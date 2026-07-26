Екшън Джонсън! Борис Джонсън засне филм за войната в Украйна, в който сам играе главната роля

Бившият министър-председател на Великобритания Борис Джонсън пристигна на ненавестено посещение в Украйна, за да разкаже за войната и да обоснова необходимостта от засилване на британската подкрепа, съобщава The Telegraph, цитиран от Фокус.

Изданието отбелязва, че зрителите ги очаква изненада, тъй като Джонсън е заснел сериозен и реалистичен документален филм за Channel 5 със заглавие "Борис Джонсън: В зоната на ударите в Украйна“ ( Boris Johnson: In the Strike Zone in Ukraine), поставяйки си важна цел.

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"Той направи това, поемайки значителен риск за собствената си безопасност... Джонсън прояви смелост, като отиде там, макар че единственият момент, в който виждаме страх на лицето му, е когато двама украински войници размахват самоделна бомба. Те се смеят и го приканват да се успокои – детонаторът все още не бил поставен“, се посочва в статията.

По очевидни причини за сигурност Джонсън пътува инкогнито. Прическата му обаче го прави доста разпознаваем, затова в даден момент той сменя шапката си с балаклава (маска за лице).

Прави впечатление, че Джонсън действа като истински журналист – води си бележки по време на интервютата с войници, духовници и доброволци.

90-минутният филм започва с кадри от атака с руски дрон срещу пътнически влак, при която загинаха шестима души, а десетки бяха ранени. За този инцидент Джонсън заявява:

"Това не беше случаен удар, а умишлена атака и нищо по-малко от терористичен акт.“

Той осъжда тактиката на Владимир Путин като жестока и варварска и възхвалява непримиримия украински дух. Джонсън споделя, че е заснел филма от любов към Украйна и воден от чувството си за справедливост.

"Не мисля, че някога съм виждал толкова ярък пример за доброто и злото, за правилното и погрешното. Това, което направи Путин с тази инвазия, е пълно престъпление“, заявява той.