"Гласът на Путин: Твърде рано е да се коментират съобщенията за преговори за прекратяване на огъня във въздуха между САЩ и Украйна"

Русия смята, че е рано да коментира информациите, че САЩ и Украйна обсъждат възможно прекратяване на въздушните атаки като част от опитите за слагане на край на войната, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Украински представител каза пред Ройтерс, че официални лица от Киев и Вашингтон обсъждат да представят пред Русия предложение за прекратяване на въздушните удари, като част от нов опит за съживяване на мирните преговори, имащи за цел слагане на край на започнатата през 2022 г. война на Русия срещу Украйна.
Украинският представител добави, че страната му вече е отправяла предложения за спиране на огъня на руския президент Владимир Путин, които са били отклонявани.
Въпреки това някои наблюдатели смятат, че предизвиканият от продължаващите украински атаки с дронове и ракети натиск върху руската икономика може да е смекчил позицията на Москва.
“Не знаем колко достоверни са тези информации и откъде идват. Това са вестникарски публикации, нищо повече. Ето защо е рано да ги коментираме на този етап”, каза Песков, цитиран от агенция Интерфакс.
Той добави, че отговорът на Русия на всяка нова мирна инициатива ще зависи от това дали е съобразена с интересите на Москва.
“Чухме изявления, че може да има някои нови формули. Все още очакваме да научим нещо повече за тях", каза Песков. "С течение на времето вероятно някои формули и предложения ще бъдат придвижвани. Какво ще се случи ще зависи от това колко те отговарят на нашите интереси", посочи говорителят на Кремъл.
Песков повтори, че Москва поддържа канали за диалог с американските преговарящи.
Руските власти казаха, че се надяват, че американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще посетят Москва, когато програмата им го позволява и че диалогът с Вашингтон ще продължи.
Опитите на САЩ да посредничи за мирно споразумение до голяма степен са в застой през последните месеци, докато дипломатическото внимание е отклонено към Иран, отбелязва Ройтерс.
Украинският президент Володимир Зеленски тази седмица разговаря с Уиткоф и Къшнър за перспективите за подновяване на преговорите с Русия и трябва да се срещне с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон във вторник.
Русия е използвала срещу Украйна близо 1700 безпилотни летателни апарата, над 1630 авиационни бомби и 95 ракети от различен тип през тази седмица, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на украинския президент Волидимир Зеленски по-рано през деня.
"Общо през тази седмица Русия е използвала срещу Украйна почти 1700 дрона, над 1630, управляеми авиационни бомби и 95 ракети от различен тип, като повечето от половината от тях са били балистични ракети", заяви Зеленски.
По-конкретно, снощи руските сили изстреляха 8 ракети и използваха 136 дрона при атаки срещу територията на Украйна.
Атаките бяха насочени срещу Херсонска, Донецка, Днепропетровска, Харковска, Сумска, Одеска, Николаевска, Запорожка и Черниговска област, както и срещу Киев. Столицата беше ударена от балистична ракета, в резултат на което бяха ранени трима души.
Според Зеленски в момента се полагат усилия за справяне с последствията от удара на щурмови дрон в жилищна сграда в Харков, където един човек загина, а девет бяха ранени, включително две деца. В операциите по разчистването на отломките са ангажирани всички спешни служби.
Освен това подразделения на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна продължават да гасят пожар, обхванал магазин за строителни материали в Кривой Рог.
Зеленски подчерта, че правителството работи ежедневно с партньорите си, за да гарантира, че украинските сили разполагат със средствата за противодействие на подобни удари.
Министърът на вътрешните работи Иван Виховски от своя страна заяви, че най-големи щети при ударите са нанесени в Сумска, Харковска и Днепропетровска област, както и в столицата Киев.
В столицата бяха ранени трима души - двама мъже и една жена. Има поражения по граждански обекти, сред които обект на фармацевтична компания и резервоар за питейна вода.
Виховски посочи, че руските сили са нанесли няколко удара с дронове в Сумска област. Поразени са жилищни блокове, частни домове, бензиностанции и магазини.
В Харковска област двама души, сред които дете, са ранени в резултат на руски удари.
