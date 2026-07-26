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На тъмно и студено! Европа няма да успее да попълни газовите си хранилища до зимата

На тъмно и студено! Европа няма да успее да попълни газовите си хранилища до зимата

26 Юли, 2026 16:40, обновена 26 Юли, 2026 16:41 1 705 91

  • русия-
  • газпром-
  • европейски съюз-
  • втечнен природен газ-
  • персийски залив-
  • иран-
  • катар

Поради ниското ниво на запасите тази зима Европа ще бъде по-уязвима към колебанията на пазарните цени, отколкото през предишните години

На тъмно и студено! Европа няма да успее да попълни газовите си хранилища до зимата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Европа най-вероятно няма да постигне собствената си цел – да напълни газовите си хранилища на 80% до началото на зимата. Това заяви генералният директор на най-големия европейски доставчик на природен газ – компанията Equinor, предава Reuters, цитирана от Фокус.

Причината е напрежението на световния пазар на газ и засилената конкуренция от страна на купувачите от Азия.

"Не смятаме, че Европа непременно ще успее да напълни запасите си с повече от 80% тази есен“, заяви главният изпълнителен директор на Equinor Андерс Опедал.

Ситуацията с хранилищата изглежда тревожна, тъй като в момента нивото на запълване е едва 54%.

Това е:

значително по-ниско от средния показател за последните пет години,

второто най-ниско ниво за последните 15 години,

показател, близък до историческия минимум за това време на годината, който беше отчетен през 2021 г.

Според Опедал, поради ниското ниво на запасите тази зима Европа ще бъде по-уязвима към колебанията на пазарните цени, отколкото през предишните години.

Една от основните причини за дефицита е пренасочването на доставките на втечнен природен газ. Това е природен газ, който е охладен до течно състояние за транспортиране с морски танкери, а не по тръбопроводи.

Според данни на Equinor, Европа покрива около 30% от потребността си от вносен газ с втечнен природен газ. Но в момента значителна част от тези доставки просто не достига до континента.

"Газът, който трябваше да бъде доставян от Катар, беше предназначен за Азия, а това означава, че втечненият природен газ, който по-рано тази година се доставяше в Европа, сега се насочва към Азия“, обясни Опедал.

Азиатските купувачи в момента предлагат по-висока цена за газа и доставчиците пренасочват танкерите към тях.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    28 3 Отговор
    Да, бе! Сирьозну?🤣

    16:41 26.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 помощи

    49 6 Отговор
    За зимата Путин ще ви прати една композиция свещи

    16:44 26.07.2026

  • 5 северен пАток

    45 5 Отговор
    По този случай през зимата ще отроня една сълза санкциите на урсулите работят.

    16:44 26.07.2026

  • 6 Без име

    48 5 Отговор
    Споко, ще купуваме руски газ, но от американците. Русия печели, САЩ печели, Европа плаща. 😀😀😀

    16:46 26.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 от село

    35 5 Отговор
    Бурсулите да увеличат санкциите до сто , и после да питат де аат гладните!!

    16:47 26.07.2026

  • 9 Дупничанин

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Иво още нищо не е казал. Братовчеда Ради и той мълчи.

    16:49 26.07.2026

  • 10 Kaлпазанин

    23 4 Отговор
    Аз си имам. дръвца ,урсулианките и глупавите кокошки да събират енергия от студа и

    Коментиран от #17

    16:50 26.07.2026

  • 11 Споко!

    21 4 Отговор
    Сега искам всички евролиберали да се включите дружно в танкерът на Уши и да запълните ударно всичките си резерви. Тя е всеоотдай и ще ви даде ;) ..... газ!

    16:50 26.07.2026

  • 12 Мусорчик

    7 24 Отговор
    Ура, още една година, в която ще умрем без руски газ!

    16:51 26.07.2026

  • 13 Боруна Лом

    27 3 Отговор
    А БОРСУЛА,ЩО РЕЧИ? ...ОЩЕ САНКЦИИ ЗА РАШЪН! ПУУУ

    16:51 26.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пак ли плашите хората?

