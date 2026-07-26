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Гласът на Путин: Твърде рано е да се коментират съобщенията за преговори за прекратяване на огъня във въздуха между САЩ и Украйна
  Тема: Украйна

Гласът на Путин: Твърде рано е да се коментират съобщенията за преговори за прекратяване на огъня във въздуха между САЩ и Украйна

26 Юли, 2026 18:10 1 649 33

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Украинският президент Володимир Зеленски тази седмица разговаря с Уиткоф и Къшнър за перспективите за подновяване на преговорите с Русия и трябва да се срещне с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон във вторник

Гласът на Путин: Твърде рано е да се коментират съобщенията за преговори за прекратяване на огъня във въздуха между САЩ и Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия смята, че е рано да коментира информациите, че САЩ и Украйна обсъждат възможно прекратяване на въздушните атаки като част от опитите за слагане на край на войната, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Украински представител каза пред Ройтерс, че официални лица от Киев и Вашингтон обсъждат да представят пред Русия предложение за прекратяване на въздушните удари, като част от нов опит за съживяване на мирните преговори, имащи за цел слагане на край на започнатата през 2022 г. война на Русия срещу Украйна.

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Украинският представител добави, че страната му вече е отправяла предложения за спиране на огъня на руския президент Владимир Путин, които са били отклонявани.

Въпреки това някои наблюдатели смятат, че предизвиканият от продължаващите украински атаки с дронове и ракети натиск върху руската икономика може да е смекчил позицията на Москва.

“Не знаем колко достоверни са тези информации и откъде идват. Това са вестникарски публикации, нищо повече. Ето защо е рано да ги коментираме на този етап”, каза Песков, цитиран от агенция Интерфакс.

Той добави, че отговорът на Русия на всяка нова мирна инициатива ще зависи от това дали е съобразена с интересите на Москва.

“Чухме изявления, че може да има някои нови формули. Все още очакваме да научим нещо повече за тях", каза Песков. "С течение на времето вероятно някои формули и предложения ще бъдат придвижвани. Какво ще се случи ще зависи от това колко те отговарят на нашите интереси", посочи говорителят на Кремъл.

Песков повтори, че Москва поддържа канали за диалог с американските преговарящи.

Руските власти казаха, че се надяват, че американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще посетят Москва, когато програмата им го позволява и че диалогът с Вашингтон ще продължи.

Опитите на САЩ да посредничи за мирно споразумение до голяма степен са в застой през последните месеци, докато дипломатическото внимание е отклонено към Иран, отбелязва Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски тази седмица разговаря с Уиткоф и Къшнър за перспективите за подновяване на преговорите с Русия и трябва да се срещне с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон във вторник.

Русия е използвала срещу Украйна близо 1700 безпилотни летателни апарата, над 1630 авиационни бомби и 95 ракети от различен тип през тази седмица, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на украинския президент Волидимир Зеленски по-рано през деня.

"Общо през тази седмица Русия е използвала срещу Украйна почти 1700 дрона, над 1630, управляеми авиационни бомби и 95 ракети от различен тип, като повечето от половината от тях са били балистични ракети", заяви Зеленски.

По-конкретно, снощи руските сили изстреляха 8 ракети и използваха 136 дрона при атаки срещу територията на Украйна.

Атаките бяха насочени срещу Херсонска, Донецка, Днепропетровска, Харковска, Сумска, Одеска, Николаевска, Запорожка и Черниговска област, както и срещу Киев. Столицата беше ударена от балистична ракета, в резултат на което бяха ранени трима души.

Според Зеленски в момента се полагат усилия за справяне с последствията от удара на щурмови дрон в жилищна сграда в Харков, където един човек загина, а девет бяха ранени, включително две деца. В операциите по разчистването на отломките са ангажирани всички спешни служби.

Освен това подразделения на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна продължават да гасят пожар, обхванал магазин за строителни материали в Кривой Рог.

Зеленски подчерта, че правителството работи ежедневно с партньорите си, за да гарантира, че украинските сили разполагат със средствата за противодействие на подобни удари.

Министърът на вътрешните работи Иван Виховски от своя страна заяви, че най-големи щети при ударите са нанесени в Сумска, Харковска и Днепропетровска област, както и в столицата Киев.

В столицата бяха ранени трима души - двама мъже и една жена. Има поражения по граждански обекти, сред които обект на фармацевтична компания и резервоар за питейна вода.

Виховски посочи, че руските сили са нанесли няколко удара с дронове в Сумска област. Поразени са жилищни блокове, частни домове, бензиностанции и магазини.

В Харковска област двама души, сред които дете, са ранени в резултат на руски удари.

По-рано днес руски сили нанесоха удар срещу жилищен квартал в Харков, при който един човек загина, а две деца, наред с други, бяха ранени. Най-малко 14 частни домове са претърпели щети.

Виховски уточни, че в Днепропетровска област спасителни екипи се борят с мащабен пожар - в Кривой Рог руски удари са разрушили магазин за строителни материали. Пожарът обхваща площ от повече от 16 000 кв. м. Пламъците са овладени, но постоянните сигнали за въздушни атаки и заплахи от нови удари затрудняват работата на противопожарните служби.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дрезгав

    3 2 Отговор
    и кашляшт!Проба!Проба!Финна настройка!

