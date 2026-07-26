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Екшън Джонсън! Борис Джонсън засне филм за войната в Украйна, в който сам играе главната роля
  Тема: Украйна

Екшън Джонсън! Борис Джонсън засне филм за войната в Украйна, в който сам играе главната роля

26 Юли, 2026 15:40, обновена 26 Юли, 2026 16:40 905 53

  • борис джонсън-
  • великобритания-
  • украйна-
  • русия-
  • консервативна партия-
  • нато-
  • володимир зеленски

Прави впечатление, че Джонсън действа като истински журналист – води си бележки по време на интервютата с войници, духовници и доброволци

Екшън Джонсън! Борис Джонсън засне филм за войната в Украйна, в който сам играе главната роля - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Telegraph The Telegraph

Бившият министър-председател на Великобритания Борис Джонсън пристигна на ненавестено посещение в Украйна, за да разкаже за войната и да обоснова необходимостта от засилване на британската подкрепа, съобщава The Telegraph, цитиран от Фокус.

Изданието отбелязва, че зрителите ги очаква изненада, тъй като Джонсън е заснел сериозен и реалистичен документален филм за Channel 5 със заглавие "Борис Джонсън: В зоната на ударите в Украйна“ ( Boris Johnson: In the Strike Zone in Ukraine), поставяйки си важна цел.

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"Той направи това, поемайки значителен риск за собствената си безопасност... Джонсън прояви смелост, като отиде там, макар че единственият момент, в който виждаме страх на лицето му, е когато двама украински войници размахват самоделна бомба. Те се смеят и го приканват да се успокои – детонаторът все още не бил поставен“, се посочва в статията.

По очевидни причини за сигурност Джонсън пътува инкогнито. Прическата му обаче го прави доста разпознаваем, затова в даден момент той сменя шапката си с балаклава (маска за лице).

Прави впечатление, че Джонсън действа като истински журналист – води си бележки по време на интервютата с войници, духовници и доброволци.

90-минутният филм започва с кадри от атака с руски дрон срещу пътнически влак, при която загинаха шестима души, а десетки бяха ранени. За този инцидент Джонсън заявява:

"Това не беше случаен удар, а умишлена атака и нищо по-малко от терористичен акт.“

Той осъжда тактиката на Владимир Путин като жестока и варварска и възхвалява непримиримия украински дух. Джонсън споделя, че е заснел филма от любов към Украйна и воден от чувството си за справедливост.

"Не мисля, че някога съм виждал толкова ярък пример за доброто и злото, за правилното и погрешното. Това, което направи Путин с тази инвазия, е пълно престъпление“, заявява той.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пръц

    42 6 Отговор
    Че тя войната е заради него . След преговорите в Истанбул кой отиде при зеления и го посъветва да не приема това за което се бяха разбрали преговарящите от руска и украинска страна.

    Коментиран от #11, #17

    15:44 26.07.2026

  • 2 Кольо Русофила

    15 4 Отговор
    Пълна мобилизация веднага, стига лиготии! Путин твърде много ги дундурка руснаците в градовете. Цялата тази огромна маса трябва спешно да се дислоцира на фронта за окончателна амортизация в окопите. Само така, чрез пълно математическо превъзходство в жива сила, ще неутрализираме противника до крак и ще превземем Украйна! Пускайте милионите напред – за нас ще бъде истинска гордост и чест да проследим този исторически триумф на руското оръжие до пълната победа! Слава Росии!

    15:45 26.07.2026

  • 3 Лопата Орешник

    37 2 Отговор
    Тоя клепар дедо му е изгонен от Ататюрк за държавна измяна!! Потомък на човешки отпадъци! А съвсем друг въпрос е как може такова рошаво недоразумение да бъде премиер? С тази неугледна визия не би трябвало да е дори портиер в уважаван ресторант!

    15:45 26.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 То си е така

    27 0 Отговор
    Джонсън и Байдън накараха Зеления да воюва. Милиони украинци, сега щяха да са живи и Украйна щеше да загуби малко територия, сравнение със сегашното положение.

    15:48 26.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 На това

    23 0 Отговор
    чучело , дето не знае какво е гребен му тежат всички жертви на тази война - той подлъга зеления да воюват до последния украинец !

