Николета Лозанова и Ники Михайлов напускат България

Николета Лозанова и Николай Михайлов са взели окончателно решение да напуснат България и да започнат нов етап от живота си в чужбина. Това съобщи късно вечерта на 26 юли сайтът „Скандално БГ“, позовавайки се на свои източници.
Според разпространената информация двамата търсят по-спокоен начин на живот, далеч от постоянния интерес към личните им отношения и от динамиката на светските среди в София. Като най-вероятна нова основна база на семейството се посочва Италия.
Твърденията за предстоящо преместване не са нови. Още през май български медии съобщиха, че Лозанова и Михайлов са придобили луксозен имот в Тоскана на стойност над 2 млн. евро. Публикувани от Николета кадри показаха просторна резиденция с каменна фасада, високи арки, голям двор, алея с кипариси и водно съоръжение около част от сградата.
По неофициални данни в имението са извършвани довършителни дейности, а намерението на двойката било да прекарва там по-голямата част от годината. Очаква се семейството да запази собствеността и ангажиментите си в България, но Италия постепенно да се превърне в негов постоянен дом.
Николета е добре запозната с живота на Апенините още от брака си с Валери Божинов, който игра за няколко италиански клуба. Николай Михайлов също има връзка със страната – през 2007 г. той подписа с „Ливърпул“, но впоследствие премина под наем в италианския „Верона“, без да запише официален мач за отбора.
В началото на юли Лозанова и Михайлов отбелязаха 20 години от началото на отношенията си. Моделът публикува семейни кадри от впечатляващ имот, придружени с посланието „20 години. Все още ние“.
Двамата имат дъщеря Борислава, родена през 2024 г. Николета е майка и на Никол от брака си с Валери Божинов. Именно желанието децата им да растат в по-спокойна и дискретна среда се посочва като една от основните причини за решението за преместване.
Към момента Николета Лозанова и Николай Михайлов не са потвърдили официално, че напускат окончателно страната. Но честите им престои в Италия и кадрите от тосканското имение да подсилват предположенията за предстоящата промяна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Господ чу молитвите ми!
08:11 27.07.2026
2 Мими Кучева🐕
08:11 27.07.2026
3 Мижав интерес
08:16 27.07.2026
4 Багерист
08:17 27.07.2026
5 Венелино
Коментиран от #19
08:18 27.07.2026
6 Мимч
08:20 27.07.2026
7 Иван
Бързо ще се върнат и ще забравят Италия!
08:23 27.07.2026
8 много важно
08:30 27.07.2026
9 още
08:30 27.07.2026
10 тия
А четящите- преко сила у Верила.
08:35 27.07.2026
11 Хм как
08:37 27.07.2026
12 Българин
08:42 27.07.2026
13 Янко
08:43 27.07.2026
14 При подобни
08:44 27.07.2026
15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
08:45 27.07.2026
16 на никого
08:46 27.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ПИТАНКА
08:53 27.07.2026
19 Ку-ку
До коментар #5 от "Венелино":Не, не ни плаши, а и плащат за да драска постоянно за подобни "звезди"... 🤣
08:53 27.07.2026
20 Пенчо
08:55 27.07.2026
21 премествам го
08:58 27.07.2026