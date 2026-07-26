Техеран: Танкер се взриви в Ормузкия проток, след като се натъкна на морска мина! Вашингтон: Време е за дипломация

Петролен танкер се взриви в Ормузкия проток, след като се натъкна на морска мина, съобщи днес полуофициалната иранска новинарска агенция Тасним, цитирана от Ройтерс, пише БТА.
Според агенцията танкерът е попаднал на мината, след като се е отклонил от определения от Иран маршрут в стратегическия воден път.
Иранските власти още не са коментирали официално станалото.
Иран настоява корабите в Ормузкия проток да използват северния коридор, който преминава през ирански териториални води, и да получават предварително разрешение от Техеран. Иранските власти определят само този маршрут като „безопасен“ и предупреждават, че не поемат отговорност за преминаване през други места.
Иран е спрял преди два дни да нанася удари по съседните държави от Персийския залив, тъй като САЩ са прекратили бомбардировките срещу иранска територия, заяви днес иранската армия, като подчерта, че стратегията на Техеран се основава на „ответни действия“, съобщи часове по-рано АФП.
„През последните две нощи американците прекратиха нападенията си. Тъй като стратегията ни се основава предимно на ответни действия, ние също преустановихме операциите си“, заяви говорителят Мохамад Акраминя в интервю за държавната телевизия.
Тази сутрин призори не бе съобщено за никакви американски бомбардировки в Иран. Това беше втората поредна нощ на прекъсване на военните действия, докато американски медии съобщават за възможен недостиг на боеприпаси след близо пет месеца война. В столицата Техеран, която не е засегната от бомбардировките, животът протича нормално сред обичайните задръствания и горещата вълна, съобщи намиращият се на терен екип на АФП.
Въпреки че в петък президентът Доналд Тръмп заяви, че не изключва още по-мащабни бомбардировки, затишието е забележително след две седмици на удари с безпрецедентна интензивност след примирието през април.
Иран от своя страна не е поел отговорност за никакви нападения срещу съседните държави от Персийския залив, които са съюзници на Вашингтон, а те не съобщиха за въздушни тревоги през нощта.
Според в. „Ню Йорк Таймс“, който се позовава на два източника, запознати с въпроса, американското правителство е обезпокоено от намаляването на запасите от прехващачи за системите за противоракетна отбрана „Пейтриът“ и от друго отбранително оборудване, защитаващо регионалните съюзници на САЩ, които Иран атакува в отговор на американските удари. Телевизия Си Ен Ен, позовавайки се на източник от Министерството на отбраната, също заяви, че военните операции срещу Иран са „поставени на пауза“, като посочи същите причини.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп е преустановил атаките срещу Иран, за да даде повече пространство за дипломация, предаде преди минути Ройтерс, позовавайки се на изказване на постоянния представител на САЩ в ООН Майк Уолц пред "Фокс нюз".
"Той дава малко пространство на преговорите, оставя им малко място", заяви Уолц в интервю за телевизионния канал.
Уолц не даде повече подробности относно характера на преговорите, но през уикенда се наблюдаваше затишие в размяната на удари между Иран и САЩ. Пентагонът преустанови бомбардировките след 13 поредни нощи на ескалиращи удари, а през уикенда не бяха отчетени случаи на атаки от страна на Иран срещу съседни държави.
Запитан за това прекъсване, високопоставен представител на администрацията на Тръмп вчера заяви, че президентът "винаги е бил категоричен, че предпочита дипломацията, но е показал на Иран какво ще се случи, ако те не седнат на масата за преговори и не подходят сериозно към това".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
16:59 26.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Делю Хайдутин
17:02 26.07.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #8
17:03 26.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гадост
До следващото миниране.
17:07 26.07.2026
7 Без име
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Но скриха всичко. Украинска мина.
17:09 26.07.2026
8 Ха ха
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Да,но от " наша" мина.Затова и скандалът си замина.
