те години.

След началото на музикалния си успех Томи Лий влиза в няколко широко отразявани връзки. През 1995 г. той сключва брак с канадско-американската актриса и модел Памела Андерсън само дни след запознанството им. Двамата имат двама синове, Брандън Томас Лий и Дилън Джагър Лий.

Бракът им приключва през 1998 г. след случай на домашно насилие. Томи Лий се признава за невинен, без да оспорва обвинението за тежко посегателство срещу съпруга, и е осъден на шест месеца затвор.

Памела Андерсън по-късно описва отношенията им в мемоарите си „Love, Pamela“, като посочва, че е напуснала брака, за да защити децата си. Двамата поддържат ограничен контакт след раздялата.

От 2019 г. Томи Лий е женен за американската комедиантка и интернет звезда Британи Фърлан. Музикантът продължава да записва и да изнася концерти с Mötley Crüe.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някога

    1 6 Отговор
    И аз така! Не беше лоша работа!

    Коментиран от #9

    18:12 26.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Налудник

    3 0 Отговор
    Имам един познат агент, бакшиш. И той така. И въобще не му пука, че колегите му го наричат "мъжка ..рва".

    Коментиран от #7

    18:24 26.07.2026

  • 7 Ха,ха

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Налудник":

    Жигуло

    18:28 26.07.2026

  • 8 Анонимна

    5 0 Отговор
    Веднъж приятелките ми подариха за един рожден ден. Беше, и си остава най-добрият ми подарък.

    18:37 26.07.2026

  • 9 Феичка

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някога":

    А защо спряхте да работите, доколкото разбирам?

    Коментиран от #13

    18:47 26.07.2026

  • 10 Голема ланга

    3 0 Отговор
    Ползва си надареността с голяма тояга и оправя бабките.

    18:52 26.07.2026

  • 11 Асан Насилев

    1 0 Отговор
    Завиждам на колежките, много е сладък, с удоволствие бих го рентнал като Клецов.

    18:59 26.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Няма

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Феичка":

    Никаква интересна история за любов и катарзис, ако това очаквате! Винаги съм обичал малко по големи жени от мен, не бабки. И рано проумях, че съм много добър в секса, и мога да го капитализирам. Когато изкарах достатъчно пари, започнах да правя друго. Така че беше хладен разум. Чак много по късно бях наказан да обикна!

    19:19 26.07.2026

  • 14 Готин Джендър

    1 0 Отговор
    При нас гейовете всеки с малко мускули и голям инструмент го капитализира :)

    20:02 26.07.2026