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Техеран: Танкер се взриви в Ормузкия проток, след като се натъкна на морска мина! Вашингтон: Време е за дипломация

Техеран: Танкер се взриви в Ормузкия проток, след като се натъкна на морска мина! Вашингтон: Време е за дипломация

26 Юли, 2026 16:55, обновена 26 Юли, 2026 17:54 2 480 37

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  • персийски залив-
  • ормузки проток

Въпреки че в петък президентът Доналд Тръмп заяви, че не изключва още по-мащабни бомбардировки, затишието е забележително след две седмици на удари с безпрецедентна интензивност след примирието през април

Техеран: Танкер се взриви в Ормузкия проток, след като се натъкна на морска мина! Вашингтон: Време е за дипломация - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Петролен танкер се взриви в Ормузкия проток, след като се натъкна на морска мина, съобщи днес полуофициалната иранска новинарска агенция Тасним, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

Според агенцията танкерът е попаднал на мината, след като се е отклонил от определения от Иран маршрут в стратегическия воден път.

Иранските власти още не са коментирали официално станалото.

Иран настоява корабите в Ормузкия проток да използват северния коридор, който преминава през ирански териториални води, и да получават предварително разрешение от Техеран. Иранските власти определят само този маршрут като „безопасен“ и предупреждават, че не поемат отговорност за преминаване през други места.

Иран е спрял преди два дни да нанася удари по съседните държави от Персийския залив, тъй като САЩ са прекратили бомбардировките срещу иранска територия, заяви днес иранската армия, като подчерта, че стратегията на Техеран се основава на „ответни действия“, съобщи часове по-рано АФП.

„През последните две нощи американците прекратиха нападенията си. Тъй като стратегията ни се основава предимно на ответни действия, ние също преустановихме операциите си“, заяви говорителят Мохамад Акраминя в интервю за държавната телевизия.

Тази сутрин призори не бе съобщено за никакви американски бомбардировки в Иран. Това беше втората поредна нощ на прекъсване на военните действия, докато американски медии съобщават за възможен недостиг на боеприпаси след близо пет месеца война. В столицата Техеран, която не е засегната от бомбардировките, животът протича нормално сред обичайните задръствания и горещата вълна, съобщи намиращият се на терен екип на АФП.

Въпреки че в петък президентът Доналд Тръмп заяви, че не изключва още по-мащабни бомбардировки, затишието е забележително след две седмици на удари с безпрецедентна интензивност след примирието през април.

Иран от своя страна не е поел отговорност за никакви нападения срещу съседните държави от Персийския залив, които са съюзници на Вашингтон, а те не съобщиха за въздушни тревоги през нощта.

Според в. „Ню Йорк Таймс“, който се позовава на два източника, запознати с въпроса, американското правителство е обезпокоено от намаляването на запасите от прехващачи за системите за противоракетна отбрана „Пейтриът“ и от друго отбранително оборудване, защитаващо регионалните съюзници на САЩ, които Иран атакува в отговор на американските удари. Телевизия Си Ен Ен, позовавайки се на източник от Министерството на отбраната, също заяви, че военните операции срещу Иран са „поставени на пауза“, като посочи същите причини.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е преустановил атаките срещу Иран, за да даде повече пространство за дипломация, предаде преди минути Ройтерс, позовавайки се на изказване на постоянния представител на САЩ в ООН Майк Уолц пред "Фокс нюз".

"Той дава малко пространство на преговорите, оставя им малко място", заяви Уолц в интервю за телевизионния канал.

Уолц не даде повече подробности относно характера на преговорите, но през уикенда се наблюдаваше затишие в размяната на удари между Иран и САЩ. Пентагонът преустанови бомбардировките след 13 поредни нощи на ескалиращи удари, а през уикенда не бяха отчетени случаи на атаки от страна на Иран срещу съседни държави.

Запитан за това прекъсване, високопоставен представител на администрацията на Тръмп вчера заяви, че президентът "винаги е бил категоричен, че предпочита дипломацията, но е показал на Иран какво ще се случи, ако те не седнат на масата за преговори и не подходят сериозно към това".


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    36 10 Отговор
    Плащаш и минаваш ..! ДРУГ НАЧИН НЯМА..!

    16:59 26.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Делю Хайдутин

    25 4 Отговор
    Ако би мирно седяло не би чудо видяло.

    17:02 26.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    15 6 Отговор
    Нашият риболовен кораб също потъна от мина

    Коментиран от #7, #8

    17:03 26.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гадост

    23 4 Отговор
    Ако още сто танкера пробват да минат по стария морски път през протока, може и да го разминират.

    До следващото миниране.

    17:07 26.07.2026

  • 7 Без име

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Но скриха всичко. Украинска мина.

    17:09 26.07.2026

  • 8 Ха ха

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Да,но от " наша" мина.Затова и скандалът си замина.

    17:11 26.07.2026

  • 9 Краварите нямат карти!

    24 3 Отговор
    Дончо чак сега разбра, че няма карти! Скоро янките ща са капо! Черният Петър е в Иран!))) Даже и американските гарги не могат да долетят до Безмер защото нямат гориво!

    Коментиран от #15

    17:12 26.07.2026

  • 10 Айде "зелените"

    31 1 Отговор
    Да ни обяснят, защо още да плащаме СО2 квоти в съюза? Те правят тези войни, а нас ни смятат за тъпи. Колко дим, опасни отрови, милиони тонове нефт се изсипват в океаните с техните войни.?.. Вече всичко стана едно голямо мазало... А ние още да им вярваме на тъпата ала бала?