17:11 26.07.2026
9 Краварите нямат карти!
Коментиран от #15
17:12 26.07.2026
10 Айде "зелените"
17:18 26.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Най-вероятно
17:33 26.07.2026
14 Смърфиета
До коментар #11 от "Е, сега поражението":Снабдяването им беше супер скъпо, защото няма пътища, а където има, редовно им слагаха взрив. Имаше един дето се беше явил на предварителни избури след първия мандат на Тръмп. Кмет на триста хиляден град в Индиана, демократ, ок. 30 годишен, беше си взел отпуска като кмет да отиде на работа или на служба в армията, в Авганистан. Работил шефьор. Гонела ги голяма параноя да не открият огън с грънатомеди или да им турят тротил. Не му помня вече името, не Будеджедж от Малта, но подобен.
Коментиран от #18
17:34 26.07.2026
15 Смърфиета
До коментар #9 от "Краварите нямат карти!":Ти се моли и да не вярвяш в господ, да не поискат някой петък след работа от Вашингтон, да вдигнат цистерните и да ги дислоцират близо до конфликта.
17:36 26.07.2026
16 стоян георгиев
Коментиран от #22
17:37 26.07.2026
17 нищо
Коментиран от #23
17:38 26.07.2026
18 Ама.то преди да
До коментар #14 от "Смърфиета":Започнеш война се анализира всичкото това. Ако правиш война на "юруш", може бързо да я загубиш. Рижия така започна с Иран.
А иранците знаеха, че сащ ще ги нападне още 2001-ва година. Генерал Уесли Кларк разказа за плановете на Пентагона да нападнат военно и победят 7 страни. Ирак, Либия, Сирия, Афганистан... и последната беше Иран.
Е, доста тъпо е, да обявиш, че ще нападнеш някоя страна, ама след Х години.
Днес евро- натото обявяват, че ще "водят война с Русия ", ама "към 2029- 2030-та година"! Е, по-тъп военен метод на обявяване на война, едва ли има?
Коментиран от #20, #36
17:42 26.07.2026
19 Свестни хора
17:44 26.07.2026
20 Смърфиета
До коментар #18 от "Ама.то преди да":Мбещ ли го? Мбаали сме го Уестли Кларк
Коментиран от #24
17:48 26.07.2026
21 Бай Дони
17:48 26.07.2026
22 Садам
До коментар #16 от "стоян георгиев":и Кадафи го направиха!
17:50 26.07.2026
23 Смърфиета
До коментар #17 от "нищо":Факултета по журналистика трябва да се сведе до една катедра. Всичко под ножа. И НАФТИЗ също. Режисьорите добре се хранят с една пета от мойто ДДС. Ами ВИФ! Ааааааааре марщ да ядат на онази, която им е дарила живот онези органи, на излизане от които са проплакали за първи път!
Коментиран от #26
17:51 26.07.2026
24 Виж го в ютюб
До коментар #20 от "Смърфиета":Още го има: 7 страни САЩ ще нападне
Коментиран от #31
17:57 26.07.2026
25 Зеленскiй
17:57 26.07.2026
26 Смърфиета
До коментар #23 от "Смърфиета":"с мойто една пета (20%) ДДС", лапсус, извинявам се.
18:00 26.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Бог Хадад
Коментиран от #34
18:11 26.07.2026
31 Смърфиета
До коментар #24 от "Виж го в ютюб":Не ме занимавай със семплотий.
18:13 26.07.2026
32 Тръмп и сие
18:13 26.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Смърфиета
До коментар #30 от "Бог Хадад":Ай СТИР бе, ти кво искащ да кажещ?
18:14 26.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 мхм
До коментар #18 от "Ама.то преди да":Когато е далеч в бъдещето, се превръща в нещо абстрактно, щом не е сега - не ни касае. Струва ми се, че е психологически трик, за да не се бунтува местното население, когато деня настъпи.
18:17 26.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.