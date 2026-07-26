"На тъмно и студено! Европа няма да успее да попълни газовите си хранилища до зимата"

Европа най-вероятно няма да постигне собствената си цел – да напълни газовите си хранилища на 80% до началото на зимата. Това заяви генералният директор на най-големия европейски доставчик на природен газ – компанията Equinor, предава Reuters, цитирана от Фокус.
Причината е напрежението на световния пазар на газ и засилената конкуренция от страна на купувачите от Азия.
"Не смятаме, че Европа непременно ще успее да напълни запасите си с повече от 80% тази есен“, заяви главният изпълнителен директор на Equinor Андерс Опедал.
Ситуацията с хранилищата изглежда тревожна, тъй като в момента нивото на запълване е едва 54%.
Това е:
значително по-ниско от средния показател за последните пет години,
второто най-ниско ниво за последните 15 години,
показател, близък до историческия минимум за това време на годината, който беше отчетен през 2021 г.
Според Опедал, поради ниското ниво на запасите тази зима Европа ще бъде по-уязвима към колебанията на пазарните цени, отколкото през предишните години.
Една от основните причини за дефицита е пренасочването на доставките на втечнен природен газ. Това е природен газ, който е охладен до течно състояние за транспортиране с морски танкери, а не по тръбопроводи.
Според данни на Equinor, Европа покрива около 30% от потребността си от вносен газ с втечнен природен газ. Но в момента значителна част от тези доставки просто не достига до континента.
"Газът, който трябваше да бъде доставян от Катар, беше предназначен за Азия, а това означава, че втечненият природен газ, който по-рано тази година се доставяше в Европа, сега се насочва към Азия“, обясни Опедал.
Азиатските купувачи в момента предлагат по-висока цена за газа и доставчиците пренасочват танкерите към тях.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
16:41 26.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 помощи
16:44 26.07.2026
5 северен пАток
16:44 26.07.2026
6 Без име
16:46 26.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 от село
16:47 26.07.2026
9 Дупничанин
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Иво още нищо не е казал. Братовчеда Ради и той мълчи.
16:49 26.07.2026
10 Kaлпазанин
Коментиран от #17
16:50 26.07.2026
11 Споко!
16:50 26.07.2026
12 Мусорчик
16:51 26.07.2026
13 Боруна Лом
16:51 26.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пак ли плашите хората?
16:53 26.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ако дръвцата
До коментар #10 от "Kaлпазанин":Не са руски си предател!
16:54 26.07.2026
18 Уелкъм бек
16:54 26.07.2026
19 Kaлпазанин
16:55 26.07.2026
20 Лелее
16:56 26.07.2026
21 Павел Пенев
16:57 26.07.2026
22 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
"На тъмно и студено! Европа няма да успее да попълни газовите си хранилища до зимата"
- - -
Путин ще страда много, обаче.
16:57 26.07.2026
23 000
16:58 26.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мухахаха
Коментиран от #33
17:06 26.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 К.О.Т.а.р.А.К.😺
17:08 26.07.2026
28 Ба бааааа
17:08 26.07.2026
29 С мирис на чесън
17:10 26.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Никой
17:11 26.07.2026
32 пони, ама розАво
Сало Уганде, хероинам сало!
17:11 26.07.2026
33 Мурзик
До коментар #25 от "Мухахаха":Не е много сигурно. Засега има шанс 50 на 50 да уцели Европа. Ако изобщо излети.
Коментиран от #45
17:14 26.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Гадост
До следващата...
Канцлерът Шмерц вече е клекнал.
17:15 26.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Тихо пико4!
До коментар #34 от "Колко":Не си компетентен.
17:17 26.07.2026
38 За кво квичиш?
До коментар #34 от "Колко":За пари ли?
Няма пари.
Митрофанова не ти ли каза?
17:19 26.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Малки без прашки, вдовички по цвички
Коментиран от #42, #57
17:20 26.07.2026
41 На тъмно и студено! Европа щом
17:22 26.07.2026
42 Трагедията е пълна, шокът е абсолютен
До коментар #40 от "Малки без прашки, вдовички по цвички":за мишоци цъкащи смешки кат теб
джафкайки злобно
17:24 26.07.2026
43 Тц,тц,тц 😂😂😂
17:25 26.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ама той
До коментар #33 от "Мурзик":Орешника вече на два пъти излита и намира обектите си в Украйна. Ние тук не знаем колко експериментални опита са направени, за да се случат тези два успешни в реални бойни условия. Според тебе колко още успешни пуска трябва да се направят, за да стане надеждността на излитане повече от твоите 50 на 50?