По-рано днес руски сили нанесоха удар срещу жилищен квартал в Харков, при който един човек загина, а две деца, наред с други, бяха ранени. Най-малко 14 частни домове са претърпели щети.
Виховски уточни, че в Днепропетровска област спасителни екипи се борят с мащабен пожар - в Кривой Рог руски удари са разрушили магазин за строителни материали. Пожарът обхваща площ от повече от 16 000 кв. м. Пламъците са овладени, но постоянните сигнали за въздушни атаки и заплахи от нови удари затрудняват работата на противопожарните служби.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дрезгав
18:14 26.07.2026
2 Пич
Коментиран от #16, #32
18:14 26.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Европеец
Коментиран от #27
18:15 26.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Зеленски
Коментиран от #17
18:20 26.07.2026
10 Моджтаба
18:20 26.07.2026
11 АБВ
Анатоли, де поне си оправи заглавието. Не ставай за смях. Засега огъня във въздуха е само между Русия и Украйна.
Коментиран от #20
18:20 26.07.2026
12 Последния Софиянец
Коментиран от #25
18:21 26.07.2026
13 Сайте, днес кой ви пише
Да не сте взели стажанти на обучение?
18:22 26.07.2026
14 Хе хе...
Коментиран от #15
18:22 26.07.2026
15 Зеленски
До коментар #14 от "Хе хе...":Перемога? Не мога!
18:23 26.07.2026
16 Европеец
До коментар #2 от "Пич":По принцип си прав, но зависи от либералния Путин, който вече не си струва да го коментирам.... За 20 години съгради Русия след глупостите на Горбачов и Елцин, а последните четири години ежедневно виждаме украинските дронове да бият зад Урал...
Коментиран от #24
18:23 26.07.2026
17 Може,
До коментар #9 от "Зеленски":с тия темпове към 2050 г. някъде.
Коментиран от #22
18:23 26.07.2026
18 Тези двамата са ненормални
А батко Тръмп сигурно пак ще му дърпа ушагите защото е предозирал но....
Коментиран от #21
18:23 26.07.2026
19 Пич
18:24 26.07.2026
20 Баце,
До коментар #11 от "АБВ":От функционално неграмотни миc иpkи- толкоз.
18:25 26.07.2026
21 Дрън-дрън,
До коментар #18 от "Тези двамата са ненормални":копейски лакърдии!
18:25 26.07.2026
22 Зеленски
До коментар #17 от "Може,":Русия изтреби мъжкото население на украйна в боеспособна възраст. И след 50 години там никой няма да помисли да тръгва срещу Русия. А ти си получавай нощните полюции.
Коментиран от #29
18:26 26.07.2026
23 Е, тя Украйна нали
Коментиран от #26
18:27 26.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Европеец
До коментар #12 от "Последния Софиянец":С тая тактика на водене на войната Русия загуби много и стана за смях.... 2018 година Путин каза че войните ще се водят вече извън територията на Русия, А какво става виждаме всеки ден.... А кога ще спре войната само един Господ знае....
18:27 26.07.2026
26 Ами така си е
До коментар #23 от "Е, тя Украйна нали":То се вижда.
18:27 26.07.2026
27 Е, тя Украйна нали
До коментар #6 от "Европеец":Украйна победи?
Коментиран от #30
18:28 26.07.2026
28 АБВ
Заглавието е малко сбъркано, но да се надяваме, че е следствие от журналистическа работа с приятна компания с хубави питиета и мезета.
18:28 26.07.2026
29 Ъхъм!
До коментар #22 от "Зеленски":Ти на руските копейки мъже ли им казваш? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Коментиран от #31
18:29 26.07.2026
30 Факт
До коментар #27 от "Е, тя Украйна нали":неоспорим.
18:30 26.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Мими Кучева 🐕🦺
До коментар #2 от "Пич":Не на на насилието! Кого ще удряш? Жена си ли?
Това мъжка постъпка ли е? Излагаш се.
18:34 26.07.2026
33 Европеец
До коментар #24 от "Откога на фашистите":Много ограничени понятия имаш, Не си струва да ти обръщам внимание....
18:35 26.07.2026