    7 13 Отговор
    Ха. Ха ха!

    16:53 26.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ако дръвцата

    7 6 Отговор

    До коментар #10 от "Kaлпазанин":

    Не са руски си предател!

    16:54 26.07.2026

  • 18 Уелкъм бек

    13 2 Отговор
    ЕСССР 😀

    16:54 26.07.2026

  • 19 Kaлпазанин

    25 3 Отговор
    ЕС се управлява от идиоти ,наркозависими живеещи си в техния измислен свят от бяло

    16:55 26.07.2026

  • 20 Лелее

    21 2 Отговор
    Пак ли нема да се къпеме бее...

    16:56 26.07.2026

  • 21 Павел Пенев

    31 3 Отговор
    Европа ще е на тъмно,студено и на гладно под одеялото. Урсула и Кая Калас обаче ще са добре, за проститутките гладна година няма.

    16:57 26.07.2026

  • 22 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    22 2 Отговор
    Цитат:
    "На тъмно и студено! Европа няма да успее да попълни газовите си хранилища до зимата"
    - - -
    Путин ще страда много, обаче.

    16:57 26.07.2026

  • 23 000

    25 3 Отговор
    Няма такова нещо като европа. Всяка държава се оправя както може. Ес е лишен от смисъл много отдавна.

    16:58 26.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мухахаха

    15 2 Отговор
    Нема а са плашите Русия ще ви подгрява с орешници

    Коментиран от #33

    17:06 26.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 К.О.Т.а.р.А.К.😺

    15 2 Отговор
    Ще се топлим на санкции! 23пакет, 24пакет и т.н.

    17:08 26.07.2026

  • 28 Ба бааааа

    10 2 Отговор
    Е Берлинския прайд ще оцелее на студено са свикнали

    17:08 26.07.2026

  • 29 С мирис на чесън

    16 3 Отговор
    Запасите ще се попълнят с газ от пръцкането на доволни и преяли еврочиновници и депутати. Те са толкова високопроизводителни, че само за ден ще напълнят Чирен. Да се готвят следващите.

    17:10 26.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Никой

    3 3 Отговор
    Дали ще е така или просто е паника и да вдигнат цените.

    17:11 26.07.2026

  • 32 пони, ама розАво

    8 3 Отговор
    Че кво толкоз? Още стотина пакета санкции срещу Русия и 5-6млн инженери и архитекти от близкия изток и Магреба и нещата ще се оправят.
    Сало Уганде, хероинам сало!

    17:11 26.07.2026

  • 33 Мурзик

    5 7 Отговор

    До коментар #25 от "Мухахаха":

    Не е много сигурно. Засега има шанс 50 на 50 да уцели Европа. Ако изобщо излети.

    Коментиран от #45

    17:14 26.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Гадост

    11 3 Отговор
    Урсулата ще трябва да предложи дерогация на собствената си забрана за покупка на руски газ и ЕС да плаща по най-високите пазарни цени на Русия, за да даде своя безценен принос за руската икономика и германците да избутат и тази зима.

    До следващата...

    Канцлерът Шмерц вече е клекнал.

    17:15 26.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Тихо пико4!

    1 6 Отговор

    До коментар #34 от "Колко":

    Не си компетентен.

    17:17 26.07.2026

  • 38 За кво квичиш?

    3 9 Отговор

    До коментар #34 от "Колко":

    За пари ли?
    Няма пари.
    Митрофанова не ти ли каза?

    17:19 26.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Малки без прашки, вдовички по цвички

    5 14 Отговор
    Пишете го бегал Wildberries, турете му кръста! Следващият на опашката за моргата е Ozon. Илюзията за рахат и спокоен живот, постлан върху костите на украинските деца, официално приключи. Руската мафия вече вие на умряло, а олигарсите си броят стотинките. Компонентите за дронове изгърмяха, пламнаха и станаха на пепел в складовете. Мамашките и кандидат-вдовичките останаха без евтини прашки, китайски вибратори и Lada без еърбези. Трагедията е пълна, шокът е абсолютен. А най-хубавото е, че това е само невинното начало на края.

