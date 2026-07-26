Екшън Джонсън! Борис Джонсън засне филм за войната в Украйна, в който сам играе главната роля

Бившият министър-председател на Великобритания Борис Джонсън пристигна на ненавестено посещение в Украйна, за да разкаже за войната и да обоснова необходимостта от засилване на британската подкрепа, съобщава The Telegraph, цитиран от Фокус.
Изданието отбелязва, че зрителите ги очаква изненада, тъй като Джонсън е заснел сериозен и реалистичен документален филм за Channel 5 със заглавие "Борис Джонсън: В зоната на ударите в Украйна“ ( Boris Johnson: In the Strike Zone in Ukraine), поставяйки си важна цел.
"Той направи това, поемайки значителен риск за собствената си безопасност... Джонсън прояви смелост, като отиде там, макар че единственият момент, в който виждаме страх на лицето му, е когато двама украински войници размахват самоделна бомба. Те се смеят и го приканват да се успокои – детонаторът все още не бил поставен“, се посочва в статията.
По очевидни причини за сигурност Джонсън пътува инкогнито. Прическата му обаче го прави доста разпознаваем, затова в даден момент той сменя шапката си с балаклава (маска за лице).
Прави впечатление, че Джонсън действа като истински журналист – води си бележки по време на интервютата с войници, духовници и доброволци.
90-минутният филм започва с кадри от атака с руски дрон срещу пътнически влак, при която загинаха шестима души, а десетки бяха ранени. За този инцидент Джонсън заявява:
"Това не беше случаен удар, а умишлена атака и нищо по-малко от терористичен акт.“
Той осъжда тактиката на Владимир Путин като жестока и варварска и възхвалява непримиримия украински дух. Джонсън споделя, че е заснел филма от любов към Украйна и воден от чувството си за справедливост.
"Не мисля, че някога съм виждал толкова ярък пример за доброто и злото, за правилното и погрешното. Това, което направи Путин с тази инвазия, е пълно престъпление“, заявява той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пръц
Коментиран от #11, #17
15:44 26.07.2026
2 Кольо Русофила
15:45 26.07.2026
3 Лопата Орешник
15:45 26.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 То си е така
15:48 26.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 На това
15:49 26.07.2026
8 И Киев е Руски
15:49 26.07.2026
9 Тотален
15:49 26.07.2026
10 Бай онзи
15:50 26.07.2026
11 Лошото, е че tпите западни избиратели
До коментар #1 от "пръц":ще му повярват.
Е, поне докато не започнат и те да умират.
15:50 26.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Типично
15:51 26.07.2026
14 Без име
15:51 26.07.2026
15 Българин 🇧🇬
Коментиран от #24
15:51 26.07.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
15:51 26.07.2026
17 гост
До коментар #1 от "пръц":Ма разбира се , че е заради него , той накара Путлер първо да се кълне на живо по телевизията , че НИКОГА не е и мислил да напада Украйна и три дни след това по същата телевизия да се пени точно обратното за "денацификации , демилитаризации " , хахахахха !!! Да не мислите , че вие като помните по 5 минути и най-вече само каквото разреши тьотя и другите са така ??
15:52 26.07.2026
18 И Киев е Руски
До коментар #4 от "гост":Без ракетни атаки Украйна от около 50 милиона остана 20 сет от тях 15 сет са руснаци .Аре смятай шм...ко
15:53 26.07.2026
19 АБВ
Няма нищо по-долно, по-арогантно и по-подло от англосаксонската измет !
15:55 26.07.2026
20 Казанлъшкия
15:59 26.07.2026
21 И Киев е Руски
16:03 26.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Е, да той каза
А руснаците и укроделегацията се бяха разбрали в Турция и щеше да се спре войната. Не знам защо тези укри, но и ние постоянно СЛУШАМЕ некакви хора от Запада? И в ущърб на самите нас?
Ама искали и ние да станем мишена за ирански ракети и ние гордо се съгласяваме!
Ама, кой ще е отговорен, ако някой ирански дрон или ракета убие българи? Радев? ПБ? Тези, които са гласували с "ДА"?
Абе защо нямаме самочувствие на страна на над 1300 години? А тези, западналите са яли още банани и са скачали по палмите, когато ние сме имали "Златен век на Българската книжнина!" Те и сега въведоха официално да се ядат червеи и хлебарки в съюза, докато нашите българи още и при Аспарух и Крум са яли овце, кози и нормално месо. Ще ядем днес в 21-век заради тези хлебарки? Айде де!!! Да си ги ядат те!!!
16:05 26.07.2026
24 Хмм
До коментар #15 от "Българин 🇧🇬":от турски произход, неговият прадядо е издал смъртна присъда на героя от Галиполи Ататюрк, при Галиполи са загинали около 150 хиляди английски войници, самият Чърчил пише, че морето станало кърваво, ето кой е искал проливите, иначе какво ще правят англичаните в Галиполи, мислех че Чърчил мрази само нас заради Дойран, където са убити 30 хиляди английски войници, но той ненавиждал и Ататюрк, резултатът - Ататюрк е принуден да се бори за живота си, събира 80 хилядна турска армия в Анадола, прогонва "съюзниците" от Цариград и си връща европейската част на Турция, която била вече дадена на Гърция, а прадядото на Джонсън е линчуван
Коментиран от #34
16:07 26.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хомогейнарко трилър
16:09 26.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Янко
16:10 26.07.2026
31 ВЕСЕЛЯК
Коментиран от #52
16:10 26.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Българин 🇧🇬
До коментар #24 от "Хмм":Тези неща са нови и интересни за мен . Като цяло не познаваме историята на съседите си . Може би защото Великите сили ги използват , и в крайна сметка балканците стават марионетки , от които нищо не зависи .
16:14 26.07.2026
35 Какво е
16:16 26.07.2026
36 Недей така
До коментар #33 от "Бай Ганьо":Че не те знае, кой ще победи в тази война?
Да не се наложи да учиш руски и да плачеш от кеф? :) И онези от онова НС преди 85 г, които обявиха война на САЩ и Британия, не са вярвали, че тези ще дойдат с военни самолети и ще убият хиляди българи. И че от нашата, победена царска България, ще стане само след няколко години НРБ!!!
Така че, не си радвай преди да си узнал, кои са победили.
16:18 26.07.2026
37 Олеееее
До коментар #33 от "Бай Ганьо":А пък атлантенцата са толкова полезни нали? Ама за кой? Над 100 милиарда евро ни струва НАТО от как ни набутаха в него
16:19 26.07.2026
38 Ако удар с дрон срещу пътнически влак
16:26 26.07.2026
39 🦁ЩЩД🦁
Коментиран от #49
16:29 26.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Веднага 9 Оскара
16:33 26.07.2026
42 Читател
16:35 26.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Екшън Джонсън!
След ареста му през 1922 година той попада в ръцете на разгневените тълпи, които го пребиват до смърт и провесват трупа му на видно място. Някои историци определят случилото се като "петно върху републиката", други виждат в него просто "предупредителен сигнал за потенциалните предатели".
16:38 26.07.2026
48 Ухажор
16:39 26.07.2026
49 Дядо му
До коментар #39 от "🦁ЩЩД🦁":Нали знаеш защо го убиват? Точно за подобни гнусотии
16:40 26.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 На тези уроди
16:40 26.07.2026
52 Бъгави сте
До коментар #31 от "ВЕСЕЛЯК":Матрицата често такива ви продуцира!
16:41 26.07.2026
53 Смешник
16:41 26.07.2026