    15:49 26.07.2026

  • 8 И Киев е Руски

    8 0 Отговор
    Русите мацки дори да са плешиви да с предимство .Даже и да са мало-британки

    15:49 26.07.2026

  • 9 Тотален

    15 0 Отговор
    Смешник

    15:49 26.07.2026

  • 10 Бай онзи

    20 0 Отговор
    На съвеста на този кръволок,лежат стотици хиляди мъртви млади мъже от двете страни на конфликта.

    15:50 26.07.2026

  • 11 Лошото, е че tпите западни избиратели

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "пръц":

    ще му повярват.
    Е, поне докато не започнат и те да умират.

    15:50 26.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Типично

    14 0 Отговор
    За извратеняци!

    15:51 26.07.2026

  • 14 Без име

    17 1 Отговор
    Този сме го признали. Вкара ЕС в такъв курт капан, че Европа жива няма да се измъкне.😂😂😂 Да не говорим за 404.

    15:51 26.07.2026

  • 15 Българин 🇧🇬

    16 2 Отговор
    На съвестта на този английски изрод Борис Джонсън лежат милиони погубени човешки животи , след като той внуши на украинската хунта да продължи войната с великобританско съучастие , въпреки Минските мирни споразумения .

    Коментиран от #24

    15:51 26.07.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор
    Джонсън и Джонсън ще направи ли филм за "дарението" от ЕДИН мЕлЕон паунда което е получил за да провали мирните преговори ❓

    15:51 26.07.2026

  • 17 гост

    1 17 Отговор

    До коментар #1 от "пръц":

    Ма разбира се , че е заради него , той накара Путлер първо да се кълне на живо по телевизията , че НИКОГА не е и мислил да напада Украйна и три дни след това по същата телевизия да се пени точно обратното за "денацификации , демилитаризации " , хахахахха !!! Да не мислите , че вие като помните по 5 минути и най-вече само каквото разреши тьотя и другите са така ??

    15:52 26.07.2026

  • 18 И Киев е Руски

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Без ракетни атаки Украйна от около 50 милиона остана 20 сет от тях 15 сет са руснаци .Аре смятай шм...ко

    15:53 26.07.2026

  • 19 АБВ

    11 0 Отговор
    Този алаброс защо не е в Хага с обвинение за разпалване на международни конфликти ? Докога военнопрестъпниците ще си живуркат спокойно, че и филми да правят и мемоари да пишат ?
    Няма нищо по-долно, по-арогантно и по-подло от англосаксонската измет !

    15:55 26.07.2026

  • 20 Казанлъшкия

    9 1 Отговор
    Със сигурност много реалистичен филм е заснел, да. :) Той провали преговорите в Истанбул, за това дали говори във филма? О.репка.

    15:59 26.07.2026

  • 21 И Киев е Руски

    8 0 Отговор
    Тя ролята на съединител или долен л.в П..а Л е трудна .Трябва да си я преживял.Питайте DW akо не вярвате

    16:03 26.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Е, да той каза

    8 0 Отговор
    На бандерите: "Ние, Западът още не сме готови за мир с Русия!"
    А руснаците и укроделегацията се бяха разбрали в Турция и щеше да се спре войната. Не знам защо тези укри, но и ние постоянно СЛУШАМЕ некакви хора от Запада? И в ущърб на самите нас?
    Ама искали и ние да станем мишена за ирански ракети и ние гордо се съгласяваме!
    Ама, кой ще е отговорен, ако някой ирански дрон или ракета убие българи? Радев? ПБ? Тези, които са гласували с "ДА"?
    Абе защо нямаме самочувствие на страна на над 1300 години? А тези, западналите са яли още банани и са скачали по палмите, когато ние сме имали "Златен век на Българската книжнина!" Те и сега въведоха официално да се ядат червеи и хлебарки в съюза, докато нашите българи още и при Аспарух и Крум са яли овце, кози и нормално месо. Ще ядем днес в 21-век заради тези хлебарки? Айде де!!! Да си ги ядат те!!!