    Коментиран от #42, #57

    17:20 26.07.2026

  • 41 На тъмно и студено! Европа щом

    11 3 Отговор
    се води по акъла лаеинени мърсули и тикви

    17:22 26.07.2026

  • 42 Трагедията е пълна, шокът е абсолютен

    7 3 Отговор

    До коментар #40 от "Малки без прашки, вдовички по цвички":

    за мишоци цъкащи смешки кат теб
    джафкайки злобно

    17:24 26.07.2026

  • 43 Тц,тц,тц 😂😂😂

    6 3 Отговор
    Пак ще мръзнем🤣🤣🤣😅😅😅

    17:25 26.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ама той

    3 8 Отговор

    До коментар #33 от "Мурзик":

    Орешника вече на два пъти излита и намира обектите си в Украйна. Ние тук не знаем колко експериментални опита са направени, за да се случат тези два успешни в реални бойни условия. Според тебе колко още успешни пуска трябва да се направят, за да стане надеждността на излитане повече от твоите 50 на 50?

    17:29 26.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Орк

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "СВОтчик":

    Ще дочака дотогава да погледне този цирк на евроглупаци.

    17:30 26.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Абе чифтокопитно

    8 2 Отговор

    До коментар #44 от "оня с коня":

    Ти да не си мислиш, че акоРусия воюва с НАТО ще воюва с танкове и жива сила?
    Плюс това не забравяй, че САЩ са на друг континент, може и да не се намесят.

    17:36 26.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Оня

    5 1 Отговор
    Нема да се ядосвате, чичко ви Путин ще ви отпусне ама първо при него ще влизате наведени вървейки заднишком!

    Коментиран от #58, #85

    17:39 26.07.2026

  • 56 Европейска Мукумба

    5 1 Отговор
    На студено и тъмно от глад не се заспива. Ще има канибализъм в Еуропътъ.

    17:41 26.07.2026

  • 57 Орк

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "Малки без прашки, вдовички по цвички":

    Ще те разачарувам, ама Wildberries си работи. Тя е огромна. 2-3 склада нищо не правят. Можете да създавате времени трудности за Русия. Не повече.

    17:41 26.07.2026

  • 58 стоят георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Оня":

    Аз съм лесен, ще ям вуя. Ама вие какво ще ядете?

    17:41 26.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Павелчо

    1 1 Отговор
    Аз съм лесен. Зимата в Европа е голяма жега. Не ползвам парно. Ползвам горещи мацки. Ще посетя Мароко. Рашките да му мислят

    17:44 26.07.2026

  • 61 Стига с Русия ве!

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Кой туй нещо 5 пъти":

    Приключихме с нея. Заради пуста Раша имахме Виденова зима. Никво доверие.

    17:46 26.07.2026

  • 62 Всичко тепърва предстои

    4 1 Отговор
    Всичко тепърва предстои. Студът, гладът и бедността, а не вирусите и жегите убиват най-много. Ако си мислите, че сега има инфлация, почакайте ЕЦБ да въведе цифровото евро и въглеродната следа...
    Трябва да прекъснем този цикъл от СЗО пландемии. Индустрията на пландемията оцелява, защото успя да наложи изкривена и порочна структура за стимулиране.
    Ако заплахата нараства и финансирането нараства. Ако страхът нараства, деспотизма на власта, безкрайно се оправдава. Пандемичното развитие е машина хранеща се със страха на обществото, демонстрирайки, често измислени заплахи.
    Ако обществото вярва, че следващата пандемия е зад ъгъла, правителствата могат да оправдаят повече биолаборатории, повече наблюдение,, повече субсидии, повече извънредни правомощия и ограничения, като повече противомерки.

    Коментиран от #66

    17:46 26.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Аре стига плашилки

    1 0 Отговор
    Миналата зима го четохме същото.
    Не ми пука.