17:29 26.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Орк
До коментар #3 от "СВОтчик":Ще дочака дотогава да погледне този цирк на евроглупаци.
17:30 26.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Абе чифтокопитно
До коментар #44 от "оня с коня":Ти да не си мислиш, че акоРусия воюва с НАТО ще воюва с танкове и жива сила?
Плюс това не забравяй, че САЩ са на друг континент, може и да не се намесят.
17:36 26.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Оня
Коментиран от #58, #85
17:39 26.07.2026
56 Европейска Мукумба
17:41 26.07.2026
57 Орк
До коментар #40 от "Малки без прашки, вдовички по цвички":Ще те разачарувам, ама Wildberries си работи. Тя е огромна. 2-3 склада нищо не правят. Можете да създавате времени трудности за Русия. Не повече.
17:41 26.07.2026
58 стоят георгиев
До коментар #55 от "Оня":Аз съм лесен, ще ям вуя. Ама вие какво ще ядете?
17:41 26.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Павелчо
17:44 26.07.2026
61 Стига с Русия ве!
До коментар #59 от "Кой туй нещо 5 пъти":Приключихме с нея. Заради пуста Раша имахме Виденова зима. Никво доверие.
17:46 26.07.2026
62 Всичко тепърва предстои
Трябва да прекъснем този цикъл от СЗО пландемии. Индустрията на пландемията оцелява, защото успя да наложи изкривена и порочна структура за стимулиране.
Ако заплахата нараства и финансирането нараства. Ако страхът нараства, деспотизма на власта, безкрайно се оправдава. Пандемичното развитие е машина хранеща се със страха на обществото, демонстрирайки, често измислени заплахи.
Ако обществото вярва, че следващата пандемия е зад ъгъла, правителствата могат да оправдаят повече биолаборатории, повече наблюдение,, повече субсидии, повече извънредни правомощия и ограничения, като повече противомерки.
Коментиран от #66
17:46 26.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Аре стига плашилки
Не ми пука.
17:50 26.07.2026
65 Със САЩ
Коментиран от #67
17:50 26.07.2026
66 Копеец, не ни пука
До коментар #62 от "Всичко тепърва предстои":от руския ти фейк.
Никой няма да се дупи на Рашата за нищо.
Тя ще се дупи на нас, анадънму?
17:52 26.07.2026
67 Не ни пука от
До коментар #65 от "Със САЩ":фейка ти.
Тръц!
17:52 26.07.2026
68 Ураа
17:53 26.07.2026
69 Цела Европа
17:56 26.07.2026
70 КОЛЬО ПАРЪМА
17:56 26.07.2026
71 Троян
17:56 26.07.2026
72 Това,
До коментар #44 от "оня с коня":което пишеш за НАТО за сега е на книга. Днес един бивш командващ НАТО в Европа писа, че натовци в Европа не могат да съберат и 25% от танковете, които Русия е загубила и успяла да ремонтира да сега-4 000- във войната в Украйна. Това разбира се не е фетиш, но е доста показателно за реалната наличност на оръжия в НАТО. Особено като се вземе предвид, че самите САЩ започват кардинална модернизация на своя ядрен потенциал. Да не говорим колко нелепо е сравнението, че натовци имат 300 ядрени бойни глави повече от Русия при положение, че само 1000 стигат да унищожат планетата.
Коментиран от #76, #84
17:56 26.07.2026
73 Заглавието е манипулативно
Че ние и без това не успяваме да усвоим повече от това. Даже даваме ток на комшиите.
Стига конспирации.
17:58 26.07.2026
74 Изумително е как
- Европа е бедна на изкопаеми горива
- трябва да инвестира в АЕЦ-и, ВЕИ-та и т.н., за да не са зависими и да не пълнят гушите от катарци, американци, руснаци, Марсианци и т.н. (т.е. каквото правят китайците).
Коментиран от #78, #80, #91
18:00 26.07.2026
75 От Село съм
18:00 26.07.2026
76 Сатана Z
До коментар #72 от "Това,":Братчед, този път верно големи измишльотини си изпраскал. Истински писател.
Как ти идват на акъла?