    17:18 26.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Най-вероятно

    8 0 Отговор
    Свършиха боеприпасите на янките. Едва ли е от добро сърце.

    17:33 26.07.2026

  • 14 Смърфиета

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Е, сега поражението":

    Снабдяването им беше супер скъпо, защото няма пътища, а където има, редовно им слагаха взрив. Имаше един дето се беше явил на предварителни избури след първия мандат на Тръмп. Кмет на триста хиляден град в Индиана, демократ, ок. 30 годишен, беше си взел отпуска като кмет да отиде на работа или на служба в армията, в Авганистан. Работил шефьор. Гонела ги голяма параноя да не открият огън с грънатомеди или да им турят тротил. Не му помня вече името, не Будеджедж от Малта, но подобен.

    Коментиран от #18

    17:34 26.07.2026

  • 15 Смърфиета

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Краварите нямат карти!":

    Ти се моли и да не вярвяш в господ, да не поискат някой петък след работа от Вашингтон, да вдигнат цистерните и да ги дислоцират близо до конфликта.

    17:36 26.07.2026

  • 16 стоян георгиев

    14 2 Отговор
    Иранците ще накажат американците както никой не го е правил досега.

    Коментиран от #22

    17:37 26.07.2026

  • 17 нищо

    9 0 Отговор
    извънредно няма в тези новини..3 месеца война с Иран, 5 години война в Укройна..и всеки път сте изненадани..медийни евтини трикове..спрете вече..ставате смешни..но пък от друга страна с тези идиотщини изкарвате хляба..

    Коментиран от #23

    17:38 26.07.2026

  • 18 Ама.то преди да

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "Смърфиета":

    Започнеш война се анализира всичкото това. Ако правиш война на "юруш", може бързо да я загубиш. Рижия така започна с Иран.
    А иранците знаеха, че сащ ще ги нападне още 2001-ва година. Генерал Уесли Кларк разказа за плановете на Пентагона да нападнат военно и победят 7 страни. Ирак, Либия, Сирия, Афганистан... и последната беше Иран.
    Е, доста тъпо е, да обявиш, че ще нападнеш някоя страна, ама след Х години.
    Днес евро- натото обявяват, че ще "водят война с Русия ", ама "към 2029- 2030-та година"! Е, по-тъп военен метод на обявяване на война, едва ли има?

    Коментиран от #20, #36

    17:42 26.07.2026

  • 19 Свестни хора

    2 5 Отговор
    Бомбят , бомбят , та спрат.А при кръвожадните орки ръководени от кгб-бакшиша ,няма спиране на огъня,

    17:44 26.07.2026

  • 20 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ама.то преди да":

    Мбещ ли го? Мбаали сме го Уестли Кларк

    Коментиран от #24

    17:48 26.07.2026

  • 21 Бай Дони

    0 2 Отговор
    Айде,отиде един мост!

    17:48 26.07.2026

  • 22 Садам

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "стоян георгиев":

    и Кадафи го направиха!

    17:50 26.07.2026

  • 23 Смърфиета

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "нищо":

    Факултета по журналистика трябва да се сведе до една катедра. Всичко под ножа. И НАФТИЗ също. Режисьорите добре се хранят с една пета от мойто ДДС. Ами ВИФ! Ааааааааре марщ да ядат на онази, която им е дарила живот онези органи, на излизане от които са проплакали за първи път!

    Коментиран от #26

    17:51 26.07.2026

  • 24 Виж го в ютюб

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Смърфиета":

    Още го има: 7 страни САЩ ще нападне

    Коментиран от #31

    17:57 26.07.2026

  • 25 Зеленскiй

    3 1 Отговор
    Вчера, я вбув забохато дитцьк. Я мясник народа, среди которого мi евреi в моем лице выросли и Путин мне дал повод поiздеваться в моем ночном обращенiи.

    17:57 26.07.2026

  • 26 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Смърфиета":

    "с мойто една пета (20%) ДДС", лапсус, извинявам се.

    18:00 26.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Бог Хадад

    0 0 Отговор
    Тръмп към Европа: Късметлии сте, че съм ви приятел. Абсолютно вярно казано от Тръмп, дефакто той с мъжката си протекциониска политика каза твърдо не на разширяващия дженаризъм в ЕВропа и фаталнитото решение на Меркел да вкара имигранти и терорсти в ЕС и да лже пометките на Путин и Си, а това което прави Европа страхливоста от ИРан Китай и Русия за сметка на приятелството си с САЩ като им затвори подкрепа за базите си за Иран и както се изрази Тръмп това че те си имат всичко незначи че трябва с фалишиви глоби да взимат милиарди от САЩ от техните компании, това че Европа остана без армия не е виновен Тръмп а тук коминтират само подметки и затова мразаят Тръмп и САЩ

    Коментиран от #34

    18:11 26.07.2026

  • 31 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Виж го в ютюб":

    Не ме занимавай със семплотий.

    18:13 26.07.2026

  • 32 Тръмп и сие

    2 0 Отговор
    Продадохме закупен петрол на висока ццена. Време е да свалим цените с ужким премирие, за да купим евтино, и след това пак ще бомбим за висооки цени. И ТАКА ДО КРАЯ НА СВЕТА!

    18:13 26.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Бог Хадад":

    Ай СТИР бе, ти кво искащ да кажещ?

    18:14 26.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 мхм

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ама.то преди да":

    Когато е далеч в бъдещето, се превръща в нещо абстрактно, щом не е сега - не ни касае. Струва ми се, че е психологически трик, за да не се бунтува местното население, когато деня настъпи.

    18:17 26.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

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