    17:50 26.07.2026

  • 65 Със САЩ

    4 1 Отговор
    В интервюто си за „Блумбърг“ американският министър на енергетиката Крис Райт заяви недвусмислено: ако не бъдат внесени промени, (вносителите да плащат за въглеродна следа и метанови емисии), то Европа я грози „сериозна болка“ – а американският износ ще „се пренасочи другаде“. По този начин САЩ се присъединяват към исканията на Катар, Алжир и Нигерия, които също настояват за смекчаване или отлагане на правилата на ЕС. 26.06.26г. Васалите нямат право на нови тарифи, само Рижият Император може да облага целия свят.

    Коментиран от #67

    17:50 26.07.2026

  • 66 Копеец, не ни пука

    2 3 Отговор

    До коментар #62 от "Всичко тепърва предстои":

    от руския ти фейк.
    Никой няма да се дупи на Рашата за нищо.
    Тя ще се дупи на нас, анадънму?

    17:52 26.07.2026

  • 67 Не ни пука от

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Със САЩ":

    фейка ти.
    Тръц!

    17:52 26.07.2026

  • 68 Ураа

    2 1 Отговор
    апят!

    17:53 26.07.2026

  • 69 Цела Европа

    2 1 Отговор
    светим и се топлим с газ!

    17:56 26.07.2026

  • 70 КОЛЬО ПАРЪМА

    2 2 Отговор
    От много Акъл нека останат Тъпанарите

    17:56 26.07.2026

  • 71 Троян

    2 2 Отговор
    Спокойно бе, ние ще купуваме Руска газ от Турция. Що за олигофрени сме?

    17:56 26.07.2026

  • 72 Това,

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "оня с коня":

    което пишеш за НАТО за сега е на книга. Днес един бивш командващ НАТО в Европа писа, че натовци в Европа не могат да съберат и 25% от танковете, които Русия е загубила и успяла да ремонтира да сега-4 000- във войната в Украйна. Това разбира се не е фетиш, но е доста показателно за реалната наличност на оръжия в НАТО. Особено като се вземе предвид, че самите САЩ започват кардинална модернизация на своя ядрен потенциал. Да не говорим колко нелепо е сравнението, че натовци имат 300 ядрени бойни глави повече от Русия при положение, че само 1000 стигат да унищожат планетата.

    Коментиран от #76, #84

    17:56 26.07.2026

  • 73 Заглавието е манипулативно

    2 2 Отговор
    Шефът на Екуинор никъде не споменава, че ни чака студ. А че вероятно запасите ще са 80 % . И копейките веднага се превъзбудиха.
    Че ние и без това не успяваме да усвоим повече от това. Даже даваме ток на комшиите.
    Стига конспирации.

    17:58 26.07.2026

  • 74 Изумително е как

    1 2 Отговор
    Никой от апологетите на руски интереси в този уважаван форум, не стига до извода, че:
    - Европа е бедна на изкопаеми горива
    - трябва да инвестира в АЕЦ-и, ВЕИ-та и т.н., за да не са зависими и да не пълнят гушите от катарци, американци, руснаци, Марсианци и т.н. (т.е. каквото правят китайците).

    Коментиран от #78, #80, #91

    18:00 26.07.2026

  • 75 От Село съм

    2 2 Отговор
    Продавам Бял Боб 3 еврака за кг.за урсулите и ще пръцкат да пълнят с газз

    18:00 26.07.2026

  • 76 Сатана Z

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Това,":

    Братчед, този път верно големи измишльотини си изпраскал. Истински писател.
    Как ти идват на акъла?

    18:00 26.07.2026

  • 77 ФилоСоффа

    1 2 Отговор
    Ойропейците зимата да практикуват интензивно анна.аллна любов за да се топлят и без това им е в гените ☝️.

    Коментиран от #81, #89

    18:01 26.07.2026

  • 78 Изумително е как си наредил Раша

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Изумително е как":

    до нормалните държави. Къв Катар и САЩ те гонят? Разместени са ти лимките

    Коментиран от #87

    18:03 26.07.2026

  • 79 Ще трампим

    0 1 Отговор
    с руснаците газ за бензин !

