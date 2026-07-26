"На тъмно и студено! Европа няма да успее да попълни газовите си хранилища до зимата"

Европа най-вероятно няма да постигне собствената си цел – да напълни газовите си хранилища на 80% до началото на зимата. Това заяви генералният директор на най-големия европейски доставчик на природен газ – компанията Equinor, предава Reuters, цитирана от Фокус.

Причината е напрежението на световния пазар на газ и засилената конкуренция от страна на купувачите от Азия.

"Не смятаме, че Европа непременно ще успее да напълни запасите си с повече от 80% тази есен“, заяви главният изпълнителен директор на Equinor Андерс Опедал.

Ситуацията с хранилищата изглежда тревожна, тъй като в момента нивото на запълване е едва 54%.

Това е:

значително по-ниско от средния показател за последните пет години,

второто най-ниско ниво за последните 15 години,

показател, близък до историческия минимум за това време на годината, който беше отчетен през 2021 г.

Според Опедал, поради ниското ниво на запасите тази зима Европа ще бъде по-уязвима към колебанията на пазарните цени, отколкото през предишните години.

Една от основните причини за дефицита е пренасочването на доставките на втечнен природен газ. Това е природен газ, който е охладен до течно състояние за транспортиране с морски танкери, а не по тръбопроводи.

Според данни на Equinor, Европа покрива около 30% от потребността си от вносен газ с втечнен природен газ. Но в момента значителна част от тези доставки просто не достига до континента.

"Газът, който трябваше да бъде доставян от Катар, беше предназначен за Азия, а това означава, че втечненият природен газ, който по-рано тази година се доставяше в Европа, сега се насочва към Азия“, обясни Опедал.

Азиатските купувачи в момента предлагат по-висока цена за газа и доставчиците пренасочват танкерите към тях.