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Николета Лозанова и Ники Михайлов напускат България

Николета Лозанова и Ники Михайлов напускат България

27 Юли, 2026 08:08 1 955 21

  • николета лозанова-
  • ники михайлов-
  • италия-
  • имот

Светската двойка планирала да се установи трайно в Италия, където вече разполага с луксозен семеен имот

Николета Лозанова и Ники Михайлов напускат България - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Николета Лозанова и Николай Михайлов са взели окончателно решение да напуснат България и да започнат нов етап от живота си в чужбина. Това съобщи късно вечерта на 26 юли сайтът „Скандално БГ“, позовавайки се на свои източници.

Според разпространената информация двамата търсят по-спокоен начин на живот, далеч от постоянния интерес към личните им отношения и от динамиката на светските среди в София. Като най-вероятна нова основна база на семейството се посочва Италия.

Твърденията за предстоящо преместване не са нови. Още през май български медии съобщиха, че Лозанова и Михайлов са придобили луксозен имот в Тоскана на стойност над 2 млн. евро. Публикувани от Николета кадри показаха просторна резиденция с каменна фасада, високи арки, голям двор, алея с кипариси и водно съоръжение около част от сградата.

По неофициални данни в имението са извършвани довършителни дейности, а намерението на двойката било да прекарва там по-голямата част от годината. Очаква се семейството да запази собствеността и ангажиментите си в България, но Италия постепенно да се превърне в негов постоянен дом.

Николета е добре запозната с живота на Апенините още от брака си с Валери Божинов, който игра за няколко италиански клуба. Николай Михайлов също има връзка със страната – през 2007 г. той подписа с „Ливърпул“, но впоследствие премина под наем в италианския „Верона“, без да запише официален мач за отбора.

В началото на юли Лозанова и Михайлов отбелязаха 20 години от началото на отношенията си. Моделът публикува семейни кадри от впечатляващ имот, придружени с посланието „20 години. Все още ние“.

Двамата имат дъщеря Борислава, родена през 2024 г. Николета е майка и на Никол от брака си с Валери Божинов. Именно желанието децата им да растат в по-спокойна и дискретна среда се посочва като една от основните причини за решението за преместване.

Към момента Николета Лозанова и Николай Михайлов не са потвърдили официално, че напускат окончателно страната. Но честите им престои в Италия и кадрите от тосканското имение да подсилват предположенията за предстоящата промяна.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Господ чу молитвите ми!

    36 0 Отговор
    Няма да ни занимават повече с тези двамата. Да вземат и Андреа да готви.

    08:11 27.07.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    35 0 Отговор
    Това е трагедия,как ще живеем без тях!?🤔😰🤔

    08:11 27.07.2026

  • 3 Мижав интерес

    22 0 Отговор
    Сигурен съм че и от там Николета ще се кълчоти по инстаграм за да предизвика поне малко изкуствен интерес към себе си, понеже естествен интерес няма.

    08:16 27.07.2026

  • 4 Багерист

    26 0 Отговор
    Еее най-накрая част от чалгата да остави България! Дано повече такива новини да има!

    08:17 27.07.2026

  • 5 Венелино

    24 0 Отговор
    всяка седмица драскаш "статии" за тези безполезни същества. Не мога да разбера, плашиш ли ни?

    Коментиран от #19

    08:18 27.07.2026

  • 6 Мимч

    21 0 Отговор
    Основната причина е,че имат разгулен живот с много пари,ей така от вятъра пспечелени и те ще ги профукат за 0 време.Ще стане ,от дето дошли,там отишле .Обикновено така става с богати михлюзи и с нищо не помагат на страната си.

    08:20 27.07.2026

  • 7 Иван

    16 0 Отговор
    Спокойствие има и на село и там имотите са по-евтини.
    Бързо ще се върнат и ще забравят Италия!

    08:23 27.07.2026

  • 8 много важно

    14 0 Отговор
    кой се интересува??

    08:30 27.07.2026

  • 9 още

    17 0 Отговор
    една безполезна статия

    08:30 27.07.2026

  • 10 тия

    2 0 Отговор
    не чакат покана-търчат у Тоскана.
    А четящите- преко сила у Верила.

    08:35 27.07.2026

  • 11 Хм как

    9 0 Отговор
    Кви 20 години заедно? На 18 ли са били като са тръгнали? Нали Николета е била с Валери и има дъщетя? Това кога е било? Като е била на 16?

    08:37 27.07.2026

  • 12 Българин

    8 0 Отговор
    Това е национална катастрофа!

    08:42 27.07.2026

  • 13 Янко

    5 0 Отговор
    Дедо Боби остави милиони крадени от бфс така че трябва да се харчат

    08:43 27.07.2026

  • 14 При подобни

    1 0 Отговор
    случаи, моя колежка казваше: ще поставя черно на метлата и ще я захвърля зад вратата.

    08:44 27.07.2026

  • 15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Да пропаднат вдън земя!

    08:45 27.07.2026

  • 16 на никого

    3 0 Отговор
    нама да липсват

    08:46 27.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ПИТАНКА

    1 0 Отговор
    И НЯМА да има повече пасания за тях ли... разгеле

    08:53 27.07.2026

  • 19 Ку-ку

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Венелино":

    Не, не ни плаши, а и плащат за да драска постоянно за подобни "звезди"... 🤣

    08:53 27.07.2026

  • 20 Пенчо

    0 0 Отговор
    Най после!!!!

    08:55 27.07.2026

  • 21 премествам го

    0 0 Отговор
    в другия крачол. Ко ши праят медиите, ще останете без матрял да пишета, глад ще ви гони ?

    08:58 27.07.2026