    18:05 26.07.2026

  • 80 Зелена деградация

    1 2 Отговор

    До коментар #74 от "Изумително е как":

    Белият дом публикува това, което Брюксел цензурира от десетилетие: Европа се е свила от 25% от световния БВП (за 1990 г.) до 14% днес, и се движи към „цивилизационно заличаване“ и ще бъде „неузнаваема след 20 години“ по сегашния си курс.
    Този анализ не идва от руското разузнаване. Нито от дисидентски анализатори. Вашингтон, в собствената си национална стратегия, отбелязва момента на смъртта. Трагедията на Европа – или по-скоро на ЕС, който е само относително малка част от Европа – не се състои в поражението ѝ от външна сила. Нейната трагедия се състои в доброволния ѝ ангажимент за самоунищожение, в бъркането на моралната суета със стратегия, самонараняването с принципи или аплодисментите на неоконсерваторите със суверенитет. 12/2025 National Security Strategy pdf

    Коментиран от #82

    18:05 26.07.2026

  • 81 Копей, има да качаш

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "ФилоСоффа":

    В Европа всичко е наред.. 80 % запаси са предостатъчно. Даже ще останат.
    Заглавието е уловка да прочетеш статията. Явно не си го направил и портокал нахалост.

    Коментиран от #86

    18:06 26.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Шаман Магуай

    0 1 Отговор
    Предвиждам страховита зима в Европа!

    18:10 26.07.2026

  • 84 ТехноЛог

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Това,":

    Муцка 👄 пак си пропуснал най важната част ,някой бил бил казал че на руснаците са им били били унищожили 4000 танка ,ами този Никой може да е казал ,че на руснаците са им били унищожени 40000 танка и ся ко прайм ?Руснаците имат потенциал да произвеждат 50 танка на месец и го правят и ги складират ,никой друг в света на произвежда толкова в момента нито има потенциал да го прави .Второ ,руснаците имат най големият ядрен потенциал в света ,около 1.6 пъти по голям от американския ,Но по важното е, че в момента имат най съвършенните ракети в света за доставката на ядрените глави в която точка на земята се сетиш за отрицателно време и в повечето случаи не могат да бъдат спрени .Кое не разбра в случая ?

    Коментиран от #90

    18:12 26.07.2026

  • 85 Ти така ли правиш?

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Оня":

    Продължавай.
    Но не забърквай с тия блатари вмирисани.

    18:13 26.07.2026

  • 86 ФилоСоффа

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Копей, има да качаш":

    Прави пассивна анна.аллна любов ,а не война ☝️!Мир по света !

    18:13 26.07.2026

  • 87 Основни доставчици на втечнен газ в ЕС

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Изумително е как си наредил Раша":

    САЩ 40%
    Норвегия 20%
    Алжир 10%
    Англичаните 5%
    Арабите (УАЕ, Катар Саудитците) всеки по и под 5%
    Нигерия 2-3%
    Русия 2%
    Разни други
    Всичките тия ги хрантутим

    18:16 26.07.2026

  • 88 Китайски челник

    0 1 Отговор
    едно евро !

    18:16 26.07.2026

  • 89 ФилоСоффа

    0 2 Отговор

    До коментар #77 от "ФилоСоффа":

    Преди три години случайно намерих една монета копейки на Слънчев бряг в пясъка ,но иначе живея основно в югозападната част на Сащ,а ти в коя ромммска маала си ,братчед😂?

    18:16 26.07.2026

  • 90 А най-важно е,

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "ТехноЛог":

    че на никого не му пука за фейка ти.
    Тия хиперболски лакърдии за крепостната Раша си ги разменяйте с другите копейки на вайбър.
    Тук не ядем доматите с колците.

    18:16 26.07.2026

  • 91 Мое ли да...

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Изумително е как":

    ...обясниш с какви горивни клетки ше заредиш руският АЕЦ Козлодуй, като американските кутии НЕ СТАВАТ?! И кат не можеш си го произведеш и депонираш?! И кат не моеш си го платиш?! И кой ше плаща сметката, щото златото дето копа дънди свършва всичкоро 2036-та, след 10 годинки?! М?! ПС: кажи си го откровенно -> ЕС е едно ГЕТО! Бедно и ефтино без руските ресурси!

    18:20 26.07.2026