    16:05 26.07.2026

  • 24 Хмм

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Българин 🇧🇬":

    от турски произход, неговият прадядо е издал смъртна присъда на героя от Галиполи Ататюрк, при Галиполи са загинали около 150 хиляди английски войници, самият Чърчил пише, че морето станало кърваво, ето кой е искал проливите, иначе какво ще правят англичаните в Галиполи, мислех че Чърчил мрази само нас заради Дойран, където са убити 30 хиляди английски войници, но той ненавиждал и Ататюрк, резултатът - Ататюрк е принуден да се бори за живота си, събира 80 хилядна турска армия в Анадола, прогонва "съюзниците" от Цариград и си връща европейската част на Турция, която била вече дадена на Гърция, а прадядото на Джонсън е линчуван

    Коментиран от #34

    16:07 26.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хомогейнарко трилър

    6 0 Отговор
    Борис Джонсън засне порнофилм за войната в Украйна, в който сам играе главната роля

    16:09 26.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Янко

    9 0 Отговор
    А снимал ли се е като му дават 1 милион паунда от англииски производител на оръжия.

    16:10 26.07.2026

  • 31 ВЕСЕЛЯК

    7 0 Отговор
    Колегата Смешник Джонсън е много сладък :) От далеко личи, че под "покрива" му няма нищо.

    Коментиран от #52

    16:10 26.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Българин 🇧🇬

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Хмм":

    Тези неща са нови и интересни за мен . Като цяло не познаваме историята на съседите си . Може би защото Великите сили ги използват , и в крайна сметка балканците стават марионетки , от които нищо не зависи .

    16:14 26.07.2026

  • 35 Какво е

    2 0 Отговор
    ненавестено посещение в Украйна ?

    16:16 26.07.2026

  • 36 Недей така

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Бай Ганьо":

    Че не те знае, кой ще победи в тази война?
    Да не се наложи да учиш руски и да плачеш от кеф? :) И онези от онова НС преди 85 г, които обявиха война на САЩ и Британия, не са вярвали, че тези ще дойдат с военни самолети и ще убият хиляди българи. И че от нашата, победена царска България, ще стане само след няколко години НРБ!!!
    Така че, не си радвай преди да си узнал, кои са победили.

    16:18 26.07.2026

  • 37 Олеееее

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Бай Ганьо":

    А пък атлантенцата са толкова полезни нали? Ама за кой? Над 100 милиарда евро ни струва НАТО от как ни набутаха в него

    16:19 26.07.2026

  • 38 Ако удар с дрон срещу пътнически влак

    4 0 Отговор
    Според Джонсън е нищо по-малко от терористичен акт, то тогава това което Израел извършиха какво е? За Палестина, Ливан, Сирия, Ирак, Иран, Венецуела и т.н да чакаме ли филми да направи и мозък да ръси ? И впрочем не е дрон а ракета и не изстреляна от Русия а доказано от украйнските сили но това са подробности които не са от значение за един олигофрен ...

    16:26 26.07.2026

  • 39 🦁ЩЩД🦁

    1 0 Отговор
    Накрая убиват ли го или ДА ?

    Коментиран от #49

    16:29 26.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Веднага 9 Оскара

    3 0 Отговор
    да му дадат и Христо Грозев да го пишат сценарист !

    16:33 26.07.2026

  • 42 Читател

    0 0 Отговор
    Болен мозък

    16:35 26.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Екшън Джонсън!

    1 0 Отговор
    Корените на Борис Джонсън са в Турция. Но въпреки това там никак не го обичат. Причината: прадядото на Джонсън - "предателят" Али Кемал.
    След ареста му през 1922 година той попада в ръцете на разгневените тълпи, които го пребиват до смърт и провесват трупа му на видно място. Някои историци определят случилото се като "петно върху републиката", други виждат в него просто "предупредителен сигнал за потенциалните предатели".

    16:38 26.07.2026

  • 48 Ухажор

    0 1 Отговор
    Евала на Джонсън! Истински англичанин

    16:39 26.07.2026

  • 49 Дядо му

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "🦁ЩЩД🦁":

    Нали знаеш защо го убиват? Точно за подобни гнусотии

    16:40 26.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 На тези уроди

    1 0 Отговор
    От пакистанци да не се отърват

    16:40 26.07.2026

  • 52 Бъгави сте

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "ВЕСЕЛЯК":

    Матрицата често такива ви продуцира!

    16:41 26.07.2026

  • 53 Смешник

    0 0 Отговор
    Ами тоя клоун Джонсън сам я разпали тая война като накара Зеления наркоман да отхвърли Истанбулското споразумение

    16:41 26.07.2026

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