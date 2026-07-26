"Гласът на Путин: Твърде рано е да се коментират съобщенията за преговори за прекратяване на огъня във въздуха между САЩ и Украйна"

Русия смята, че е рано да коментира информациите, че САЩ и Украйна обсъждат възможно прекратяване на въздушните атаки като част от опитите за слагане на край на войната, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Украински представител каза пред Ройтерс, че официални лица от Киев и Вашингтон обсъждат да представят пред Русия предложение за прекратяване на въздушните удари, като част от нов опит за съживяване на мирните преговори, имащи за цел слагане на край на започнатата през 2022 г. война на Русия срещу Украйна.

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Украинският представител добави, че страната му вече е отправяла предложения за спиране на огъня на руския президент Владимир Путин, които са били отклонявани.

Въпреки това някои наблюдатели смятат, че предизвиканият от продължаващите украински атаки с дронове и ракети натиск върху руската икономика може да е смекчил позицията на Москва.

“Не знаем колко достоверни са тези информации и откъде идват. Това са вестникарски публикации, нищо повече. Ето защо е рано да ги коментираме на този етап”, каза Песков, цитиран от агенция Интерфакс.

Той добави, че отговорът на Русия на всяка нова мирна инициатива ще зависи от това дали е съобразена с интересите на Москва.

“Чухме изявления, че може да има някои нови формули. Все още очакваме да научим нещо повече за тях", каза Песков. "С течение на времето вероятно някои формули и предложения ще бъдат придвижвани. Какво ще се случи ще зависи от това колко те отговарят на нашите интереси", посочи говорителят на Кремъл.

Песков повтори, че Москва поддържа канали за диалог с американските преговарящи.

Руските власти казаха, че се надяват, че американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще посетят Москва, когато програмата им го позволява и че диалогът с Вашингтон ще продължи.

Опитите на САЩ да посредничи за мирно споразумение до голяма степен са в застой през последните месеци, докато дипломатическото внимание е отклонено към Иран, отбелязва Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски тази седмица разговаря с Уиткоф и Къшнър за перспективите за подновяване на преговорите с Русия и трябва да се срещне с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон във вторник.

Русия е използвала срещу Украйна близо 1700 безпилотни летателни апарата, над 1630 авиационни бомби и 95 ракети от различен тип през тази седмица, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на украинския президент Волидимир Зеленски по-рано през деня.

"Общо през тази седмица Русия е използвала срещу Украйна почти 1700 дрона, над 1630, управляеми авиационни бомби и 95 ракети от различен тип, като повечето от половината от тях са били балистични ракети", заяви Зеленски.

По-конкретно, снощи руските сили изстреляха 8 ракети и използваха 136 дрона при атаки срещу територията на Украйна.

Атаките бяха насочени срещу Херсонска, Донецка, Днепропетровска, Харковска, Сумска, Одеска, Николаевска, Запорожка и Черниговска област, както и срещу Киев. Столицата беше ударена от балистична ракета, в резултат на което бяха ранени трима души.

Според Зеленски в момента се полагат усилия за справяне с последствията от удара на щурмови дрон в жилищна сграда в Харков, където един човек загина, а девет бяха ранени, включително две деца. В операциите по разчистването на отломките са ангажирани всички спешни служби.

Освен това подразделения на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна продължават да гасят пожар, обхванал магазин за строителни материали в Кривой Рог.

Зеленски подчерта, че правителството работи ежедневно с партньорите си, за да гарантира, че украинските сили разполагат със средствата за противодействие на подобни удари.

Министърът на вътрешните работи Иван Виховски от своя страна заяви, че най-големи щети при ударите са нанесени в Сумска, Харковска и Днепропетровска област, както и в столицата Киев.

В столицата бяха ранени трима души - двама мъже и една жена. Има поражения по граждански обекти, сред които обект на фармацевтична компания и резервоар за питейна вода.

Виховски посочи, че руските сили са нанесли няколко удара с дронове в Сумска област. Поразени са жилищни блокове, частни домове, бензиностанции и магазини.

В Харковска област двама души, сред които дете, са ранени в резултат на руски удари.

По-рано днес руски сили нанесоха удар срещу жилищен квартал в Харков, при който един човек загина, а две деца, наред с други, бяха ранени. Най-малко 14 частни домове са претърпели щети.

Виховски уточни, че в Днепропетровска област спасителни екипи се борят с мащабен пожар - в Кривой Рог руски удари са разрушили магазин за строителни материали. Пожарът обхваща площ от повече от 16 000 кв. м. Пламъците са овладени, но постоянните сигнали за въздушни атаки и заплахи от нови удари затрудняват работата на противопожарните служби.