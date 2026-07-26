Ще успеят ли фламингите да спрат Джаред Къшнър?

Масови протести, безредици, правни спорове и обвинения във фалшифицирани документи - проектът на Къшнър в Албания е изправен пред редица проблеми, които вече застигат и правителството на Еди Рама.

Революцията на фламингите - така станаха известни протестите в Албания срещу планирания мащабен строителен проект на зетя на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, върху защитена земя в страната.

Фламингото стана символ на протестите, защото на територията, на която Къшнър и инвестиционните му партньори искат да построят хотелски комплекс с над 10 000 легла, живее популация от около 7000 фламинги.

Протестите продължават вече над месец и досега бяха мирни. Тази седмица обаче в столицата Тирана недоволството ескалира. При последното заседание на парламента преди лятната почивка протестиращите обградиха сградата на албанското народно събрание и замеряха колите на депутатите и полицията с яйца. Органите на реда отговориха със сълзотворен газ и водни оръдия.

Протести срещу правителството, но и срещу опозицията

Вече тези протести не са само заради спорния строителен проект, казва пред АРД Олси Ника от природозащитната организация "Еко Албания". Мъжът споделя, че е част от протестната вълна от самото ѝ начало. По думите му в страната често има протести за опазване на околната среда, но обичайно те са на местно ниво. В същото време в столицата Тирана поддръжници на лидера на опозицията Сали Бериша често протестират срещу правителството на Еди Рама. Но сегашните демонстранти се дистанцират и от него.

Революцията на фламингите е различна, обяснява Ника. "Сега целият народ протестира срещу правителството и срещу най-голямата опозиционна партия." Според него големият проблем е, че двете най-големи партии в Албания - на Рама и на Бериша - са корумпирани и клиентелистки.

Сега хората са вбесени от това, че регионът на Нарта, където Къшнър иска да строи огромен хотел, се превзема. "Корумпираните съдилища дадоха земята на олигарси и бизнесмени, свързани с организираната престъпност”, казва Олси Ника пред АРД. Правителството отказва да направи крачка назад и замита под килима препоръките на природозащитниците, когато става дума за строителни проекти. Властите в Тирана игнорират и стандартите на Европейския съюз.

Туризъм за сметка на опазването на околната среда

Проектът на Джаред Къшнър на албанското крайбрежие дълго време се пазеше в тайна, докато самият зет на Доналд Тръмп не публикува плановете си в социалните мрежи. За да може да построи огромното си ваканционно селище със собствено пристанище в природния парк Вьоса-Нарта, частите от него, които ще станат част от комплекса, трябва да бъдат премахнати от територията на парка. През 2024 г. албанският парламент прие закон, според който стратегически важни туристически инвестиции могат да бъдат реализирани и в защитени територии, припомня АРД.

Европейската комисия критикува спорния проект. Когато премиерът на Албания Еди Рама беше попитан дали ще остави проекта да бъде изпълнен по време на посещение в Брюксел в средата на юли, той се опита да омаловажи критиките. По негови думи Европейската комисия е партньор на Албания и е наясно с всички факти по темата. Рама се опитва да остане в добри отношения с Брюксел и твърди, че протестиращите преувеличават проблема и разпространяват лъжи.

Еврокомисарката по разширяването Марта Кос също присъства на пресконференцията на Еди Рама и подчерта, че Албания трябва да се придържа към стандартите на Европейския съюз за опазване на околната среда. Те са сред водещите условия за присъединяване към ЕС, а за да отговори на тези критерии, Албания трябва да промени някои закони, каза още Кос.

Еврокомисарката отбеляза, че законите за стратегическите инвестиции на територията на природни паркове трябва да се променят - тъкмо този закон дава възможност на Джаред Къшнър да строи в района на Вьоса-Нарта. Еди Рама публично се съгласи, че законът трябва да бъде отменен. Въпреки това настоя, че проектът на Къшнър още е във фаза на планиране и ще отговаря на европейското законодателство. По думите на албанския премиер проектът ще "накара Албания и Европа да се гордеят".

Заплашен ли е проектът от провал?

Строежът на територията на природния парк не е единственият проблем пред плановете на Къшнър. Земята, върху която е планирана част от проекта, е предмет на спор. Островът Сазани е държавна собственост. Крайбрежната земя на остров Звернец обаче е частна. Дружества, свързани с Къшнър и Тръмп, са я закупили от бизнесмена от Маями Артур Шеху, който твърди, че претенциите на семейството му към земята датират още от времето на Османската империя, пише американското списание "Атлантик”. Местните жители в Звернец твърдят, че те са законните собственици. Ситуацията е сложна, тъй като земята е била национализирана по време на комунистическия режим и върната в частни ръце през 1990-те, което води до противоречия.

Това лято антикорупционната служба на Албания обяви, че разследва дали Шеху не е фалшифицирал нотариалните актове. Тази институция беше създадена под натиск от ЕС и прокурорите там многократно са се изправяли срещу албанското правителство, припомня АРД. Артур Шеху е обвинен в трафик на наркотици и обявен за издирване. А проектът на Къшнър е сериозно застрашен.