18:00 26.07.2026
77 ФилоСоффа
Коментиран от #81, #89
18:01 26.07.2026
78 Изумително е как си наредил Раша
До коментар #74 от "Изумително е как":до нормалните държави. Къв Катар и САЩ те гонят? Разместени са ти лимките
Коментиран от #87
18:03 26.07.2026
79 Ще трампим
18:05 26.07.2026
80 Зелена деградация
До коментар #74 от "Изумително е как":Белият дом публикува това, което Брюксел цензурира от десетилетие: Европа се е свила от 25% от световния БВП (за 1990 г.) до 14% днес, и се движи към „цивилизационно заличаване“ и ще бъде „неузнаваема след 20 години“ по сегашния си курс.
Този анализ не идва от руското разузнаване. Нито от дисидентски анализатори. Вашингтон, в собствената си национална стратегия, отбелязва момента на смъртта. Трагедията на Европа – или по-скоро на ЕС, който е само относително малка част от Европа – не се състои в поражението ѝ от външна сила. Нейната трагедия се състои в доброволния ѝ ангажимент за самоунищожение, в бъркането на моралната суета със стратегия, самонараняването с принципи или аплодисментите на неоконсерваторите със суверенитет. 12/2025 National Security Strategy pdf
Коментиран от #82
18:05 26.07.2026
81 Копей, има да качаш
До коментар #77 от "ФилоСоффа":В Европа всичко е наред.. 80 % запаси са предостатъчно. Даже ще останат.
Заглавието е уловка да прочетеш статията. Явно не си го направил и портокал нахалост.
Коментиран от #86
18:06 26.07.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Шаман Магуай
18:10 26.07.2026
84 ТехноЛог
До коментар #72 от "Това,":Муцка 👄 пак си пропуснал най важната част ,някой бил бил казал че на руснаците са им били били унищожили 4000 танка ,ами този Никой може да е казал ,че на руснаците са им били унищожени 40000 танка и ся ко прайм ?Руснаците имат потенциал да произвеждат 50 танка на месец и го правят и ги складират ,никой друг в света на произвежда толкова в момента нито има потенциал да го прави .Второ ,руснаците имат най големият ядрен потенциал в света ,около 1.6 пъти по голям от американския ,Но по важното е, че в момента имат най съвършенните ракети в света за доставката на ядрените глави в която точка на земята се сетиш за отрицателно време и в повечето случаи не могат да бъдат спрени .Кое не разбра в случая ?
Коментиран от #90
18:12 26.07.2026
85 Ти така ли правиш?
До коментар #55 от "Оня":Продължавай.
Но не забърквай с тия блатари вмирисани.
18:13 26.07.2026
86 ФилоСоффа
До коментар #81 от "Копей, има да качаш":Прави пассивна анна.аллна любов ,а не война ☝️!Мир по света !
18:13 26.07.2026
87 Основни доставчици на втечнен газ в ЕС
До коментар #78 от "Изумително е как си наредил Раша":САЩ 40%
Норвегия 20%
Алжир 10%
Англичаните 5%
Арабите (УАЕ, Катар Саудитците) всеки по и под 5%
Нигерия 2-3%
Русия 2%
Разни други
Всичките тия ги хрантутим
18:16 26.07.2026
88 Китайски челник
18:16 26.07.2026
89 ФилоСоффа
До коментар #77 от "ФилоСоффа":Преди три години случайно намерих една монета копейки на Слънчев бряг в пясъка ,но иначе живея основно в югозападната част на Сащ,а ти в коя ромммска маала си ,братчед😂?
18:16 26.07.2026
90 А най-важно е,
До коментар #84 от "ТехноЛог":че на никого не му пука за фейка ти.
Тия хиперболски лакърдии за крепостната Раша си ги разменяйте с другите копейки на вайбър.
Тук не ядем доматите с колците.
18:16 26.07.2026
91 Мое ли да...
До коментар #74 от "Изумително е как":...обясниш с какви горивни клетки ше заредиш руският АЕЦ Козлодуй, като американските кутии НЕ СТАВАТ?! И кат не можеш си го произведеш и депонираш?! И кат не моеш си го платиш?! И кой ше плаща сметката, щото златото дето копа дънди свършва всичкоро 2036-та, след 10 годинки?! М?! ПС: кажи си го откровенно -> ЕС е едно ГЕТО! Бедно и ефтино без руските ресурси!
18:20 26.07.2026