Николета Лозанова и Ники Михайлов напускат България

Николета Лозанова и Николай Михайлов са взели окончателно решение да напуснат България и да започнат нов етап от живота си в чужбина. Това съобщи късно вечерта на 26 юли сайтът „Скандално БГ“, позовавайки се на свои източници.

Според разпространената информация двамата търсят по-спокоен начин на живот, далеч от постоянния интерес към личните им отношения и от динамиката на светските среди в София. Като най-вероятна нова основна база на семейството се посочва Италия.

Твърденията за предстоящо преместване не са нови. Още през май български медии съобщиха, че Лозанова и Михайлов са придобили луксозен имот в Тоскана на стойност над 2 млн. евро. Публикувани от Николета кадри показаха просторна резиденция с каменна фасада, високи арки, голям двор, алея с кипариси и водно съоръжение около част от сградата.

По неофициални данни в имението са извършвани довършителни дейности, а намерението на двойката било да прекарва там по-голямата част от годината. Очаква се семейството да запази собствеността и ангажиментите си в България, но Италия постепенно да се превърне в негов постоянен дом.

Николета е добре запозната с живота на Апенините още от брака си с Валери Божинов, който игра за няколко италиански клуба. Николай Михайлов също има връзка със страната – през 2007 г. той подписа с „Ливърпул“, но впоследствие премина под наем в италианския „Верона“, без да запише официален мач за отбора.

В началото на юли Лозанова и Михайлов отбелязаха 20 години от началото на отношенията си. Моделът публикува семейни кадри от впечатляващ имот, придружени с посланието „20 години. Все още ние“.

Двамата имат дъщеря Борислава, родена през 2024 г. Николета е майка и на Никол от брака си с Валери Божинов. Именно желанието децата им да растат в по-спокойна и дискретна среда се посочва като една от основните причини за решението за преместване.

Към момента Николета Лозанова и Николай Михайлов не са потвърдили официално, че напускат окончателно страната. Но честите им престои в Италия и кадрите от тосканското имение да подсилват предположенията за предстоящата промяна.