    18:14 26.07.2026

  • 2 Пич

    8 2 Отговор
    Сега е време да се увеличи интензитета на ударите! После ще се преговаря!

    Коментиран от #16, #32

    18:14 26.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Европеец

    3 9 Отговор
    И защо беше тая война на либералният Путин Путин, какво спечели и какво загуби.... Ще преговарят някога и какъв Мир ще сключат, кой ще бъде победителя И кой ще бъде победения... Много въпроси се събрах хайде стига.....

    Коментиран от #27

    18:15 26.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Зеленски

    6 4 Отговор
    Русия ако продължава с тези темпове, ще ни приключи тотално! Помогите!

    Коментиран от #17

    18:20 26.07.2026

  • 10 Моджтаба

    3 2 Отговор
    и Вова са само гласове!

    18:20 26.07.2026

  • 11 АБВ

    9 0 Отговор
    "Гласът на Путин: Твърде рано е да се коментират съобщенията за преговори за прекратяване на огъня във въздуха между САЩ и Украйна"

    Анатоли, де поне си оправи заглавието. Не ставай за смях. Засега огъня във въздуха е само между Русия и Украйна.

    Коментиран от #20

    18:20 26.07.2026

  • 12 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Русия ще реши кога да спре войната. А войната ще спре, когато Русия си вземе каквото иска!

    Коментиран от #25

    18:21 26.07.2026

  • 13 Сайте, днес кой ви пише

    6 1 Отговор
    заглавията? Какъв огън между САЩ и Украйна? Предното за заглавие за студ и тъмно в Европа също беше фейкаво.
    Да не сте взели стажанти на обучение?

    18:22 26.07.2026

  • 14 Хе хе...

    8 2 Отговор
    Кво стана бе, наркоман? Нали перемога, победа, позиция на силата, туй онуй?

    Коментиран от #15

    18:22 26.07.2026

  • 15 Зеленски

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Хе хе...":

    Перемога? Не мога!

    18:23 26.07.2026

  • 16 Европеец

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    По принцип си прав, но зависи от либералния Путин, който вече не си струва да го коментирам.... За 20 години съгради Русия след глупостите на Горбачов и Елцин, а последните четири години ежедневно виждаме украинските дронове да бият зад Урал...

    Коментиран от #24

    18:23 26.07.2026

  • 17 Може,

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Зеленски":

    с тия темпове към 2050 г. някъде.

    Коментиран от #22

    18:23 26.07.2026

  • 18 Тези двамата са ненормални

    7 2 Отговор
    Да обсъждаш прекратяване на въздушните удари без този който ги упражнява. Явно на зеленски вътрешната политика с пуча който му спретват вече над 10 дни във всички големи градове усеща че си заминава. Милиардите от Европейския съюз явно ще бъдат пренасочени за газ и горива за зимата А след като няма кой да плаща за ракети патриот от съединените щати той няма и да ги получи. Смешна ситуация но той е клоун и като дръпне някоя линийка отново ще заяви че печели.
    А батко Тръмп сигурно пак ще му дърпа ушагите защото е предозирал но....

    Коментиран от #21

    18:23 26.07.2026

  • 19 Пич

    3 0 Отговор
    Няма да съм жив да дочакам. Тоя лъжльо ще е пукнал преди мен.

    18:24 26.07.2026

  • 20 Баце,

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "АБВ":

    От функционално неграмотни миc иpkи- толкоз.

    18:25 26.07.2026

  • 21 Дрън-дрън,

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Тези двамата са ненормални":

    копейски лакърдии!

    18:25 26.07.2026

  • 22 Зеленски

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Може,":

    Русия изтреби мъжкото население на украйна в боеспособна възраст. И след 50 години там никой няма да помисли да тръгва срещу Русия. А ти си получавай нощните полюции.

    Коментиран от #29

    18:26 26.07.2026

  • 23 Е, тя Украйна нали

    4 2 Отговор
    побеждаваше?

    Коментиран от #26

    18:27 26.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Европеец

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    С тая тактика на водене на войната Русия загуби много и стана за смях.... 2018 година Путин каза че войните ще се водят вече извън територията на Русия, А какво става виждаме всеки ден.... А кога ще спре войната само един Господ знае....

    18:27 26.07.2026

  • 26 Ами така си е

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Е, тя Украйна нали":

    То се вижда.

    18:27 26.07.2026

  • 27 Е, тя Украйна нали

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    Украйна победи?

    Коментиран от #30

    18:28 26.07.2026

  • 28 АБВ

    2 1 Отговор
    Анатоли днес е особено плодовит. Две поредни статии с почти едно и също съдържание. Май иска да заработи повечко в неделя като извънреден труд.
    Заглавието е малко сбъркано, но да се надяваме, че е следствие от журналистическа работа с приятна компания с хубави питиета и мезета.

    18:28 26.07.2026

  • 29 Ъхъм!

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "Зеленски":

    Ти на руските копейки мъже ли им казваш? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #31

    18:29 26.07.2026

  • 30 Факт

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Е, тя Украйна нали":

    неоспорим.

    18:30 26.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мими Кучева 🐕‍🦺

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Не на на насилието! Кого ще удряш? Жена си ли?
    Това мъжка постъпка ли е? Излагаш се.

    18:34 26.07.2026

  • 33 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Откога на фашистите":

    Много ограничени понятия имаш, Не си струва да ти обръщам внимание....

    18:35 26.07.2026

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